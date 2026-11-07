REBELDES: Zico, la leyenda de Brasil y del Flamengo que desafió al poder establecido del fútbol

Abundan las conexiones especiales entre jugadores y clubes. Pero ¿la de Zico con Flamengo? Esa es distinta. No hay nada igual en el fútbol mundial.

«Mi despedida estará teñida de gratitud», dijo en una ocasión Francisco Horta, expresidente de Fluminense, «por poder decir con convicción, como tantos otros: vi jugar a Zico».

Si eras aficionado de Flamengo en los años 70 y 80, lo cierto es que viste jugar mucho a Zico. Contando los amistosos, disputó más de 700 partidos con el equipo de su infancia y marcó más de 500 goles. Con Zico al frente, Flamengo vivió la mejor etapa de su historia, coronada en 1981 con una victoria sobre el poderoso Liverpool en la Copa Intercontinental. En aquel momento, Zico y Flamengo estaban en la cima del mundo.

Pero Zico no se ganó el cariño de la afición por los goles y los títulos, sino por cómo los consiguió y por lo que representaba para todos sus seguidores.

«Flamengo no consiste solo en tener calidad, en saber jugar», explicó a la FIFA años después de terminar su carrera. «Hay días en los que el balón no te favorece, y es entonces cuando tienes que recurrir a tu garra, a tu fuerza de voluntad. Dejarte hasta la última gota de sudor».

Y eso no se aplicaba solo a lo que ocurría sobre el césped. Durante toda su carrera como jugador, Zico defendió públicamente la creación de un sindicato de futbolistas profesionales en Brasil. Fue uno de los fundadores de la Associação Profissional dos Atletas de Futebol, que en 1979 se convirtió en el sindicato de futbolistas de Río de Janeiro. Más tarde sucedió a Ze Mario en la presidencia. ¿Sus objetivos? Mejorar las condiciones de los futbolistas, y no solo las de quienes, como él, estaban en la élite. Su labor se centraba en los miles de jugadores de la base de la pirámide, que cobraban poco pero necesitaban mucho.

«En Brasil hay 5.000 jugadores que ganan poco», declaró a El Grafico en 1981. «Cincuenta que ganan bien y cinco que ganan muy bien. Eso no es justo».

Incluso hoy, mucho después de terminar su carrera, Zico sigue implicado en la defensa de quienes están en la base de la pirámide. Pese a todo el dinero que ha entrado en el fútbol, aún hay problemas con la forma en que llega a los niveles inferiores, especialmente a los brasileños más pobres, que juegan por mucho más que sus propios sueños profesionales.

«Ahora es diferente», dijo Zico. «Ahora existe la preocupación de que el chico se convierta en profesional y empiece a ganar dinero para ayudar a su familia. A veces, incluso esa cesta básica de alimentos que debería ser para el chico acaba siendo para toda la familia. Los valores han cambiado, ¿no?».

No es habitual ver a jugadores de la élite luchar por quienes están por debajo de ellos. A menudo tienen una posición privilegiada que proteger. Eso nunca preocupó a Zico, ni siquiera en los momentos de mayor actividad de su legendaria carrera.

«Siempre he tenido la independencia necesaria para decir lo que pienso y lo que siento», declaró a Reuters en 2015. «Nunca me preocupó mi imagen y nadie me dijo jamás lo que tenía que decir».

Mucho se ha hablado, sin embargo, de la carrera de Zico con Brasil, que tuvo muchos momentos brillantes, pero no el triunfo más importante.