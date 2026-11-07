REBELDES: Zico, la leyenda de Brasil y del Flamengo que desafió al poder establecido del fútbol

«Eres fuerte», le dijo una vez el legendario Pele a Zico. «Tienes valor».
Hasta la fecha, quizá sea la mejor descripción de Zico, un hombre con un nombre y, a la vez, con muchos. Sin embargo, Pele no pronunció esas palabras en el mejor momento de Zico. Ni siquiera durante su carrera como futbolista. Las dijo en 2015, cuando Zico buscaba apoyos para presentarse a la presidencia de la FIFA. Zico tenía 62 años y, aun así, Pele no habló de él en pasado, sino en presente. Y tenía razón.
Es una muestra de la huella que ha dejado Zico, no solo como jugador, sino también como persona. Sus reconocimientos sobre el terreno de juego son innumerables, como sus lanzamientos de falta. Pero su influencia llegó mucho más allá del Maracaná. Se sintió en los barrios, en las salas de juntas e incluso en la propia sede de la FIFA. Aunque el gran centrocampista brasileño infundía temor a sus rivales, también estaba dispuesto a desafiar el orden establecido en el fútbol brasileño y mundial.
Además, lo hizo a su manera: no con amenazas, sino con una sonrisa. A menudo hacía que todo pareciera fácil sobre el césped, pero siempre resultaba evidente que Zico se entregaba por completo a aquello en lo que creía. No era ni es un «rebelde» al uso: Zico plantó cara movido por su amor al fútbol y, en muchas ocasiones, por un profundo desprecio hacia el rumbo que estaba tomando.
Por eso, incluso ahora, tantos años después de la última vez que golpeó un balón como profesional, su huella sigue sintiéndose en todo el mundo. Por eso, en Brasil, se le venera como a un icono junto a las grandes figuras del país, pese a no haber ganado nunca un Mundial. Y por eso el fútbol es hoy un poco distinto de lo que era antes: porque un «Gallito» de Río de Janeiro se atrevió a dejar su huella.