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REBELDES: Zico, la leyenda de Brasil y del Flamengo que desafió al poder establecido del fútbol

El brasileño es idolatrado por sus goles y sus lanzamientos de falta, pero su lucha por los derechos de los futbolistas y su intento de reformar la FIFA revelan su faceta rebelde más allá del terreno de juego.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • «Eres fuerte», le dijo una vez el legendario Pele a Zico. «Tienes valor».

    Hasta la fecha, quizá sea la mejor descripción de Zico, un hombre con un nombre y, a la vez, con muchos. Sin embargo, Pele no pronunció esas palabras en el mejor momento de Zico. Ni siquiera durante su carrera como futbolista. Las dijo en 2015, cuando Zico buscaba apoyos para presentarse a la presidencia de la FIFA. Zico tenía 62 años y, aun así, Pele no habló de él en pasado, sino en presente. Y tenía razón.

    Es una muestra de la huella que ha dejado Zico, no solo como jugador, sino también como persona. Sus reconocimientos sobre el terreno de juego son innumerables, como sus lanzamientos de falta. Pero su influencia llegó mucho más allá del Maracaná. Se sintió en los barrios, en las salas de juntas e incluso en la propia sede de la FIFA. Aunque el gran centrocampista brasileño infundía temor a sus rivales, también estaba dispuesto a desafiar el orden establecido en el fútbol brasileño y mundial.

    Además, lo hizo a su manera: no con amenazas, sino con una sonrisa. A menudo hacía que todo pareciera fácil sobre el césped, pero siempre resultaba evidente que Zico se entregaba por completo a aquello en lo que creía. No era ni es un «rebelde» al uso: Zico plantó cara movido por su amor al fútbol y, en muchas ocasiones, por un profundo desprecio hacia el rumbo que estaba tomando.

    Por eso, incluso ahora, tantos años después de la última vez que golpeó un balón como profesional, su huella sigue sintiéndose en todo el mundo. Por eso, en Brasil, se le venera como a un icono junto a las grandes figuras del país, pese a no haber ganado nunca un Mundial. Y por eso el fútbol es hoy un poco distinto de lo que era antes: porque un «Gallito» de Río de Janeiro se atrevió a dejar su huella.

  • Los primeros pasos del pequeño gallo

    Zico - Flamengo
    Getty Images

    Zico superó las dudas sobre su físico menudo y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del Flamengo.

    «Nadie llega a donde estoy yo por casualidad», declaró Zico a UOL, «por amistad, cariño o la benevolencia de alguien».

    Desde luego, su ascenso no fue fácil. Se ganó su sitio en el fútbol, a menudo por las malas.

    Zico nació en 1953 en el seno de una familia obrera de Río de Janeiro. Era el menor de seis hijos y uno de los cuatro hermanos que acabaron siendo futbolistas profesionales. Zico fue, por supuesto, el mejor de todos ellos, aunque de joven no siempre fue así. Para fortalecer su complexión delgada, siguió un programa intensivo de entrenamiento diseñado por el profesor de educación física José Roberto Francalacci. También tuvo que seguir una dieta adaptada y, sobre todo, trabajar muchísimo.

    Eso incluía también los estudios. Su padre, Jose Antunes Coimbra, que emigró de Portugal a Brasil a los 10 años, concedía una gran importancia a la formación de todos sus hijos. Esa insistencia acabó contribuyendo a definir a Zico.

    «Mi padre no dejaba jugar al fútbol a nadie que no estudiara», dijo Zico. «Todos fueron a la universidad. Y yo tuve que seguir el mismo camino, a pesar de todas las dificultades».

    Sin embargo, el camino de Zico fue distinto. Estaba destinado a convertirse en un icono del Flamengo, donde todavía hoy se le trata como a una deidad.

  • El héroe del Flamengo

    Zico Flamengo Copa Libertadores 1981
    Divulgação/Twitter

    Zico contribuyó a que Flamengo conquistara la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1981, consolidando su lugar en la historia del club.

    Abundan las conexiones especiales entre jugadores y clubes. Pero ¿la de Zico con Flamengo? Esa es distinta. No hay nada igual en el fútbol mundial.

    «Mi despedida estará teñida de gratitud», dijo en una ocasión Francisco Horta, expresidente de Fluminense, «por poder decir con convicción, como tantos otros: vi jugar a Zico».

    Si eras aficionado de Flamengo en los años 70 y 80, lo cierto es que viste jugar mucho a Zico. Contando los amistosos, disputó más de 700 partidos con el equipo de su infancia y marcó más de 500 goles. Con Zico al frente, Flamengo vivió la mejor etapa de su historia, coronada en 1981 con una victoria sobre el poderoso Liverpool en la Copa Intercontinental. En aquel momento, Zico y Flamengo estaban en la cima del mundo.

    Pero Zico no se ganó el cariño de la afición por los goles y los títulos, sino por cómo los consiguió y por lo que representaba para todos sus seguidores.

    «Flamengo no consiste solo en tener calidad, en saber jugar», explicó a la FIFA años después de terminar su carrera. «Hay días en los que el balón no te favorece, y es entonces cuando tienes que recurrir a tu garra, a tu fuerza de voluntad. Dejarte hasta la última gota de sudor».

    Y eso no se aplicaba solo a lo que ocurría sobre el césped. Durante toda su carrera como jugador, Zico defendió públicamente la creación de un sindicato de futbolistas profesionales en Brasil. Fue uno de los fundadores de la Associação Profissional dos Atletas de Futebol, que en 1979 se convirtió en el sindicato de futbolistas de Río de Janeiro. Más tarde sucedió a Ze Mario en la presidencia. ¿Sus objetivos? Mejorar las condiciones de los futbolistas, y no solo las de quienes, como él, estaban en la élite. Su labor se centraba en los miles de jugadores de la base de la pirámide, que cobraban poco pero necesitaban mucho.

    «En Brasil hay 5.000 jugadores que ganan poco», declaró a El Grafico en 1981. «Cincuenta que ganan bien y cinco que ganan muy bien. Eso no es justo».

    Incluso hoy, mucho después de terminar su carrera, Zico sigue implicado en la defensa de quienes están en la base de la pirámide. Pese a todo el dinero que ha entrado en el fútbol, aún hay problemas con la forma en que llega a los niveles inferiores, especialmente a los brasileños más pobres, que juegan por mucho más que sus propios sueños profesionales.

    «Ahora es diferente», dijo Zico. «Ahora existe la preocupación de que el chico se convierta en profesional y empiece a ganar dinero para ayudar a su familia. A veces, incluso esa cesta básica de alimentos que debería ser para el chico acaba siendo para toda la familia. Los valores han cambiado, ¿no?».

    No es habitual ver a jugadores de la élite luchar por quienes están por debajo de ellos. A menudo tienen una posición privilegiada que proteger. Eso nunca preocupó a Zico, ni siquiera en los momentos de mayor actividad de su legendaria carrera.

    «Siempre he tenido la independencia necesaria para decir lo que pienso y lo que siento», declaró a Reuters en 2015. «Nunca me preocupó mi imagen y nadie me dijo jamás lo que tenía que decir».

    Mucho se ha hablado, sin embargo, de la carrera de Zico con Brasil, que tuvo muchos momentos brillantes, pero no el triunfo más importante.

  • Un icono brasileño (con asterisco)

    Zico Brazil 1982
    Getty

    Zico fue una pieza clave de la deslumbrante selección de Brasil de 1982, pero nunca llegó a conquistar la Copa del Mundo.

    «Tuve el privilegio de estar en el mismo equipo que Zico», dijo en una ocasión Leandro, excompañero suyo en Brasil y Flamengo. «Todo lo que se dice de Zico, todos los homenajes que se le rinden, son poca cosa comparados con lo que se merece».

    Lo cierto es que Zico ha recibido muchos elogios por su trayectoria con Brasil. También ha recibido muchas críticas.

    En Brasil, la grandeza no se mide solo en goles o asistencias, sino en Mundiales. Y sí, eso a menudo implica más de uno. Pele ganó tres. Ronaldo conquistó dos. Garrincha, Romario y Ronaldinho también levantaron el trofeo. Zico nunca lo hizo. Quizá sea el mejor brasileño que no logró ese honor y, tantos años después, eso sigue pesando en su contra.

    Zico disputó tres Mundiales. En 1978, Brasil terminó tercero. En la segunda fase de grupos del torneo, quedó por detrás de Argentina por diferencia de goles, lo que lo relegó al partido por el tercer puesto pese a no haber perdido ningún encuentro. El equipo de 1982 suele citarse como uno de los mejores que no ganó un Mundial. Deslumbró con un fútbol ofensivo al estilo tradicional brasileño, pero cayó eliminado ante Italia, que acabaría proclamándose campeona.

    «Italia jugó bien cuando importaba, pero eso no debería haber invalidado nuestra forma de entender el juego», dijo Zico años después. «El hecho de que la gente todavía recuerde a nuestro equipo y al de Países Bajos de 1974, por ejemplo, demuestra que no hay vergüenza en caer siendo fieles a una filosofía en la que el resultado no era una obsesión».

    En 1986, las lesiones limitaron la participación de Zico. Falló un penalti contra Francia en el tiempo reglamentario y el error resultó costoso, aunque sí convirtió su lanzamiento en la tanda que acabó poniendo fin a la participación de Brasil. Tras disputar tres Mundiales sin llegar a ninguna final, Zico recibió críticas, especialmente por la comparación con el hombre que había hecho famosa la camiseta con el número 10 de Brasil: Pele.

    Aun así, Zico ha reivindicado con firmeza su lugar en la historia de Brasil y cuenta con una legión de seguidores que lo respalda. Pese a no haber ganado nunca un Mundial, sigue siendo el quinto máximo goleador del país en partidos internacionales oficiales. Guerin Sportivo lo eligió mejor jugador del mundo en 1981 y World Soccer hizo lo propio en 1983. Incluso Pele lo describió como un jugador digno de ser idolatrado.

    «Mis números están ahí para demostrarlo», dijo Zico. «Me considero, y la prensa deportiva internacional me ha considerado, una de las grandes figuras del fútbol brasileño».

    Sin embargo, su labor no se limitó a Brasil. Sobre todo después de retirarse, Zico también puso la mirada en el resto del mundo.

  • Cambiando el juego

    Kashima Antlers v Nagoya Grampus - J.LEAGUE Meiji Yasuda J1
    J.LEAGUE

    La influencia de Zico en Japón se extendió desde su etapa como jugador en el Kashima Antlers hasta su paso como seleccionador nacional.

    La carrera internacional de Zico terminó en 1986. Sin embargo, su trabajo estaba lejos de haber concluido.

    En 1990 fue nombrado secretario de Deportes de Brasil. Desde ese cargo, trató de transformar el fútbol brasileño y reformar la administración y la financiación de los clubes. Como les ocurre a muchos que desafían el orden establecido, Zico encontró una fuerte oposición, incluida la de la federación brasileña. Por ello, le resultó difícil sacar adelante sus reformas en los distintos niveles de gobierno y dimitió en 1991.

    Aun así, sus esfuerzos contribuyeron a allanar el camino para la Ley Zico, que buscaba modernizar el deporte profesional en Brasil. La ley incluía muchas de sus propuestas, pero no acababa con el sistema del «passe», que mantenía a los jugadores vinculados a sus clubes incluso después de que terminaran sus contratos. Sí preparó el terreno, aunque de forma un tanto irónica, para la aprobación de la Ley Pelé, que se apoyó en el impulso de Zico y abolió el sistema del «passe».

    Y, pese a todos sus éxitos en Brasil, Zico es casi igual de querido en Japón. Tras terminar su carrera en el Kashima Antlers, siguió siendo una figura influyente en el país, donde a menudo se le conoce como el «Dios del fútbol». Su llegada ayudó a la J.League, al igual que su triplete en el primer partido de liga del Kashima en 1993. Incluso después de retirarse, siguió siendo una figura muy importante en su club, donde ejerció, entre otras funciones, de director técnico y entrenador.

    Pero su influencia no se limita al club. A menudo se atribuye a Zico un papel clave en la formación de la selección japonesa y en la inspiración de su estilo de juego. Lo hizo de manera oficial como seleccionador entre 2002 y 2006. Su influencia ha perdurado durante las dos décadas posteriores.

    «El principal problema que teníamos era la iniciativa», declaró a la FIFA en 2022. «No puedes tener miedo a equivocarte, algo que forma parte de la cultura japonesa. Equivocarse forma parte del juego. Les dije que no pasaba nada por intentar un centro y fallarlo. Siempre habría una próxima vez».

    Y añadió: «Al fin y al cabo, yo ya había hecho de todo en mi carrera. Se trataba de empezar de cero y tomar el rumbo adecuado».

    Japón debutó en el Mundial en 1998 y se ha clasificado para todas las ediciones desde entonces.

    Pero, después de su trayectoria en Sudamérica y Asia, Zico también tenía un reto aún mayor: la FIFA. En junio de 2015, después de que Sepp Blatter anunciara sus planes de dejar el cargo, Zico anunció su intención de presentarse a la presidencia de la FIFA. Entre los objetivos de su candidatura figuraban reformar las elecciones y combatir la corrupción que por entonces estaba muy extendida en el organismo.

    «Soy el único que viene de fuera», afirmó. «Nunca he participado en nada dentro de la FIFA. La gente me conoce como deportista y entrenador, pero también necesita saber lo que pienso sobre las cosas. Y pude mostrarles mis puntos de vista y demostrar que no quiero estar atado a nadie».

    «Si aquí no pasa nada, mi vida no cambiará», añadió. «No estoy atado a nadie. Lo único que quiero es que el fútbol prospere. Lo que ha ocurrido nos ha perjudicado a todos y ha dañado la credibilidad del fútbol».

    Al final, no obtuvo el respaldo de suficientes federaciones para hacer oficial su candidatura, pero aquello fue otra muestra de su compromiso con el fútbol, incluso tantos años después.

  • El legado de Zico

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    Brazil Photo Press

    Décadas después de su retirada, la huella de Zico sigue presente.

    Décadas después de su retirada, la huella de Zico sigue presente.

    Incluso ahora, a sus 73 años, hay pocos lugares en Brasil donde Zico pueda pasar desapercibido. Hombres, mujeres y niños de todas las edades lo reconocen. Cuando lo ven, ven a una figura histórica, alguien que marcó para siempre el deporte en su país.

    «Nunca quise ser famoso», dijo Zico. «Pero ellos me hicieron famoso. Se trata de tratar a todo el mundo como si fuéramos amigos íntimos. Eso es difícil. Aparece alguien a quien no he visto en mi vida y me dice: “Oye, Galo, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?”. Yo le digo que estoy bien, que todo va genial. A la gente le gusta marcharse contenta. Se llevan una sonrisa, un abrazo, un autógrafo, un selfi o un pequeño vídeo».

    Hoy su nombre es famoso en todo el mundo. Su nombre de nacimiento es Arthur Antunes Coimbra, pero pocos lo sabrían. Arthur pasó a ser Arthurzinho, que se convirtió en Arthurzico y, finalmente, quedó reducido a Zico. Hoy el mundo conoce esas cuatro letras.

    Su huella en Brasil ha perdurado. Su labor en Japón lo convirtió en un icono en un país situado a medio mundo de distancia. Su carrera como entrenador también lo llevó a Turquía, Uzbekistán, Rusia, Grecia, Irak, Catar y la India.

    Y, a lo largo de todo ese recorrido, hizo las cosas a su manera. Impulsó el fútbol y, al mismo tiempo, se enfrentó a quienes ostentaban el poder. Luchó por cambiar las cosas tanto en su mejor momento como en los más difíciles, y no luchó solo por sí mismo.

    «Me gustaría que me recordaran como alguien que amaba lo que hacía», declaró a Globo. «Alguien muy profesional y siempre preocupado por mejorar, alguien que jugaba limpio y se entregaba en cuerpo y alma al fútbol».

    Gracias a Zico, el alma del fútbol brasileño cambió para siempre y, pese a todos los héroes que lo precedieron y lo sucedieron, ninguno es como él.