REBELDES: Paolo Di Canio, leyenda del West Ham y la Lazio con vínculos con el fascismo

Cuando el Sunderland nombró a Paolo Di Canio nuevo entrenador en marzo de 2013, el exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband, dimitió como vicepresidente del club por las «anteriores declaraciones políticas» del italiano sobre el fascismo, mientras que la Asociación de Mineros de Durham (DMA) exigió la devolución de una pancarta que había estado cedida al Stadium of Light durante los 15 años anteriores.

«No estamos dispuestos a tener una pancarta en un estadio donde ese hombre es uno de los principales protagonistas», dijo sobre Di Canio Dave Hopper, secretario general de la DMA. «El club afirma ser un club comprometido con la comunidad, pero, viendo al hombre que ha nombrado, está claro que no le va a hacer ningún bien. Va a alentar a todos esos grupos de derechas que ya campan por aquí, la EDL (Liga de Defensa Inglesa) y el BNP (Partido Nacional Británico). ¿Qué mensaje se está enviando a la comunidad?»

Di Canio se negó en un principio a hablar de asuntos que no fueran futbolísticos, pero, tras sentirse «profundamente dolido por los ataques» a su nuevo club, intentó defenderse.

«Soy un hombre honesto», afirmó en un comunicado publicado en la web oficial del Sunderland. «Mis valores y principios vienen de mi familia y de la educación que recibí. Creo que no debería tener que justificarme constantemente ante personas que no entienden esto. Sin embargo, solo diré una cosa: no soy el hombre que algunos quieren hacer creer».

El problema para Di Canio, sin embargo, es que siempre ha sido difícil presentarlo de otra forma que no sea como un exfutbolista talentoso pero temperamental, con inquietantes convicciones políticas.