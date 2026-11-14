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REBELS: Edmundo GFX 1:1GOAL

REBELDES: Edmundo, «El Animal» que borró la frontera entre la genialidad y la locura

El delantero fue uno de los jugadores con más talento natural que ha dado Brasil, pero también uno de los que más problemas tuvo.

Mark Doyle
Traducido por

  • Sir Alex Ferguson dijo a sus jugadores del Manchester United, antes de su enfrentamiento con el Vasco Da Gama en el Mundial de Clubes de 2000, que Romario y Edmundo ya no tenían piernas. Según Mark Bosnich, tardaron «unos 20 segundos en darse cuenta de que eso no era cierto».

    La célebre pareja de delanteros del Vasco hizo lo que quiso con la desbordada defensa de cuatro del United, casi literalmente en el caso de Edmundo. Tras aprovechar un mal pase atrás de Gary Neville para servirle a Romario el primer gol del partido, puso el 3-0 poco antes del descanso con una jugada tan brillante que incluso Diego Maradona afirmó que solo un puñado de jugadores en la historia del fútbol habría tenido la «imaginación» necesaria para concebirla, y mucho menos para ejecutarla.

    Cuando Gerson le dio un pase corto en diagonal a Edmundo en la frontal del área, un jugador normal habría cedido el balón a un compañero. Pero Edmundo nunca tuvo nada de normal. El hombre conocido como «el Animal» tocó el balón con el pie derecho y le imprimió el efecto suficiente para hacerlo pasar por detrás de sí mismo y de Mikael Silvestre, que había cometido el error de acercarse demasiado al delantero.

    Para cuando Silvestre se dio cuenta de lo que había hecho Edmundo, ya era demasiado tarde. El brasileño se había marchado y aprovechó su velocidad, todavía explosiva, para llegar al balón suelto antes que Bosnich. Después lo elevó por encima del guardameta con su característica despreocupación.

    Resulta revelador que Bosnich ni siquiera se enfadara: quedó impresionado y lo describió como «el gol más bonito que he encajado jamás». Silvestre, por su parte, no pudo evitar admirar la forma en que Edmundo lo había desconcertado por completo. «Cuando no estás acostumbrado a ello, no esperas una habilidad así», declaró el francés a BBC Sport. «Y solo los genios pueden hacer lo que Edmundo me hizo en ese gol».

    Sin embargo, el legendario pianista estadounidense Oscar Levant dijo una vez que había borrado «la delgada línea entre la genialidad y la locura». En el caso de Edmundo, podría decirse que quizá esa línea nunca existió.

  • Una bestia de jugador

    Vasco da Gama v ManX
    Getty Images Sport

    Al principio, Edmundo destacaba únicamente por su calidad futbolística, antes de que su rabia interior empezara a ser motivo de preocupación.

    Los informes sobre comportamientos inusuales, imprevisibles o directamente malos comenzaron a aparecer cuando Edmundo empezó a hacerse un nombre como adolescente de talento prodigioso en la década de 1980. Al parecer, Botafogo lo expulsó de su cantera por pasearse desnudo por las instalaciones, mientras que, según se afirma, Vasco aceptó a regañadientes venderlo a Palmeiras en 1993, al término de una temporada de debut muy prometedora en el Maracaná, porque se había convertido en «un problema» en el vestuario que nadie sabía cómo resolver.

    El talento de Edmundo, sin embargo, era indiscutible. Estaba claro que era uno de los jugadores con más talento natural que Brasil había producido en años. Lo demostró durante dos temporadas espectaculares en São Paulo, donde logró destacar en un Palmeiras repleto de estrellas que ganó dos títulos de liga consecutivos.

    Fue durante ese periodo cuando el periodista Osmar Santos lo bautizó como «el Animal», porque el internacional brasileño era «una bestia» como jugador, una fuerza imparable elegida habitualmente mejor jugador del partido. Con el tiempo, sin embargo, el apodo resultó aún más acertado por la conducta descontrolada de Edmundo, dentro y fuera del campo.

    Se enfrentaba constantemente a sus rivales, lo que le costó cinco tarjetas rojas en una temporada en Palmeiras, pero nadie se libraba de su ira, ni siquiera su entrenador, Vanderlei Luxemburgo, o sus propios compañeros. En una ocasión llegó incluso a provocar un incidente diplomático al arremeter contra un cámara durante un partido de la Copa Libertadores en Ecuador.

    Tras pasar cuatro días detenido en el hotel del equipo antes de recibir autorización para salir del país gracias a la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, parecía que Edmundo por fin había reconocido sus errores. «Este capítulo de mi vida termina aquí», prometió. «Un nuevo jugador aparecerá con la camiseta de Palmeiras».

    Sin embargo, siguió arremetiendo contra todos los que le rodeaban y, en junio de 1995, Palmeiras decidió que ya había tenido suficiente y lo vendió a Flamengo por 5,5 millones de dólares (4 millones de libras). No obstante, regresar a Río resultó ser un error fatal.

  • «La tristeza no desaparece»

    Alexi Lalas (R) of the US soccer team pushes Brazi
    AFP

    Edmundo no fue convocado por Brasil para el Mundial de 1994 debido a una sanción a nivel de clubes, y su comportamiento no hizo más que empeorar al año siguiente.

    En la madrugada del 2 de diciembre de 1996, Edmundo, ebrio, estrelló el Jeep Cherokee que conducía a gran velocidad contra un Fiat Uno en Lagoa. Murieron tres personas: Carlos Frederico Pontes, el conductor del Uno, de 23 años; la novia de Edmundo, Alessandro Perrota, de 20; y Joana Couto, otra ocupante del Cherokee, que tenía solo 16 años.

    En 1999, Edmundo fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cuatro años y medio de prisión en régimen abierto, pero solo pasó dos noches bajo custodia antes de que su equipo jurídico consiguiera finalmente que se anulara la causa en 2011, tras argumentar con éxito que el delito había prescrito después de múltiples recursos y retrasos.

    La percepción general era que la fama y la fortuna de Edmundo le habían ayudado a evitar una estancia prolongada en prisión, pero él siempre ha insistido en que la culpa nunca le abandonará. «Viviré arrepentido para siempre», dijo. «Esta tristeza no desaparece».

    En realidad, Edmundo fue condenado en ausencia, ya que se había trasladado a Italia en enero de 1998, después de firmar la temporada liguera más goleadora de su carrera, con 29 goles en 28 partidos, durante la segunda de sus cinco etapas en el Vasco. Describió la oportunidad de jugar en la Serie A italiana como «un sueño hecho realidad», pues en aquel momento era, sin duda, el campeonato más prestigioso del mundo.

    La Fiorentina recibió su llegada con el mismo entusiasmo. Pese a la merecida reputación de Edmundo como chico malo del fútbol brasileño, era claramente un jugador de talla mundial, y su fichaje supuso todo un golpe para la Fiorentina, que hizo cuanto pudo por contratarlo. Según el exguardameta del club Francesco Toldo, los toscanos le habían dicho a Edmundo que Florencia estaba junto al mar para convencerlo de fichar. Tal era su empeño que también aceptaron una petición muy poco habitual del jugador.

    «La Fiorentina no me parecía un club especialmente ambicioso», admitió Edmundo años después. «Les pedí que incluyeran en mi contrato una cláusula que me permitiera volver a Brasil para el carnaval, y la Fiorentina aceptó. Me concedieron todo». Casi inevitablemente, acabarían lamentándolo.

  • «¡Nunca he estado en el banquillo!»

    Edmundo of Fiorentina
    Getty Images Sport

    Edmundo no se tomó bien enterarse de que se había quedado fuera del once inicial antes del que debía haber sido su segundo partido en la Serie A.

    La Fiorentina se dio cuenta enseguida de que estaba tratando con alguien de carácter sumamente explosivo. «Recuerdo que, cuando acababa de llegar, Alberto Malesani lo dejó en el banquillo para un partido contra el AC Milan y él no se lo esperaba en absoluto», contó a Tuttomercatoweb el exdefensa de la Fiorentina Aldo Firicano. «Como no entendía aquella decisión, justo antes de que saliéramos al campo, Edmundo seguía en el vestuario afeitándose frente al espejo para mostrar su irritación».

    Pero su desafío no terminó ahí. Edmundo salió furioso de San Siro y regresó enseguida a casa para el Carnaval. Declaró al Jornal do Brasil: «Soy un campeón. La Fiorentina no puede tratarme así. Nunca he estado en el banquillo en toda mi vida, ni siquiera cuando tenía ocho años».

    Edmundo acabó regresando al Artemio Franchi y, tras un brillante final de temporada, su carrera en la Fiorentina despegó de verdad después de que Giovanni Trapattoni sustituyera a Malesani aquel verano.

    Sin embargo, su actitud no mejoró demasiado. Toldo cuenta que, en una ocasión, Edmundo propinó un puñetazo a un jugador del equipo juvenil «en plena cara» tras recibir una dura falta durante un entrenamiento. Trapattoni, no obstante, estaba dispuesto a tolerar esos brotes esporádicos de violencia por el bien del equipo.

    Como dijo el carismático entrenador a su inimitable manera: «Los jugadores no necesitan dormir juntos para ganar la liga». Y es muy posible que la hubieran ganado de no haber sido por aquella famosa cláusula de su contrato.

  • «¡Que te j*dan! ¡Me voy a Río!»

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    Muchos aficionados de la Fiorentina siguen creyendo que la decisión de Edmundo de regresar a Brasil para el Carnaval les costó el Scudetto en 1999.

    A finales de enero de 1999, la Fiorentina lideraba la Serie A y era la gran favorita para conquistar su primer Scudetto en 30 años, gracias sobre todo al fantástico momento de forma de Gabriel Batistuta, Edmundo y Rui Costa. Sin embargo, todo cambió tras el frustrante empate sin goles ante el Milan, rival en la lucha por el título, el 7 de febrero.

    Batistuta tuvo que retirarse en los últimos compases del partido disputado en Florencia y después se supo que el argentino había sufrido una torsión en los ligamentos de la rodilla derecha. Pero, aunque el jugador más emblemático del equipo iba a estar más de un mes de baja, Edmundo ni siquiera se planteó cancelar sus planes para el Carnaval.

    Al ser abordado por los periodistas tras llegar al aeropuerto para volar de regreso a casa, respondió con brusquedad: «No voy a hablar. ¡Que os den! Me voy a Río y no sé si volveré. Nadie me pidió que me quedara y, aunque lo hubieran hecho, me habría marchado igualmente».

    Así, mientras la Fiorentina perdía a domicilio ante el Udinese el fin de semana siguiente, Edmundo se lucía en el Sambódromo. La imagen no fue buena y sentó mal a los aficionados de la Fiorentina, que estuvieron más que contentos de verle marcharse aquel verano tras un desastroso final de temporada en el que su equipo ganó solo uno de sus últimos ocho partidos y acabó tercero, a 14 puntos del campeón, el Milan.

  • Reconciliaciones y arrepentimientos

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    AFP

    Edmundo podría haber llegado a ser uno de los mejores jugadores de Brasil de no haber sido por su indisciplina.

    Tras verse obligado a marcharse de Florencia, Edmundo regresó, como era de esperar, a Río para volver a Vasca, donde formó pareja con Romario. El resultado fue, también como cabía esperar, caótico.

    En cierto sentido, eran almas gemelas. Compartían los mismos intereses: el fútbol, el baile y las mujeres. Pero Río no era lo bastante grande para los dos. Eran demasiado obstinados y egocéntricos para convivir en la misma ciudad, y mucho menos en el mismo equipo. A veces incluso se negaban a pasarse el balón. Una discusión sobre quién debía lanzar un penalti llevó a Edmundo a acusar a Romario de recibir un trato de favor del presidente de Vasco, Eurico Mirando.

    «El rey decidió que debía tirarlo su príncipe», espetó. Tras el siguiente partido, Romario le respondió utilizando la misma metáfora de Edmundo para calificar al otro delantero de «bufón de la corte». No era la primera vez que ridiculizaba abiertamente a quien había pasado de ser su rival a su compañero de equipo.

    Edmundo fue una de las figuras de la selección brasileña retratadas en caricaturas despectivas en las puertas de los baños de un bar deportivo junto a la playa que Romario abrió en Río. Y, desde luego, algunas de sus ocurrencias parecían propias de una caricatura. De hecho, apenas un mes antes de su golazo contra el United, Edmundo fue fotografiado dando alcohol a un chimpancé después de contratar a un circo entero para actuar en la fiesta del primer cumpleaños de su hijo.

    «He hecho muchas estupideces», admitió el delantero. «Pero estoy intentando mejorar». Sin embargo, muchas figuras importantes del fútbol brasileño no creían que se estuviera esforzando lo suficiente. Mario Zagallo, exseleccionador de Brasil, llegó a sugerir que Edmundo buscara ayuda profesional después de que propinara un puñetazo a un rival durante la final de la Copa América de 1997 contra Bolivia, un incidente que los árbitros no vieron.

    «Imaginad que lo hubieran expulsado: la selección podría haber perdido el título por culpa de un solo jugador», dijo Zagallo cuando le preguntaron si llevaría a Edmundo al Mundial de 1998. Al final lo llevó, pero apenas dio minutos al imprevisible delantero. «Creo que el tratamiento psicológico es esencial para la vida de este joven. Necesita buscar ayuda para aprender a controlarse. Y no hay nada de qué avergonzarse por ir a terapia; todo el mundo necesita ayuda, unos más que otros».

    Edmundo pertenecía sin duda a este último grupo, especialmente después de que al brutal asesinato de su hermano, Luis Carlos, cuyo cadáver apareció en el maletero de un coche en Río en noviembre de 2002, le siguiera poco después la muerte de sus dos padres.

    «Nunca me recuperaré», admitió tiempo después. «Cambiaría mi fama, mi carrera, mi dinero, todo, por tenerlos de nuevo conmigo. Solo puedo fingir que soy feliz».

    Edmundo ha encontrado, al menos, cierta paz con el paso de los años. En 2020, tras una década distanciados, incluso se reconcilió con su hijo mayor, Alexandre Mortagua, abiertamente gay. Eso hizo posible que el 26 de diciembre se fotografiara por primera vez con sus cuatro hijos. «¡Qué momento tan importante y especial para mí!», escribió entusiasmado en las redes sociales. «Estoy muy agradecido de tener a estas personas tan valiosas en mi vida, todas con buena salud... ¡Un día que sin duda quedará grabado para siempre en mi memoria!».

    En entrevistas más recientes, Edmundo ha insistido en que ya no es el hombre que era, en que ha domado al animal que llevaba dentro. Incluso ha afirmado que se arrepiente de haber antepuesto el Carnaval a la Fiorentina. «Si me hubiera quedado con el equipo, creo que podríamos haber ganado el Scudetto», declaró a Gazzetta dello Sport. «Si pudiera volver atrás en el tiempo, no regresaría a Río».

    Por desgracia, no se puede volver atrás en el tiempo. Ni Edmundo, ni la Fiorentina, ni Carlos Frederico Pontes, Alessandro Perrota o Joana Couto. A diferencia de la frontera entre la locura y el genio, los muchos errores que cometió Edmundo no se pueden borrar.