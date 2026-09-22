«Realmente marcan la diferencia»: Sacha Kljestan, de Apple TV, elogia el impacto en la MLS de Antoine Griezmann y Robert Lewandowski, respalda el ascenso de Cavan Sullivan con Estados Unidos y ve a Lionel Messi en otra final de la MLS Cup
La ventana secundaria de fichajes de la MLS ya se ha cerrado y, a estas alturas, realmente no hay mucho margen para cambios. Los equipos son, en su mayoría, lo que son. De aquí al resto de la temporada regular, se trata de jugar con lo que tienes. Para algunos, se trata de intentar meterse en los playoffs. Para otros, de mantenerse arriba.
Pero la ventana de fichajes tuvo una actividad histórica. Cada año, los equipos de la MLS gastan más y más, y también venden por importes más altos. Los clubes de la MLS gastaron una cifra récord de 370 millones de dólares en incorporaciones de jugadores en 2026, y además atrajeron a su buena cuota de nombres del Mundial. Sacha Kljestan, que cubre la liga semana tras semana para Apple TV, cree que esto solo puede ser positivo.
«Creo que fue bueno. Disfruto la ventana de fichajes, como creo que les pasa a la mayoría de los aficionados. Es muy similar a lo que vemos en la NBA en torno al cierre del mercado de traspasos, o incluso en la temporada baja cuando se producen grandes movimientos de agentes libres. Creo que eso forma parte de la diversión de ser aficionado al fútbol y también de seguir la liga. La ambición crece cada año», cuenta a GOAL.
Sin embargo, pese a todo el impacto del Mundial, los clubes de la MLS ficharon a 20 jugadores que participaron en el torneo de este verano, han sido algunos nombres importantes de perfil conocido los que más han destacado. Robert Lewandowski y Antoine Griezmann han caído de pie, demostrando, como mínimo, que aquí todavía hay espacio para el veterano Jugador Franquicia europeo.
«Si los ves jugar en los partidos, siguen marcando una gran diferencia, especialmente en nuestra liga. Los atacantes DP que tienen una calidad tan alta como la de esos dos realmente marcan la diferencia para su equipo, elevando el nivel de todos los jugadores que tienen alrededor», dice Kljestan.
Será interesante ver cómo se resuelve todo, entonces. Tanto Lewandowski como Griezmann están dando un impulso a sus equipos. Y luego está una joven promesa en Philly, Cavan Sullivan, cuya irrupción ya le ha valido su primera convocatoria con la USMNT. Todo parece estar perfectamente preparado para un final de temporada apasionante. Y Kljestan habló de todo ello en la última edición de Mic’d Up, una sección recurrente en la que GOAL recurre a la perspectiva de narradores, analistas y otros comentaristas sobre la situación del fútbol en Estados Unidos y en el extranjero.
NOTA: Esta entrevista se realizó a principios de septiembre y ha sido ligeramente editada por motivos de brevedad y claridad.
Sobre los traspasos en la MLS
GOAL: Ha sido un mercado de fichajes veraniego muy movido para los clubes de la MLS. ¿Qué opinas de cómo han quedado las plantillas?
KLJESTAN: Creo que fue bueno. Disfruto del mercado de fichajes, como creo que le pasa a la mayoría de los aficionados. Es muy parecido a lo que vemos en la NBA cerca del cierre del mercado de traspasos, o incluso en la pretemporada, cuando se producen grandes movimientos de agentes libres. Creo que eso forma parte de la diversión de ser aficionado al fútbol y también de seguir la liga. La ambición crece cada año. Lo que me gusta son los traspasos con dinero dentro de la propia MLS. Ves a un jugador como Rafa Navarro, de Colorado a St. Louis por 12 millones de dólares. Me gusta la ambición que muestra St. Louis al decir: "Vale, este es un jugador que sabemos que es muy bueno en la MLS, es un delantero realmente bueno. Sé lo que vamos a conseguir. Nos va a dar goles. Va a liderar la presión desde arriba en la manera en que jugamos". Puede que hayan pagado un poco de más por él, pero me gusta.
GOAL: ¿Crees que hay algo que decir a favor de pagar de más en esta época del año?
KLJESTAN: Sí, y creo que esto pasa en todas las demás ligas del mundo, ¿no? Por ejemplo, si los grandes clubes de Inglaterra quieren fichar a un jugador que ya está jugando en la Premier League, van a tener que pagar de más por él, y los precios se inflan hasta un nivel casi de locura. También pienso en el fichaje de Dejan Joveljic por los Seattle Sounders. Eso fue una ganga. Unos 6 millones de dólares por Joveljic desde Kansas City fueron una ganga y, ya sabes, hay motivos detrás. Kansas City quería dejar libre la plaza de jugador franquicia. Quieren ser agresivos. Quieren gastar mucho dinero, y así que salió bien para ambas partes. Pero sí, a veces hay que pagar un sobreprecio si vas a traspasar dentro de la liga a un jugador importante.
Sobre fichajes de renombre
GOAL: Mirando el panorama general de los últimos meses, obviamente han llegado a la liga algunos DP de nombres más importantes. Piensas en Lewandowski, piensas en Griezmann. Pero, en concreto, ¿crees que la MLS ha hecho un trabajo lo bastante bueno fichando a jugadores del Mundial? Porque esos dos no jugaron este verano...
KLJESTAN: Creo que sí, porque aun así hubo muchos jugadores con experiencia en Mundiales que llegaron a la MLS durante esta ventana de fichajes. Esos dos son los grandes nombres. Obviamente, Casemiro jugó el Mundial y seguía siendo un jugador importante para Brasil. Pero sí, mira, hay un montón de jugadores.
Elias Saad, de Nashville, es un jugador que ha destacado y que jugó con Túnez. [No es] un gran nombre, pero cuando le ves jugar, entiendes por qué Nashville lo fichó. Ha estado muy bien en este inicio. Creo que ha habido una mezcla muy buena de jugadores jóvenes, jugadores en su mejor momento y luego un par de veteranos con grandes nombres. Has mencionado a Lewandowski y a Griezmann, que, si les ves jugar los partidos, siguen marcando una gran diferencia, especialmente en nuestra liga. Los atacantes DP con la calidad que tienen ellos dos realmente marcan la diferencia para su equipo al elevar el nivel de todos los jugadores que tienen a su alrededor.
Pero también hubo uno que llegó: Luc de Fougerolles a RSL desde el Fulham. Es un central de 20 años. Le vimos jugar en el Mundial. En realidad nadie le conocía porque estaba cedido en un club diminuto de Bélgica. Pero en el Mundial se podía ver cuánta calidad tenía. Así que me gusta mucho ese fichaje. Es solo una cesión, pero sí creo que, si demuestra su nivel, podrías ver a otros equipos de la MLS o incluso al Real Salt Lake intentar hacer ese movimiento permanente.
GOAL: Griezmann sigue pareciendo varios niveles por encima del resto...
KLJESTAN: Sigue siendo muy bueno y además sigue siendo como un líder de una manera sincera. Por la forma en la que juega, de hecho creo que todavía defiende un poco demasiado. Quiero verle quedarse arriba. Pero con todo lo que tiene a su alrededor, de verdad ha sido divertido verle.
sobre Cavan Sullivan
GOAL: También quería preguntarte por el Philly Union en este momento, porque ha promocionado desde dentro. Con Cavan Sullivan, estamos empezando a ver quizá lo que puede llegar a ser. ¿Su mejoría es real a tus ojos o simplemente estamos viendo una especie de efecto prolongado de entrenador nuevo?
KLJESTAN: No, creo que la mejoría está ahí. Y, oye, este es también un equipo que ganó la Supporters Shield la temporada pasada, así que todavía hay algo dentro del equipo. Ahora bien, es cierto que perdió a algunos jugadores muy importantes del equipo que ganó la Supporters Shield, así que iba a haber un periodo de ajuste. Pero sí parece que hay una nueva ilusión alrededor del club, y los jugadores han respondido claramente al nuevo técnico interino. Creo que Ryan Richter ha hecho un muy buen trabajo al volver a la manera de hacer las cosas del Philly, que en realidad consiste en confiar mucho en los jóvenes y en los jugadores de la academia. Y así, recuperar a Neil Pierre cedido y meterlo de nuevo en el equipo, o meterlo en el equipo por primera vez, realmente como central de 18 años. Creo que ha estado fenomenal. Y luego Cavan Sullivan, con 16 años, ha dado un salto enorme en los últimos seis meses, y casi se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo y en un titular fijo.
Y también es como que, cuando tengas el balón, dáselo entre líneas porque va a hacer que pasen cosas. Sinceramente, es muy divertido de ver. Se está convirtiendo en uno de mis jugadores favoritos de ver en la liga, y es muy emocionante. Y quiero verle jugando con la selección nacional en las próximas semanas. Y lo mismo con Neil Pierre, Julian Hall, Zavier Gozo: quiero ver a todos estos chicos jóvenes convocados.
GOAL: Cuando hablas de chicos jóvenes que reciben la llamada para amistosos, ¿crees que casi hay un beneficio en que, de alguna manera, la presión sea menor al principio de un ciclo? Estás recompensando a alguien por buenas actuaciones, por potencial y por calidad, pero ¿crees que también hay algo que decir sobre quizá no tener tantas miradas encima?
KLJESTAN: Lo entiendo perfectamente y sí, sin duda. Ahora mismo es un ciclo completamente nuevo. Son amistosos que no significan nada en cuanto a lo que realmente implica el resultado, pero es momento de oportunidades. Es momento de que Pochettino vaya dejando fuera a un par de jugadores más veteranos y empiece a traer a los nuevos. También manda un mensaje a los otros jugadores que llevan tiempo en la selección nacional para decirles: «ahora mismo hay una generación de jóvenes que viene empujando y está lista para quitarte el puesto».
EN LOS NEW YORK RED BULLS
GOAL: Con los New York Red Bulls, ¿qué está pasando ahora mismo, tío? Porque parecía que había muchísima expectación al inicio de la temporada. Michael Bradley tenía a los chicos jugando un gran fútbol y ahora no ha ido tan bien. ¿Cuál sería tu valoración?
KLJESTAN: Yo diría que probablemente sabíamos que esto iba a pasar porque, si confías y vas a poner a jugar a tantos jóvenes, estás obligado a tener altibajos. Y aun así se siguen viendo destellos de brillantez. A veces se ven goles realmente buenos con jugadas combinativas entre Adri Mehmeti y Julian Hall. Pero hay que recordar que, cuando juegas con un equipo casi lleno de jóvenes, van a tener malos días, van a cometer errores y tienes que convivir con eso.
Así que, si eso es lo que van a ser los Red Bulls, entonces los aficionados de los Red Bulls y todo el mundo tienen que aceptarlo. Que así es como va a ser. Va a tener altibajos. Va a ser emocionante. Probablemente estos jugadores no estarán allí durante muchos años. Estarán un par de años y probablemente los ficharán grandes clubes europeos, y también deberían estar orgullosos de eso. Así que creo que lo que quizá podría hacer Michael Bradley es que el equipo necesita centrarse un poco más en ser más difícil de superar y un poco más en defender. Es emocionante de ver, pero creo que ha encajado demasiados goles este año.
Nota del editor: Desde esta entrevista, los Red Bulls han derrotado 1-0 al NYCFC para reforzar sus opciones de entrar en los playoffs.
SOBRE LA MLS CUP
GOAL: Estamos ya cerca del tramo decisivo de la temporada. ¿A quién ves levantando la MLS Cup?
KLJESTAN: Si tuviera que elegir ahora mismo, diría que una reedición de la temporada pasada: Miami contra Vancouver. Nashville ha sido el mejor equipo de la liga este año; ha sido increíble. Simplemente me cuesta apostar contra Messi en una eliminatoria y, por eso, creo que, de forma parecida a lo que hicieron el año pasado, cuando se metieron en los playoffs y encontraron un sistema que les funcionaba. Creo que tienen demasiada calidad, y creo que Vancouver es el mejor equipo del Oeste de arriba abajo y, en una serie de playoffs, me quedo con Vancouver por encima de cualquier otro del Oeste.
GOAL: ¿Te sorprendería que Messi se retirara por completo a final de año? Da la sensación de que ese momento quizá está más cerca que hace un mes más o menos. Simplemente tengo curiosidad por saber cuál es tu opinión.
KLJESTAN: Me sorprendería muchísimo que se retirara. Creo que está obsesionado con el juego, como lo estamos muchos de nosotros. Y creo que sería extraño ver a alguien dar un paso al lado cuando sigue siendo el mejor jugador de la liga. Para mí, es demasiado competitivo. Tal y como terminó el Mundial, y menos de dos semanas después ya estaba sobre el césped. Su padre falleció tristemente y, ya sabes, menos de dos semanas después volvió a estar sobre el césped. Es demasiado competitivo. Creo que disfruta demasiado del juego y disfruta de la competición. Me sorprendería muchísimo verle retirarse y espero que no lo haga.