¡Rayan Cherki está en llamas y todas las defensas de Europa deberían estar aterrorizadas! El emblemático ‘10’ del Manchester City ha arrancado la nueva temporada con cuatro contribuciones de gol en dos partidos, ayudando a Enzo Maresca a firmar el comienzo perfecto de su etapa en el Etihad Stadium.

Maresca tiene una tarea casi imposible al intentar estar a la altura del legado de Pep Guardiola, pero la sola presencia de Cherki le da una opción real de convertir de nuevo al City en aspirante a los títulos más importantes. Cherki es el tipo de jugador capaz de ganar partidos prácticamente por sí solo, como puede atestiguar el Crystal Palace tras su derrota por 4-1 en casa ante el City el viernes.

Erling Haaland abrió y cerró el marcador en Selhurst Park, pero Cherki se llevó con todo merecimiento la mayor parte de los elogios por su brillante doblete entre los goles del noruego, culminando una actuación fascinante.

«En la segunda parte me tomé más libertad y estamos muy contentos con una gran victoria hoy», declaró el internacional francés a los canales de medios del City después del partido, y la libertad es exactamente lo que Cherki necesita para explotar todo su potencial. Guardiola no siempre se la dio, pero Maresca quiere que el exjugador del Lyon sea un verso libre.

Cherki puede convertirse ahora en el gran estandarte de ese tipo de talento tan poco común mientras el fútbol avanza sin Guardiola y su constante microgestión del posicionamiento de los jugadores.