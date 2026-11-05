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Champions League Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de los equipos más fuertes de la Champions League 2026-27: el Barcelona y el Bayern de Múnich se recuperan, el PSG sigue pareciendo imparable y quedan al descubierto las limitaciones del Liverpool en Europa

El camino hacia Madrid ya ha comenzado y la fase de liga ha llegado a su ecuador, pero ¿qué equipos están ahora en mejores condiciones de levantar la Copa de Europa?

Tom Maston
Traducido por

  • La Champions League 2026-27 ya está en pleno desarrollo: los 36 equipos han llegado al ecuador de la fase liga y los goles han abundado por toda Europa en el arranque de la nueva temporada.

    El Paris Saint-Germain defiende el título después de conquistar su segunda Copa de Europa consecutiva el pasado mayo, cuando derrotó al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado a otro nivel durante los últimos 18 meses aproximadamente, pero probablemente se enfrentará a una dura competencia en su intento de lograr un tercer título seguido.

    Así pues, ¿quién está mejor situado en este momento para disputarle al PSG la supremacía europea? El ranking de poder de GOAL seguirá a los aspirantes durante toda la competición y distinguirá a los verdaderos candidatos de quienes no lo son...

    Actualización anterior: 15 de octubre de 2026.

  • Al margen, observando desde fuera

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    El Nápoles corre un serio riesgo de quedarse fuera de las eliminatorias por segunda temporada consecutiva

    La clasificación de los favoritos de esta temporada tendrá un aspecto algo distinto. En lugar de ordenar a los 36 equipos del primero al último, seguiremos el formato de la fase liga de la competición y clasificaremos a los 24 principales aspirantes. Los otros 12 quedarán fuera.

    Eso no significa que ninguno de estos 12 equipos vaya a pasar de ronda, ya que siempre hay alguna sorpresa en las eliminatorias. Sin embargo, a nuestro juicio, son los que menos probabilidades tienen ahora mismo de superar la primera ronda y continuar su trayectoria europea.

    Entre ellos hay equipos que ya han logrado buenos resultados en la competición esta temporada, como el modesto Viking noruego, que dio continuidad a su meritorio empate ante el Bayern Múnich con una victoria sobre el Sabah en la cuarta jornada. El AEK de Atenas, por su parte, puso contra las cuerdas al Real Madrid antes de caer por 3-2, mientras que el Bodo/Glimt sigue rindiendo por encima de lo esperado.

    El panorama es menos alentador para el Nápoles y el PSV. Ambos corren un serio riesgo de quedarse fuera de las eliminatorias por segunda temporada consecutiva tras ganar solo uno de sus cuatro primeros partidos.

    Los doce condenados de GOAL: AEK de Atenas, Bodo/Glimt, Feyenoord, Lens, Nápoles (⬇️), PSV (⬇️), Sabah, Shakhtar Donetsk (⬇️), Slavia de Praga, Slovan Bratislava, Viking.

  • 24. LASK ⬆️

    FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVA
    AFP

    El LASK, campeón de Austria, ha ganado dos partidos consecutivos y tiene opciones de alcanzar la fase eliminatoria.

    Aunque el Como ha acaparado buena parte de la atención entre los debutantes del torneo, el LASK merece un enorme reconocimiento por su actuación hasta ahora. El campeón austriaco comenzó su campaña con derrotas ante el AEK de Atenas y el Liverpool, pero desde entonces ha retomado el rumbo de forma espectacular.

    Primero ganó al Sporting en Lisboa y después le endosó cuatro goles al débil Slovan Bratislava. Ahora sabe que probablemente le basten cuatro puntos para acabar entre los 24 primeros. Tras visitar al Bodo/Glimt, recibirá al Fenerbahçe y al Porto, y el modesto equipo austriaco confía en rematar la faena.

  • 23. Villarreal ↔️

    FBL-EUR-C1-VILLARREAL-PSG
    AFP

    El Villarreal se autodestruyó ante el PSG, pero aún tiene lo necesario para llegar a la fase eliminatoria

    El Villarreal fue una de las grandes decepciones de la Champions League de la temporada pasada: el Submarino Amarillo sumó un solo punto en ocho partidos y terminó penúltimo en la fase de liga, disputada por 36 equipos. Por eso, ya ha mejorado su actuación esta vez, aunque sufrió una humillante derrota ante el PSG en su último partido.

    El equipo español perdía 4-0 a los 17 minutos tras conceder una y otra vez ocasiones de gol al vigente campeón, y acabó cayendo 6-0 en casa. Sin embargo, sus próximos partidos contra el Slavia de Praga y el Sabah le ofrecen una magnífica oportunidad para recuperar el rumbo antes de enfrentarse al Manchester United y al Fenerbahce en el nuevo año.

  • 22. Porto ↔️

    FBL-EUR-C1-PORTO-NAPOLI
    AFP

    El Porto sumó por fin sus primeros puntos con una victoria ante el Nápoles.

    Tras dos años de ausencia, el Oporto vuelve a la Champions League después de que el equipo de Francesco Farioli conquistara la Liga Portugal la pasada temporada. El técnico italiano convirtió al Oporto en uno de los equipos más difíciles de batir de Europa desde su llegada en el verano de 2025, y esta temporada aún no ha cedido ni un punto en la competición nacional.

    Sin embargo, su campaña europea parecía torcerse incluso antes de arrancar: encadenó tres derrotas antes de sumar por fin sus primeros puntos con una gran victoria ante el Nápoles. Con partidos favorables ante el Feyenoord, el Slavia Praga y el LASK todavía por disputar, Farioli y sus jugadores siguen teniendo muchas opciones de clasificarse para las eliminatorias.

  • 21. RB Leipzig ⬇️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Leipzig empató dos veces ante el Manchester City, pero acabó sufriendo su tercera derrota en la fase de liga.

    Tras quedarse sin disputar competiciones europeas la temporada pasada, el Leipzig ha regresado a la élite después de terminar tercero en la Bundesliga. Sin embargo, su vuelta a la Champions League no ha empezado de la mejor manera: las derrotas ante el Como, el Real Madrid y el Manchester City han dejado al equipo de Martin Demichelis cerca del fondo de la clasificación al llegar al ecuador de la competición.

    La buena noticia para el conjunto alemán es que su calendario a partir de ahora es mucho menos exigente y debería confiar en ganar en casa tanto al Lens como al Shakhtar Donetsk. Si lo consigue, probablemente solo necesitará un punto en sus dos partidos restantes a domicilio, contra el Manchester United y el Feyenoord.

  • 20. Fenerbahçe ⬆️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Fenerbahçe arrancó su temporada europea con una emocionante victoria ante el Liverpool

    El Fenerbahce realizó una gran inversión durante el mercado de fichajes de verano con la esperanza de formar un equipo capaz de alcanzar las eliminatorias de la Champions League. Sin embargo, ese objetivo parecía improbable después de no ganar ninguno de sus tres primeros partidos, entre ellos una derrota por 6-0 ante el Aston Villa y un decepcionante empate con el Slavia Praga.

    La victoria del miércoles sobre el Liverpool ha dado al conjunto turco el impulso que necesitaba. Con partidos pendientes ante el Shakhtar Donetsk, el LASK y el Villarreal, su nuevo entrenador, Emre Belozoglu, confiará en sumar los puntos necesarios para conseguir una plaza en los play-offs.

  • 19. Roma ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    La Roma ya ha dejado escapar ventajas de dos goles ante el Real Madrid y el Manchester United en la fase de liga de esta temporada.

    La Roma vuelve a la Champions League por primera vez desde la temporada 2018-19. Gian Piero Gasperini ha logrado devolver al equipo la condición de una de las grandes potencias del fútbol italiano. Con el extécnico del Atalanta al mando, el club de la capital se ha convertido en un rival muy difícil de batir en la Serie A, aunque está adquiriendo la mala costumbre de desperdiciar ventajas en Europa.

    La Roma llegó a tener dos goles de ventaja tanto ante el Real Madrid como ante el Manchester United, pero se vino abajo en los últimos 10 minutos de ambos partidos y acabó perdiendo. Ahora podría tener que pelear incluso por acceder a los play-offs, ya que aún debe enfrentarse al PSG y al Sporting CP en la segunda mitad de la fase de liga.

  • 18. Stuttgart ⬇️

    FBL-EUR-C1-GALATASARAY-STUTTGART
    AFP

    El Stuttgart sufrió el martes su primera derrota de la temporada ante el Galatasaray.

    Sebastian Hoeness sigue obrando maravillas con el Stuttgart, al que ha llevado de disputar la promoción por la permanencia en la Bundesliga a clasificarse dos veces para la Champions League en tres temporadas. El equipo alemán también comenzó con fuerza su campaña europea y sumó siete puntos en sus tres primeros partidos.

    Esta temporada juega a favor del Stuttgart que, según Opta, tiene el calendario más asequible de los 36 equipos clasificados. Aunque cayó ante el Galatasaray en la cuarta jornada, aún debería confiar en alcanzar las eliminatorias.

  • 17. Galatasaray ⬆️

    Galatasaray A.S. v VfB Stuttgart - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El doblete de Aleksey Batrakov ante el Stuttgart dio a los campeones turcos su segunda victoria consecutiva.

    El Galatasaray llegó a octavos de final de la Champions League la temporada pasada. El campeón de la liga turca afrontó la edición 2026-27 con la intención de repetir una trayectoria similar, pero cayó derrotado en sus dos primeros partidos de la fase de liga.

    Sin embargo, ha enderezado el rumbo de forma convincente: ganó al Lille a domicilio y después se impuso en Estambul a un Stuttgart que hasta entonces estaba invicto. Es probable que al Galatasaray le basten cuatro puntos en los cuatro partidos que le quedan para asegurarse una plaza en las eliminatorias y, aunque todavía tiene que enfrentarse al Aston Villa y al PSG, debería confiar en lograrlo.

  • 16. Real Betis ↔️

    FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETIS
    AFP

    La derrota ante el Borussia Dortmund puso fin este miércoles al pleno de victorias del Betis.

    De vuelta en la Champions League por primera vez en más de 20 años, el Real Betis acabó quinto en LaLiga la pasada temporada y sigue consolidándose como un equipo a tener en cuenta en España bajo la dirección de Manuel Pellegrini.

    El Betis se hizo notar pronto en Europa al ganar sus tres primeros partidos, antes de caer ante el Borussia Dortmund. Confiará en recuperarse frente al Slovan Bratislava antes de un exigente final de la fase de liga, en el que se enfrentará al Como, al Arsenal y al Bayern Múnich. Esa serie de partidos podría marcar la diferencia entre acabar entre los ocho primeros y tener que conformarse con una plaza en el play-off.

  • 15. Club Brujas ⬆️

    SOCCER CL CLUB BRUGGE VS PSV
    AFP

    El Club Brujas prolongó su impresionante campaña europea con una victoria a domicilio ante el PSV en la cuarta jornada.

    El Club Brugge se ha clasificado para la fase eliminatoria en cada uno de los dos primeros años del nuevo formato de la Champions League y confía en lograrlo por tercera vez consecutiva tras recuperarse de la derrota ante el Aston Villa en la primera jornada y ganar sus tres partidos siguientes.

    Los prometedores delanteros Nicolo Tresoldi y Carlos Forbs fueron decisivos en las victorias a domicilio ante el Inter y el PSV, con las que los campeones belgas demostraron que no hay que subestimarlos. También tienen a su alcance acabar entre los ocho primeros, ya que los rivales que les quedan, Liverpool, Nápoles, Stuttgart y Bodo/Glimt, distan mucho de resultar intimidantes.

  • 14. Sporting CP ↔️

    Issa Doumbia Sporting CP 2026-27
    Getty Images

    El Sporting vuelve a estar bien situado para terminar entre los ocho primeros tras ganar tres de los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora.

    El Sporting empieza a ser un habitual de la Champions League. La temporada pasada llegó hasta cuartos de final tras quedar, contra pronóstico, entre los ocho primeros en la fase de liga y protagonizar después una remontada épica para derrotar al Bodo/Glimt en octavos. El equipo lisboeta tiene prácticamente asegurada de nuevo una plaza en las eliminatorias tras ganar tres de sus cuatro primeros partidos, aunque debe de preguntarse cómo se le escapó en casa el encuentro ante el LASK, debutante en la competición, en la tercera jornada.

    Si el Sporting logra ahora buenos resultados ante el Manchester United y la Roma, dirigida por su nuevo entrenador Paulo Fonseca, podría incluso volver a quedar entre los ocho primeros, pese a que cerrará la fase de liga con dos exigentes partidos ante el Barcelona y el Manchester City.

  • 13. Manchester United ⬇️

    Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    La espectacular victoria del Manchester United tras remontar ante la Roma ha dado algo de vida a su campaña europea.

    Michael Carrick devolvió al Manchester United a la Champions League durante su destacada etapa como entrenador interino en la segunda mitad de la temporada pasada. Sin embargo, su comienzo como técnico permanente ya se ha torcido, por lo que aún está por ver quién dirigirá al equipo en la segunda mitad de la fase liga.

    Carrick mantuvo sus opciones de seguir en el banquillo de Old Trafford tras dirigir la notable remontada del United ante la Roma el martes, con la que el equipo se repuso de las derrotas consecutivas frente al Atlético de Madrid y el Como. Sin embargo, con partidos difíciles por delante ante el Sporting y el Bayern de Múnich, sus posibilidades de clasificarse directamente para octavos de final son, en el mejor de los casos, escasas.

  • 12. Aston Villa ⬇️

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-ASTON VILLA
    AFP

    El Aston Villa se dejó puntos por primera vez en la competición al caer ante el Barcelona.

    El Aston Villa vivió un verano de grandes cambios: seis titulares de la final de la Europa League en la que se proclamó campeón se marcharon. Unai Emery afronta así una temporada que probablemente será de transición, mientras trata de construir un nuevo equipo formado mayoritariamente por fichajes. Los primeros indicios han sido prometedores: el Villa ganó sus tres primeros partidos de la Champions League antes de caer ante el Barcelona en la cuarta jornada.

    El equipo de Emery también fue capaz de generar ocasiones en el Camp Nou y parece tener nivel para competir de tú a tú con algunos de los mejores equipos de Europa. Tendrá que hacerlo para asegurarse una plaza en octavos de final, ya que aún debe recibir al PSG y al Borussia Dortmund.

  • 11. Inter ⬇️

    Feyenoord v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Inter firmó su mejor actuación de la temporada en Europa para imponerse al Feyenoord

    El Inter fue quizá el equipo que más defraudó en la Champions League de la temporada pasada. Finalista derrotado en 2025, quedó eliminado en la ronda de play-off tras perder en casa y fuera ante el Bodo/Glimt. Cristian Chivu logró superar aquella decepción y conquistar un doblete nacional al término de su primer año al frente del equipo, pero el Inter ha vuelto a rendir por debajo de las expectativas en Europa hasta ahora.

    Pese a ofrecer una actuación aceptable en la derrota ante el Real Madrid, la posterior caída del Inter en casa frente al Club Brugge le dejó a remolque de los demás aspirantes al título. Desde entonces, el conjunto italiano se ha recuperado con dos victorias consecutivas, aunque el triunfo ante el Feyenoord fue mucho más convincente que la ajustada victoria previa frente al Shakhtar Donetsk. El equipo de Chivu tendrá que mejorar si quiere lograr las victorias que ahora probablemente necesita ante el Borussia Dortmund y el Liverpool para evitar la ronda de play-off.

  • 10. Como ⬆️

    FBL-EUR-C1-LENS-COMO
    AFP

    El Como, que marca goles con facilidad, ha sido una de las grandes historias de la competición en lo que va de temporada.

    Puede que el Como debute en la Champions League y que hace tres años ni siquiera jugara en la máxima categoría, pero no está en la competición para hacer de comparsa. El equipo revelación de la Serie A ha demostrado durante las dos últimas temporadas que sabe derrotar a los grandes clubes italianos, y el conjunto de Cesc Fabregas se ha propuesto ahora vencer a algunos de los mejores equipos de Europa.

    También ha comenzado con fuerza su campaña europea: ha ganado tres de sus cuatro partidos y, tras imponerse con autoridad en casa al RB Leipzig y al Manchester United, goleó 9-1 al Lens en la cuarta jornada. Solo el PSG ha marcado más goles que el equipo de Fabregas a estas alturas, y es probable que tenga asegurada una plaza en las eliminatorias antes de enfrentarse al vigente campeón y al Barcelona en enero.

  • 9. Atlético de Madrid ⬇️

    Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Atlético apenas inquietó al Bayern de Múnich en una noche decepcionante en el Metropolitano.

    Contra todo pronóstico, el Atlético de Madrid luchó hasta alcanzar las semifinales de la Champions League la temporada pasada, antes de caer por la mínima ante el Arsenal. Diego Simeone afrontó esta temporada convencido de que su equipo era capaz de llegar igual de lejos. Sin embargo, tendrá que remontar el vuelo si quiere evitar la ronda de play-off, después de sumar solo cuatro puntos en sus primeros cuatro partidos europeos.

    Las derrotas ante el Liverpool y el Bayern de Múnich sugieren que el Atlético no está al nivel de los verdaderos aspirantes al título. Aunque debería clasificarse sin demasiados apuros, con partidos aún por disputar ante Viking, PSV, Bodo/Glimt y Fenerbahce, los rojiblancos tendrán que mejorar mucho si quieren dar que hablar en las eliminatorias.

  • 8. Borussia Dortmund ⬆️

    Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Dortmund se ha repuesto de la derrota ante el Bodo/Glimt con dos victorias consecutivas

    El Borussia Dortmund se ganó la reputación de ser la gran escuela de formación del fútbol europeo cuando jugadores como Erling Haaland, Jude Bellingham y Achraf Hakimi pasaron por el club antes de convertirse en superestrellas, pero en los últimos años han escaseado los futbolistas de élite salidos de sus filas. Por eso, el gigante de la Bundesliga apostó por la juventud durante el verano y Niko Kovac cuenta ahora con una plantilla de potencial casi ilimitado.

    Ese potencial le ha ayudado a arrancar la temporada de Bundesliga sin conocer la derrota, con un empate a domicilio ante el Bayern de Múnich incluido. Y, pese a caer frente al Bodo/Glimt en la segunda jornada, ha ganado todos sus demás partidos de Champions League hasta ahora. Todavía tiene pendientes dos complicadas visitas al Arsenal y al Aston Villa, pero Kovac y sus jugadores están ganando mucha confianza.

  • 7. Liverpool ↔️

    Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Liverpool se adelantó dos veces ante el Fenerbahce, pero aun así sufrió su primera derrota de la temporada.

    Pese a llegar una ronda más lejos que en la temporada 2024-25, el Liverpool dio un paso atrás en su nivel de juego en la Champions League la pasada campaña, antes de caer eliminado ante el PSG por segundo curso consecutivo. La esperanza es que Andoni Iraola devuelva a Anfield un fútbol ofensivo y atractivo tras sustituir a Arne Slot al frente del equipo, pero hasta ahora las mejoras han sido escasas.

    Eso sí, el Liverpool ganó sus tres primeros partidos de la fase liga, aunque tuvo que remontar para vencer en casa tanto al Atlético de Madrid como al Villarreal. El equipo ha mostrado fragilidad defensiva en todo momento y acabó pagándolo en la cuarta jornada, cuando perdió 3-2 ante el Fenerbahçe en Turquía. Un calendario asequible debería darle buenas opciones de acabar entre los ocho primeros, pero llegar lejos podría quedar fuera de su alcance si las cosas no cambian pronto.

  • 6. Manchester City ↔️

    RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Erling Haaland marcó el gol de la victoria del Manchester City ante el RB Leipzig en la cuarta jornada.

    Quizá no haya ningún equipo más desesperado por ganar la Champions League esta temporada que el Manchester City. Ante la probable imposición por parte de la Premier League de una dura sanción por incumplir su normativa financiera, la única esperanza realista del equipo de Enzo Maresca de mantenerse entre la élite europea pasa por ganar la máxima competición continental.

    Su derrota ante el PSG en la segunda jornada le recordó el nivel que debe alcanzar este renovado City si quiere llegar lejos en la competición. Y, aunque ha sufrido un par de derrotas en competiciones nacionales, se ha recuperado con dos victorias europeas consecutivas ante el AEK Atenas y el RB Leipzig. Sin embargo, el duelo de diciembre contra el Barcelona será la verdadera prueba para medir cuánto ha progresado desde que cayó ante el equipo de Luis Enrique en el Etihad.

  • 5. Real Madrid ↔️

    AEK Athens v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Madrid ha vuelto a demostrar que nunca se rinde en la Champions League de esta temporada.

    El Real Madrid ha estado muy por debajo de las expectativas en la Champions League durante las dos últimas temporadas y ha recurrido a Jose Mourinho para intentar que los títulos, tanto nacionales como europeos, vuelvan al Bernabéu.

    Aunque ha habido algunas actuaciones cuestionables desde el regreso del técnico portugués al Real Madrid, el equipo sigue demostrando en Europa que no se da por vencido. El 15 veces campeón ha remontado en los últimos diez minutos para ganar tanto a la Roma como al AEK Atenas y sumar cuatro victorias en cuatro partidos. Su reciente triunfo en el Clásico, por su parte, demostró que el Madrid es capaz de vencer a los mejores, una buena señal de cara a las eliminatorias.

  • 4. Bayern de Múnich ↔️

    FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICH
    AFP

    Tras dos empates consecutivos, el Bayern volvió a ganar el martes ante el Atlético de Madrid.

    A medida que avanzaba la Champions League de la temporada pasada, el Bayern de Múnich, liderado por el arrollador trío ofensivo formado por el ganador del Balón de Oro Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz, se convirtió en el favorito de muchos aficionados antes de caer ante el PSG tras una de las grandes semifinales de la historia de la competición.

    Al vigente campeón de la Bundesliga no le han salido las cosas igual de bien esta vez. Un decepcionante empate ante el modesto Viking ha sido, hasta ahora, el punto más bajo de su campaña. Sin embargo, el Bayern ha reaccionado: empató ante el Arsenal, otro de los aspirantes, antes de lograr una contundente victoria frente al Atlético de Madrid que deja muy a su alcance la clasificación directa para octavos de final.

  • 3. Arsenal ↔️

    TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PRAGUE-ARSENAL
    AFP

    El Arsenal sigue invicto en Europa esta temporada pese a no haber mostrado aún su mejor nivel.

    Tras caer en la final de mayo, la determinación del Arsenal de conquistar por fin su primera Copa de Europa probablemente alcanzará su punto álgido esta temporada, especialmente si, como se espera, se impone con holgura en la lucha por el título de la Premier League una vez se confirmen las sanciones al Manchester City. Mikel Arteta cuenta, desde luego, con una defensa y un centro del campo capaces de llegar hasta el final, pero siguen existiendo dudas sobre la capacidad goleadora del ataque del Arsenal después de que el club no lograra fichar a un delantero de renombre durante el verano.

    Un meritorio empate a domicilio ante el Bayern de Múnich puso fin a las opciones del Arsenal de repetir su pleno de victorias en la fase de liga de la temporada pasada, pero el equipo sigue bien encaminado para acabar entre los ocho primeros tras ganar sus otros tres partidos hasta ahora. Los encuentros en casa contra el Borussia Dortmund y el Real Madrid también deberían poner a prueba sus aspiraciones en los próximos meses.

  • 2. Barcelona ↔️

    FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    El Barcelona se repuso de su derrota ante el PSG con una victoria marcada por su eficacia frente al Aston Villa.

    Hace ya 11 años que el Barcelona ganó por última vez la Champions League, pero existe la sensación de que, si algún equipo puede destronar al PSG esta temporada, es el de Hansi Flick. El conjunto azulgrana ha dominado La Liga durante las dos últimas temporadas con el técnico alemán, pero se ha quedado corto en Europa, en parte por su línea defensiva adelantada y lo abierto que queda su centro del campo.

    Hay quien cree que el fichaje de Rodri cambiará las cosas en ese sentido. El hecho de que descansara en la derrota del Barça ante el PSG en la tercera jornada debería dar esperanzas de que el desenlace sea distinto si ambos equipos vuelven a enfrentarse en las eliminatorias. Por ahora, el equipo de Flick logró retomar el rumbo con una victoria por 3-0 ante el Aston Villa, mientras Lamine Yamal y Raphinha prolongaban su deslumbrante estado de forma de cara a portería.

  • 1. Paris Saint-Germain ↔️

    Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Los vigentes bicampeones de Europa han dedicado la primera mitad de la fase liga a dejar claras sus intenciones de cara a la nueva temporada.

    Ganador de la Champions League en las dos últimas temporadas, el PSG buscará un tercer título consecutivo en 2026-27 para convertirse en el primer equipo que no sea el Real Madrid en conquistar la Copa de Europa tres veces seguidas. Además, su espectacular inicio de campaña continental apunta a que puede lograrlo.

    El equipo de Luis Enrique ha marcado 20 goles y ha ganado sus cuatro partidos hasta la fecha, incluidos dos triunfos de autoridad ante el Manchester City y el Barcelona. El segundo tuvo un coste: Khvicha Kvaratskhelia se perderá el resto de la temporada por la lesión de rodilla que sufrió contra el Barcelona. Sin embargo, el campeón francés cuenta con numerosos refuerzos en ataque y seguirá siendo el rival a batir cuando lleguen las eliminatorias.