Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Así, mientras aún se asimila la concesión del Balón de Oro de 2026 a Harry Kane, las miradas pronto se centrarán en la carrera por el Balón de Oro de 2027, que comenzó hace ya tres meses.

Sin grandes torneos internacionales en el horizonte, esta lucha por el Balón de Oro se decidirá en el fútbol de clubes, por lo que las actuaciones en la Champions League, en particular, probablemente resulten decisivas esta vez.

Nadie ha ganado dos veces consecutivas el premio individual del que más se habla en el fútbol desde 2021, y Kane se enfrentará a una dura competencia para conservar su corona, con numerosas estrellas convencidas de poder alcanzar lo más alto del podio.

Como siempre, seguiremos la carrera paso a paso aquí en GOAL, con nuestra clasificación de favoritos ya en marcha...