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Ballon d'Or Power Rankings 1:1Getty/GOAL

Ranking de favoritos al Balón de Oro 2027: Lamine Yamal y Kylian Mbappe dan los primeros pasos para desbancar a Harry Kane

Vuelve a estar abierta la carrera por el premio individual más prestigioso del fútbol, con numerosas estrellas en la lucha por hacerse con él.

Tom Maston
Traducido por

  • Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Así, mientras aún se asimila la concesión del Balón de Oro de 2026 a Harry Kane, las miradas pronto se centrarán en la carrera por el Balón de Oro de 2027, que comenzó hace ya tres meses.

    Sin grandes torneos internacionales en el horizonte, esta lucha por el Balón de Oro se decidirá en el fútbol de clubes, por lo que las actuaciones en la Champions League, en particular, probablemente resulten decisivas esta vez.

    Nadie ha ganado dos veces consecutivas el premio individual del que más se habla en el fútbol desde 2021, y Kane se enfrentará a una dura competencia para conservar su corona, con numerosas estrellas convencidas de poder alcanzar lo más alto del podio.

    Como siempre, seguiremos la carrera paso a paso aquí en GOAL, con nuestra clasificación de favoritos ya en marcha...

  • 10. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Dembélé busca sumar otro Balón de Oro al que ganó en 2025

    En 2026-27: Cuatro goles, seis asistencias. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    Ousmane Dembele refrendó su triunfo de 2025 al volver a situarse entre los diez primeros del Balón de Oro un año después. Su sólido inicio de temporada, con buenas actuaciones en la Champions League, le coloca de nuevo entre los aspirantes en 2027.

    El internacional francés se encuentra actualmente de baja por lesión, pero regresará con tiempo para ser decisivo en la crucial segunda mitad de la temporada. El Paris Saint-Germain confiará en que Dembele dé un paso al frente tras perder a Khvicha Kvaratskhelia por una lesión de rodilla que le dejará fuera lo que resta de campaña.

  • 9. Declan Rice (Arsenal)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Rice ha vuelto a demostrar esta temporada que está a la altura de las grandes citas

    En 2026-27: Un gol, cuatro asistencias. Ganó la Community Shield.

    Hubo cierto malestar entre los aficionados del Arsenal porque, pese a que el equipo ganó la Premier League y alcanzó la final de la Champions League, su jugador mejor situado en la clasificación final del Balón de Oro de 2026, Declan Rice, acabó en el 15.º puesto.

    Eso quizá demuestre que Mikel Arteta ha construido un equipo de élite que no siempre depende del talento individual. Sin embargo, los jugadores del Arsenal seguirán esperando un mayor reconocimiento individual durante los próximos 12 meses, con Rice a la cabeza tras su excelente actuación ante el Bayern de Múnich en la Champions League.

  • 8. Erling Haaland (Manchester City)

    Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Pese a los problemas del Manchester City fuera del campo, Haaland ha seguido marcando a un ritmo vertiginoso.

    En 2026-27: 16 goles.

    ¿Ha ganado alguna vez un jugador el Balón de Oro y descendido en la misma temporada? Esa posibilidad existe para Erling Haaland y sus compañeros del Manchester City esta temporada, mientras esperan la sanción de la Premier League por infringir numerosas normas financieras.

    Pese a esa distracción, el goleador noruego ha vuelto a mostrar una forma imponente de cara a portería hasta ahora. Si la permanencia del equipo de Enzo Maresca en la liga llegara a ser imposible, podrían reservar a Haaland y a otros jugadores para centrarse en la Champions League, lo que aumentaría sus posibilidades de conquistar el título europeo y las opciones de sus futbolistas de recibir el reconocimiento del Balón de Oro.

  • 7. Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Vitinha vuelve a demostrar que es el mejor centrocampista del planeta en las primeras semanas de la temporada

    En 2026-27: Cuatro goles y una asistencia. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    A estas alturas, está claro que Vitinha marca el listón al que aspiran todos los demás centrocampistas en el fútbol actual. El internacional portugués ha desempeñado un papel clave en los dos títulos consecutivos del PSG en la Champions League.

    El campeón francés también parece bien situado para conquistar su tercer título consecutivo, tras lograr victorias de prestigio ante el Manchester City y el Barcelona en la fase de liga. En ambos partidos, Vitinha marcó espectaculares goles de la victoria desde fuera del área. Si sigue sumando momentos de magia a su habitual excelencia, bien podría subir al podio del Balón de Oro por segunda vez en tres años.

  • 6. Michael Olise (Bayern de Múnich)

    FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Olise sigue creciendo tanto en el Bayern como en la selección de Francia

    En 2026-27: 14 goles, ocho asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Que Michael Olise terminara en un discreto noveno puesto en la clasificación del Balón de Oro de 2026 sorprendió a algunos tras la extraordinaria temporada en la que despuntó con el Bayern de Múnich. Sin embargo, si sigue rindiendo a un nivel de élite mundial, casi con toda seguridad aspirará a puestos más altos en los próximos 5-10 años.

    El creador de juego de Francia no muestra señales de bajar el ritmo en los primeros meses de la nueva campaña. Aunque tiene una dura competencia por los votos dentro de su propio equipo, cabe esperar que Olise aspire, como mínimo, a terminar entre los diez primeros en 2027.

  • 5. Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

    FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA
    AFP

    Doue ha sabido sobreponerse a no haber sido nominado al Balón de Oro de 2026.

    En 2026-27: Cinco goles y seis asistencias. Ganó la Supercopa de la UEFA.

    Desire Doue pasó de ser el mejor jugador de la final de la Champions League de 2025 a no figurar siquiera entre los 30 candidatos al Balón de Oro de 2026. Sin embargo, a juzgar por las primeras semanas de la temporada, el delantero de Francia no se ha dejado afectar por esa decepción.

    Doue dejó destellos de brillantez ante el Manchester City y el Barcelona en la Champions League y, dado que no se espera el regreso de Kvaratskhelia hasta la próxima temporada, es probable que Luis Enrique confíe en el jugador de 21 años para ocupar el difícil puesto que deja el georgiano y convertirse en el referente del PSG cuando lleguen las eliminatorias.

  • 4. Harry Kane (Bayern de Múnich)

    FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Kane aspira a convertirse en el primer jugador desde Lionel Messi en 2021 en ganar el Balón de Oro dos años consecutivos.

    En 2026-27: 16 goles, nueve asistencias. Ganó la Supercopa de Alemania.

    Justo ganador del Balón de Oro de 2026, Kane sigue en la cima de su carrera pese a haber cumplido 33 años y vuelve a demostrar su capacidad goleadora mientras el Bayern comienza la defensa de su título de la Bundesliga.

    El capitán de Inglaterra ya ha firmado también una actuación sobresaliente en todas las facetas del juego en la Champions League, al exhibir todo su repertorio ante el Arsenal en la fase de liga. Más actuaciones como esa le situarán en una posición privilegiada para convertirse en el primer jugador desde Lionel Messi en 2021 en ganar dos Balones de Oro consecutivos.

  • 3. Raphinha (Barcelona)

    Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Raphinha se ha repuesto de forma impresionante tras quedarse fuera de la lista de candidatos al Balón de Oro 2026

    En 2026-27: 16 goles, cuatro asistencias.

    Quizá la ausencia más polémica de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro de 2026, Raphinha ha canalizado la posible frustración por esa exclusión en buenas actuaciones para el Barcelona tanto en LaLiga como en la Champions League.

    Hansi Flick ha utilizado al internacional brasileño como delantero centro tras la marcha de Robert Lewandowski, y Raphinha está brillando en su nueva posición. Por eso, ya sería una gran sorpresa que no volviera a estar entre los candidatos al mayor galardón individual del fútbol en 2027.

  • 2. Kylian Mbappe (Real Madrid)

    FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Mbappé espera poner fin a su larga espera para ganar el Balón de Oro tras quedar segundo en 2026

    En 2026-27: 15 goles y tres asistencias.

    Kylian Mbappe fue señalado como futuro ganador del Balón de Oro casi desde que irrumpió en escena siendo adolescente. Sin embargo, a medida que se acerca a su 28.º cumpleaños, el delantero del Real Madrid sigue esperando su primer Balón de Oro.

    El capitán de Francia logró en 2026 su mejor clasificación hasta la fecha al quedar segundo por detrás de Kane. Pese al irregular inicio de temporada del Madrid, el doblete decisivo de Mbappe en el Clásico sugirió que él y Jose Mourinho están encontrando la fórmula en el Bernabéu para poner fin a la reciente sequía de títulos del Real Madrid.

  • 1. Lamine Yamal (Barcelona)

    Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Tras subir al podio de forma consecutiva, Yamal ya es el favorito para ganar el Balón de Oro en 2027

    En 2026-27: 12 goles, siete asistencias.

    Lamine Yamal no cumplirá 20 años hasta julio, pero el extremo del Barcelona ya ha terminado dos veces en el podio del Balón de Oro. Y, dada la rapidez con la que se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del planeta, la cuestión ya no es «si» lo ganará en varias ocasiones, sino «cuándo».

    Una vez más, Yamal ha deslumbrado por momentos en las primeras semanas de la temporada: sus rápidos movimientos de pies y sus regates sin miedo han desconcertado una y otra vez a los defensas. Es el favorito inicial de las casas de apuestas para el premio de 2027, y con razón, visto lo visto hasta ahora.