¡Enhorabuena, has sobrevivido a otro parón de selecciones! Sí, ha durado la mitad que la interrupción anterior del fútbol de clubes, pero sigue siendo una eternidad para cualquier aficionado, aunque todo lo que hemos visto durante estas dos semanas acabará desembocando en un gran torneo apasionante.

Para las selecciones europeas, ese ciclo culminará con la Eurocopa 2028, que se celebrará en Reino Unido e Irlanda, con partidos en Inglaterra, Escocia, Gales y Dublín. Ninguno de los coanfitriones se clasificará automáticamente para el torneo, aunque recibirá un trato preferente para darle las mayores posibilidades de lograrlo. Eso significa que hay 24 plazas en juego para el sorteo de la fase de grupos.

La fase de clasificación no comenzará hasta marzo. Mientras tanto, las selecciones han dedicado los dos últimos parones a disputar partidos de la Liga de Naciones que determinarán su condición de cabezas de serie para el sorteo inicial de la Eurocopa. Y aunque todavía faltan unos 18 meses para que arranque la fase final, esos encuentros han dejado pistas sobre la evolución de varios equipos.

Con eso en mente, en GOAL hemos decidido inaugurar nuestro ranking de favoritos a la Eurocopa 2028 con las 20 selecciones de la UEFA mejor situadas en la clasificación mundial provisional de la FIFA tras el parón de selecciones...

Actualización anterior: 8 de octubre de 2026.