Treinta y dos selecciones viajarán a Brasil en el verano de 2027 con un gran sueño: ganar el Mundial femenino. España lo hizo realidad en 2023, al derrotar a Inglaterra en la final, y la Roja será una de las grandes favoritas para volver a triunfar cuando el torneo arranque el 24 de junio en el emblemático Maracaná de Río de Janeiro. Pero ¿cuáles son las mayores amenazas para su corona?

Por ahora, solo se ha confirmado la participación de 18 de las 32 selecciones, mientras que potencias como Inglaterra, Estados Unidos y Países Bajos aún deben asegurarse una plaza en Brasil. La fase de clasificación ya ha deparado una gran sorpresa: Nigeria, presente en todas las ediciones hasta ahora, se perfila para perderse el Mundial femenino por primera vez en la historia del torneo. Y podría haber más eliminaciones inesperadas antes de que la clasificación concluya en febrero.

Mientras se resuelven esos procesos, el ranking de favoritas para el Mundial femenino de 2027 de GOAL sumará a las 18 selecciones ya clasificadas las cuatro que figuran entre las diez primeras de la clasificación mundial de la FIFA y aún no tienen plaza. De esas cuatro, Estados Unidos y Canadá conocerán su destino en el Campeonato W de la CONCACAF más adelante este año, mientras que Inglaterra y Suecia esperan superar sin contratiempos la repesca de la UEFA. Su destino se conocerá para diciembre, justo antes del sorteo de la fase de grupos del Mundial.

Así que, a menos de nueve meses del torneo, ¿qué selecciones parecen representar la mayor amenaza para España como campeona del mundo? ¿Sigue siendo la vigente campeona el equipo a batir de cara al torneo de 2027? ¿O hay otra selección que lleva la delantera?