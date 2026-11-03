En noviembre de 2022, los Glazer anunciaron una revisión estratégica que despertó brevemente una gran ilusión entre la afición. «El proceso está diseñado para impulsar el crecimiento futuro del club, con el objetivo último de situarlo en condiciones de aprovechar las oportunidades tanto en el terreno de juego como en el ámbito comercial», señalaba un comunicado del club. «Como parte de este proceso, el consejo de administración estudiará todas las alternativas estratégicas, incluida una nueva inversión en el club, una venta u otras operaciones que afecten a la empresa».
Fue un proceso largo en el que surgieron dos principales aspirantes a la compra: INEOS y el banquero catarí Sheikh Jassim. Según se informó, este último presentó una oferta de unos 6.000 millones de libras y afirmó que saldaría la deuda del United, pero los Glazer acabaron descartando una venta total. En su lugar, INEOS, encabezada por Sir Jim Ratcliffe, completó en diciembre de 2023 la adquisición de una participación minoritaria del 27 % en el United y asumió oficialmente el control de la gestión deportiva y operativa diaria dos meses después.
INEOS prometió implantar una estructura deportiva «de primer nivel», poner fin a años de deterioro institucional, mejorar los fichajes y devolver al United a la cima del fútbol inglés y europeo. Para ello, formó un nuevo equipo directivo que incluía a Sir Dave Brailsford y Jean-Claude Blanc, así como a los antiguos integrantes del Manchester City Omar Berrada (director ejecutivo) y Jason Wilcox (director técnico), y al muy codiciado Dan Ashworth (director deportivo). Sorprendentemente, Ratcliffe e INEOS han hundido al United aún más desde entonces.
La cúpula evaluó a varios posibles sustitutos de Ten Hag, pero después activó la ampliación de su contrato por un año tras la victoria del United en la FA Cup de 2024. Meses más tarde, Ten Hag fue destituido con un coste de 10 millones de libras. Amorim fue posteriormente el primer nombramiento propiamente dicho de INEOS, pero la plantilla no estaba confeccionada para su sistema 3-4-2-1 y estaba condenado al fracaso sin plena autonomía para decidir el estilo de juego y los fichajes. La decisión de convertir a Carrick en entrenador permanente tras su etapa como interino también evidenció una mala planificación.
Según se informó, Ashworth no estaba de acuerdo con la contratación de Amorim, e INEOS prescindió del exdirectivo del Newcastle apenas 159 días después de su llegada. Brailsford y Blanc, por su parte, abandonaron el consejo de administración a principios de este año.
La política de fichajes del United ahora parece muy diferente, pero es igual de defectuosa. Se estableció un plan de tres fases para renovar el ataque, el centro del campo y la defensa, centrado en jugadores con experiencia contrastada en la Premier League. La primera fase fue razonablemente bien, ya que el equipo terminó tercero la pasada temporada, pero la segunda ha sido un desastre. La defensa era el problema más urgente para Carrick e INEOS la desatendió por completo, razón por la que el equipo corre ahora peligro de descenso.
Ratcliffe va camino de ser tan odiado como la familia Glazer, y no solo por el sombrío panorama deportivo. Ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de tomar decisiones «impopulares» y ha actuado en consecuencia: despidió a 322 empleados ajenos a la plantilla deportiva, eliminó las comidas gratuitas en Carrington y Old Trafford, recortó el sueldo de Ferguson como embajador y subió el precio de las entradas.
El dinero ahorrado con esas medidas no se acerca al que el United habría ahorrado si se hubiera librado de los salarios de Marcus Rashford, Mount, Zirkzee y Martinez en verano. Ahora, los aficionados presionan a los Glazer y a Ratcliffe para que vendan sus participaciones. En septiembre se organizó una protesta multitudinaria contra los propietarios antes de la derrota del equipo por 1-0 en casa ante el City en el derbi. Ratcliffe se sentó en el palco directivo junto a Avram Glazer, que acudió a Old Trafford en una de sus contadas apariciones, y parecía visiblemente incómodo.
Si cumple su palabra, el presidente de INEOS no seguirá allí mucho más tiempo. Declaró a la BBC en marzo del año pasado: «Si recibo parte de las críticas, puedo soportarlo. Pero no soy diferente de una persona cualquiera. No es agradable, especialmente para los amigos y la familia. Los Glazer apenas pueden venir a un partido. Ahora se han retirado un poco a la sombra, así que todas las críticas me caen a mí. Compramos nuestra participación y no los he visto desde entonces. Es como si dijeran: “Gracias, Jim, estás haciendo un gran trabajo”.
«De momento, no tengo seguridad ni tengo que ir por ahí de esa manera. Pero eso iría en contra del propósito de todo esto, ¿no? No podrías soportarlo a ese nivel; sencillamente dejaría de ser divertido».