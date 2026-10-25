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¿Quién ganará el Balón de Oro? Harry Kane, Lamine Yamal y por qué la carrera de 2026 es la más abierta y la más imperfecta de la historia del galardón

No hay un favorito claro para el premio individual más prestigioso del fútbol, que se entregará el lunes en Londres.

Mark Doyle
Traducido por

  • El ganador del Balón de Oro 2026 se anunciará el lunes y, por ahora, no está claro quién se llevará el premio individual más codiciado del fútbol.

    Hay tres favoritos claros: Harry Kane, Kylian Mbappe y Lamine Yamal. Pero entre sus perseguidores figuran tres antiguos ganadores, Ousmane Dembele, Rodri y Lionel Messi, que lo ha conquistado ocho veces, mientras que Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia tienen opciones reales de dar la sorpresa.

    De hecho, lo que hace tan interesante la carrera de este año es que nadie tiene argumentos incontestables y resulta muy fácil encontrar razones tanto a favor como en contra de cada uno de los aspirantes...


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    El que fuera el chico malo del fútbol francés aspira a ganar su segundo Balón de Oro consecutivo.

    PUNTOS A FAVOR: La gran incógnita sobre Dembele era si un futbolista que había sido desesperadamente indisciplinado e irregular podía mantener el nivel que le llevó a ganar el Balón de Oro. Tras recuperarse de varios problemas de lesiones durante la primera mitad de la temporada pasada, el polivalente delantero volvió a desempeñar un papel decisivo en la conquista de la segunda Champions League consecutiva del Paris Saint-Germain. Dembele marcó seis goles en los últimos cuatro partidos de su equipo en la competición y después anotó sus primeros goles en un Mundial, seis para ser exactos, en el que Francia acabó cuarta en Norteamérica.

    PUNTOS EN CONTRA: Dembele no brilló tanto como en la temporada 2024-25, cuando era el claro favorito para ganar el Balón de Oro. De hecho, sería perfectamente razonable sostener que no fue ni el mejor jugador del PSG en su segunda conquista de la Champions League ni el delantero más eficaz de Francia en el Mundial. Por eso, este año genera mucha menos expectación, aunque ha demostrado sin lugar a dudas que es un atacante de élite.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    El delantero de Inglaterra y del Bayern de Múnich atraviesa un momento goleador sensacional tanto con su club como con la selección.

    A FAVOR: Nadie marcó más goles que Kane a lo largo de la temporada 2025-26 (73), y la puntería letal del delantero centro ayudó al Bayern de Múnich a conquistar un triplete nacional. No está nada mal para alguien de 33 años de quien en su día se burlaban por no haber ganado títulos.

    EN CONTRA: La candidatura de Kane se apoya únicamente en su impresionante cifra de goles, ya que no logró conquistar ni la Champions League ni el Mundial. Y es raro que alguien sea coronado como el mejor jugador del planeta sin haber ganado antes uno de los grandes títulos del fútbol. También conviene recordar que, aunque Kane marcó seis goles en el camino de Inglaterra hacia el tercer puesto en Norteamérica, no volvió a marcar a partir de octavos de final y desapareció cuando su país más lo necesitaba, en la sorprendente derrota ante Argentina en semifinales.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    El extremo georgiano fue, sin duda, el jugador más decisivo de la Champions League de la temporada pasada

    A FAVOR: El PSG no parecía necesitar otro extremo cuando Kvaratskhelia llegó al Parque de los Príncipes en enero de 2025, pero aportó una dimensión completamente nueva al ataque de Luis Enrique e impulsó al conjunto parisino a conquistar su primera Copa de Europa. Sin embargo, el georgiano estuvo aún mejor la temporada pasada y fue elegido con toda justicia mejor jugador de la Champions League tras convertirse en el primero en participar directamente en al menos un gol en siete partidos consecutivos de la fase eliminatoria, mientras el PSG revalidaba su título continental.

    EN CONTRA: No pudo jugar el Mundial. Si Georgia se hubiera clasificado y Kvaratskhelia hubiera tenido algún tipo de impacto positivo, sería muy difícil encontrar argumentos en contra de que ganara el Balón de Oro. Sin embargo, sabemos lo importante que es el torneo a la hora de influir en los votantes y, solo por eso, creemos que a «Kvaradona» podría incluso costarle acabar entre los tres primeros, algo que sería muy injusto para el jugador de 25 años.


  • Kylian Mbappé

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Puede que Mbappé no sea considerado un jugador de equipo, pero probablemente no haya ningún futbolista más letal que él en la actualidad.

    A FAVOR: Al igual que Yamal, Mbappe no ha tenido reparos en hablar de sus posibilidades de ganar el Balón de Oro. Y, como Yamal, tiene argumentos de peso. Mbappe marcó más goles que nadie en LaLiga, la Champions League (pese a que el Real Madrid cayó en cuartos de final) y el Mundial. Además, sus actuaciones en Norteamérica, que le valieron la Bota de Oro, le convirtieron en el máximo goleador histórico del torneo. Así que, si el Balón de Oro se decide por los goles, podría decirse que los de Mbappe tienen incluso más peso que los de Kane.

    EN CONTRA: La espectacular eficacia goleadora de Mbappe no se tradujo en ningún título para su club ni para su selección. Peor aún, quienes le critican sostienen que su individualismo perjudica a los equipos que representa. Según este argumento, el PSG ha mejorado desde que se marchó del Parque de los Príncipes y el Madrid ha empeorado desde su llegada al Bernabéu. Es poco probable que esta percepción tan negativa haya favorecido en absoluto sus opciones de ganar el Balón de Oro.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    El argentino demostró, de forma bastante sorprendente y a sus 39 años, que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo.

    A FAVOR: Incluso para el mejor jugador de todos los tiempos, lo que Lionel Messi ha conseguido durante el último año ha sido extraordinario. El número 10 llevó al Inter Miami a conquistar su primera MLS Cup antes de guiar a Argentina hasta su segunda final consecutiva del Mundial con una serie de actuaciones decisivas a los 39 años, mientras su padre perdía la batalla contra una enfermedad. Sencillamente asombroso.

    EN CONTRA: Si Argentina hubiera ganado el Mundial, probablemente ni siquiera estaríamos teniendo este debate: Messi sería el gran favorito para ganar un noveno Balón de Oro. Sin embargo, es probable que la forma en que la Albiceleste perdió ante España juegue en contra de Messi, al igual que el hecho de que la mayoría de los votantes menosprecie la MLS. ¿Es injusto? Sin duda. Pero, por desgracia, también es cierto.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    El extremo francés ha elevado su nivel a otra dimensión desde que fichó por el Bayern de Múnich procedente del Crystal Palace en 2024.

    PROS: Olise es, sencillamente, el talento ofensivo más creativo del fútbol actual. Dio la friolera de 41 asistencias en la temporada 2025-26, incluidas siete en el Mundial, una cifra récord. Por eso, muchos creen que Olise, y no Kane, es el jugador clave del Bayern. Su habilidad con el balón le valió ser elegido mejor jugador del club por segundo año consecutivo y también mejor jugador de la temporada en la Bundesliga.

    CONTRAS: Por desgracia, Olise se encuentra en la misma situación que su compañero Kane. Pese a su brillantez individual y su juego desinteresado, no ganó ninguno de los títulos colectivos que realmente cuentan, al menos de cara al Balón de Oro. El PSG eliminó al Bayern en una épica semifinal de la Champions League y Francia cayó en la misma ronda del Mundial, además de hacerlo de forma bastante discreta. Así que, aunque Olise es el nuevo rey de las asistencias, no creemos que vaya a ser coronado como el mejor futbolista del mundo, al menos todavía.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    El excentrocampista del Manchester City recordó a todos su genialidad al liderar a España hasta la gloria en el Mundial.

    A FAVOR: Existía un temor muy real de que Rodri no recuperase el nivel que le llevó a ganar el Balón de Oro tras romperse el ligamento cruzado anterior en septiembre de 2025, especialmente porque las lesiones también le habían lastrado en el Manchester City la temporada pasada. Sin embargo, el centrocampista estuvo magnífico en el Mundial de este año y dirigió por completo el juego de España, que, a las órdenes de Luis de la Fuente, privó de balón a todos sus rivales hasta levantar el trofeo en Nueva Jersey. Así, Rodri se ha consolidado como uno de los mejores mediocentros defensivos de la historia del fútbol.

    EN CONTRA: Puede que Rodri estuviera a un nivel inalcanzable para sus rivales en el Mundial, pero, como ya se ha señalado, no rindió al máximo durante la temporada 2025-26, interrumpida por las lesiones. Esa fue una de las principales razones por las que el Manchester City no ganó ni la Premier League ni la Champions League: su importancia para el equipo de Pep Guardiola era enorme. Por tanto, sorprendería que lograse un segundo Balón de Oro basándose únicamente en sus actuaciones con España durante el verano.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    El joven extremo suma ahora una medalla de campeón del mundo al título de la Eurocopa que conquistó en 2024.

    PROS: En las dos últimas temporadas no ha habido un jugador más emocionante de ver que Yamal, el adolescente de talento descomunal que quedó segundo en la votación del Balón de Oro del año pasado. En 2026, Yamal ganó su segundo título consecutivo de Liga antes de que el triunfo de España en Norteamérica lo convirtiera en el jugador más joven de la historia del fútbol en ganar tanto la Eurocopa como el Mundial.

    CONTRAS: Aunque el Barça volvió a quedarse corto en la Champions League, el caso de Yamal solo presenta un punto débil, y podría costarle el Balón de Oro. El jugador de 19 años estuvo lejos de su mejor nivel en el Mundial. Una lesión que acortó su temporada con el club lo lastró claramente, pero, pese a completar más regates que nadie en el torneo, no dio ninguna asistencia y solo marcó un gol, ante Arabia Saudí en la fase de grupos.