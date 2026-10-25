El ganador del Balón de Oro 2026 se anunciará el lunes y, por ahora, no está claro quién se llevará el premio individual más codiciado del fútbol.

Hay tres favoritos claros: Harry Kane, Kylian Mbappe y Lamine Yamal. Pero entre sus perseguidores figuran tres antiguos ganadores, Ousmane Dembele, Rodri y Lionel Messi, que lo ha conquistado ocho veces, mientras que Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia tienen opciones reales de dar la sorpresa.

De hecho, lo que hace tan interesante la carrera de este año es que nadie tiene argumentos incontestables y resulta muy fácil encontrar razones tanto a favor como en contra de cada uno de los aspirantes...



