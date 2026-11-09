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City Football Group GFX 1:1GOAL

Qué significan las acusaciones contra el Manchester City para el resto del City Football Group

Puede que el gigante de la Premier League sea el club insignia de CFG, pero la sociedad de cartera con sede en Abu Dabi también posee o comparte la propiedad de otros nueve equipos en todo el mundo.

Mark Doyle
Traducido por

  • El 29 de septiembre, la Premier League confirmó que el Manchester City había sido declarado culpable de 114 cargos relacionados con infracciones de su normativa financiera. Tras dedicar casi dos años a examinar todas las pruebas presentadas durante una vista de 42 días que concluyó en diciembre de 2024, una comisión independiente dictaminó que el club había inflado artificialmente sus ingresos en aproximadamente 830 millones de libras (1.000 millones de dólares) entre 2009 y 2018, con la ayuda de varios contratos «ficticios» con diversos socios comerciales.

    No se anunciaron sanciones y el City, que sigue defendiendo su inocencia, ha presentado desde entonces un recurso, por lo que podrían pasar meses antes de que se conozca la resolución definitiva. Sin embargo, si se confirma el fallo inicial, las consecuencias para el club del Etihad podrían ser catastróficas, con el descenso forzoso como una posibilidad muy real dada la magnitud de las presuntas irregularidades.

    Las repercusiones se sentirían en todo el mundo, ya que el City es solo uno de los 10 clubes que son propiedad total o parcial de City Football Group (CFG), la sociedad matriz con sede en el Reino Unido que pertenece mayoritariamente a Abu Dhabi United Group (ADUG)...

    Nota: Club Bolivar y Yokoham F. Marinos son clubes asociados y, por tanto, no están incluidos

  • New York City FC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    La llegada tardía de Frank Lampard al New York City molestó a algunos aficionados del club, ya que el retraso se produjo en beneficio del Manchester City.

    Conviene dejar claro desde el principio que no hay riesgo de que el New York City FC, ni ningún otro club del CFG, se enfrente a sanciones relacionadas con el caso del Manchester City. Son entidades independientes que operan en jurisdicciones distintas, como ya ha aclarado el comisionado de la MLS, Don Garber.

    «La MLS examina cómo actúan los propietarios conforme a nuestras normas aquí, en la Major League Soccer», afirmó el estadounidense en la cumbre Front Office Sport Tuned In del mes pasado. «No nos dedicamos a examinar lo que hacen los propietarios de nuestros equipos en otras ligas y, francamente, no creo que ninguna liga se fije en lo que hacen otros propietarios cuando tienen múltiples inversiones en otros deportes.

    »La propiedad de varios equipos es algo con lo que todos convivimos y que gestionamos, y tenemos nuestras propias normas de gobernanza en lo que respecta a su comportamiento».

    La preocupación, sin embargo, es que el NYCFC, junto con el resto de sus clubes hermanos, pueda verse perjudicado por las amargas consecuencias de un caso increíblemente polémico que ya ha llevado a figuras destacadas del fútbol inglés a pedir que los propietarios del City sean expulsados del Etihad.

    Dado que el Manchester City es el club insignia del grupo, perder el control de su activo más preciado pondría inevitablemente en duda el futuro del mayor proyecto de propiedad de varios clubes, lo que, evidentemente, no sería una buena noticia para el NYCFC. El club se construyó por completo a imagen del City, y eso fue posible porque el CFG pudo crear la franquicia desde cero. A diferencia de todos los demás equipos de esta lista, el NYCFC no existía antes de que el City y los New York Yankees unieran fuerzas para adquirir los derechos de creación del vigésimo club de expansión de la MLS en mayo de 2013.

    Aunque ha habido cierto malestar entre la afición desde el debut del equipo en la MLS en 2015, especialmente cuando la llegada de Frank Lampard se retrasó por la prolongación de su estancia en el City, el NYCFC está ya plenamente consolidado en el fútbol estadounidense e incluso ganó la MLS Cup en 2021.

    El CFG también ha financiado la construcción de un nuevo estadio, el Etihad Park, cuya inauguración está prevista para el año que viene. Esto significa que la franquicia cuenta con unos cimientos muy sólidos, pase lo que pase en Inglaterra en los próximos meses.

    Por supuesto, un eventual cambio de propietarios más adelante podría dar lugar a una transformación radical de la imagen de la franquicia, aunque Garber y otros como él claramente no ven ningún problema con los actuales propietarios ni consideran que exista la posibilidad de que el NYCFC sufra siquiera un daño reputacional.

  • Melbourne City

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    El presidente del Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, también es el hombre fuerte en el Melbourne Rectangular Stadium.

    Al igual que el NYCFC, el Melbourne City es casi idéntico al Manchester City por el color de su equipación y los patrocinadores de su camiseta. Sin embargo, el club australiano también se le parece en cierta medida por sus éxitos.

    Desde que compró el Melbourne Heart por 12 millones de dólares en enero de 2014 y lo rebautizó como Melbourne City seis meses después, el CFG ha convertido al equipo en una de las grandes potencias de la A-League, con dos campeonatos y tres títulos de la temporada regular en los últimos cinco años. El equipo femenino ha sumado aún más títulos desde su creación en 2015, mientras que el CFG ha llevado las instalaciones de entrenamiento y de la cantera de todo el club a otro nivel.

    En definitiva, el Melbourne City no sería lo que es ni estaría donde está hoy sin sus actuales propietarios. Por eso, la inestabilidad actual en el Manchester City es motivo de gran preocupación, especialmente porque ambos clubes comparten presidente, Khaldoon Al-Mubarak.

  • Montevideo City Torque

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    Los uruguayos viven ahora mismo el que podría considerarse el periodo más exitoso de su corta historia.

    El Club Atletico Torque se fundó en 2007 y nunca había jugado en la Primera División uruguaya antes de que CFG comprara el club en abril de 2017. Sin embargo, logró el ascenso a la máxima categoría apenas unos meses después y, aunque descendió en su primera temporada, regresó de inmediato en 2019 al ganar la Segunda División por segunda vez en tres temporadas.

    Al año siguiente, CFG cambió el nombre del club por Montevideo City Torque e introdujo un nuevo escudo, más acorde con su imagen corporativa. En otra decisión poco sorprendente y, desde luego, mucho menos polémica, CFG también mejoró radicalmente las infraestructuras de Torque. La City Football Academy Montevideo, inaugurada en marzo de 2021, es la sede no solo de los equipos masculino, femenino y juveniles, sino también de toda la red de ojeadores del club en Sudamérica.

    Se podría argumentar que la inversión en infraestructuras ya está dando sus frutos. Puede que Torque volviera a descender en 2023, pero regresó a Primera División el año pasado y actualmente ocupa el tercer puesto de la tabla, a solo dos puntos del líder, Penarol. También alcanzó las semifinales de la Copa Americana de 2026.

    Por tanto, La T espera que nada desestabilice a CFG en un momento en el que un club aún joven apunta a convertirse en una potencia del fútbol uruguayo.

  • Girona

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    Pere, hermano de Pep Guardiola (en el extremo derecho), es el presidente del consejo de administración del Girona.

    Hace dos años por estas fechas, el Girona era presentado como un ejemplo de los posibles beneficios de formar parte de un modelo de propiedad multiclub. El conjunto catalán disputaba la Champions League por primera vez en su historia, después de acabar tercero en LaLiga la temporada anterior, y había recibido la cesión de varios jugadores prometedores del Manchester City desde que CFG adquirió una participación del 44,3 % en el club en agosto de 2017, elevada posteriormente al 47 %.

    Ahora, sin embargo, el Girona ha vuelto a Segunda División por segunda vez en siete años y su afición se pregunta si los propietarios mayoritarios realmente velan por los intereses del club.

    En una tensa rueda de prensa celebrada poco después del descenso de LaLiga de la temporada pasada, el presidente del club, Delfi Geli, rechazó las acusaciones de algunos sectores de la afición de que no era más que «una marioneta», mientras que Pere Guardiola, responsable del consejo de administración, reaccionó con enfado a las insinuaciones de que era un «comisionista» al servicio del Manchester City, donde su hermano Pep ejerció como entrenador durante 10 años.

    «Nunca hemos sacado ni un euro del club, ni en forma de dividendos ni de ninguna otra manera», declaró Pere a los periodistas. «Y cuando el Girona lo ha necesitado, se ha hecho un esfuerzo. El dinero se ha puesto sobre el campo para confeccionar las mejores plantillas. No somos oportunistas; llevamos aquí mucho tiempo».

    Los grupos de aficionados, sin embargo, creen que la plantilla no se reforzó lo suficiente tras la clasificación para la Champions League. Podría decirse que eso se debió a que CFG tuvo que apartarse temporalmente del Girona esa temporada para evitar infringir la norma de la UEFA que impide competir en el mismo torneo a clubes con los mismos propietarios, lo que dejó muy claro el lugar que ocupaba el conjunto catalán en la jerarquía de CFG.

    La afición sigue frustrada, además, por la persistente falta de avances en las mejoras previstas para las instalaciones del club, especialmente en la remodelación propuesta del Estadi Montilivi. Así pues, es justo decir que la incertidumbre ya rodeaba el proyecto de CFG en el Girona incluso antes de los últimos acontecimientos dramáticos en el caso del Manchester City.

  • Shenzhen Peng City

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Ferran Soriano veía al club chino como una vía para que el CFG accediera a un mercado enorme y, por tanto, potencialmente lucrativo.

    «Creemos firmemente en el futuro del fútbol en China», afirmó el director ejecutivo de CFG, Ferran Soriano, después de que el City adquiriera por sorpresa una participación del 47 % en el club de tercera categoría Sichuan Jiuniu en 2019. «Asumimos un compromiso sostenible y a largo plazo para impulsar el crecimiento y el desarrollo del club y fomentar el talento futbolístico chino.

    «Nuestra prioridad inmediata será mejorar nuestro rendimiento futbolístico, aprovechando toda nuestra experiencia y conocimientos, estrechando lazos con nuestros aficionados y consolidando nuestra presencia en la comunidad».

    Sin embargo, los hechos demostraron que la comunidad local no era tan importante para CFG: Sichuan Jiuniu no solo cambió de imagen, sino que también se trasladó antes de debutar en la Superliga china en 2024. El equipo se mudó a Shenzhen y pasó a llamarse Shenzhen Peng City. Evitó el descenso por poco en sus dos primeros años en la máxima categoría, pero esta temporada se ha mostrado mucho más competitivo.

    Con todo, es difícil saber qué efecto podría tener un recurso infructuoso del City en el crecimiento gradual del Shenzhen, ya que CFG no posee la mayoría de las acciones del club y existe la impresión de que considera al equipo chino más una empresa comercial que un proyecto deportivo. Supuestamente, su prioridad es desarrollar la marca y establecer relaciones sólidas con los patrocinadores de la región, más que ganar títulos importantes.

  • Lommel

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    El Lommel está manteniendo el tipo en su primera temporada de regreso a la máxima categoría belga tras 23 años de ausencia, pero depende mucho de CFG.

    En una entrevista con ESPN en 2022, Al-Mubarak señaló que «un equipo como el Lommel no tendría ni una mínima parte del acceso que tiene ahora a una red mundial de datos, de Melbourne a Montevideo e Italia» si no formara parte del CFG.

    «El valor está en los datos», afirmó el presidente del City. «El valor está en el sistema que los reúne y hace que sean útiles para todos». Sin duda, desempeñó un papel decisivo en el ascenso del Lommel a la máxima categoría belga a principios de este año, el primero desde 2003.

    Sin embargo, cabe señalar que, aunque se considera al club un lugar para desarrollar a jóvenes futbolistas y el adolescente noruego Sverre Nypan juega actualmente cedido en el Soevereinstadion, todavía no ha formado a ningún jugador para el City desde que pasó a formar parte del CFG en mayo de 2020. Los informes recientes según los cuales el City ha aportado otros 23 millones de euros al Lommel, una cantidad considerable para los estándares del fútbol belga, también ponen de relieve hasta qué punto depende del CFG para obtener capital.

    Por tanto, es un club al que incluso una reducción de la inversión en los equipos del CFG perjudicaría más que a la mayoría, ya que no tiene ni de lejos el mismo estatus ni las mismas infraestructuras que algunos de los otros clubes del grupo.

    Royal Excelsior Virton llegó incluso a afirmar, al acusar a sus rivales de infringir la legislación de la Unión Europea (UE) en 2023 por recibir «subvenciones extranjeras», que el Lommel ni siquiera cumpliría los requisitos para obtener una licencia para jugar en la Pro League sin el respaldo de Abu Dabi.

  • Troyes

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Savio fichó por el Troyes en 2022, pero no disputó ni un solo minuto con el equipo francés antes de incorporarse al Manchester City hace dos años.

    En ningún lugar ha afrontado el CFG más rechazo por parte de la afición que en el Stade de l'Aube. El Troyes logró el ascenso a la Ligue 1 poco más de ocho meses después de que el CFG se convirtiera en el accionista mayoritario del club en septiembre de 2020, pero habría terminado en la tercera categoría del fútbol francés en 2024 si el Burdeos no hubiera descendido de forma retroactiva en su lugar por problemas financieros.

    Los aficionados llegaron a provocar la suspensión de un partido en casa contra el Valenciennes, en el peor momento del equipo, al lanzar bengalas al terreno de juego, mientras resonaban en el estadio cánticos irónicos de «Gracias, City».

    Había varios motivos para la frustración de los aficionados, entre ellos la desastrosa elección de Patrick Kisnorbo como entrenador, una apuesta «interna» por alguien que había dirigido anteriormente a otro equipo del CFG, el Melbourne City. Sin embargo, el episodio que mejor explica la tensión entre la afición y los propietarios es la etapa de Savio como jugador del Troyes. El brasileño llegó procedente del Atlético Mineiro en 2022, pero no disputó ni un solo partido con el club antes de ser vendido al Manchester City por apenas 30,8 millones de libras, después de una temporada sobresaliente como cedido en el Girona.

    Así que, aunque el Troyes ya está de vuelta en la Ligue 1, a muchos de sus aficionados todavía les encantaría que el CFG se marchara.

  • Palermo

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    El Palermo de Pippo Inzaghi lidera la Serie B con cuatro puntos de ventaja.

    El Palermo tiene una larga historia de la que sentirse orgulloso y, muy probablemente, sobreviviría sin el respaldo de Abu Dabi, de una forma u otra. Al fin y al cabo, hace siete años cayó a la cuarta categoría del fútbol italiano debido a graves irregularidades financieras y ya había regresado a la Serie B cuando se produjo su adquisición por parte del CFG en 2022.

    Sin embargo, no cabe duda de que perder el respaldo de Abu Dabi supondría un golpe durísimo. El CFG ha invertido una cantidad considerable de dinero en el Palermo desde que pagó 13 millones de euros (11 millones de libras/14 millones de dólares) por una participación del 80 % en el club siciliano (que ahora asciende al 94,9 %), lo que permitió inaugurar en abril de 2024 el primer centro de entrenamiento propiedad del club en su historia.

    Más importante aún, el CFG también financia la construcción de un nuevo estadio que figura en la lista de posibles sedes de la Eurocopa 2032 de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC). Sin embargo, no está previsto que las obras comiencen hasta el año que viene, por lo que cabe esperar que el Palermo y su afición sigan el resultado del recurso del Manchester City más de cerca que la mayoría.

    El equipo de Pippo Inzaghi lidera actualmente la clasificación de la Serie B y va camino de regresar a la máxima categoría por primera vez desde 2017, pero sus posibilidades de mantenerse en ella dependerían en gran medida de que continuara el apoyo del CFG.

  • Bahía

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    El Bahia juega en la Arena Fonte Nova, con capacidad para 50.000 espectadores, una de las sedes del Mundial de 2014.

    Soriano dijo, después de que CFG comprara Bahia en 2023, que uno de los principales motivos de la operación era impulsar el crecimiento del fútbol brasileño «desde el punto de vista económico». «El potencial es espectacular», afirmó. «Es la mayor fuente de talento del mundo. No se puede dejar escapar esta oportunidad y quiero ayudar».

    Sin embargo, el principal objetivo de CFG era claramente aprovechar ese talento, especialmente en el nordeste del país, una región muy poco desarrollada en la que Bahia es, con diferencia, el club más grande y popular.

    La afición estaba exultante tras la compra, convencida de que CFG convertiría a Bahia en uno de los equipos más fuertes de Brasil. Soriano, no obstante, advirtió desde el principio de que sería un proceso largo, y ni Bahia ni el City han llegado aún a apreciar realmente los efectos positivos de la asociación.

    Aun así, el club brasileño es la incorporación más reciente al proyecto de CFG, y su primer equipo ha mejorado de forma constante e incuestionable durante las últimas dos temporadas y media. El conjunto de Rogerio Cenio ocupa actualmente la sexta posición de la Serie A. También cabe destacar que el presidente Emerson Ferretti tiene plena confianza en CFG, al que defendió cuando se argumentó que no era un posible propietario adecuado para un club conocido por su política progresista y su conciencia social.

    También afirmó, en unas declaraciones bastante significativas, que las 115 acusaciones contra el City relacionadas con las normas financieras de la Premier League no afectaron en absoluto a las negociaciones para la venta del club, lo que puso de manifiesto el empeño de Bahia por formar parte del mayor grupo de clubes bajo una misma propiedad del fútbol.

    Por supuesto, los próximos meses permitirán saber mejor si fue la decisión acertada para Bahia y para todos los demás miembros de CFG.