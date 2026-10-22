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Tim Weah 1-1GOAL

¿Qué le espera a Tim Weah? El capitán del Marsella tendrá que luchar para recuperar su puesto en la selección masculina de Estados Unidos

Tim Weah está encontrando su mejor forma como capitán del Marsella, pero, ante la irrupción de una nueva generación, ¿podrá volver a hacerse un hueco en los planes de Mauricio Pochettino para la selección masculina de Estados Unidos?

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Tim Weah mostró su mejor versión el pasado fin de semana. Con el brazalete de capitán del Marsella, el extremo y carrilero de 26 años marcó la diferencia en la victoria por 5-2 ante el Angers. Sus dos asistencias fueron dignas del premio al mejor jugador del partido. Fue, con diferencia, su mejor actuación de la temporada.

    Sin embargo, sobre las actuaciones de Weah planea una pregunta, incluso en esta fase tan temprana del ciclo del Mundial de 2030: ¿serán suficientes? ¿Puede ganarse, o quizá recuperar, un puesto en la selección masculina de Estados Unidos? ¿Qué lugar ocupa en un grupo de futbolistas que se vuelve más competitivo cada semana?

    Pese a sus recientes éxitos en el club, el futuro internacional de Weah sigue siendo una incógnita. Fue un titular clave en el Mundial de 2022, pero tuvo un papel secundario en el torneo de este verano. Su versatilidad es una ventaja, aunque también significa que quizá no tenga un puesto natural en la actual selección masculina de Estados Unidos. Su experiencia es fundamental, pero, con jóvenes promesas que despuntan en todas las posiciones de banda, algunos jugadores perderán su sitio en los próximos años.

    Por supuesto, nada es definitivo. La ausencia de Weah en la última concentración de la selección masculina de Estados Unidos fue una de tantas, y el futbolista de 26 años tendrá todas las oportunidades para luchar por su puesto, como los demás. Aun así, se avecina una pugna.

  • Experiencias recientes con la selección masculina de Estados Unidos

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    PRESSE SPORTS

    Weah lleva mucho tiempo siendo un fijo en la selección de Estados Unidos, pero este verano tuvo un papel secundario.

    En declaraciones a GOAL antes del Mundial del pasado verano, Weah reflexionó sobre las etapas de la vida. Hubo un tiempo en que era un niño con sueños. Después fue un joven futbolista que los hacía realidad. Ahora es un veterano que, cuando habló con GOAL, se preparaba para disputar su segundo Mundial.

    «Creo que el ciclo continúa», afirmó. «Sinceramente, nosotros teníamos jugadores a los que admirábamos y ahora somos nosotros quienes ocupamos ese lugar. Tenemos una gran responsabilidad porque el próximo Mundial se celebra en nuestro país, y va a ser un gran momento para todos nosotros y nuestras familias. Es una oportunidad para representar e inspirar. Estar en primera línea es una sensación maravillosa, y poder llevar ese escudo en casa, en un torneo tan prestigioso, es un sueño hecho realidad.

    »En cierto modo, sigo haciendo realidad mis sueños de niño. Intento que todos se sientan orgullosos».

    Weah lleva años haciéndolo. Hace ocho años dio el salto al primer equipo del PSG y también debutó con la selección de Estados Unidos. En ese tiempo ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo. Además, ha disputado 53 partidos con su selección y ha marcado siete goles. El más famoso, por supuesto, fue el que anotó en el primer partido del Mundial de 2022.

    Sin embargo, al comenzar el ciclo de 2030, Weah se encuentra en una situación diferente. Fue suplente el pasado verano y solo participó en dos partidos del Mundial. Primero jugó 18 minutos contra Paraguay. Después fue titular contra Turquía en un partido difícil, en el que, según reconoció el propio Weah, estuvo muy lejos de su nivel.

    «Creo que hoy he jugado un partido horrible. Estoy decepcionado conmigo mismo», dijo Weah tras aquel encuentro. «Conseguimos remontar y marcar el gol del empate, y creo que mis compañeros hicieron un trabajo increíble. A nivel personal, creo que he jugado un partido horrible. Es uno de esos días en los que no me ha salido nada».

    Desde entonces no ha vuelto a jugar con la selección de Estados Unidos y, en ese tiempo, las cosas han cambiado. Pochettino ha dado paso a una nueva generación, aunque todavía quedan futbolistas de la vieja guardia. Cada vez hay más competencia y Alexi Lalas, exdefensa de la selección estadounidense, cree que Weah corre el riesgo de quedarse sin sitio.


    «Como extremo puro por la derecha, fue el que más éxito tuvo en el ciclo anterior», dijo Lalas en el pódcast State of the Union de Fox. «Cuando las cosas empezaron a cambiar, Weah no supo adaptarse. En el Mundial vimos que, emocionalmente, no estaba ahí. Si fueras Pochettino, ¿dirías: “Todavía puedo sacar algo de él”, incluso con todos estos cambios y su incapacidad para adaptarse? No lo sé.

    »Los tiempos han cambiado. Yunus Musah ha vuelto a entrar en los planes, pero parece que Tim Weah está de salida».

    La valoración de Lalas es, por supuesto, muy prematura, pero la pregunta ya está sobre la mesa. Eso escapa al control de Weah. Lo que sí depende de él es cómo responda.

  • La capitanía

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    PRESSE SPORTS

    Weah se ha convertido en un líder de uno de los clubes con más historia de Francia

    Poco después del Mundial, Weah recibió un gran honor al ser nombrado capitán del Marsella. No se puede subestimar ni restar valor a lo que supone llevar el brazalete de un club con tanta historia. Didier Deschamps, Marcel Desailly y Jean-Pierre Papin figuran entre los antiguos capitanes del club. Todos son iconos del fútbol francés.

    Weah, por supuesto, no lo es. Sin embargo, encarna todo lo que el entrenador Bruno Genesio busca en un líder.

    «El capitán debe ser ejemplar en su actitud sobre el terreno de juego», dijo Genesio, «pero también tener espíritu de líder y transmitir la energía de un líder. Desde que llegué, él encarna lo que quiero de un capitán. Es muy positivo, está pendiente de los demás y su trabajo es impecable. En unas circunstancias algo limitadas, es el jugador de la plantilla que cumple más requisitos para llevar el brazalete».

    El brazalete, por tanto, es un reconocimiento a una de las mejores cualidades de Weah: su espíritu. En los buenos y en los malos momentos, Weah siempre ha transmitido calma, una de las razones por las que Genesio decidió confiar en él. Sin embargo, esa calma debe acabar traduciéndose en resultados.

    Hasta ahora, eso no ha terminado de suceder.

  • La temporada del Marsella hasta ahora

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    PRESSE SPORTS

    El Marsella no ha tenido el mejor inicio ni en la Ligue 1 ni en la Europa League.

    El Marsella ha tenido un inicio de temporada irregular: ha ganado tres y perdido cuatro de sus siete primeros partidos en la Ligue 1. El club no gana la Ligue 1 desde 2010. Si este comienzo sirve de indicio, eso tampoco cambiará esta temporada.

    Por supuesto, nunca pareció probable, dado el dominio absoluto del PSG, que le infligió una de esas cuatro derrotas. El objetivo, por tanto, será acabar en un puesto que dé acceso a la Champions League. El Marsella no lo consiguió la temporada pasada: terminó quinto, a solo un punto de una plaza en la máxima competición europea. Esta temporada disputa la Europa League, en la que ha perdido sus dos primeros partidos.

    Sin embargo, quizá las asistencias de Weah el pasado fin de semana ayuden al equipo a enderezar el rumbo. Tal vez la victoria ante el Angers pueda ser el impulso que el club necesita para volver a los puestos altos de la Ligue 1. También tendrá que servir de impulso para el propio Weah, con la próxima concentración de la selección de Estados Unidos cada vez más cerca.

  • La situación de la selección masculina de Estados Unidos

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    Brazil Photo Press

    Weah, como muchos veteranos, lucha por hacerse un hueco en la selección masculina de Estados Unidos.

    El abanico de jugadores seleccionables para Estados Unidos se está ampliando. Jóvenes promesas como Cavan Sullivan, Mathis Albert y Zavier Gozo ofrecen nuevas opciones en las bandas, una posición en la que había relativamente pocas alternativas durante el ciclo anterior. Christian Pulisic y Sergino Dest siguen siendo opciones para esa zona, mientras que Alex Freeman y Frankie Westfield también compiten por un puesto como laterales derechos.

    Y luego está Weah, que puede aportar tanto de extremo como de carrilero, pero afronta competencia en ambas posiciones. Las jóvenes promesas están, evidentemente, en plena progresión y tienen potencial para hacerse con puestos de titular antes de lo que muchos quizá pensaban hace unas semanas. Los veteranos, como Weah, tienen que pelear por sus puestos más que nunca: tras ocho años de convocatorias habituales, ya no los tienen ni mucho menos garantizados.

    El estado de forma será un factor importante. También lo serán la actitud y el compromiso. El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha insistido en la importancia de las ganas y la cultura del equipo, por lo que cualquiera que acuda a una concentración tendrá que cumplir ciertos estándares. Por lo que se sabe, Weah siempre los ha cumplido, pero eso ya no garantiza que haya un sitio esperándole.

    Entonces, ¿qué le espera a Weah? Es una de las grandes preguntas al comienzo de este ciclo, ya que él, como muchos otros rostros conocidos, tiene que luchar para seguir siendo un habitual.