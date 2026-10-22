En declaraciones a GOAL antes del Mundial del pasado verano, Weah reflexionó sobre las etapas de la vida. Hubo un tiempo en que era un niño con sueños. Después fue un joven futbolista que los hacía realidad. Ahora es un veterano que, cuando habló con GOAL, se preparaba para disputar su segundo Mundial.

«Creo que el ciclo continúa», afirmó. «Sinceramente, nosotros teníamos jugadores a los que admirábamos y ahora somos nosotros quienes ocupamos ese lugar. Tenemos una gran responsabilidad porque el próximo Mundial se celebra en nuestro país, y va a ser un gran momento para todos nosotros y nuestras familias. Es una oportunidad para representar e inspirar. Estar en primera línea es una sensación maravillosa, y poder llevar ese escudo en casa, en un torneo tan prestigioso, es un sueño hecho realidad.

»En cierto modo, sigo haciendo realidad mis sueños de niño. Intento que todos se sientan orgullosos».

Weah lleva años haciéndolo. Hace ocho años dio el salto al primer equipo del PSG y también debutó con la selección de Estados Unidos. En ese tiempo ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo. Además, ha disputado 53 partidos con su selección y ha marcado siete goles. El más famoso, por supuesto, fue el que anotó en el primer partido del Mundial de 2022.

Sin embargo, al comenzar el ciclo de 2030, Weah se encuentra en una situación diferente. Fue suplente el pasado verano y solo participó en dos partidos del Mundial. Primero jugó 18 minutos contra Paraguay. Después fue titular contra Turquía en un partido difícil, en el que, según reconoció el propio Weah, estuvo muy lejos de su nivel.

«Creo que hoy he jugado un partido horrible. Estoy decepcionado conmigo mismo», dijo Weah tras aquel encuentro. «Conseguimos remontar y marcar el gol del empate, y creo que mis compañeros hicieron un trabajo increíble. A nivel personal, creo que he jugado un partido horrible. Es uno de esos días en los que no me ha salido nada».

Desde entonces no ha vuelto a jugar con la selección de Estados Unidos y, en ese tiempo, las cosas han cambiado. Pochettino ha dado paso a una nueva generación, aunque todavía quedan futbolistas de la vieja guardia. Cada vez hay más competencia y Alexi Lalas, exdefensa de la selección estadounidense, cree que Weah corre el riesgo de quedarse sin sitio.





«Como extremo puro por la derecha, fue el que más éxito tuvo en el ciclo anterior», dijo Lalas en el pódcast State of the Union de Fox. «Cuando las cosas empezaron a cambiar, Weah no supo adaptarse. En el Mundial vimos que, emocionalmente, no estaba ahí. Si fueras Pochettino, ¿dirías: “Todavía puedo sacar algo de él”, incluso con todos estos cambios y su incapacidad para adaptarse? No lo sé.

»Los tiempos han cambiado. Yunus Musah ha vuelto a entrar en los planes, pero parece que Tim Weah está de salida».

La valoración de Lalas es, por supuesto, muy prematura, pero la pregunta ya está sobre la mesa. Eso escapa al control de Weah. Lo que sí depende de él es cómo responda.