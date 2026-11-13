Que el Manchester United permita a Mauricio Pochettino dirigir los últimos partidos de la selección masculina de Estados Unidos demuestra que su directiva aún no comprende hasta qué punto es real el peligro de descenso

Por fin, Mauricio Pochettino asumirá el cargo de entrenador del Manchester United. Durante la última década, el técnico argentino ha sido vinculado en innumerables ocasiones con una llegada a Old Trafford y mantiene una relación cordial con el mejor entrenador de la historia del club, Sir Alex Ferguson, pero hasta ahora nunca se habían dado las circunstancias para que tomara las riendas del equipo.

Lo cierto es que esta vez tampoco es el momento ideal. El United podría haber incorporado gratis a Pochettino después del Mundial si no hubiera nombrado a Michael Carrick entrenador permanente, pero el argentino acabó firmando un nuevo contrato con Estados Unidos hasta 2030.

El United ha pagado ahora una elevada compensación de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para activar la cláusula de rescisión de Pochettino. Así, su gasto en contratar y despedir entrenadores desde la marcha de Ferguson asciende a la asombrosa cifra de 103 millones de libras (137 millones de dólares). Sir Jim Ratcliffe y la cúpula de INEOS en el lado rojo de Mánchester también tardaron demasiado en poner fin a la etapa de Carrick, y su persistente falta de urgencia ha provocado que la llegada de Pochettino se retrase una semana más.

Parece que no comprenden lo precaria que es la situación actual del United. El equipo ha caído al 18.º puesto de la clasificación de la Premier League tras ganar solo uno de sus 10 primeros partidos de la temporada 2026-27, y cada minuto que pasa sin que los jugadores sigan un nuevo plan aumenta el riesgo, muy real, de descender a la Championship.