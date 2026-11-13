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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Que el Manchester United permita a Mauricio Pochettino dirigir los últimos partidos de la selección masculina de Estados Unidos demuestra que su directiva aún no comprende hasta qué punto es real el peligro de descenso

La falta de urgencia para que el nuevo entrenador se ponga manos a la obra podría salirle muy cara al United, que afrontará una visita crucial a Anfield tras el parón de selecciones.

James Westwood
Traducido por

  • Por fin, Mauricio Pochettino asumirá el cargo de entrenador del Manchester United. Durante la última década, el técnico argentino ha sido vinculado en innumerables ocasiones con una llegada a Old Trafford y mantiene una relación cordial con el mejor entrenador de la historia del club, Sir Alex Ferguson, pero hasta ahora nunca se habían dado las circunstancias para que tomara las riendas del equipo.

    Lo cierto es que esta vez tampoco es el momento ideal. El United podría haber incorporado gratis a Pochettino después del Mundial si no hubiera nombrado a Michael Carrick entrenador permanente, pero el argentino acabó firmando un nuevo contrato con Estados Unidos hasta 2030.

    El United ha pagado ahora una elevada compensación de 7,5 millones de libras (10 millones de dólares) para activar la cláusula de rescisión de Pochettino. Así, su gasto en contratar y despedir entrenadores desde la marcha de Ferguson asciende a la asombrosa cifra de 103 millones de libras (137 millones de dólares). Sir Jim Ratcliffe y la cúpula de INEOS en el lado rojo de Mánchester también tardaron demasiado en poner fin a la etapa de Carrick, y su persistente falta de urgencia ha provocado que la llegada de Pochettino se retrase una semana más.

    Parece que no comprenden lo precaria que es la situación actual del United. El equipo ha caído al 18.º puesto de la clasificación de la Premier League tras ganar solo uno de sus 10 primeros partidos de la temporada 2026-27, y cada minuto que pasa sin que los jugadores sigan un nuevo plan aumenta el riesgo, muy real, de descender a la Championship.

  • Ponte serio.

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino seguirá con la selección masculina de Estados Unidos durante el parón internacional de noviembre en lugar de centrarse ya en el próximo partido del United.

    El United ha confirmado oficialmente que Pochettino ha aceptado convertirse en el nuevo entrenador del club. Sin embargo, el exentrenador del Chelsea y del Tottenham dirigirá a la selección masculina de Estados Unidos en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, a doble partido, antes de que se haga oficial su llegada a Old Trafford.

    Pochettino ha estado entrenando a los jugadores en el National Training Center, a las afueras de Atlanta, y estará en la banda en ambos partidos. La ida se disputará en Miami el sábado, mientras que la vuelta, en Cincinnati, está programada para el martes. El United ha previsto provisionalmente la presentación de Pochettino para el 18 de noviembre, lo que significa que solo tendrá cuatro días completos para preparar la visita del United a Anfield, donde se enfrentará al Liverpool en la Premier League.

    Pero ¿por qué demonios INEOS no exige la presencia inmediata de Pochettino en Carrington? ¿De verdad no se da cuenta de la importancia de ese partido? ¿Está realmente dispuesta a darlo por otra probable derrota antes de que empiece el trabajo de verdad?

  • «Sin clase»

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick siguió dirigiendo los entrenamientos de la plantilla del Manchester United esta semana, pese a que probablemente sabía que estaba a punto de ser sustituido.

    Es muy posible que Pochettino no disponga de más de uno o dos entrenamientos con su nueva plantilla antes del enfrentamiento con el Liverpool. Por supuesto, el United aún podría sacar un buen resultado en Anfield y, además, varios jugadores están ahora concentrados con sus selecciones. Pero habría tenido todo el sentido que Pochettino pudiera centrarse en la tarea que tiene por delante tan pronto como fuera posible.

    Al menos, podría haber transmitido los fundamentos de su idea de juego y dejado claras las funciones de cada jugador en el sistema. En cambio, Carrick dirigió los entrenamientos durante otros dos días, sabiendo perfectamente que estaba a punto de ser despedido solo por lo que veía en las noticias o en su móvil. Sería totalmente comprensible que el excentrocampista se hubiera limitado a cumplir mientras contenía su enfado, y es probable que la incertidumbre provocara una gran caída de la intensidad en los entrenamientos.

    El consejero delegado del United, Omar Berrada, y el director de fútbol, Jason Wilcox, se reunieron el miércoles con Ratcliffe en Mónaco para analizar el desastroso inicio de temporada del club. Carrick fue informado finalmente de su salida el jueves por la mañana. Cabe suponer que habría preferido una breve videollamada a aquella lenta agonía. Su excompañero en el United Gary Neville describió acertadamente la gestión de la situación por parte de INEOS como «torpe» y «carente de clase» en el pódcast «Stick to Football».

    «No puedes dejar a alguien en el aire durante 48 horas solo porque vivas en Mónaco», añadió Neville.

  • Con tres semanas de retraso

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    Hacía tiempo que estaba claro que el United iba cuesta abajo bajo la dirección de Carrick, pero le dieron más tiempo para «revertir la situación».

    INEOS debería haber rescindido el contrato de dos años de Carrick hace tres semanas, después de que el Manchester United perdiera 3-0 ante el Bournemouth en Old Trafford. Ya entonces era evidente que la temporada se estaba convirtiendo en una farsa y, aun así, se le dio a Carrick una prórroga que no benefició a nadie.

    Las actuaciones mejoraron ligeramente después: el United cayó 2-0 ante el Chelsea, antes de remontar para ganar 3-2 a la Roma en la Champions League y empatar 4-4 con el Aston Villa en un partido caótico. Hubo pruebas suficientes de que los jugadores luchaban por Carrick, pero no de que él hubiera encontrado la forma de tapar los enormes agujeros defensivos que han convertido al United en el tercer equipo con peor defensa de la Premier League.

    Pochettino no es un mago capaz de arreglar eso por arte de magia, pero habría organizado mejor al equipo al sustituir la «presión a medias» de Carrick por su característica presión alta e intensa. Entonces el United podría haber sumado entre cuatro y seis puntos en esos partidos contra el Chelsea y el Aston Villa, en lugar de uno, y haberse ahorrado la vergüenza de pasar dos semanas en puestos de descenso.

    Toda la responsabilidad es de Ratcliffe, Berrada y Wilcox. Desde que INEOS adquirió una participación minoritaria, lo único que ha hecho bien ese trío ha sido perder el tiempo: el caso de Carrick recuerda a cómo mantuvieron durante demasiado tiempo una fe ciega en Erik ten Hag.

  • «Un p*to desastre»

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino necesitará garantías en materia de fichajes si quiere tener alguna posibilidad real de enderezar rápidamente el rumbo del Manchester United.

    Cabe suponer que Pochettino también habrá pedido garantías antes de firmar con el United, en particular sobre cuánto control tendrá en materia de fichajes y de qué fondos dispondrá para ellos. Hasta ahora, INEOS ha dado a los entrenadores un presupuesto limitado para gestionar las deudas asfixiantes acumuladas por los Glazers como propietarios mayoritarios, mientras Wilcox ha puesto en marcha un plan de tres fases.

    La delantera se renovó en el mercado de verano de 2025 antes de que el foco pasara al centro del campo en el último mercado, y está previsto abordar la defensa al término de la temporada actual. Sin embargo, para todos menos para Wilcox era dolorosamente evidente que la zaga del United necesitaba una intervención urgente, y Carrick pagó el precio de la incompetencia de su superior.

    Pochettino debe recibir refuerzos en enero si quiere salvar la temporada. Sin ellos, puede aportar estabilidad, pero no lograr la clasificación para competiciones europeas.

    «Si yo fuera Mauricio Pochettino ahora mismo, me protegería al máximo», añadió Neville. «Lo hará con una indemnización. Así que debe incluirla en su contrato. Pero, además, necesita dos defensas en enero... Tiene que exigir un presupuesto mínimo para el próximo verano. Tiene que exigir también un presupuesto posterior. Tienen que dárselo o, de lo contrario, no debería aceptar el puesto».

    Neville concluyó que el United es hoy «un p*to desastre», y es imposible no estar de acuerdo. El nombramiento de Pochettino es un gran acierto, y es el entrenador más cualificado que ha llegado a Old Trafford desde Jose Mourinho, pero la inepta directiva ya le ha puesto trabas y no hay posibilidad de que tenga un camino fácil bajo su supervisión.