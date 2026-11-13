En abril de 2025, Cavan Sullivan pronunció unas palabras que parecían muy equivocadas, pero que, al mismo tiempo, eran muy acertadas.

«Quiero aspirar al Balón de Oro. Quiero ganarlo. Quiero ser el mejor jugador del mundo», dijo antes de hacer una pausa. «Si crees que es un sueño imposible, la verdad es que me da igual».

Internet estalla. Reddit echa humo. Ahí estaba un chico de 15 años que, por entonces, había disputado menos de una docena de partidos como profesional y afirmaba que algún día podría ser el mejor del mundo. Algunos lo tacharon de arrogante. Otros, de ingenuo. Pero muchos más quedaron sencillamente impresionados de que un estadounidense pudiera decir esas palabras con tanta seguridad sin convertirse en objeto de burla en internet.

Eso es lo que ocurre con Sullivan, como ya han explicado numerosos exprofesionales: reúne una capacidad futbolística innata y la dosis justa de desparpajo. Sullivan es bueno, según las estadísticas, el mejor adolescente de la historia de la MLS, y lo sabe. Pero tampoco da la impresión de ser un chico que se duerma en los laureles. Por supuesto, todo esto tenía que llegar a un momento decisivo tarde o temprano. Una cosa es el debate. Y el jueves Sullivan se convirtió en el finalista más joven de la historia del premio Landon Donovan al MVP de la MLS, además del primer adolescente en entrar en la lista de finalistas.

Hay que dejar algo claro. Probablemente Sullivan no lo ganará. Lionel Messi es el mejor jugador de la MLS y las estadísticas lo respaldan. Sin embargo, es verdaderamente extraordinario que un chico que ahora tiene 17 años pueda figurar entre los mejores jugadores de una liga repleta de estrellas mundiales veteranas y futbolistas nacionales que llevan años trabajando duro. Hay que celebrarlo. Y se seguirá celebrando. Pero también conviene recordar que es imprescindible moderar las expectativas para que este chico, por brillante, descarado y atrevido que sea, alcance todo su potencial.