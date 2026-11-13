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Cavan Sullivan 1-1GOAL

Puede que Cavan Sullivan no supere a Lionel Messi en la lucha por el MVP de la MLS, pero ya está entre los mejores de la liga con solo 17 años

Nueve goles, 14 asistencias y una nominación al MVP a los 17 años: La estrella del Philadelphia Union está respondiendo a las expectativas, aunque Lionel Messi sigue siendo el rival a batir.

Thomas Hindle
Traducido por

  • En abril de 2025, Cavan Sullivan pronunció unas palabras que parecían muy equivocadas, pero que, al mismo tiempo, eran muy acertadas.

    «Quiero aspirar al Balón de Oro. Quiero ganarlo. Quiero ser el mejor jugador del mundo», dijo antes de hacer una pausa. «Si crees que es un sueño imposible, la verdad es que me da igual».

    Internet estalla. Reddit echa humo. Ahí estaba un chico de 15 años que, por entonces, había disputado menos de una docena de partidos como profesional y afirmaba que algún día podría ser el mejor del mundo. Algunos lo tacharon de arrogante. Otros, de ingenuo. Pero muchos más quedaron sencillamente impresionados de que un estadounidense pudiera decir esas palabras con tanta seguridad sin convertirse en objeto de burla en internet.

    Eso es lo que ocurre con Sullivan, como ya han explicado numerosos exprofesionales: reúne una capacidad futbolística innata y la dosis justa de desparpajo. Sullivan es bueno, según las estadísticas, el mejor adolescente de la historia de la MLS, y lo sabe. Pero tampoco da la impresión de ser un chico que se duerma en los laureles. Por supuesto, todo esto tenía que llegar a un momento decisivo tarde o temprano. Una cosa es el debate. Y el jueves Sullivan se convirtió en el finalista más joven de la historia del premio Landon Donovan al MVP de la MLS, además del primer adolescente en entrar en la lista de finalistas.

    Hay que dejar algo claro. Probablemente Sullivan no lo ganará. Lionel Messi es el mejor jugador de la MLS y las estadísticas lo respaldan. Sin embargo, es verdaderamente extraordinario que un chico que ahora tiene 17 años pueda figurar entre los mejores jugadores de una liga repleta de estrellas mundiales veteranas y futbolistas nacionales que llevan años trabajando duro. Hay que celebrarlo. Y se seguirá celebrando. Pero también conviene recordar que es imprescindible moderar las expectativas para que este chico, por brillante, descarado y atrevido que sea, alcance todo su potencial.

  • ¿Qué tal son las cifras?

    Cavan Sullivan Ryan Richter
    Getty

    Las estadísticas de Sullivan con el Union son excelentes.

    Primero, el fútbol, porque ahí es donde debe empezar todo.

    Conviene señalar que hablamos de menos de dos tercios de una temporada de la MLS. Sullivan empezó a disputar minutos con regularidad en el primer equipo a finales de mayo, justo antes del Mundial. No se convirtió en un habitual hasta justo después del Mundial. Ha jugado 1.828 de los 3.060 minutos posibles y ha sido titular en 21 de los 34 partidos. No es precisamente una muestra muy amplia. Además, los otros finalistas al premio MVP, Messi, Hany Mukhtar, Guilherme y Evander, han superado holgadamente esos registros.

    Pero sus cifras en ese tramo de la temporada son bastante notables. Sullivan ha marcado nueve goles y ha dado 14 asistencias. Para ponerlo en contexto, esta es una lista de unos cuantos de los jugadores a los que Sullivan supera en asistencias: Timo Werner, Luis Suarez, Denis Bouanga, Emil Forsberg, Thomas Muller, Antoine Griezmann y Carles Gil. Está a una asistencia de Son Heung-Min y Marcos Reus. La siguiente comparación es muy arriesgada, pero Messi solo tiene tres más. Son cifras que impresionan para alguien de 17 años.

    En este punto hay un par de argumentos que considerar. El primero es que Sullivan ha jugado poco más de media temporada y que no deberíamos dejarnos llevar demasiado por las cifras. De acuerdo. Bien. ¿Sinceramente? Estoy de acuerdo. Si algo hemos aprendido esta temporada es que, en las circunstancias adecuadas, se pueden encadenar grandes rachas.

    El segundo, bastante más peliagudo, plantea la gran pregunta. Si Sullivan puede hacer esto en el 59 % de los minutos disponibles, ¿qué cifras tendría si jugara, pongamos, el 80 %? ¿Y el 90 %, dejando margen para lesiones, sustituciones y uno o dos partidos de descanso? Pues algo así: 14 goles y 21 asistencias. Esa cifra le convertiría en el jugador con más asistencias de la liga, con un margen holgado. En este escenario hipotético, aunque arriesgado, solo Messi sumaría más participaciones directas en goles.

  • Motivos para la cautela

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Es arriesgado dar por hecho que Sullivan podría mantener ese ritmo estadístico durante toda una temporada.

    Y aquí es donde debemos pisar el freno. A fondo.

    Hay muchas razones por las que no funciona limitarse a extrapolar estadísticas. Ya es mucho suponer que se pueda mantener el mismo ritmo durante toda una temporada. Más aún que pueda hacerlo un joven que todavía se está abriendo paso en el fútbol de adultos. Además, eso no tiene en cuenta otros factores: las lesiones, la gestión de los partidos, las sanciones, los ajustes tácticos de los rivales o incluso un cambio de entrenador. Una temporada de esa magnitud requeriría unas condiciones absolutamente perfectas. Y eso no ocurre en el fútbol. Como dijo Tata Martino antes de esta temporada: «Como entrenador, siempre tienes las maletas hechas».

    Eso no quiere decir que Philly Union vaya a contratar y despedir a otro entrenador. Ni que Sullivan vaya a destrozarse la rodilla. La cuestión es que lanzar cifras al azar y ver cuáles encajan no es una forma justa de evaluar ningún deporte, y mucho menos el fútbol. Su imprevisibilidad es lo que lo hace divertido. Mo Salah estableció un nuevo récord de participaciones en goles en una temporada de 38 partidos de la Premier League en 2024-25. Después, sus cifras se desplomaron, sin que hubiera muchos indicios de que eso fuera a ocurrir. Un ejemplo más pertinente en la MLS es Son, que solo ha marcado siete goles en toda la temporada. La mayoría habría pronosticado que marcaría al menos el doble después de que la temporada pasada lograra nueve goles y tres asistencias en solo 10 partidos de liga.

    También ha habido señales de que Sullivan no es del todo invulnerable. Una pequeña lesión de tobillo le hizo perderse dos partidos a finales de octubre. Tuvo que abandonar el campo tras una dura entrada contra Toronto en la jornada decisiva (Sullivan marcó dos goles en ese partido).

  • ¿Totalmente merecido?

    Antoine Griezmann Orlando City 2026
    Getty

    Otros talentos de la MLS creerán que tienen las mismas posibilidades de estar entre los candidatos al MVP.

    También es cierto que, si nos atenemos únicamente a las estadísticas y al impacto en sus equipos, quizá haya candidatos con más méritos para estar entre los finalistas al MVP de la MLS. La afición del Charlotte FC tiene todo el derecho a estar molesta porque Pep Biel, líder de la liga en asistencias y presente en todos y cada uno de los partidos, no figure en la lista. Lo mismo puede decirse del goleador del FC Dallas Petar Musa, que marcó 22 tantos y llevó al equipo texano a ser el segundo cabeza de serie del Oeste.

    Y, si hablamos de temporadas más cortas, ¿qué decir de Griezmann? Jugó algo menos de minutos, pero participó en 22 goles y ayudó a levantar a un Orlando City que estaba rindiendo sorprendentemente mal. Se podrían esgrimir argumentos similares a favor de Denis Bouanga, del LAFC; Carles Gil, del New England Revolution; y Brian White, del Vancouver. Al mismo tiempo, también hay argumentos de peso para que Guilherme o Evander, en particular, se quedaran fuera de los cinco finalistas en lugar de Sullivan.

    Estamos entrando en un terreno un tanto autorreferencial, pero la elección del MVP nunca se reduce a una hoja de cálculo. Los jugadores, los cuerpos técnicos de los clubes y los medios de comunicación tienen cada uno un tercio del voto. La historia de Sullivan resulta convincente. Si su temporada merece estar entre las cinco mejores sigue siendo motivo legítimo de debate.

  • Responder ante la adversidad

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    A Sullivan le costó tener minutos durante la primera parte de la temporada 2026.

    Sin embargo, hay una certeza entre tanta cautela: la inclusión de Sullivan es positiva, aunque solo sea por las sensaciones que transmite. Y, lo que es más importante, puede respaldarla con su juego. Estados Unidos tiene una relación complicada con sus jóvenes estrellas. Como el fútbol es un deporte relativamente joven en el país, los aficionados se apresuran a proclamar a las promesas «salvadoras» de todo el sistema. Freddie Adu es, por supuesto, el ejemplo más conocido. Pero a muchos otros se les ha atribuido ese papel mesiánico en el fútbol mucho antes de estar preparados.

    ¿La diferencia en este caso? Puede que Sullivan sí lo esté. En abril, hubo voces que cuestionaron seriamente sus credenciales como talento de nivel europeo. Bradley Carnell, entonces entrenador del Union, se resistía a darle demasiados minutos al joven. Sullivan estaba en el banquillo. El equipo de Filadelfia perdía. La conclusión: Sullivan no tenía suficiente nivel. Por supuesto, es una conclusión un tanto ingenua, y las trayectorias futbolísticas casi nunca son lineales. Pero resultaba desconcertante ver a este talento fuera del equipo mientras los resultados empeoraban.

    Sullivan pasó por una verdadera adversidad. Era una situación difícil, sobre todo porque tiene previsto incorporarse al Manchester City cuando cumpla 18 años. Si no consigue hacerse un hueco en el equipo de Filadelfia, ¿cómo se supone que va a triunfar en la Premier League? Por supuesto, el cambio de entrenador ayudó, entre otras cosas porque Richter entrena a Sullivan desde que este aprendió a andar. Su fútbol habló por sí solo. Sullivan ha vuelto a lo más alto. No hay nada más que decir.

  • Playoffs para respaldarlo

    San Diego FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Si Sullivan logra rendir a buen nivel en los playoffs, el Union estará en buena posición para llegar lejos.

    Y ahora llega lo difícil. El Union está, de forma bastante sorprendente, en los playoffs. Es un equipo de una irregularidad exasperante. A veces, con Milan Ilopski marcando goles, Sullivan dando asistencias y un centro del campo disciplinado ocupándose de todo lo demás, parece uno de los mejores equipos de la MLS. Otras, se muestra apagado y falto de calidad. Decepcionó especialmente en la derrota por 2-1 ante New England, su rival en la primera ronda, a finales de octubre.

    Este es el momento de que Sullivan demuestre que puede respaldar con su juego su ascenso, verdaderamente notable, a la lucha por el MVP. Si durante esta serie llegan los goles y las asistencias y deja momentos brillantes, el Union tiene todas las opciones de sorprender al tercer cabeza de serie del Este. A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa. Pero también podría ser el momento en que Sullivan baje el ritmo. Acumula cada vez más minutos. Han aparecido uno o dos golpes. Quizá la presión acabe siendo demasiado para él. Puede que el joven se venga abajo bajo los focos.

    Pero nada de lo que dice ni de lo que hace apunta a que Sullivan vaya a venirse abajo ahora. Se puede debatir todo lo que se quiera sobre su candidatura al MVP. Es legítimo. Pero su calidad no admite discusión. Y para el Union, para ganar partidos, eso es lo que de verdad importa.