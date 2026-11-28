La pregunta evidente, por tanto, es si debería hacerse algo, o si siquiera es posible hacerlo, para impedir que los clubes brasileños se adueñen de la Libertadores. Se ha hablado de abrir el torneo a equipos mexicanos y de la MLS para aumentar la competencia, pero esa posibilidad todavía parece lejana, dadas las evidentes complicaciones logísticas.
Sin embargo, existe la posibilidad de que los problemas de Brasil en el fútbol de selecciones frenen el éxito de sus clubes. «Brasil está implantando un cambio en el número de jugadores extranjeros permitidos en las convocatorias para los partidos», explica Marshall, «y esto se debe al mal rendimiento de la selección.
»Ahora mismo, en Brasil se puede incluir hasta a nueve extranjeros en la convocatoria de un partido. La próxima temporada el límite bajará a ocho. Después bajará a siete, luego a seis y en 2030 será de cinco.
»La idea es que la selección, que disputó otro Mundial desastroso, se está viendo perjudicada porque los clubes brasileños están dominados por el talento extranjero y que debería haber más oportunidades para los jóvenes brasileños.
»Está claro que eso podría afectar a los clubes brasileños y a la confección de sus plantillas para la Libertadores. Basta con mirar al Palmeiras actual: Arias es colombiano; su capitán, Gustavo Gomez, es paraguayo; Joaquin Piquerez es uruguayo, y Flaco Lopez es argentino.
»Así que, si se limita la posibilidad de fichar extranjeros, es probable que las plantillas brasileñas se debiliten y que eso permita a clubes de otros países ganar la Libertadores».
Por ahora, sin embargo, Palmeiras tiene a su alcance su tercer título en seis años, sobre todo porque se enfrenta a un club que no levanta el trofeo desde 2009. «Palmeiras es claramente favorito», afirma Marshall. «Abel Ferreira es un entrenador magnífico, capaz de hacer que su equipo juegue y gane de distintas maneras.
»Se le ha comparado mucho con un José Mourinho joven y, aunque también tiene rasgos de Diego Simeone, creo que la comparación es bastante acertada. A lo largo de la Libertadores ha sido algo prudente, pero su equipo suele dar un paso adelante cuando más importa y, cuando Arias está a su mejor nivel, es difícil ganar a Palmeiras.
»Evidentemente, en un partido único puede pasar cualquier cosa, y Estudiantes ganó el único enfrentamiento anterior entre ambos en la Copa Libertadores, nada menos que en la final de 1968. Estudiantes también sabe exactamente qué tiene que hacer: ralentizar el partido todo lo posible, porque no puede competir con Palmeiras en calidad».
De hecho, ningún equipo sudamericano de fuera de Brasil puede hacerlo. Y ese parece un problema que no desaparecerá aunque el sábado por la noche haya una sorpresa en Montevideo. Una victoria de Estudiantes, en realidad, probablemente solo interrumpiría la racha de títulos de Brasil, en lugar de señalar el final de su dominio en la Libertadores.