Es imprescindible que Ferran Torres empiece a marcar con mucha más regularidad. El héroe de España en el Mundial es, de hecho, el máximo goleador del PSG esta temporada, con ocho tantos en todas las competiciones, pero el que anotó el sábado en Niza fue el primero en casi dos meses. Luis Enrique también necesita mucho más de Mika Godts. Hasta ahora, el extremo belga no ha tenido ningún impacto en la campaña del PSG en la Champions League desde que llegó del Ajax en verano por 45 millones de euros (38 millones de libras/49 millones de dólares).
Según las últimas informaciones procedentes de París, el club confía en que Godts y el también fichaje veraniego Maghnes Aklouche se beneficien enormemente de los minutos adicionales que recibirán ahora que Kvaratskhelia y Doue están de baja por lesión. El PSG también tiene grandes esperanzas depositadas en los canteranos Senny Mayulu y Quentin Ndjantou, que han jugado con más regularidad en las últimas semanas, especialmente por la polivalencia que tanto valora Luis Enrique en sus futbolistas.
Está claro, por tanto, que al entrenador no le faltan opciones. Eso, sin embargo, no ha evitado que se hable de las consecuencias de haber dejado marchar a Bradley Barcola al Liverpool en verano. El internacional francés siempre fue un excelente recambio para Kvaratskhelia, Dembele o Doue, así que no cabe duda de que ahora habría entrado directamente en el once titular ante la actual crisis de lesiones.
Sin embargo, a toro pasado todo parece evidente, y sería absurdo criticar al director deportivo Luis Campos por cubrir prácticamente todo el gasto veraniego del PSG con la venta de uno de los rematadores más irregulares del fútbol mundial.
Con todo, es innegable que, de cara al partido del miércoles en la Champions League contra una Roma peligrosa, a la excelente plantilla del PSG le falta de repente calidad de primer nivel en ataque. Por eso ya se le relaciona con varios extremos que podrían estar disponibles en enero, entre ellos Estevao, antiguo objetivo del club que no está disfrutando nada de su etapa a las órdenes del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso.
Sin embargo, se dice que Luis Enrique sigue siendo reacio a realizar grandes operaciones a mitad de temporada y que las próximas cinco semanas servirán, en la práctica, como una prueba prolongada para que los actuales jugadores de complemento del Parque de los Príncipes demuestren que merecen asumir un papel protagonista en la segunda mitad de la campaña.
Por supuesto, aunque no lo digan públicamente, el Arsenal, el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Real Madrid, principales aspirantes al trono del PSG, habrán recibido con optimismo la noticia de que el actual rey de Europa ha perdido a dos de los tres integrantes de su delantera titular. El equipo de Luis Enrique, antes imparable, ya no parece tan temible.
Es cierto que la clave del éxito del PSG ha sido el cambio de mentalidad impulsado por su extraordinario entrenador durante los últimos tres años. Por eso se entiende que aún no haya hecho saltar las alarmas. Sin embargo, es imposible no preguntarse si el PSG puede ser de verdad «el mismo equipo» sin dos de sus jugadores con más talento.