La baja de Kvaratskhelia ya suponía un duro golpe para las aspiraciones del PSG de conquistar su tercer título consecutivo. No es ninguna exageración afirmar que el equipo de Luis Enrique no habría ganado las dos últimas Copas de Europa sin el George Best georgiano, cuya llegada desde el Nápoles en enero de 2025 transformó al equipo.

Kvaratskhelia fue especialmente importante en el éxito de la pasada temporada. El extremo fue elegido, con toda justicia, mejor jugador de la Champions League tras convertirse en el primer futbolista en participar en al menos un gol en siete partidos consecutivos de la fase eliminatoria. Después provocó el penalti decisivo con el que Ousmane Dembele empató la final contra el Arsenal.

«Kvaratskhelia es el mejor jugador del mundo y solo va a mejorar», declaró entonces la leyenda neerlandesa Clarence Seedorf a Amazon Prime Video. «No sé si seguirá jugando por la izquierda, porque sabe qué hacer en cada situación. En determinados momentos sostiene al equipo, así que me gusta su inteligencia. Es un hombre más en el centro del campo y también llega arriba para marcar diferencias». Precisamente por eso, su lesión desató tanta preocupación en la prensa parisina.

Luis Enrique insistió, sin embargo, en que aún tenía calidad suficiente para salir adelante sin Kvaratskhelia. Y, para ser justos, los primeros indicios fueron alentadores. El PSG empataba 1-1 con el Barcelona cuando Kvartaskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior en torno a la hora de juego del partido disputado el 20 de octubre en el Parque de los Príncipes. Pese a ello, acabó ganando 4-2 gracias a los goles de Lucas Hernandez, Vitinha y Fabian Ruiz. Dos semanas después, goleó 6-0 al Villarreal en el Madrigal, lo que apuntaba a que crear y aprovechar ocasiones de gol no sería un gran problema sin Kvaratskhelia.

Pero perder también a Doue plantea un problema que quizá ni siquiera Luis Enrique pueda resolver, al menos sin acudir al mercado de fichajes.