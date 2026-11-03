La primera concentración tras el Mundial abrió una nueva era para la selección masculina de Estados Unidos en septiembre. Esta trae algo distinto: partidos oficiales. Y no solo los partidos van en serio; las historias que los rodean, también.

Con la Liga de Naciones de la Concacaf cada vez más cerca, Estados Unidos volverá a reunirse pronto para disputar sus últimos partidos oficiales de 2026. Su rival será Haití y, si gana la eliminatoria a doble partido que se disputará en el sur de Florida y Cincinnati, regresará a las semifinales de la competición.

Muchos integrantes de la selección estadounidense ya han vivido esta situación, pero otros muchos no. El seleccionador Mauricio Pochettino amplió el abanico de jugadores en la última concentración y dio entrada a una nueva generación que pronto podría hacerse habitual. Aun así, hay factores externos que influyen en la elección de la convocatoria, ya que la selección sub-23 de Estados Unidos también se reunirá para disputar dos partidos en Europa. Eso significa que algunas jóvenes promesas no estarán en este grupo. Otras, sin embargo, han demostrado que están preparadas para codearse con los mejores.

Entonces, ¿a quién podría elegir Pochettino? GOAL analiza una posible convocatoria de 23 jugadores...