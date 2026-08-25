Primero John Stones, luego Djed Spence y ahora Curtis Jones. ¡La invasión inglesa en el Inter demuestra que Italia sigue siendo un destino atractivo para los jugadores de la Premier League!
A día de hoy, Ian Rush insiste en que nunca dijo que su única temporada en Italia fue como «vivir en un país extranjero». Sin embargo, aunque la cita puede no ser real, los sentimientos expresados siempre han sonado ciertos. Durante muchísimos años, la percepción fue que los jugadores británicos no estaban preparados para afrontar los desafíos que implicaba marcharse al extranjero, y a Italia en particular.
Hubo algunas excepciones destacadas a la regla. El también galés John Charles está considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la Juventus, mientras que Paul Ince siempre ha dicho que sus dos temporadas en el Inter fueron las mejores de su carrera, y no solo porque pudo beber bourbon con Joe Pesci en la cocina de Nicola Berti.
En líneas generales, sin embargo, pocos británicos se marcharon a Italia durante el siglo XX, y menos aún triunfaron. Los ingleses parecían encontrar especialmente difícil aclimatarse, con casos como los de Jimmy Greaves y Paul Gascoigne, que claramente carecían del nivel de profesionalidad necesario para triunfar en la Serie A. En consecuencia, el consenso general era que era mejor quedarse donde estaban.
«Durante mucho tiempo, los jugadores ingleses no querían irse al extranjero», dijo a Sky Sports el exdefensa de la Fiorentina Micah Richards, «pero ahora todo el mundo está un poco más abierto a ello». Y no le falta razón...
La invasión inglesa en el Inter
John Stones, Djed Spence y Curtis Jones se han incorporado todos al Inter durante el actual mercado de fichajes, lo que significa que el Nerazzurri ha firmado a tantos ingleses este verano como en los 118 años anteriores de su existencia.
Obviamente, cada jugador tenía sus propias razones para mudarse a San Siro. Stones, por ejemplo, cumplió 32 años en mayo y su contrato con el Manchester City expiró al mes siguiente. Después de pasar toda su carrera en su Inglaterra natal, y una década solo en el Manchester City, le entusiasmaba la posibilidad de marcharse al extranjero.
"Era algo que siempre había querido hacer y, cuando surgió esta oportunidad, lo hablé con mi familia y lo tuvimos claro: queríamos venir aquí", declaró el defensa al canal de medios del Inter.
"Quiero aprender cosas nuevas, entender una nueva forma de jugar y experimentar una nueva liga. Estoy deseando empezar este nuevo capítulo y esta nueva aventura. No podía imaginar un lugar mejor para hacerlo". Es difícil no estar de acuerdo.
Incluso teniendo en cuenta que la Serie A ya no es la liga dominante del fútbol mundial, algunos la siguen considerando la prueba definitiva para la disciplina de un defensa.
"En Inglaterra, la intensidad es: 'Tenemos que ir a por ellos, correr más que ellos', todo ese tipo de cosas", dijo al The Athletic Fikayo Tomori, defensa del AC Milan y de Inglaterra. "Aquí es mental, no solo en la preparación del partido y al gestionar las presiones externas y las expectativas de la afición.
"Lo que valoran muchísimo aquí es estar concentrado y metido en el partido durante 90 minutos. Parece más fácil de lo que piensas. Pero es mucho más difícil estar en el partido durante 90 minutos porque aquí hay muchas situaciones en las que los equipos esperan ese momento en el que un jugador de los 11 comete un error y entonces golpean.
"Tener esa intensidad, en términos de concentración, en términos de que no podemos cometer un error, o de que tenemos que cometer la menor cantidad de errores posible. Obviamente es imposible no cometer un error, pero sí cometer los menos errores posibles para ganar este partido. Esa es una intensidad en sí misma y algo a lo que tuve que acostumbrarme cuando llegué aquí por primera vez, porque hay muchísima información".
«Aprendes muchísimo cuando juegas en el extranjero»
Spence, por supuesto, ya tiene experiencia jugando en Italia, después de haber pasado seis meses cedido en el Genoa durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, y estaba encantado de volver. "Aprendes muchísimo cuando juegas en el extranjero", dijo el polivalente lateral. "Puedo decir que me hice un hombre cuando estuve en el extranjero y estoy agradecido por la experiencia".
Curiosamente, Spence no sentía que mudarse a Italia pudiera perjudicar de ningún modo sus aspiraciones internacionales. En algunos momentos durante la etapa de Gareth Southgate al frente de Inglaterra, Tomori sí sufrió por jugar en la Serie A, y no se puede obviar que los resultados de los representantes de la liga en Europa han sido, como poco, decepcionantes en las últimas temporadas.
Sin embargo, el Inter ha sido una especie de excepción, al alcanzar dos finales de la Champions League en tres temporadas entre 2023 y 2025. Incluso la temporada pasada, pese a sufrir una sorprendente derrota en la ronda de play-off ante el Bodo-Glimt, siguió logrando impresionar a Jones.
"Jugué contra ellos con el Liverpool y es un equipo al que le encanta tener el balón", dijo el centrocampista a la web oficial del club. "Aquí hay jugadores que pueden marcar muchos goles, dar asistencias y generar muchísimas ocasiones. Se nota lo unido que está este grupo. El Inter puede competir con los mejores equipos del mundo. También se percibe el hambre que hay aquí y, como ya he dicho, el apoyo de la afición es increíble. Los aficionados del Inter son realmente el jugador número 12.
"Lo más importante fue la sensación que tuve la temporada pasada cuando jugué contra el Inter en la Champions League y viví la pasión que sus aficionados sienten por el equipo. Por supuesto, también se puede hablar de los trofeos, de la historia del club y de todos los grandes jugadores que han vestido esta camiseta. Pero los aficionados fueron el factor decisivo. Estaba sobre el césped de San Siro y podía escucharles cantar y animar a los jugadores en todo momento".
Esa atmósfera especial de San Siro es, sin duda, una de las cosas que más disfruta Tomori de jugar para el rival ciudadano del Inter.
"Tener a estos aficionados ultraapasionados que se pasan 90 minutos cantando. Ni siquiera 90 minutos. Ya están allí antes de que salgamos a calentar", afirmó con entusiasmo Tomori. "Están ahí después del partido. Incluso eso en sí mismo es otro matiz que lo hace tan especial. Siento que incluso a mis amigos, yo les hablaba de ello, pero nunca entendieron de verdad lo que quería decir hasta que fueron realmente al estadio".
Tomori también le habló a su excompañero en el Chelsea Ruben Loftus-Cheek del increíble ambiente del Giuseppe Meazza antes del propio fichaje del centrocampista por el Milan, y cuando Tammy Abraham, otro canterano de Cobham, estaba sopesando una oferta de la Roma, se puso en contacto para decirle: "Bro, ¡esta es una liga realmente buena!"
Está claro que no es lo que fue en su época dorada de los noventa y los dos mil, cuando todos los mejores jugadores del mundo acudían a Italia, pero Richards tiene razón cuando dice que "la Serie A está muy, muy infravalorada". También es fácil entender por qué alguien como Jones se sentiría atraído por la península, sobre todo después de ver lo que un traslado a Nápoles hizo por la carrera de Scott McTominay.
El ejemplo de McTominay
«McFratm», como ahora lo llaman los locales, puede ser escocés pero, al igual que Jones, era un jugador que había pasado toda su carrera en un solo club inglés, el Manchester United, antes de salir en busca de minutos con regularidad en su posición preferida en la Serie A.
Dos años después, McTominay, nacido en Lancashire, es campeón del scudetto y está firmemente consolidado como una de las figuras más queridas de la historia del Nápoles. Su popularidad, comparable a la de Diego Maradona, no se debe solo a sus goles. McTominay ha abrazado absolutamente todo lo relacionado con el idioma, la historia, la arquitectura, la cultura y la gastronomía locales (¡le encantan especialmente los tomates!).
«Fue una decisión enorme para mí, pero a veces en la vida simplemente tienes que lanzarte», contó a The Times. «Empezar con buen pie en la Serie A no siempre es fácil. Muchos jugadores van allí y tienen problemas para adaptarse porque es ligeramente diferente a la Premier League. Es más táctica.
«Así que no es fácil irse al extranjero, pero, siendo sincero, para mí todo ha sido bastante natural, por lo mucho que me ha ayudado la gente italiana a instalarme».
Probablemente sea mucho pedirle a Jones que tenga en Italia un impacto siquiera parecido al de McTominay, pero no sorprendería verlo triunfar donde tantos otros ingleses han fracasado, dado que se incorpora al mejor equipo de la Serie A, y además al mismo tiempo que dos de sus compatriotas.
De hecho, solo por esa última razón, Italia debería parecer al menos un poco menos «como vivir en un país extranjero» de lo que lo fue para ciertos británicos en otros tiempos...