Primero John Stones, luego Djed Spence y ahora Curtis Jones. ¡La invasión inglesa en el Inter demuestra que Italia sigue siendo un destino atractivo para los jugadores de la Premier League!

Spence, por supuesto, ya tiene experiencia jugando en Italia, después de haber pasado seis meses cedido en el Genoa durante la segunda mitad de la temporada 2023-24, y estaba encantado de volver. "Aprendes muchísimo cuando juegas en el extranjero", dijo el polivalente lateral. "Puedo decir que me hice un hombre cuando estuve en el extranjero y estoy agradecido por la experiencia".

Curiosamente, Spence no sentía que mudarse a Italia pudiera perjudicar de ningún modo sus aspiraciones internacionales. En algunos momentos durante la etapa de Gareth Southgate al frente de Inglaterra, Tomori sí sufrió por jugar en la Serie A, y no se puede obviar que los resultados de los representantes de la liga en Europa han sido, como poco, decepcionantes en las últimas temporadas.

Sin embargo, el Inter ha sido una especie de excepción, al alcanzar dos finales de la Champions League en tres temporadas entre 2023 y 2025. Incluso la temporada pasada, pese a sufrir una sorprendente derrota en la ronda de play-off ante el Bodo-Glimt, siguió logrando impresionar a Jones.

"Jugué contra ellos con el Liverpool y es un equipo al que le encanta tener el balón", dijo el centrocampista a la web oficial del club. "Aquí hay jugadores que pueden marcar muchos goles, dar asistencias y generar muchísimas ocasiones. Se nota lo unido que está este grupo. El Inter puede competir con los mejores equipos del mundo. También se percibe el hambre que hay aquí y, como ya he dicho, el apoyo de la afición es increíble. Los aficionados del Inter son realmente el jugador número 12.

"Lo más importante fue la sensación que tuve la temporada pasada cuando jugué contra el Inter en la Champions League y viví la pasión que sus aficionados sienten por el equipo. Por supuesto, también se puede hablar de los trofeos, de la historia del club y de todos los grandes jugadores que han vestido esta camiseta. Pero los aficionados fueron el factor decisivo. Estaba sobre el césped de San Siro y podía escucharles cantar y animar a los jugadores en todo momento".

Esa atmósfera especial de San Siro es, sin duda, una de las cosas que más disfruta Tomori de jugar para el rival ciudadano del Inter.

"Tener a estos aficionados ultraapasionados que se pasan 90 minutos cantando. Ni siquiera 90 minutos. Ya están allí antes de que salgamos a calentar", afirmó con entusiasmo Tomori. "Están ahí después del partido. Incluso eso en sí mismo es otro matiz que lo hace tan especial. Siento que incluso a mis amigos, yo les hablaba de ello, pero nunca entendieron de verdad lo que quería decir hasta que fueron realmente al estadio".

Tomori también le habló a su excompañero en el Chelsea Ruben Loftus-Cheek del increíble ambiente del Giuseppe Meazza antes del propio fichaje del centrocampista por el Milan, y cuando Tammy Abraham, otro canterano de Cobham, estaba sopesando una oferta de la Roma, se puso en contacto para decirle: "Bro, ¡esta es una liga realmente buena!"

Está claro que no es lo que fue en su época dorada de los noventa y los dos mil, cuando todos los mejores jugadores del mundo acudían a Italia, pero Richards tiene razón cuando dice que "la Serie A está muy, muy infravalorada". También es fácil entender por qué alguien como Jones se sentiría atraído por la península, sobre todo después de ver lo que un traslado a Nápoles hizo por la carrera de Scott McTominay.