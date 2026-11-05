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NWSL Playoff Preview 1-1GOAL

Previa de los playoffs de la NWSL: Trinity Rodman y Sophia Wilson, estrellas de la selección femenina de Estados Unidos, se enfrentan, pero ¿podrá alguien frenar al Gotham, vigente campeón?

Trinity Rodman se enfrenta a Sophia Wilson en la primera ronda y Gotham inicia la defensa del título. GOAL analiza a los ocho equipos de los playoffs de la NWSL, sus jugadoras clave y las predicciones para los cuartos de final.

Traducido por

  • El Gotham FC tiene un título que defender, además de un Shield. Pero, con el inicio de los playoffs de la NWSL de 2026 este fin de semana, ni siquiera una temporada regular de récord garantiza nada. Quedan ocho equipos y, dentro de dos semanas, uno levantará el trofeo.

    Ha sido una temporada de hitos y mucho caos. Boston Legacy y Denver Summit tuvieron un impacto inmediato en sus campañas de debut, la liga registró una cifra récord de tarjetas rojas y Utah Royals logró su primera clasificación para los playoffs. La fase final promete otro capítulo imprevisible.

    Antes de la primera ronda, GOAL analiza a los ocho aspirantes: cómo han llegado hasta aquí, sus figuras clave y posibles factores decisivos, así como los puntos fuertes y débiles que pueden determinar sus opciones de ganar el título.

  • Gotham FC, número 1, contra Seattle Reign FC, número 8

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    NurPhoto

    Jaedyn Shaw afronta los playoffs con 11 goles y cinco asistencias, mientras el Gotham FC busca el doblete del Shield y el Championship.

    Gotham FC inicia la defensa del título ante un Seattle que tuvo que luchar hasta la última jornada para asegurarse una plaza. El cabeza de serie número 1 cuenta con el factor campo y una plantilla repleta de talento internacional, mientras que el Reign llega con experiencia en las eliminatorias y el impulso de una gran segunda mitad de la temporada. Seattle tiene recursos para complicarle las cosas al vigente campeón, pero convertir esa resistencia en una victoria contra pronóstico será un reto mayor.

    N.º 1: Gotham FC

    Cómo llegó hasta aquí: Gotham acabó primero con 61 puntos (18-5-7) y conquistó el primer NWSL Shield de su historia. Para un club que ha ganado dos campeonatos en las últimas tres temporadas, su campaña de récord fue otra muestra de su creciente peso.

    Gotham cuenta ahora con el factor campo hasta las semifinales y con la oportunidad de lograr el doblete del NWSL Shield y el campeonato.

    Jugadora clave: Jaedyn Shaw

    Shaw ha sido fundamental en el ataque de Gotham y lidera al equipo con 11 goles y cinco asistencias. Sus 16 participaciones de gol son la mejor cifra de su carrera y reflejan su capacidad tanto para crear ocasiones como para rematarlas.

    Su movilidad entre líneas le da a Gotham una jugadora capaz de desorganizar una defensa bien ordenada, una cualidad valiosa ante Seattle. Además, llega a las eliminatorias tras marcar en la victoria por 2-0 sobre Utah en la última jornada.

    Factor X: Rose Lavelle

    Lavelle puede cambiar un partido con una conducción desde el centro del campo o con un pase que encuentre un hueco en un área poblada. Su creatividad, su control de balón y su experiencia en los grandes escenarios dan a Gotham otra jugadora capaz de decidir un duelo ajustado en las eliminatorias.

    Seattle ya conoce el peligro. Lavelle marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido de la remontada de Gotham ante el Reign en julio.

    Mayor fortaleza: Experiencia y profundidad de plantilla

    Con Lavelle, Guro Reiten, Shaw, Denise O’Sullivan, Midge Purce y Sam Kerr entre sus opciones, Gotham tiene jugadoras para generar ocasiones de varias maneras.

    Esa profundidad de plantilla también permite a Gotham cambiar un partido desde el banquillo. Shaw y Lavelle fueron suplentes en la última jornada, una muestra de la calidad disponible incluso cuando algunas de sus figuras no están en el once inicial. En un partido ajustado de las eliminatorias, esas opciones podrían resultar decisivas.

    Mayor debilidad: Las lesiones

    La profundidad de plantilla de Gotham se ha puesto a prueba. Emily Sonnett, Bruninha y Jordynn Dudley han sufrido lesiones que las dejan fuera lo que resta de temporada, mientras que Jaelin Howell abandonó la victoria sobre Utah en la última jornada con una lesión de tobillo. Lavelle y Shaw también han estado recuperándose de molestias.

    Gotham ha lidiado con esos contratiempos durante su campaña histórica, pero la disponibilidad y el estado físico de jugadoras clave siguen siendo motivo de preocupación de cara a las eliminatorias.

    N.º 8: Seattle Reign

    Cómo llegó hasta aquí: Seattle terminó octavo con 47 puntos (14-11-5) y aseguró la última plaza para las eliminatorias con una victoria por 1-0 ante Orlando en la última jornada.

    El Reign necesitaba ganar para garantizarse la clasificación y lo consiguió gracias al gol decisivo de Jordyn Bugg. Fue la culminación de una recuperación en la segunda mitad de la temporada que incluyó nueve victorias tras el parón internacional de verano y aseguró a Seattle su segunda participación consecutiva en las eliminatorias y la novena en total.

    Jugadora clave: Jordyn Bugg

    Bugg marcó el gol que metió a Seattle en las eliminatorias. Ante Gotham, su trabajo en el otro extremo del campo será aún más importante.

    La joven defensa central se medirá a un ataque con varias jugadoras capaces de aprovechar un despiste. Su colocación, su toma de decisiones y su capacidad para ayudar a mantener ordenada la línea defensiva de Seattle serán fundamentales para las opciones del Reign. Cualquier aportación ofensiva sería un valioso extra.

    Factor X: Mia Fishel

    Fishel ofrece a Seattle una referencia ofensiva capaz de fijar a las defensoras, retener el balón y finalizar las ocasiones. Ante un Gotham con tanta calidad en ataque, su capacidad para ofrecer una salida al Reign también podría aliviar la presión sobre su defensa.

    Seattle necesita darle apoyo. Si Fishel queda aislada, el Reign corre el riesgo de pasar demasiado tiempo defendiendo.

    Mayor fortaleza: La defensa

    La organización defensiva de Laura Harvey da a Seattle una base para competir con el primer cabeza de serie. El Reign encajó 33 goles durante la temporada regular, lo que lo sitúa entre los equipos más sólidos de la liga en defensa.

    Mantener el orden y limitar los espacios entre líneas será esencial ante las jugadoras creativas de Gotham.

    Mayor debilidad: Los goles

    Seattle marcó 37 goles en la temporada regular, la cifra más baja entre los ocho equipos clasificados para las eliminatorias. Su estructura defensiva le ha permitido competir, pero le ha costado más encontrar regularidad en ataque.

    Eso deja poco margen para desperdiciar ocasiones. Ante un equipo con las opciones goleadoras de Gotham, Seattle tendrá que aprovechar al máximo sus oportunidades y generar suficiente peligro para impedir que el conjunto local tome el control.

    Pronóstico: Gotham 2-0 Seattle

    La organización de Seattle y el impulso adquirido al final de la temporada deberían obligar a Gotham a trabajar para crear ocasiones. Aun así, el vigente campeón tiene más recursos para encontrar el gol, además de la profundidad de plantilla necesaria para mantener su amenaza conforme avance el partido. Cabe esperar que el primer cabeza de serie pase de ronda.

  • San Diego Wave (n.º 2) contra Utah Royals (n.º 7)

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    Icon Sportswire

    La disponibilidad de Mina Tanaka podría ser crucial para Utah Royals: la máxima goleadora del equipo, con nueve tantos, sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales antes de su debut en los playoffs.

    San Diego es el cabeza de serie número 2, juega en casa y ganó sus dos partidos de la temporada regular contra Utah. Ahora debe hacer valer esas ventajas. Las Royals llegan a su primera participación en los playoffs tras una temporada histórica que ya merece celebrarse, y con suficiente talento ofensivo para obligar a las Wave a ganarse el pase a semifinales.

    N.º 2: San Diego Wave

    Cómo llegó hasta aquí: San Diego terminó segundo con 58 puntos (18-8-4), estableció récords del club de victorias y puntos y se aseguró jugar los cuartos de final en casa. Las Wave también lograron su cuarta clasificación para los playoffs en cinco temporadas y cerraron la fase regular con una victoria por 1-0 ante Bay FC gracias a un gol decisivo de Mimi Van Zanten.

    Jugadora clave: Trinity Byars

    Byars ha aportado a San Diego una amenaza en ataque y ha marcado 11 goles gracias a su velocidad, sus movimientos inteligentes y su capacidad para desmarcarse a la espalda de las defensoras.

    Utah ya sabe lo difícil que es frenarla. Byars marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria por 4-2 de las Wave en agosto, una muestra de la influencia que podría tener en estos cuartos de final. San Diego necesitará que vuelva a ser decisiva ahora que hay más en juego.

    Factor X: Kenza Dali

    Buena parte del juego ofensivo de San Diego pasa por Dali. La internacional francesa lideró la NWSL con 56 ocasiones creadas durante la temporada regular y encontró una y otra vez la manera de generar oportunidades para sus compañeras de ataque.

    Ante una defensa de Utah que ha tenido dificultades en estos enfrentamientos, su capacidad para detectar un desmarque y dar el pase podría ser especialmente valiosa.

    Mayor fortaleza: Equilibrio

    Las Wave han encontrado el equilibrio entre la ambición ofensiva y la disciplina defensiva. Marcaron 45 goles y encajaron 31, la tercera cifra más baja de la liga.

    Esa organización da una base a sus jugadoras más creativas. San Diego puede atacar con intención sin dejar de ser difícil de superar, una combinación útil cuando un solo error puede cambiar un partido de playoffs.

    Mayor debilidad: Regularidad de cara a gol

    Pese a todo su talento ofensivo, las Wave no siempre han sido regulares en la definición. Sus 45 goles quedaron por debajo de los totales de Kansas City, Portland y Angel City.

    San Diego tiene jugadoras capaces de crear ocasiones, pero aprovecharlas será fundamental. Si deja a Utah con opciones, podría dar a las visitantes el ánimo que necesitan.

    N.º 7: Utah Royals

    Cómo llegó hasta aquí: Utah terminó séptimo con 47 puntos (14-11-5) y consiguió su primera clasificación para los playoffs desde su regreso a la NWSL en 2024.

    Las Royals establecieron récords del club de victorias, puntos, goles y triunfos a domicilio, y acabaron con 44 tantos. Tras dos temporadas de reconstrucción, Utah tiene ahora una participación en los playoffs como prueba de sus avances.

    Jugadora clave: Mina Tanaka

    Tanaka fue la máxima goleadora de Utah en la temporada regular, con nueve tantos, y dio a las Royals una amenaza fiable de cara a portería.

    Su disponibilidad, sin embargo, es una gran incógnita. La internacional japonesa se perdió los últimos partidos de la temporada regular por una lesión en los isquiotibiales sufrida durante un compromiso con su selección, aunque Utah no la ha descartado para los playoffs. Recuperar a su máxima goleadora daría a las Royals un impulso oportuno ante una de las defensas más sólidas de la liga.

    Factor X: Cloé Lacasse

    El regreso de Lacasse tras una importante lesión de rodilla se ha convertido en una de las historias que han marcado la temporada de Utah. La internacional canadiense terminó la fase regular con ocho goles y 10 asistencias, empatada en el segundo puesto de la liga en pases de gol.

    Aporta a las Royals tanto peligro de cara a portería como capacidad para crear ocasiones para sus compañeras. En un partido en el que Utah quizá tenga que sacar más partido a menos oportunidades, esa versatilidad importa.

    Mayor fortaleza: Creatividad y profundidad en ataque

    Utah tiene varias jugadoras capaces de desequilibrar. Con Tanaka, Lacasse, Cece Delzer y Kiana Palacios entre sus opciones ofensivas, las Royals pueden encontrar el gol a través de distintas jugadoras y de diferentes maneras.

    Sus 44 goles en la temporada regular reflejan esa variedad, aunque el estado físico de Tanaka podría condicionar cuántas de esas opciones estarán disponibles.

    Mayor debilidad: Fragilidad defensiva

    Las Royals encajaron 39 goles en la temporada regular, ocho más que San Diego. Su balance defensivo ante las Wave preocupa especialmente: Utah recibió seis goles en los dos enfrentamientos entre ambos equipos.

    Frenar los desmarques de Byars y limitar el tiempo del que dispone Dali para crear será fundamental. Utah no puede permitirse conceder a San Diego los espacios que encontró durante la temporada regular.

    Pronóstico: San Diego 2-0 Utah

    Utah merece reconocimiento por haber convertido sus avances en una histórica clasificación para los playoffs. Lacasse da a las Royals una jugadora capaz de cambiar el partido, y el posible regreso de Tanaka aumentaría sus opciones.

    Aun así, San Diego ya ha demostrado por qué es un rival difícil para Utah. Las Wave ganaron los dos enfrentamientos de la temporada regular, incluida la victoria por 4-2 en casa en agosto, en la que Byars marcó dos goles y Melanie Barcenas también vio portería. Con la ventaja de jugar en casa y un mejor balance defensivo, San Diego parece bien situado para avanzar.

  • Washington Spirit (n.º 3) contra Portland Thorns (n.º 6)

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    Sports Press Photo

    Trinity Rodman lidera el ataque del Washington Spirit en los cuartos de final en casa ante el Portland Thorns tras marcar 12 goles en la temporada regular.

    Washington y Portland ya han demostrado lo poco que les separa. Las Thorns ganaron su primer enfrentamiento por 1-0, antes de que el Spirit remontara para imponerse por 2-1 en Portland en septiembre. Con Trinity Rodman y Sophia Wilson al frente de sus respectivos ataques, este partido de cuartos de final reúne a grandes figuras, pero la diferencia podría estar en qué defensa resiste mejor.

    N.º 3: Washington Spirit

    Cómo llegó hasta aquí: Washington terminó tercero con 55 puntos (17-9-4) y se aseguró disputar los cuartos de final en casa por tercera temporada consecutiva. El Spirit ha acabado entre los tres primeros todos los años desde 2024, consolidándose como uno de los aspirantes más regulares de la liga.

    Cerró la temporada regular con una victoria por 2-0 ante Chicago en la última jornada y ahora comienza su participación en los playoffs en el Audi Field.

    Jugadora clave: Trinity Rodman

    Rodman sigue siendo la pieza central del ataque de Washington y terminó la temporada regular con 12 goles. Su capacidad para superar a las defensoras y generar ocasiones le da al Spirit una jugadora capaz de cambiar un partido incluso cuando las oportunidades escasean.

    Portland ya ha comprobado su influencia. Rodman dio la asistencia del gol de la victoria en la remontada de Washington en septiembre, lo que demuestra que frenarla exige algo más que impedir que marque.

    Factor X: Sofia Cantore

    Cantore aporta a Washington otra amenaza creativa junto a Rodman. Los movimientos y el juego asociativo de la internacional italiana pueden sacar de posición a las defensoras y abrir espacios tanto para ella como para sus compañeras.

    Si Portland centra demasiada atención en Rodman, Cantore podría salir beneficiada. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas la convierte en una jugadora a la que las Thorns no pueden pasar por alto.

    Mayor fortaleza: Organización defensiva

    Washington encajó 28 goles en 30 partidos de la temporada regular, la segunda cifra más baja de la liga. Esa disciplina defensiva ha dado al Spirit una base fiable que le permite incorporar jugadoras al ataque sin dejar de ser un equipo difícil de superar.

    Ante un ataque de Portland liderado por Wilson, mantener ese equilibrio será esencial.

    Mayor debilidad: Bajas en el centro del campo

    La inclusión de Hal Hershfelt en la lista de lesionadas para el resto de la temporada a finales de octubre deja a Washington sin una presencia importante en el centro del campo.

    Su capacidad de trabajo, su fortaleza física y su habilidad para desbaratar ataques se echarán de menos ante un Portland con varias opciones creativas. Quienes quedan en el centro del campo del Spirit tendrán que limitar los espacios de los que dispongan Pietra Tordin y Jessie Fleming, a la vez que protegen a la defensa situada a sus espaldas.

    N.º 6: Portland Thorns

    Cómo llegó hasta aquí: Portland terminó sexto con 50 puntos (14-8-8). Las Thorns marcaron 50 goles, pero su irregularidad defensiva les impidió acabar más arriba en la clasificación.

    Ahora viajan a Washington con la intención de convertir su calidad ofensiva y su experiencia en la lucha por el título en una victoria a domicilio.

    Jugadora clave: Sophia Wilson

    Con 15 goles y cinco asistencias durante la temporada regular, Wilson sigue siendo fundamental para las aspiraciones de Portland de conquistar el título. Sus movimientos obligan a las defensas a estirarse, mientras que su capacidad para crear y finalizar ocasiones la hace peligrosa incluso cuando dispone de poco espacio.

    Marcó contra Washington en septiembre y las Thorns necesitarán que aproveche al máximo cualquier hueco en este nuevo enfrentamiento. Ante la segunda mejor defensa de la liga, esas ocasiones podrían ser difíciles

  • Kansas City Current (n.º 4) contra Angel City FC (n.º 5)

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    NurPhoto

    Sveindís Jónsdóttir lidera el intento del Angel City de dar la sorpresa ante el Kansas City Current tras marcar 10 goles en la temporada regular.

    Kansas City no ha perdido en casa en toda la temporada, pero Angel City llega al CPKC Stadium con una racha de 10 partidos sin conocer la derrota. El Current lleva siete encuentros invicto y ha ganado los cinco últimos, lo que prepara unos cuartos de final entre dos equipos que atraviesan su mejor momento justo cuando más importa. Merece la pena ver este partido.

    N.º 4 Kansas City Current

    Cómo llegó hasta aquí: Kansas City terminó cuarto con 53 puntos y se aseguró disputar los cuartos de final en casa tras cerrar la temporada regular con cinco victorias consecutivas.

    El Current marcó 54 goles, más que ningún otro equipo de la liga, y acabó invicto en el CPKC Stadium, con un balance de 11-0-4 como local. Ahora afronta sus terceros playoffs consecutivos con una de las mayores ventajas de jugar en casa de toda la liga.

    Jugadora clave: Temwa Chawinga

    Chawinga terminó la temporada regular con 12 goles y sigue siendo fundamental para el peligro ofensivo de Kansas City. Ante una defensa organizada como la de Angel City, su capacidad para convertir cualquier resquicio en una ocasión de gol podría ser decisiva.

    El Current cuenta con varias jugadoras capaces de marcar, pero Chawinga acaparará buena parte de la atención de las visitantes.

    Factor diferencial: Croix Bethune

    Bethune ha aportado un plus de creatividad a Kansas City y ha establecido un récord de la NWSL en una sola temporada con 11 asistencias, incluidas seis en goles de la victoria, también una cifra récord.

    Su capacidad para conectar el centro del campo con el ataque da al Current una jugadora capaz de encontrar el último pase cuando los espacios escasean. Ante un Angel City al que cada vez resulta más difícil ganar, esa paciencia y precisión podrían marcar la diferencia.

    Mayor fortaleza: Potencia ofensiva

    Chawinga, Haley Hopkins y Debinha ofrecen a Kansas City varias amenazas de gol, y las cifras reflejan esa profundidad. El Current lideró la liga con 54 tantos y tres de sus jugadoras firmaron un triplete durante la temporada.

    Esa variedad hace que sea difícil frenar su ataque. Angel City tendrá que vigilar a varias futbolistas capaces de decidir el partido.

    Mayor debilidad: Regularidad defensiva

    Kansas City encajó 39 goles en la temporada regular, una vulnerabilidad que Angel City puede tratar de aprovechar.

    Cuando el Current incorpora jugadoras al ataque, necesita mantener el orden por detrás del balón. Ante una delantera con Sveindís Jónsdóttir y Ally Sentnor, perder la posesión y dejar espacios a la espalda podría salirle caro.

    N.º 5 Angel City FC

    Cómo llegó hasta aquí: Angel City terminó quinto con 52 puntos (15-8-7) y estableció récords del club de victorias, goles y puntos tras una notable remontada a mitad de temporada.

    Después de una etapa difícil bajo la dirección de Alexander Straus, el club recuperó el impulso con Leif Smerud al frente de forma interina. Angel City solo ha perdido dos de sus últimos 19 partidos y llega a los playoffs con 10 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

    Jugadora clave: Sveindís Jónsdóttir

    Jónsdóttir fue la máxima goleadora de Angel City en la temporada regular, con 10 tantos, y volvió a ser decisiva en la jornada final, con un gol y una asistencia en la victoria por 4-1 sobre Boston.

    Ofrece a las visitantes una amenaza ofensiva fiable ante una defensa de Kansas City que ha encajado bastantes goles. Si Angel City quiere dar la sorpresa en el CPKC Stadium, es probable que Jónsdóttir desempeñe un papel importante.

    Factor diferencial: Ally Sentnor

    Sentnor aporta otra opción creativa al ataque de Angel City y ayuda al equipo a generar ocasiones de distintas maneras.

    Su conexión con Jónsdóttir y el resto de la delantera podría ser especialmente importante cuando Kansas City se vuelque al ataque. Angel City necesita jugadoras capaces de aprovechar los espacios que se abran para generar ocasiones claras, y Sentnor tiene esa capacidad.

    Mayor fortaleza: Regularidad defensiva

    La recuperación de Angel City en el tramo final de la temporada se ha apoyado en una defensa fiable. El club encajó 32 goles en la temporada regular, uno de los mejores registros defensivos de la liga.

    Esa organización ha contribuido a sostener su racha de 10 partidos invicto. Ante el equipo más goleador de la liga, mantener esa disciplina será su mayor prueba hasta ahora.

    Mayor debilidad: Control del centro del campo

    Angel City ha tenido dificultades en ocasiones para controlar la posesión y marcar el ritmo ante centros del campo más fuertes.

    La presencia de Bethune y Debinha hace que esto sea especialmente preocupante en este encuentro. Las visitantes deberán limitar el tiempo y el espacio de ambas y, al mismo tiempo, tener suficiente posesión para impedir que Kansas City mantenga la presión.

    Pronóstico: Kansas City 2-1 Angel City

    Angel City tiene motivos de sobra para creer que puede prolongar su racha. El cambio en el banquillo ha revitalizado al grupo, su defensa se ha vuelto fiable y Jónsdóttir le aporta peligro en ataque.

    Aun así, Kansas City parte con una ligera ventaja. Su condición de invicto en casa, la variedad de recursos ofensivos y su experiencia en los playoffs hacen difícil apostar en su contra en el CPKC Stadium. Eso sí, Angel City obligará al Current a esforzarse para ganar.