Cómo ha llegado

El Current llega a la final con una racha de siete victorias consecutivas, en la que ha marcado 18 goles y encajado cuatro. Venció 1-0 al Angel City FC en cuartos de final y después eliminó 2-1 en semifinales al Gotham FC, ganador del Shield. Haley Hopkins marcó el gol de la victoria ante Gotham y clasificó a Kansas City para su segunda final de la NWSL, la primera desde 2022.

Jugadoras clave

Temwa Chawinga

La dos veces MVP de la NWSL solo ha participado directamente en un gol en sus últimos cinco partidos, pero sigue siendo la mayor amenaza individual de Kansas City. Su velocidad y fortaleza hacen que un solo pase a la espalda de la defensa de Washington pueda dejarla con una ocasión clara.

Croix Bethune

La mejor centrocampista de la NWSL en 2026 marca el ritmo de Kansas City y crea ocasiones por el centro. Ante su antiguo club, será la jugadora a la que recurra el Current para encontrar un pase que rompa la defensa de Washington.

Factor decisivo

Haley Hopkins ha marcado 13 goles esta temporada y ha sabido aprovechar los espacios que ha encontrado en los playoffs. Si el Spirit dedica más defensoras a vigilar a Chawinga, Hopkins puede castigarlo.

Mayor fortaleza

Kansas City marcó 54 goles en la temporada regular, más que ningún otro equipo de la liga. Debinha, Michelle Cooper, Bethune y Hopkins ofrecen al Current varias formas de crear y rematar ocasiones, incluso cuando sus rivales logran frenar a Chawinga.

Mayor debilidad

La mayor prueba defensiva para Kansas City llegará cuando pierda el balón con muchas jugadoras adelantadas. Si Washington encuentra pronto a Trinity Rodman, podrá atacar la línea defensiva del Current antes de que tenga tiempo de reorganizarse.