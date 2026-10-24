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Presumir ante el Schalke, competir con el Bayern de Múnich y fichar a Alex Popp: el rápido ascenso del Borussia Dortmund en el fútbol femenino para llegar a la Bundesliga femenina

Cuatro ascensos consecutivos han permitido al BVB llegar a la tercera categoría del fútbol alemán, y ahora varios movimientos importantes dentro y fuera del campo buscan llevarlo hasta la máxima categoría.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Dana Marquardt recuerda con nitidez que estaba en el Signal Iduna Park cuando el Borussia Dortmund venció 2-0 al Augsburgo el pasado mes de marzo y que, en medio del partido, Alexandra Popp, tres veces ganadora de la Champions League, medallista de oro olímpica y campeona de Alemania en siete ocasiones, saltó al campo para ser presentada como su nueva compañera de equipo. «Pensé: “¡No puede estar pasando!”», recuerda Marquardt, prolífica delantera del equipo femenino del BVB.

    Por más de un motivo, aquel era el lugar idóneo para presentar a Popp en el club de sus amores, al que llegó tras dejar al Wolfsburgo, uno de los grandes de la Bundesliga, y bajar dos categorías. Al fin y al cabo, fue allí donde, en noviembre de 2019, la afición desplegó una pancarta que, en palabras de Svenja Schlenker, miembro de la directiva, dio el «pistoletazo de salida» a la creación del equipo femenino del Dortmund, que no ha dejado de crecer. «El fútbol es para todos. ¡Equipo femenino ya!», decía el mensaje de la grada.

    Siete años y cuatro ascensos después, presentar ante el muro amarillo y negro a una jugadora de la talla de Popp fue como cerrar un círculo para el BVB y una muestra de todo el trabajo realizado desde la fundación de este equipo, que empezó en la séptima categoría.

    Y no ha sido la única ocasión en la que el club ha lanzado un mensaje. Con su rápido ascenso, su temprana profesionalización y las grandes cifras de público que ha atraído, el Dortmund ha llamado la atención de muchos. La ajustada derrota por 2-0 ante el Bayern de Múnich, el equipo dominante en Alemania, en la DFB-Pokal de la pasada temporada fue otro momento digno de mención. «Fue una gran señal para que toda Alemania viera que el Borussia Dortmund viene pisando fuerte», considera Marquardt.

    Ahora en la Regionalliga West, la tercera categoría del fútbol femenino alemán, el BVB está a solo dos ascensos de alcanzar su primer gran objetivo: llegar a la Bundesliga. Pese al compromiso y la inversión del club, no todo ha sido un camino de rosas en Dortmund, pero la cima está cada vez más cerca y, al mismo tiempo, crece la ilusión por lo que puede lograr el equipo.

  • Ascenso rápido

    Borussia Dortmund Women promotion
    BVB

    Cuatro ascensos consecutivos han llevado al Dortmund a la tercera categoría del fútbol femenino alemán.

    Mucho ha cambiado desde que Schlenker habló por primera vez con GOAL sobre la creación del equipo femenino del Borussia Dortmund, cuando apenas disputaba su segunda temporada, la 2022-23. Por entonces, el equipo militaba en la sexta categoría, entrenaba dos o tres días a la semana y atraía a unos 750 aficionados a sus partidos en casa.

    Cuatro años después, el BVB está en la tercera categoría, compite como equipo plenamente profesional y recibe una media de 4.000 aficionados en sus partidos en casa. En Alemania, solo el Union Berlin y el Wolfsburg, ambos en la Bundesliga, han vendido más abonos para sus equipos femeninos que los 1.700 del Dortmund.

    Es el resultado de un progreso constante y gradual supervisado por Schlenker, responsable del fútbol de mujeres y niñas, que también se ha incorporado recientemente a la junta directiva del BVB. Ahora, con el objetivo de alcanzar la Bundesliga cada vez más cerca, se le han unido en el club algunas figuras destacadas.

  • Fichajes de impacto

    Alex Popp BVB unveiling 2026
    BVB

    Popp ha sido el fichaje más destacado del Borussia Dortmund este año, pero no ha sido la única incorporación de renombre.

    De todos ellos, Popp es quien más llama la atención. Es una de las mejores futbolistas que ha dado Alemania y, pese a sus 35 años, sigue jugando a un nivel increíble. En su última temporada en el Wolfsburgo, Popp marcó 14 goles y dio cuatro asistencias en 19 partidos de la Bundesliga. Como era de esperar, está arrasando en la tercera categoría tras fichar por el BVB en verano.

    Otra incorporación es Manuela Zinsberger, internacional con Austria en 109 ocasiones. La exportera del Arsenal y del Bayern de Múnich se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión del ligamento cruzado anterior, pero ya comparte sus conocimientos y su experiencia con sus nuevas compañeras tras llegar también al Dortmund en verano.

    Markus Hogner llegó un año antes como nuevo entrenador principal. Antes y después de una breve etapa en el Wolfsburgo, el técnico de 59 años pasó un total de 12 años al frente del Essen de la Bundesliga. También tiene experiencia en el cuerpo técnico de la selección.

    «No hay muchos entrenadores que lleven tantos años en el fútbol femenino», cuenta Schlenker a GOAL. «Pensamos que podía ser el hombre adecuado para llevar al equipo a la Bundesliga».

    Ahora, Ralf Kellermann también se ha sumado al proyecto. Fue entrenador principal del Wolfsburgo durante nueve años y ganó dos títulos de la Champions League. Después ejerció como director deportivo otros nueve años, hasta que este pasado verano se trasladó al Dortmund para asumir el mismo cargo. Schlenker sonríe cuando le preguntan qué puede aportar al proyecto. «Puede aportar mucho», dice entre risas. «¡Puede aportar mucho!»

  • Ambición impresionante

    Dana Marquardt Borussia Dortmund Women
    BVB

    Marquardt dejó el Hamburgo, rumbo a la Bundesliga, para fichar por el BVB cuando este militaba en la cuarta categoría, una muestra del atractivo que este equipo tiene desde hace tiempo.

    Que tantos nombres conocidos se estén sumando al proyecto es una muestra del trabajo realizado desde la creación del equipo femenino del Dortmund.

    «Incluso desde fuera, ya podía percibir la ambición y el impulso que había detrás de todo», explicó Kellermann a GOAL cuando se le preguntó qué le había atraído del proyecto. Su condición de uno de los mejores directores deportivos del fútbol femenino quedó reflejada en los rumores que le situaban entre los candidatos para ocupar ese mismo cargo en el Chelsea a principios de este año.

    «La directiva del club me dejó claro en todo momento que estaba preparada para hacer cambios, introducir ajustes y dar los siguientes pasos. Eso fue lo que me atrajo, junto con el enorme empuje y la capacidad de resistencia de este club para alcanzar el nivel en el que se encuentra actualmente mi anterior club».

    Eso mismo lleva tiempo atrayendo a jugadoras dispuestas a bajar de categoría para unirse al proyecto, incluso antes de Popp y Zinsberger. Marquardt, por ejemplo, jugaba en la 2. Bundesliga con el Hamburgo cuando se marchó a un BVB que entonces militaba en la cuarta categoría, pese a que el club de su ciudad natal también estaba a mitad de una temporada que acabaría con su ascenso a la máxima categoría.

    «Muchos amigos y otras jugadoras me preguntaban: “¿Por qué te vas allí?”», recuerda. «Pero, sinceramente, este proyecto me hacía estar segura de que, en unos años, ya jugaría en la Bundesliga con el BVB. Sus objetivos y lo que querían llegar a ser en el futuro eran cosas que valoraba mucho».

  • Derecho a presumir

    Borussia Dortmund Women 2024-25
    BVB

    La victoria ante el Schalke en el derbi del Ruhr de 2025, a la que se sumó el ascenso logrado por delante del club de Gelsenkirchen, ha sido uno de los momentos más destacados de la escalada del BVB por las distintas categorías.

    Alemania ha podido vislumbrar en las últimas temporadas, dentro y fuera del campo, lo que el Borussia Dortmund puede aportar al fútbol femenino.

    Durante la temporada 2024-25, el BVB se enfrentó por primera vez al Schalke, su máximo rival. Aunque ambos militaban en la cuarta categoría, el partido disputado en el Stadion Rote Erde de Dortmund, que también decidía cuál de los dos clubes del Ruhr ascendería, reunió a 10.000 espectadores y colgó el cartel de «no hay billetes». El público no salió decepcionado: el BVB ganó 2-1, consiguió una plaza en la tercera categoría y dejó sin ascenso a su rival. «Son momentos que no se pueden comprar», dice entre sonrisas Schlenker, aficionada incondicional del Dortmund. «Nunca olvidaré ese momento».

    «Sinceramente, fue uno de los mejores partidos de mi carrera», asegura Marquardt, que marcó el primer gol del BVB y asistió en el segundo aquel día. «No solo por el partido, sino por todo lo que lo rodeó. Era como si toda la ciudad estuviera pendiente».

    Aunque algunas rivalidades del fútbol masculino pueden parecer un poco artificiales en su equivalente femenino, no ocurre así con el Revierderby. «Es imposible que no sea un derbi», añade Marquardt. El hecho de que volvieran a enfrentarse unas semanas después en la final de una copa regional, que también ganó el BVB, no hizo más que intensificar una rivalidad que tendrá un nuevo capítulo esta temporada, después de que el Schalke lograra el ascenso a la tercera categoría la pasada campaña.

    Cuando GOAL señala que quizá al BVB le alegre, aunque suene extraño, el ascenso del club de Gelsenkirchen, porque las fechas del derbi en el calendario le ofrecen la oportunidad de volver a ganar al Schalke, Schlenker no tarda en interrumpir: «Nada de quizá», puntualiza con otra gran sonrisa. «¡Les volveremos a ganar!»

  • Enviando un mensaje

    Bayern Munich Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    Marquardt cree que haber plantado cara de verdad al Bayern de Múnich en la Copa de Alemania envió un mensaje a toda Alemania: «El Borussia Dortmund viene».

    Un partido de gran repercusión que sirvió para enviar un mensaje al resto de Alemania llegó en la primera ronda de la DFB-Pokal de la temporada pasada. Tras vencer por 3-1 al Borussia Monchengladbach en la ronda de play-off, el posterior sorteo de la primera ronda, celebrado en Rote Erde, emparejó al Dortmund con el Bayern de Múnich.

    El Bayern domina el fútbol femenino alemán: ha ganado las últimas cuatro ediciones de la Bundesliga. También es una potencia continental y la temporada pasada disputó una apasionante semifinal de la Champions League contra el Barcelona, a la postre campeón de Europa. Que el BVB plantara lo que Marquardt describe como «una gran batalla» ante un once de gala del Bayern y solo perdiera por 2-0 dijo mucho, al igual que el hecho de que casi 16.000 aficionados acudieran a ver el partido.

    «Fue una señal de que vamos por el buen camino, de que estamos haciendo un buen trabajo y de que nuestras jugadoras son capaces de competir así», afirma Marquardt. «Fue algo realmente, realmente bonito de ver, porque no se trata solo de que perdiéramos el partido. También importa lo que podemos sacar de aquello y cómo podemos aprovecharlo para estar, dentro de unos años, donde queremos estar. Queremos estar en la Bundesliga. Fue una gran señal para toda Alemania de que el Borussia Dortmund está llegando».

  • Aprender de las lecciones

    Borussia Dortmund Women 2025-26
    BVB

    El BVB sufrió un tropiezo poco habitual en la temporada 2025-26, la primera en la que el equipo femenino no logró ascender.

    Pese a ese prometedor comienzo, la temporada 2025-26 acabaría siendo decepcionante. Por primera vez en la historia de su equipo femenino, el Borussia Dortmund no terminó la temporada celebrando un ascenso. El desenlace ha dejado sentimientos encontrados: retrasa la llegada a la Bundesliga, un objetivo que se quiere alcanzar lo antes posible, y frustra a Schlenker, que cree que el equipo «habría estado preparado para la segunda división, sin ningún problema».

    Pero nadie daba por hecho que el equipo seguiría ascendiendo sin tropiezos, como había ocurrido hasta la temporada pasada. Ese era el objetivo, y lo sucedido ha dejado lecciones. Schlenker cree que la presión de jugar para un club como el BVB fue «una de las principales razones» por las que no llegó el ascenso. «Siempre fuimos el mejor equipo, pero no ganamos todos los partidos», afirma. Desde entonces, el club ha contratado a un profesional de la psicología deportiva.

    Esa es también una de las razones para fichar a jugadoras como Popp y Zinsberger. «Tienen muchísima experiencia, han ganado muchas copas y les resulta más fácil gestionar esta presión», señala Schlenker. «Estamos seguros de que ayudarán a todo el equipo a ganar partidos en situaciones difíciles». Kellermann coincide y añade: «Quitan mucha presión a todo el equipo».

    La esperanza es que esas lecciones den sus frutos esta temporada, en la que el Dortmund busca resarcirse de la decepción del año pasado y alcanzar la segunda división en su segundo intento. Ha empezado con fuerza: ha ganado sus nueve primeros partidos sin encajar ningún gol.

  • Aún queda mucho por venir

    Borussia Dortmund Women
    BVB

    El Dortmund está ya a solo dos ascensos de alcanzar el principal objetivo del club, llegar a la Bundesliga, y está dando grandes pasos fuera del campo para conseguirlo.

    ¿Y más allá de eso? En los últimos años se ha avanzado en la estructura de cantera de la sección femenina del BVB. Ya cuenta con dos equipos de categorías inferiores, y Thomas Sulewski, entrenador del primer equipo hasta el nombramiento de Hogner el año pasado, supervisa su desarrollo.

    También se están preparando nuevas instalaciones que acercarán al equipo femenino al masculino y a la cantera. «Todo será del máximo nivel», explica Kellermann sobre la que será la nueva sede del BVB Frauen. «Hablamos del mismo sistema de cámaras que se utiliza en la cantera y que usa el equipo masculino en los campos de entrenamiento. Hablamos de instalaciones óptimas para la recuperación, una zona de preparación física y salas de reuniones: todo lo que se da por sentado al nivel al que aspiramos».

    La plantilla de profesionales que trabaja con el primer equipo también ha crecido este verano, con la incorporación de una persona dedicada a tiempo completo al análisis y de una segunda persona al equipo de fisioterapia. «Son pasos que nos permiten construir una estructura de apoyo más amplia en torno al equipo», añade Kellermann.

    Una vez que se alcance la máxima categoría y haya menos cambios en la plantilla, podrán mantenerse conversaciones más concretas sobre el estilo de juego del equipo. También se podrá hablar de las aspiraciones europeas y de la inversión que podrían requerir.

    Pero todo eso queda para el futuro. Por ahora, el gran objetivo sigue siendo llegar a la Bundesliga. Y, tras un ascenso bastante rápido, incluso con el tropiezo de la temporada pasada, el Borussia Dortmund no está lejos de conseguirlo.