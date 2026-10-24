Dana Marquardt recuerda con nitidez que estaba en el Signal Iduna Park cuando el Borussia Dortmund venció 2-0 al Augsburgo el pasado mes de marzo y que, en medio del partido, Alexandra Popp, tres veces ganadora de la Champions League, medallista de oro olímpica y campeona de Alemania en siete ocasiones, saltó al campo para ser presentada como su nueva compañera de equipo. «Pensé: “¡No puede estar pasando!”», recuerda Marquardt, prolífica delantera del equipo femenino del BVB.

Por más de un motivo, aquel era el lugar idóneo para presentar a Popp en el club de sus amores, al que llegó tras dejar al Wolfsburgo, uno de los grandes de la Bundesliga, y bajar dos categorías. Al fin y al cabo, fue allí donde, en noviembre de 2019, la afición desplegó una pancarta que, en palabras de Svenja Schlenker, miembro de la directiva, dio el «pistoletazo de salida» a la creación del equipo femenino del Dortmund, que no ha dejado de crecer. «El fútbol es para todos. ¡Equipo femenino ya!», decía el mensaje de la grada.

Siete años y cuatro ascensos después, presentar ante el muro amarillo y negro a una jugadora de la talla de Popp fue como cerrar un círculo para el BVB y una muestra de todo el trabajo realizado desde la fundación de este equipo, que empezó en la séptima categoría.

Y no ha sido la única ocasión en la que el club ha lanzado un mensaje. Con su rápido ascenso, su temprana profesionalización y las grandes cifras de público que ha atraído, el Dortmund ha llamado la atención de muchos. La ajustada derrota por 2-0 ante el Bayern de Múnich, el equipo dominante en Alemania, en la DFB-Pokal de la pasada temporada fue otro momento digno de mención. «Fue una gran señal para que toda Alemania viera que el Borussia Dortmund viene pisando fuerte», considera Marquardt.

Ahora en la Regionalliga West, la tercera categoría del fútbol femenino alemán, el BVB está a solo dos ascensos de alcanzar su primer gran objetivo: llegar a la Bundesliga. Pese al compromiso y la inversión del club, no todo ha sido un camino de rosas en Dortmund, pero la cima está cada vez más cerca y, al mismo tiempo, crece la ilusión por lo que puede lograr el equipo.