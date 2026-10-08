¡Enhorabuena, has superado el parón internacional más largo de la historia! Ampliado en una semana para combinar los habituales parones de septiembre y octubre, los equipos de todo el mundo han disputado hasta cuatro partidos cada uno mientras las selecciones nacionales empiezan a dejar atrás el Mundial y entran en un nuevo ciclo de torneos.

Para los equipos de Europa, ese ciclo culminará con la Eurocopa de 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda, con partidos programados en Inglaterra, Escocia, Gales y Dublín. Ninguno de los coanfitriones se clasificará automáticamente para el torneo, aunque recibirán un trato preferente para darles la mejor oportunidad posible, lo que significa que hay 24 plazas en juego para el sorteo de la fase de grupos.

La fase de clasificación no comenzará hasta marzo, y los equipos han pasado en su lugar la última quincena, más o menos, disputando partidos de la Liga de Naciones que determinarán su condición de cabezas de serie para el sorteo inicial de la Eurocopa. Y aunque todavía faltan unos 20 meses para que arranque la fase final de la Eurocopa, en esos partidos ya hubo señales de cómo se están perfilando varias selecciones.

Con eso en mente, aquí en GOAL hemos decidido poner en marcha nuestro Power Ranking de la Eurocopa 2028 utilizando a las 20 selecciones de la UEFA mejor clasificadas en el ranking mundial provisional de la FIFA tras la conclusión del parón internacional...