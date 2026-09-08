Power rankings de la Champions League 2026-27: ¿Pueden Barcelona, Bayern de Múnich o Arsenal evitar que el PSG logre un histórico tricampeonato?
Las ligas nacionales ya están en marcha, el mercado de fichajes está cerrado y ahora es el momento de que el himno más famoso del fútbol vuelva a desatar la locura en los estadios de toda Europa. La Champions League 2026-27 arranca el martes, con 36 equipos listos una vez más para medirse a lo mejor que puede ofrecer el continente.
El Paris Saint-Germain es el vigente campeón después de conquistar una segunda Copa de Europa consecutiva el pasado mes de mayo, al derrotar al Arsenal en los penaltis en la final de Budapest. El equipo de Luis Enrique ha estado a un nivel muy superior durante los últimos 18 meses aproximadamente, pero tras un verano agitado de nuevos fichajes y cambios de entrenador, es probable que tenga una dura competencia en su intento de lograr un tercer título seguido.
Pero, ¿quién está mejor posicionado para desafiar al PSG por la supremacía europea? El ranking de poder de GOAL estará aquí durante toda la competición para seguir la pista a los aspirantes, al tiempo que separa a los verdaderos candidatos de los que no lo son...
A la espera de una oportunidad
La clasificación de poder de esta temporada va a ser un poco diferente; en lugar de clasificar a todos los equipos del 1 al 36, imitaremos la fase de liga de la competición y clasificaremos a los 24 principales aspirantes, mientras que los otros 12 se quedarán a las puertas.
Eso no quiere decir que ninguno de estos 12 equipos vaya a pasar, siempre hay uno o dos nombres sorpresa en las rondas eliminatorias, pero esta docena es, en nuestra opinión, la menos probable de progresar y continuar su aventura europea más allá de la ronda inaugural.
Entre ellos están los debutantes en el torneo Sabah FK, de Azerbaiyán, y LASK, de Austria, así como Slovan Bratislava, al que entrena el primer técnico africano en la historia de la Champions League, el inigualable Yaya Toure.
Bodo/Glimt, que derrotó a Manchester City, Atlético de Madrid e Inter en su camino hacia los octavos de final de la pasada temporada, tendrá complicado repetir esa trayectoria, aunque ya no es el único equipo noruego en la competición, ya que Viking FK se ha clasificado por primera vez desde 1992.
También hay equipos de las cinco grandes ligas de Europa que apuntan a tener temporadas europeas complicadas, ya que ni Villarreal ni Lens parecen capaces de abrirse paso.
La docena condenada de GOAL: AEK Atenas, Bodo/Glimt, Club Brugge, Feyenoord, LASK, Lens, Sabah, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Viking, Villarreal.
24. Fenerbahçe
Después de quedarse habitualmente a las puertas en la fase previa, el Fenerbahçe está de vuelta en la fase de grupos de la Champions League por primera vez desde la temporada 2008-09, y llega con una plantilla repleta de nombres reconocibles para los aficionados al fútbol europeo. Romelu Lukaku, Mason Greenwood y Nathan Ake se incorporaron al club este pasado verano, y ahora forman parte de una plantilla que también incluye a jugadores como Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio y Matteo Guendouzi,
Ahora, en su quinta etapa al frente del club, Ismail Kartal dirigió una victoria tensa ante el Lyon en el play-off de clasificación, y la recompensa del Fener fue el tercer calendario más asequible, según Opta. Eso no les garantiza nada, y ya han perdido dos veces en sus primeros cuatro partidos de la Superliga turca, pero Kartal espera que la experiencia en la Champions League que atesora su plantilla se haga notar en el mayor escenario.
23. Nápoles
Dado el desastroso historial de Antonio Conte en competición continental, quizá no debería haber sorprendido cuando el Nápoles cayó eliminado en la fase de liga la temporada pasada, pero muchos siguieron quedándose atónitos ante la incapacidad del entonces campeón de la Serie A para asegurarse un puesto entre los 24 primeros. Desde entonces, Conte se ha marchado, y Massimiliano Allegri ha sido contratado tras su propia salida del AC Milan.
Las cosas no han empezado bien para Allegri, que ha encajado dos derrotas en sus tres primeros partidos, mientras que el talismánico centrocampista Scott McTominay está actualmente de baja después de ser diagnosticado con una afección cardíaca menor. El Partenopei también habría esperado un partido inaugural más asequible que recibir al Arsenal, pero aun así confiará en mejorar su decepción de la 2025-26.
22. Lille
Puede que el Lille haya perdido a sus jóvenes estrellas Ayyoub Bouaddi y Matias Fernandez-Pardo rumbo a la Premier League durante el mercado de fichajes de verano, pero aun así ha firmado un inicio prometedor en esta nueva etapa con Davide Ancelotti como nuevo entrenador. Se quedó a dos goles del PSG en el tiempo añadido de sumar tres victorias en tres partidos al inicio de la temporada de la Ligue 1, y regresa a la Champions League en un estado de forma aceptable.
El incombustible Olivier Giroud sigue liderando el ataque cuando se acerca a su 40 cumpleaños a finales de septiembre, y en la delantera se le ha unido Ayase Ueda, que terminó como máximo goleador de la Eredivisie la temporada pasada. Si ambos conectan rápido, el Lille podría dar una que otra sorpresa en los próximos meses.
21. Stuttgart
Sebastian Hoeness sigue haciendo maravillas con el Stuttgart, al que ha llevado de la promoción por la permanencia en la Bundesliga a clasificarse para la Champions League dos veces en el espacio de tres temporadas. Deniz Undav se ha consolidado como el talismán ofensivo del club, mientras que Angelo Stiller y Jamie Leweling, por detrás de él, están despertando el interés de los clubes más grandes de Europa.
Juega a favor del Stuttgart que, según Opta, le ha tocado el calendario más asequible de cualquiera de los 36 equipos clasificados. Comienza su campaña contra el poco favorito dúo formado por Viking y Slovan Bratislava, lo que debería permitirle ganar algo de impulso desde el principio, mientras que sus partidos más complicados sobre el papel llegan ante el Atlético de Madrid y el Inter.
20. Sporting CP
El Sporting está empezando a convertirse en un habitual de la Champions League, y la temporada pasada llegó hasta los cuartos de final después de lograr sorprendentemente acabar entre los ocho primeros en la fase de liga antes de firmar una remontada épica para vencer al Bodo/Glimt en octavos de final.
El hombre que dirigió esa trayectoria, Rui Borges, sigue al mando y todavía puede contar con el delantero estrella Luis Suarez pese a un verano lleno de rumores sobre su futuro. Desde el punto de vista del calendario, el Sporting sabe que necesita sumar sus puntos pronto si quiere volver a meterse en las eliminatorias, ya que sus dos últimos partidos serán en enero contra el Barcelona y el Manchester City.
19. RB Leipzig
Después de quedarse sin fútbol europeo por completo la pasada temporada, el Leipzig está de vuelta en la máxima escena continental tras acabar tercero en la Bundesliga. A pesar de ello, ha realizado un cambio en el banquillo, con el exdefensa argentino Martin Demichelis al mando tras el despido de Ole Werner en junio.
Se ha hecho cargo de una plantilla que se ha quedado sin su gran estrella, Yan Diomande, tras su traspaso veraniego al Real Madrid, pero que sigue contando con mucho talento en ataque gracias a la ilusionante pareja de extremos formada por Antonio Nusa y Johan Bakayoko, además del regreso de Christopher Nkunku. No es la fuerza que fue a principios de la década, pero el Leipzig seguirá confiando en sus opciones de meterse en las eliminatorias.
18. PSV
A pesar de haber firmado goleadas ante el Nápoles y el Liverpool durante la fase de liga de la temporada pasada, el PSV se quedó corto en su intento de alcanzar las eliminatorias, aunque eso no pudo frenar su impulso, ya que conquistó con claridad el título de la Eredivisie. El equipo de Peter Bosz también ha trasladado esa forma a la nueva temporada, en la que ha marcado 18 goles en sus cinco primeros partidos de liga.
También le ha tocado uno de los calendarios europeos más asequibles y confiará en jugadores como Ricardo Pepi, Ivan Perisic y Ruben van Bommel para mantener su excelente estado de forma en esos encuentros, empezando por el del jueves ante el Shakhtar Donetsk.
17. Real Betis
De vuelta en la Champions League por primera vez en más de 20 años, el Real Betis terminó quinto en La Liga la pasada temporada y sigue reafirmándose como una fuerza a tener en cuenta en España bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Ese estatus quedó subrayado con la victoria del viernes ante el Real Madrid, en la que el fichaje veraniego Troy Parrott marcó el gol de la victoria con su primer tanto para el club.
El delantero irlandés se ha unido a un equipo que también cuenta con Antony, Isco y Giovani Lo Celso, y el Betis debe confiar en sus opciones de alcanzar las eliminatorias. El único riesgo potencial es que sus dos partidos más difíciles, ante el Arsenal y el Bayern de Múnich, no llegarán hasta las dos últimas jornadas, lo que significa que cualquier tropiezo inicial podría meterles presión para rendir ante algunos de los favoritos de la competición.
16. Galatasaray
El Galatasaray llegó hasta los octavos de final en 2025-26 antes de caer ante el Liverpool, y el campeón turco ofreció una muy buena imagen, incluso en dos victorias sobre el Liverpool de Arne Slot. Por tanto, repetir ese recorrido es la expectativa mínima para Okan Buruk y sus jugadores.
Victor Osimhen volverá a ser la referencia en busca de goles, aunque se perderá el partido inaugural del miércoles contra el Sporting por lesión. Al delantero nigeriano se le ha unido esta temporada en ataque Rafael Leao, mientras que Leroy Sane e Ilkay Gundogan continúan, aportando una gran experiencia en la Champions League.
15. Oporto
Tras dos años de ausencia, el Oporto está de vuelta en la Champions League después de que el equipo de Francesco Farioli se proclamara campeón de la Liga de Portugal la temporada pasada. El técnico italiano ha convertido a los Dragões en uno de los equipos más difíciles de vencer de Europa desde que asumió el cargo en el verano de 2025, y el Oporto solo ha encajado 19 goles en 39 partidos de liga desde la llegada de Farioli, después de su dimisión en el Ajax.
Esa línea defensiva está liderada por el dúo polaco formado por Jan Bednarek y Jakob Kiwior, mientras Andre Silva es la referencia en ataque mientras el talentoso delantero español Samu Aghehowa se recupera de una grave lesión de rodilla. El alcance de su progresión con Farioli se pondrá a prueba ante el Manchester City en la primera jornada, aunque por lo demás tiene sobre el papel uno de los calendarios más asequibles.
14. Cómo
El Como puede ser un debutante en la Champions League que ni siquiera estaba jugando en la máxima categoría hace tres años, pero no está en la competición simplemente para hacer bulto. El equipo revelación de la Serie A ha demostrado en las dos últimas temporadas una gran capacidad para tumbar a los clubes más grandes de Italia, y ahora el conjunto de Cesc Fábregas ha centrado su atención en derrotar a algunos de los mejores equipos de Europa.
Retener al mediapunta argentino Nico Paz fue enorme de cara a su trabajo en el mercado estival, mientras que jugadores como Martin Baturina y Anastasios Douvikas han trasladado su estado de forma de la pasada temporada a las primeras semanas de 2026-27. El Como también debería ser capaz de coger impulso, ya que no se enfrentará a ninguno de sus rivales del Bombo 1, Barcelona y PSG, hasta las dos últimas jornadas de enero.
13. Aston Villa
Ha habido muchos cambios en el Aston Villa, ya que seis titulares de su triunfal final de la Europa League se han marchado, lo que deja a Unai Emery al frente de lo que probablemente será una temporada de transición mientras trata de construir un nuevo equipo formado en su mayor parte por nuevos fichajes. Al español no le ha ayudado el hecho de que algunas de esas caras nuevas hayan llegado con lesiones, lo que significa que el equipo del Villa, que no ha marcado en ninguno de sus tres primeros partidos de la Premier League esta temporada, probablemente tendrá un aspecto muy diferente dentro de un par de meses.
Dado su historial en competición europea, a Emery se le debe conceder el beneficio de la duda a la hora de trazar una ruta para salir de la fase de liga, aunque repetir su recorrido hasta los cuartos de final de hace dos temporadas parece estar esta vez fuera del alcance del Villa.
12. Roma
La Roma está de vuelta en la Champions League por primera vez desde la temporada 2018-19, después de que Gian Piero Gasperini haya obrado maravillas para devolver a los giallorossi a la condición de una de las grandes potencias del fútbol italiano. Bajo el exentrenador del Atalanta, el club de la capital se ha vuelto increíblemente difícil de batir y ocupa el liderato de la Serie A en este arranque tras haber ganado cada uno de sus tres primeros partidos de la temporada.
Donyell Malen ha vuelto a ser decisivo, con el neerlandés prolongando el notable estado de forma que mostró tras su llegada en enero procedente del Aston Villa al marcar cinco goles en esas tres victorias. Contará con el apoyo del dúo argentino formado por Paulo Dybala y Matias Soule, así como del adolescente portugués Rodrigo Mora, que llegó desde el Porto en verano. Podrían ser uno de los tapados de esta temporada para llegar lejos.
11. Borussia Dortmund
El Borussia Dortmund se ganó la reputación de ser la mejor escuela de acabado del fútbol europeo cuando jugadores como Erling Haaland, Jude Bellingham y Achraf Hakimi pasaron por el club camino del estrellato, pero en los últimos años han dejado de salir graduados de élite. Con ese objetivo, el gigante de la Bundesliga ha apostado por la juventud este verano, y Niko Kovac cuenta con una plantilla que alberga un potencial casi ilimitado.
Los talentosos adolescentes Konstantinos Karetsas y Joane Gadou fueron incorporados para unirse a las perlas de la cantera Samuele Inacio y Mathis Albert, y Kovac ya confía en ellos para rendir junto a jugadores contrastados como Felix Nmecha y Serhou Guirassy. La inexperiencia del Dortmund puede dar lugar a actuaciones irregulares en Europa, pero aun así debería tener más que suficiente para meterse en las eliminatorias sin demasiados apuros.
10. Manchester United
Michael Carrick devolvió al Manchester United a la Champions League durante su impresionante etapa como técnico interino en la segunda mitad de la pasada temporada, pero su inicio de etapa como entrenador permanente no ha salido del todo según lo previsto, ya que el United solo ha sumado cuatro puntos en lo que parecía un arranque relativamente asequible de tres jornadas en la Premier League.
Siguen existiendo dudas sobre cómo afrontará esta plantilla del United el hecho de jugar con regularidad entre semana después de haberse quedado completamente fuera de Europa la pasada campaña y, aunque su calidad debería bastarle para meterse en las rondas eliminatorias, por ahora al menos parece poco probable que llegue mucho más lejos.
9. Inter
El Inter fue quizá uno de los equipos que más rindió por debajo de lo esperado en la Champions League de la pasada temporada, ya que el finalista derrotado de 2025 cayó eliminado en la ronda de play-off tras perder tanto en casa como fuera ante el Bodo/Glimt. Cristian Chivu logró calmar las aguas tras esa decepción y asegurar un doblete nacional al final de su primer año al mando, y en Italia ahora creen que el Inter volverá a presentar candidatura en Europa.
El vigente campeón ha ganado cada uno de sus tres primeros partidos de la Serie A para arrancar la temporada, mientras Opta califica los partidos del Inter en la fase de liga como los segundos más asequibles entre los 36 equipos. Por tanto, estar entre los ocho primeros y lograr la clasificación automática para octavos de final debería ser el objetivo.
8. Liverpool
A pesar de haber llegado una ronda más lejos que en la temporada 2024-25, el Liverpool dio sin duda un paso atrás en cuanto a su nivel de rendimiento en la Champions League la pasada campaña, antes de ser eliminado por el PSG por segunda edición consecutiva. La esperanza es que Andoni Iraola devuelva a Anfield un fútbol emocionante y ofensivo tras reemplazar a Arne Slot al frente del equipo, y ha habido algunas señales positivas durante sus primeras semanas en el cargo.
Alexander Isak parece estar reencontrándose tras su desastrosa temporada de debut en Merseyside, mientras que Florian Wirtz empieza a tener más influencia en los partidos desde la posición de mediapunta. Bradley Barcola también debería añadir otra dimensión al ataque del Liverpool, además de la experiencia de haber formado parte de dos campañas triunfales en la Champions League en las dos últimas temporadas.
7. Atlético de Madrid
Contra todo pronóstico, el Atlético de Madrid se abrió paso hasta las semifinales de la Champions League la pasada temporada antes de caer por la mínima ante el Arsenal, y Diego Simeone creerá que su equipo es capaz de firmar otra gran trayectoria esta vez. Esa convicción no habrá hecho más que crecer tras el cierre del mercado de fichajes, ya que el delantero estrella Julian Alvarez siguió en el Metripolitano, aunque más bien a regañadientes.
Si el argentino logra ser reintegrado con éxito, le dará al Atleti un factor diferencial en ataque, mientras que el fichaje de Cristian Romero debería ayudar a apuntalar la defensa y Lee Kang-in ha llegado procedente del PSG para intentar suplir la marcha de Antoine Griezmann. Lo único que frena al Atleti es un calendario bastante duro, el cuarto más difícil, según Opta, y la visita a Anfield del miércoles se presenta como un complicado partido de estreno.
6. Manchester City
Ya no están las frondosas melenas de Pep Guardiola, Rodri y Erling Haaland, pero el inicio de temporada del Manchester City sugiere que sigue siendo uno de los equipos a batir no solo en la Premier League, sino en toda Europa. El nuevo técnico, Enzo Maresca, se ha rehecho tras una aleccionadora derrota en la Community Shield ante el Arsenal y ha encadenado tres victorias ligueras consecutivas antes del viaje del martes a Oporto.
Con partidos aún por disputar ante Barcelona y PSG, podremos calibrar cómo se mide este nuevo City con los mejores del continente durante la fase de liga, aunque, a medida que se acostumbren a los métodos de Maresca, creerán que serán todavía más temibles cuando comiencen las eliminatorias.
5. Real Madrid
El Real Madrid se ha quedado muy lejos de las expectativas en la Champions League durante las dos últimas temporadas y ahora ha recurrido a Jose Mourinho en un intento de devolver al Bernabéu los títulos, tanto nacionales como continentales. Además, ha habido algunas señales alentadoras en las primeras semanas de su segunda etapa, con Kylian Mbappe, Vinicius Jr y Jude Bellingham rindiendo a gran nivel en ataque.
El Real Madrid cuenta, sin duda, con una de las líneas ofensivas más temibles de toda Europa, mientras que algunos de sus fichajes de verano deberían mejorar la defensa. Sin embargo, está por ver si tiene un centro del campo capaz de cohesionar todo tras otro verano en el que no llegaron recambios para Toni Kroos y Luka Modric.
4. Arsenal
Tras caer derrotado en la final de mayo, es probable que la determinación del Arsenal por hacerse por fin con una primera Copa de Europa alcance su punto álgido esta temporada, especialmente si, como se espera, arrasa en la pelea por el título de la Premier League. Mikel Arteta cuenta, desde luego, con una defensa y un centro del campo capaces de llegar hasta el final, pero siguen existiendo dudas sobre la pegada del ataque del Arsenal después de no lograr fichar a un delantero de primer nivel durante el verano.
El primer paso para el Arsenal será intentar repetir su fase de liga perfecta de 2025-26, aunque, como el único club al que le han tocado tanto el Barcelona como el Real Madrid, es poco probable que lo tenga todo de cara a lo largo de los próximos cuatro meses. Aun así, hay que volver a señalar a los campeones ingleses como aspirantes reales.
3. Bayern de Múnich
A medida que avanzaba la pasada edición de la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich se consolidó como uno de los favoritos de muchos aficionados antes de quedarse a las puertas ante el PSG tras una de las grandes semifinales de la historia de la competición. Liderado por su deslumbrante trío ofensivo formado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz, el gigante de la Bundesliga había arrasado previamente con todo lo que se le puso por delante, incluido el Real Madrid en cuartos.
El Bayern pudo retener a Kane y Olise pese al supuesto interés de otros clubes, y el equipo de Vincent Kompany debería volver a estar en la pelea cuando lleguen las rondas finales, a pesar de un mercado de fichajes veraniego relativamente tranquilo. Debuta el jueves ante el Bodo/Glimt.
2. Barcelona
Ya han pasado 11 años desde la última vez que el Barcelona ganó la Champions League, pero existe la sensación de que, si algún equipo puede destronar al PSG esta temporada, es el de Hansi Flick. El conjunto azulgrana ha dominado las dos últimas temporadas en La Liga bajo las órdenes del técnico alemán, pero se ha quedado corto en Europa, en parte por su defensa adelantada y por lo abierto de su centro del campo.
Existe la creencia de que el fichaje de Rodri puede cambiar las reglas del juego en ese sentido, ya que no hay mejor jugador en el mundo que el capitán de España para frenar contraataques. Mientras tanto, Lamine Yamal y Raphinha han comenzado la nueva temporada en plena forma de cara a puerta, y es probable que se confíe en el dúo de extremos para marcar el camino en ese apartado después de que no llegara un sustituto consolidado para Robert Lewandowski.
1. Paris Saint-Germain
Ganador de la Champions League en cada una de las dos últimas temporadas, el PSG va en busca del triplete consecutivo en 2026-27 con el objetivo de convertirse en el primer equipo que no sea el Real Madrid en levantar la Copa de Europa en tres ocasiones seguidas. Luis Enrique ha dedicado el verano a reforzar una delantera que ya era sobresaliente, incorporando a Ferran Torres, Mika Godts y Maghnes Akliouche.
Sin embargo, las cosas no han empezado bien en el Parque de los Príncipes. El campeón de la Ligue 1 no conoce la victoria en sus tres primeros partidos de liga de la temporada y además perdió el Trophée des Champions ante el Lens. Sin embargo, como el PSG ha demostrado con tanta eficacia bajo las órdenes de Luis Enrique, no importa cómo empieces una temporada, sino cómo la terminas, y sigue siendo ahora mismo el equipo más completo del planeta.