El sábado puede ser un día para recordar para la próxima generación de la selección masculina de Estados Unidos, y uno para guardar de cara a futuras noches de trivial. Varios jugadores pueden sumar su primera internacionalidad, con la esperanza de que esas primeras apariciones sean las primeras de muchas.

La única duda es cómo serán esas primeras internacionalidades: ¿serán como titulares o en una aparición breve? ¿Será el once una apuesta total por la juventud o una integración más gradual, con presencia de veteranos? Solo Mauricio Pochettino lo sabe con certeza, pero, teniendo en cuenta los comentarios del seleccionador a lo largo de la semana, es razonable hacer una buena predicción.

Durante las semanas previas y también durante la concentración de la USMNT, Pochettino ha intentado rebajar las expectativas. Su lista cuenta con ocho adolescentes, todos con distintos niveles de preparación para el fútbol internacional. Ha dicho que algunos están más cerca que otros, pero eso tampoco significa que sea prudente lanzar a estos chicos al fuego después de solo unos días de entrenamiento.

Por lo tanto, si hay un partido en el que apoyarse en los veteranos, este puede ser ese. Con eso en mente, así podría ser la alineación de la USMNT, al menos de inicio, antes de que los cambios de Pochettino abran el partido y amplíen las opciones dentro del grupo de jugadores.