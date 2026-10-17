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Kylian Mbappe On boots GFX HIC 1-1GOAL

Por qué las nuevas botas de Kylian Mbappe siguen siendo un misterio mientras On revoluciona el mercado y rompe con lo establecido

La marca suiza de ropa deportiva que desafía a las grandes ha conseguido que la superestrella del Real Madrid sea la imagen de su expansión en el fútbol, pero aún no sabemos cómo podrían ser sus nuevas botas.

Krishan Davis
Traducido por

  • En su primera incursión en el diseño de botas de fútbol, On no sigue los cauces habituales. Es cierto que la marca suiza de ropa deportiva, dispuesta a desafiar a las grandes firmas del sector, ha fichado a una auténtica superestrella como Kylian Mbappe para ser la imagen de su oferta futbolística y cuenta entre bastidores con su legendario compatriota Thierry Henry, pero todavía no sabemos exactamente cómo será su primera bota.

    Al parecer, es algo deliberado. Después de sacudir un sector extremadamente competitivo con el fichaje de uno de los mejores jugadores del planeta, On antepone la innovación a todo lo demás mientras redefine la manera de presentar las botas: realiza pruebas en tiempo real e invita a todo el mundo a echar un vistazo entre bastidores.

  • Trabajo en curso

    AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Mbappe ya ha jugado y marcado con botas de On, pero la marca las describe como «prototipos», no como el producto final.

    Desde que On anunció su gran expansión en el mundo del fútbol, no ha habido eventos ostentosos ni lanzamientos de botas por todo lo alto con su nueva imagen de marca. En su lugar, la firma ha apostado por la sencillez y ha generado una gran expectación al rodear de misterio su próximo producto.

    Primero llegó una sesión de fotos con Mbappe, su director de fútbol y leyenda del Arsenal Henry, el icono del tenis Roger Federer y la sensación del Barcelona Sydney Schertenleib, pero sin botas y en el poco glamuroso laboratorio donde se fabrican y prueban. Ahora, On nos ha llevado entre bastidores para mostrarnos el proceso de desarrollo.

    Antes, quizá solo se veía una bota en desarrollo sobre el césped de entrenamiento, lejos de los focos y las cámaras, pero On ha cambiado eso. Mbappe ya ha jugado y marcado con botas On desde que dejó oficialmente Nike en septiembre: anotó con Francia durante el parón internacional y con el Real Madrid ante la Roma en la Champions League. Sin embargo, el diseño completamente blanco y con apenas distintivos de On que hemos visto en sus pies no es el producto definitivo.

    El fabricante suizo sigue describiéndolo como un «prototipo», algo que se refleja en que las botas que llevó el francés con su selección tenían el número de serie «ON-DCPT-KM010», mientras que a su regreso a la competición de clubes jugó con las «ON-DCPT-KM210». On está rompiendo con lo establecido y nos permite presenciar el diseño de las botas ante nuestros propios ojos.

  • «Hay más de lo que parece»

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Pese a que la bota ya se ha visto sobre el terreno de juego ante los ojos de todo el mundo, On afirma que seguirá introduciendo mejoras y perfeccionando sus nuevas botas.

    GOAL ha podido saber que la bota que llevó Mbappe forma parte del proceso de creación conjunta de On con los jugadores. La prueban en situaciones de partido para evaluar su rendimiento, ajuste, sujeción y durabilidad en condiciones reales de juego, y utilizan las impresiones del futbolista para perfeccionar continuamente el producto.

    La tecnología «LightSpray» de On es fundamental para el diseño de la bota y, según la marca, «permite un enfoque radicalmente distinto en la fabricación del calzado». Esto le permite modificar con gran rapidez la estructura, el peso, el ajuste y las sensaciones de la bota para solucionar cualquier problema inicial.

    On explica a GOAL que se están probando versiones con cordones y sin ellos, lo que apunta a que pronto podríamos ver una variante distinta del prototipo. Aunque los números de serie ayudan a los diseñadores a seguir las distintas versiones durante las pruebas, la marca insiste en que nada de lo que diseña es «puramente decorativo» y en que quienes se fijen bien podrían descubrir que «hay más de lo que parece a simple vista».

  • Transparencia sin precedentes

    On football boots
    On

    On ha ido a contracorriente al dar a todo el mundo un acceso sin precedentes a su proceso de diseño y desarrollo en curso.

    On sigue desmarcándose del secretismo habitual en la fabricación y el lanzamiento de botas de fútbol. Ahora ha llevado su transparencia a otro nivel al filtrar al mundo su propio proceso de diseño. Cualquiera puede acceder a imágenes y vídeos entre bastidores que muestran las fases de desarrollo y las referencias: basta con resolver un acertijo en la web de On, utilizar los números de serie de los prototipos de Mbappe como contraseña y seguir una serie de pasos concretos.

    Este tipo de acceso no tiene precedentes y alimenta la intriga y la expectación ante un lanzamiento oficial que aún no se ha anunciado. La sensación de que todavía falta algo hace que la inminente llegada de las botas resulte aún más emocionante.

  • Con la vista puesta en 2027

    Mbappe On GFX
    Getty/GOAL

    Aunque las nuevas botas de Mbappe aún no están a la venta, GOAL ha podido saber que llegarán pronto a las tiendas. Eso sí, ¿quién sabe qué aspecto tendrán?

    Está por ver cómo evolucionará y cambiará el prototipo en las próximas semanas y meses, mientras crece la expectación por la primera bota de Mbappe con una marca que está revolucionando el mercado. Según se informó anteriormente, el acuerdo de diez años del francés con On le permitirá tener su propia línea de productos, además de los lanzamientos generales de la marca. También posee una participación en la empresa en forma de acciones. On ha experimentado un ascenso meteórico desde su fundación hace apenas 16 años.

    GOAL ha podido saber que la primera colección de fútbol de On saldrá a la venta en 2027. Mientras tanto, la marca seguirá centrada en desarrollar, probar y perfeccionar cada detalle junto a Mbappe, Schertenleib y los demás futbolistas en activo que haya fichado discretamente.

    Conocida por su especialización en zapatillas de running, On ya ha sacudido el mercado de las botas de fútbol con el fichaje de Mbappe y su importante implicación en el proceso de diseño. Nada indica que eso vaya a cambiar pronto, ya que la marca suiza da prioridad a la innovación por encima de todo.