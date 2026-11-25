El 15 de agosto, Musiala se desplomó durante el partido de pretemporada del Bayern contra el RB Leipzig en Múnich. Tres días después, en un amistoso en Heidenheim, volvió a ocurrir, lo que aumentó el temor a que el jugador de 23 años sufriera un problema de salud grave y potencialmente mortal.
Sin embargo, en un comunicado publicado poco después en Instagram, Musial explicó que le habían «diagnosticado crisis de ausencia pasajeras y breves, pero fáciles de tratar, debidas a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar episodios como los recientes, el que ocurrió contra el Leipzig o ahora en Heidenheim. Sé que a primera vista parecen alarmantes, pero para mí, de momento, son simplemente parte de mi día a día.
»Estoy recibiendo una atención médica excelente y soy muy optimista. El Bayern, mi familia y mis amigos siempre están a mi lado y me apoyan en este proceso».
Eberl confirmó tras el partido contra el Heidenheim que el club conocía el problema de Musiala desde el principio de la temporada pasada: «Los jugadores también lo sabían. Para nosotros se ha convertido en parte del día a día. Cambió algo en su medicación y por eso se hicieron evidentes estas situaciones. Ahora queremos volver a como estaban las cosas antes, cuando no ocurrían.
»Nosotros, como familia del Bayern, estamos unidos, le daremos todo nuestro apoyo, ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo. Afrontamos esto juntos».
Por desgracia, ese frente unido se ha desmoronado por completo durante la última semana. Primero, el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, cuestionó públicamente en una entrevista con BR24 si Musiala «volverá a alcanzar alguna vez el nivel de rendimiento que tenía antes», y argumentó que «lo que puede ofrecer ahora ya no es lo que figura en el contrato».
Después, Dreesen declaró a Abendzeitung que el contrato de Musiala seguía «vigente», pero también reconoció, de forma bastante significativa, que «si no logramos volver de forma permanente a un nivel compatible con el marco económico, tendremos que sentarnos a hablar».
Musiala regresó tras su problema muscular, después de una larga espera, entrando como suplente en el empate 1-1 del viernes contra el Colonia. Sin embargo, su vuelta quedó eclipsada casi de inmediato cuando el miembro de la junta directiva Karl-Heinz Rummenigge respaldó plenamente a Hoeness y Dreesen apenas 20 minutos después del pitido final en el Allianz Arena.
«No creo que haya nada escandaloso en todo esto», declaró Rummenigge a Sky Sport Deutschland. «Lo que dijeron Uli y Jan Dreesen me parece totalmente correcto. Cuando un club tiene que plantearse cómo afrontar esa situación, considero responsable y completamente normal que lo haga.
»Por desgracia, lo que sabemos indica que le resultará difícil volver al nivel que tantas veces ha mostrado aquí, en este estadio. No me imagino a Jamal dejando el club ni a otro club fichándolo en estas circunstancias. Eso es un problema. Todos tenemos mucho interés en verlo volver, a ser posible en plena forma. Pero ¿qué pasa si no es así?
»Es bien sabido que tiene un contrato con cantidades considerables, así que, naturalmente, también tendríamos que tener en cuenta las finanzas porque, con todos los respetos, esas cantidades ya no estarían justificadas».