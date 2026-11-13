Por qué a Portugal le costará más sustituir a Cristiano Ronaldo fuera del campo que dentro de él

Cristiano Ronaldo siempre había insistido en que haría lo correcto para Portugal cuando llegara el momento de retirarse de la selección. «Si siento que ya no aporto nada, seré el primero en marcharme», afirmó en febrero de 2024. «No será una decisión difícil de tomar». Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Ronaldo fue sencillamente incapaz de dar el paso, algo que no sorprendió en absoluto a quienes le conocían personalmente. «No creo que sea capaz de hacerlo», declaró su excompañero en el Manchester United Gary Neville a The Overlap apenas seis meses después, tras la decepcionante Eurocopa de Ronaldo en Alemania. «A veces el jugador sabe cuándo debe dejarlo, pero hay otros que no y necesitan que alguien se lo diga».

Ronaldo pertenecía claramente al segundo grupo, pero Neville se preguntaba: «¿Quién se lo va a decir?».

A decir verdad, aunque Jorge Jesus nunca ha tenido mucha paciencia con quienes no están a la altura, no parecía la persona indicada para apartar de la selección a la gran estrella de Portugal. Ronaldo había apoyado el nombramiento de Jesus como seleccionador de Portugal e incluso había descrito públicamente al técnico de 72 años como «la elección acertada» para sustituir a Roberto Martinez. Y ya se ha demostrado que tenía razón, aunque no por los motivos que imaginaba.

Pese a incluir al jugador de 41 años en su proyecto, Jesus se negó a convertirlo en su eje. Ronaldo afirmó que se habían incumplido promesas y que existían acuerdos sobre cuándo y dónde jugaría, y durante cuánto tiempo. Sin embargo, Jesus, como cualquier buen entrenador, tomó todas sus decisiones sobre alineaciones y sustituciones en función de cada partido, aunque eso supusiera dejar al máximo goleador del país en el banquillo durante los 90 minutos.

En un comunicado de casi 2.000 palabras, Ronaldo acusó a su entrenador de adoptar una «actitud de superioridad» antes de dictar tanto las condiciones de su posterior suspensión por abandonar la concentración de la selección antes del partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca del mes pasado como las de su eventual retirada. Sin embargo, Ronaldo acabó forzando demasiado la situación y tuvo que ceder: se vio obligado a poner fin a su carrera internacional en plena temporada de clubes.

Aun así, pese al daño causado a su propio legado, por no hablar del rendimiento de Portugal en sus tres últimos torneos internacionales, se echará de menos a Ronaldo. Como señaló la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), su influencia hacía tiempo que iba «mucho más allá de las cuatro líneas del terreno de juego».