¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

¡Por primera vez en su carrera! Así fue como Michael Olise, estrella del Bayern, rompió con sus propios principios

La estrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa pone fin a su etapa sin proveedor personal de material deportivo y firma con Nike, el gigante estadounidense de artículos deportivos.

Krishan Davis
Traducido por

  • Michael Olise es una excepción en el fútbol moderno. Fiel a su manera desenfadada de afrontar el juego, el futbolista de 24 años nunca ha firmado un contrato de patrocinio de botas durante sus seis años y medio de carrera profesional, pese a haberse convertido hace tiempo en uno de los mejores jugadores del mundo. En la élite, este tipo de acuerdos, independientemente de su cuantía económica, son desde hace tiempo la norma. Pero eso podría cambiar ahora.

    Nike ha logrado convencer a Olise para colaborar con la marca. El gigante estadounidense de artículos deportivos aprovechó la inusual y prolongada predilección del francés por una línea de botas que dejó de fabricarse hace tiempo para convencerlo de firmar un contrato de suministro de botas de fútbol. Así, Nike se impuso a su principal competidor, adidas.

    Para Nike, este éxito llega en el momento oportuno. El valor de mercado y el prestigio deportivo de Olise están en su punto más alto. En adelante, se espera que la estrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa desempeñe un papel central en el desarrollo de la gama de botas de fútbol de la marca y se convierta en la imagen de una nueva generación de botas de Nike.

  • A contracorriente

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Hasta ahora, Olise ha pasado toda su carrera profesional sin un lucrativo contrato de patrocinio de botas de fútbol. Sin embargo, eso cambiará muy pronto.

    Aunque Olise renuncia año tras año a posibles ingresos millonarios por patrocinio, hasta ahora nunca ha explicado públicamente por qué ha decidido seguir un camino distinto al de la mayoría de los futbolistas profesionales. Una fuente de su entorno declaró a principios de año a L'Equipe que la idea de firmar un contrato de patrocinio de botas «no le interesa en absoluto». Esto apunta a que Olise valora, por encima de todo, su independencia y quiere seguir decidiendo por sí mismo qué botas utiliza.

    Es precisamente esa actitud la que, a ojos de los expertos en marketing deportivo, lo convierte en una figura singular. «Creo que eso es exactamente lo que hace interesante a Olise», declaró en verano a The Athletic Misha Sher, experto en marketing deportivo. «Está claro que valora el rendimiento por encima de cualquier otra cosa, en un mundo en el que todo el mundo parece tener un precio». Sher no cree necesariamente que Olise busque con ello moldear deliberadamente su imagen de marca. Más bien, considera que esa actitud forma parte de su personalidad.

    Al mismo tiempo, su marcado deseo de individualidad podría desempeñar un papel decisivo. «Puede que alguien que da tanta importancia a su autonomía como él tenga poco interés en ser un deportista más bajo contrato con una de las grandes marcas», explicó Sher. Es cierto que los jugadores de este nivel ya ganan sumas considerables. Aun así, resulta sumamente inusual renunciar de forma consciente a un contrato en este ámbito y a los ingresos que conlleva.

    Tim Stedman, vicepresidente de estrategia y marketing de deportistas en SportFive, también ve en la actitud de Olise una clara muestra de su independencia. «Que Olise no sienta esa necesidad habla bien de él», afirmó. Es posible que el francés no quiera ni la atención ni la presencia comercial que conllevaría ese contrato. También cabe la posibilidad de que prefiera mantenerse al margen del revuelo publicitario, proteger su vida privada y concentrarse por completo en su carrera deportiva.

  • Sinónimo

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise sigue jugando con las Hypervenom e incluso ha mandado personalizar su colección, incluido un par que llevó durante el Mundial de 2026.

    Aunque Olise mostró durante mucho tiempo poco interés en firmar un contrato de patrocinio de botas, desde hace años se le asocia con una marca y un modelo muy concretos: las Nike Hypervenom III. Estas botas de fútbol, presentadas en 2017, se retiraron del catálogo apenas un año después, cuando se dejó de fabricar la línea Hypervenom. Para Olise, sin embargo, siguieron siendo la primera opción.

    Tras su irrupción en el Reading FC, el francés recurrió ocasionalmente a otros modelos, entre ellos las Nike Mercurial, las adidas F50 y botas de fútbol de New Balance. En los entrenamientos, sobre todo, a veces usaba otros modelos. Sin embargo, durante su etapa en el Crystal Palace y en el Bayern de Múnich, se mantuvo fiel a las Hypervenom en los partidos oficiales.

    Su atención al detalle también dejó ver lo amplia que es su colección de este modelo, ya descatalogado: en cada partido, Olise combinaba el color de sus botas con su equipación. Además, encargó a artistas que decoraran algunos pares con diseños personalizados pintados a mano para darles un toque muy personal.

    Pero, a medida que Olise cobra cada vez más importancia tanto en su club como en la selección francesa, su postura respecto al patrocinio de botas parece haber cambiado. Tras años sin un contrato de este tipo, el futbolista ofensivo parece estar ahora a las puertas de una nueva etapa.

  • Una explicación más que necesaria

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Con la incorporación de Olise, Nike envía un mensaje claro tras la marcha de Kylian Mbappé, hasta entonces uno de los principales rostros de la marca, y refuerza su posición en el negocio del fútbol.

    Mientras el valor de mercado y el prestigio de Olise siguen creciendo y el francés convence semana tras semana con sus grandes actuaciones en el FC Bayern, Nike habría logrado un importante éxito. Según numerosos medios, el gigante estadounidense de artículos deportivos ha firmado por primera vez con él un contrato para suministrarle botas de fútbol. Sus destacadas actuaciones con la selección francesa en el Mundial también podrían haber sido decisivas.

    Para Nike, el fichaje llega en el momento oportuno. Apenas en septiembre, la empresa perdió a Kylian Mbappe, compatriota de Olise y estrella del Real Madrid, una de sus principales figuras en el mundo del fútbol. Mbappe se pasó a la competidora On, que hasta ahora se ha dado a conocer sobre todo por sus zapatillas de correr y que ahora también quiere hacerse un hueco en el mercado de las botas de fútbol. El fichaje de Olise podría ser, por tanto, un paso importante para que Nike compense esa pérdida.

    El acuerdo podría resultar aún más satisfactorio para la empresa estadounidense si se tiene en cuenta la competencia por el jugador del Bayern. Según Footy Headlines, adidas intentó intensamente fichar a Olise el verano pasado y le habría ofrecido un contrato lucrativo y de larga duración. Además, el CEO de adidas, Björn Gulden, había expresado públicamente su deseo de incorporar al francés a su grupo de deportistas patrocinados.

    Sin embargo, parece que la oferta del fabricante alemán de artículos deportivos no fue suficiente para convencer a Olise. Además de las condiciones económicas, otro factor también podría haber desempeñado un papel decisivo en su elección de Nike.

  • El regreso de un icono

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike recupera la popular línea Hypervenom, descontinuada en 2019, y se espera que Olise se convierta en uno de sus embajadores.

    Casi diez años después de la desaparición de la línea, Nike planea, al parecer, recuperar las Hypervenom en 2027. Michael Olise desempeñaría un papel central y sería uno de los rostros de la renovada línea de botas. Según Footy Headlines, la perspectiva del regreso del modelo habría sido un factor decisivo para que el jugador del Bayern acabara firmando un contrato de patrocinio.

    Cuando Nike presentó por primera vez las Hypervenom en 2013, eligió a Neymar como imagen destacada. Las botas sustituyeron entonces a la legendaria línea Total90 y se convirtieron en una pieza habitual del equipamiento del brasileño, que llamó la atención con ellas tanto en el FC Barcelona como en el Mundial de 2014 disputado en su país. Aunque Nike puso fin a la línea Hypervenom en 2019, una reedición de su primera combinación de colores en 2025 ya apuntaba a un posible regreso. Ahora, la línea de productos volvería a incorporarse de forma permanente al catálogo en una versión renovada.

    Con su regreso, las Hypervenom también asumirían un papel importante dentro de la gama de Nike. El modelo sustituiría a la línea Phantom como referente de sus botas de fútbol diseñadas para ofrecer agilidad y contundencia en el remate. Entre quienes usan actualmente modelos Phantom figuran Erling Haaland y Alexia Putellas. Para el relanzamiento de las Hypervenom el próximo verano, Nike contaría como imágenes publicitarias con Olise, el jugador del Chelsea Cole Palmer, Haaland y Putellas.

    También encaja en este contexto que Olise fuera visto entrenando con un prototipo aparentemente completamente blanco de las futuras botas durante su estancia con la selección francesa antes del Mundial. El jugador del Bayern parece haber participado desde muy pronto en los preparativos para el regreso de la línea.

    En este contexto, también resulta más comprensible el momento en que decidió firmar un contrato de patrocinio de botas. Tras años sin establecer una colaboración de este tipo, la posibilidad de volver a usar en el futuro sus Hypervenom preferidas y, al mismo tiempo, convertirse en la imagen de su nueva versión podría haber inclinado finalmente la balanza.

  • «Otra forma creativa»

    Michael Olise
    Getty

    La personalidad reservada de Olise fuera del campo probablemente influirá de manera decisiva en cómo Nike promocione a su nueva estrella en el futuro. Para ello, la marca quiere adoptar deliberadamente un enfoque «completamente diferente».

    Por el carácter despreocupado de Olise y su aparente reticencia a asumir el papel de superestrella, no debería sorprender que su contrato de patrocinio de botas sea distinto de los acuerdos habituales. Para Nike, es una oportunidad de adoptar un nuevo enfoque con un jugador que, en muy poco tiempo, se ha convertido en uno de los nombres más destacados de la marca.

    Según informa Footy Headlines, el gigante estadounidense de artículos deportivos planea tomar con el francés «un camino creativo completamente distinto». La idea es centrarse en el contraste entre el carácter tranquilo y reservado de Olise fuera del campo y su electrizante presencia sobre el césped, con la que puede decidir partidos por sí solo. Esa combinación de facetas podría ser la base de una campaña de marketing extraordinaria.

    Aún está por ver cómo llevará Nike a la práctica este concepto. Sin embargo, es posible que Olise luzca ya el próximo año unas Hypervenom personalizadas con su nombre. Tras años en los que mantuvo un vínculo especial con este modelo de botas sin un contrato oficial de patrocinio, esa relación adquiere ahora un marco formal. Todo apunta a que tanto Olise como Nike tienen grandes planes para esta alianza.