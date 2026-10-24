Michael Olise es una excepción en el fútbol moderno. Fiel a su manera desenfadada de afrontar el juego, el futbolista de 24 años nunca ha firmado un contrato de patrocinio de botas durante sus seis años y medio de carrera profesional, pese a haberse convertido hace tiempo en uno de los mejores jugadores del mundo. En la élite, este tipo de acuerdos, independientemente de su cuantía económica, son desde hace tiempo la norma. Pero eso podría cambiar ahora.
Nike ha logrado convencer a Olise para colaborar con la marca. El gigante estadounidense de artículos deportivos aprovechó la inusual y prolongada predilección del francés por una línea de botas que dejó de fabricarse hace tiempo para convencerlo de firmar un contrato de suministro de botas de fútbol. Así, Nike se impuso a su principal competidor, adidas.
Para Nike, este éxito llega en el momento oportuno. El valor de mercado y el prestigio deportivo de Olise están en su punto más alto. En adelante, se espera que la estrella del Bayern de Múnich y de la selección francesa desempeñe un papel central en el desarrollo de la gama de botas de fútbol de la marca y se convierta en la imagen de una nueva generación de botas de Nike.