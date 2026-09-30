Por fin ha llegado el veredicto sobre los 115 cargos del Manchester City: ahora los legisladores deben decidir unas sanciones que podrían cambiar para siempre el fútbol inglés
'The Damned United' no es un documental. La exactitud de la historia contada por David Peace en su novela superventas es discutida por varios de sus protagonistas reales. Pero hay una cosa en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough realmente se plantó delante de un grupo de jugadores de un talento indiscutible pero con fama de agresivos y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura porque no habían ganado ninguna limpiamente. "Lo habéis conseguido todo haciendo trampas, maldita sea", declara de forma tan tristemente célebre el Clough de Michael Sheehan en la versión cinematográfica del libro superventas, aludiendo al estilo de juego presuntamente "sucio" del Leeds, más que a cualquier nivel de corrupción por su parte.
Probablemente ya hayas vuelto a ver ese clip circulando por las redes sociales, aunque ahora en relación con el Manchester City, que ha sido declarado culpable de todos los cargos presentados contra él por infringir las normas financieras de la Premier League. Puede que incluso te lo hayan enviado en un grupo de WhatsApp, porque la "diversión" ya ha empezado de verdad. Todo el mundo se ha subido ya al tren de las bromas, porque la máquina de los memes ya funciona a toda velocidad y las aficiones rivales se están burlando sin piedad del Manchester City.
Pero esto no es motivo de risa. Al contrario, se trata de un asunto serio, que alterará por completo el futuro del fútbol inglés al reescribir su pasado. Porque, aunque la Premier League ha logrado una victoria rotunda sobre el Manchester City, difícilmente se sentirá como un triunfo digno de celebración, dado que la propia competición que organiza ha quedado despojada de toda credibilidad.
El descenso, un riesgo real
Por supuesto, aún está por verse qué sanciones impondrá la Premier League, encabezada por su director ejecutivo Richard Masters, al Manchester City, que tiene previsto recurrir el fallo de la comisión independiente. De hecho, algunos aficionados escépticos de clubes rivales sospechan que el conjunto del Etihad saldrá de esta con una multa y una deducción de puntos intrascendente. Sin embargo, eso es inconcebible, según expertos legales familiarizados con el caso. El deporte nunca ha visto un escándalo financiero de esta magnitud. La gravedad de los cargos no tiene precedentes. El castigo también debería serlo.
Conviene recordar que Everton, al que le restaron seis puntos, y Nottingham Forest, al que le quitaron cuatro, solo fueron declarados culpables de infracciones menores de la normativa financiera de la Premier League. Chelsea, por su parte, fue únicamente multado, de forma controvertida, por cargos relacionados con pagos ilegales a agentes y terceros, pero el club londinense esencialmente se autodenunció ante la Premier League, ya que las infracciones en cuestión no estaban relacionadas con los actuales propietarios, sino con la etapa de Roman Abramovich. El consorcio Clearlake, por tanto, cooperó plenamente con la investigación en todo momento. El City no. Y mantuvo su completa inocencia durante todo el proceso, y aún lo hace, lo que hace poco probable cualquier indulgencia.
Como resultado, ahora existe una posibilidad real de que el City reciba una deducción de puntos tan severa que el descenso pase de ser una posibilidad a ser probable.
¿Títulos que podrían ser retirados?
Sigue sin estar claro por ahora si se revocarán los títulos. Desde luego, hay argumentos de peso para sostener que todos los resultados del City entre 2009 y 2018, el periodo objeto de la investigación, deberían declararse nulos y sin efecto.
Sin embargo, también podría argumentarse que nada de lo ocurrido en los últimos ocho años habría sido posible sin el fraude financiero que sentó las costosas bases de la irrupción del City como fuerza dominante del fútbol inglés, y de su posterior triplete de 2023.
El exentrenador del City Pep Guardiola ya cargó anteriormente contra la idea de que al club se le debieran retirar sus trofeos en caso de un veredicto de culpabilidad.
«¡Vamos! Esos momentos pertenecen al [City], independientemente de la sentencia», argumentó el catalán allá por 2023, cuando se presentaron por primera vez los cargos. «Pensad en lo que hemos hecho... ese gol de Sergio Agüero [contra el QPR en 2012]; nadie puede quitar eso. No lo sé, ¿somos responsables de que Steven Gerrard resbalara en Anfield?»
Obviamente, no lo eran. Pero presuntamente sí eran responsables de un fraude financiero que colocó al City de Manuel Pellegrini en posición de aprovechar aquel resbalón. Además, podría decirse que los momentos mágicos a los que se refería Guardiola solo pertenecían al City porque le fueron arrebatados a otra persona.
El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya ha señalado que, en realidad, los recuerdos no pueden quitarse. Las medallas y los trofeos, sí, y resulta revelador que Jürgen Klopp, cuyo Liverpool fue superado por el City de Guardiola en la carrera por dos títulos, en 2018-19 y 2021-22, afirmara anteriormente que, si se declaraba culpable al City, él pondría las cervezas y organizaría un desfile en el jardín trasero de su propia casa para sus exjugadores.
Daño irreparable
Lo que preocupa aún más al City, sin embargo, son las posibles ramificaciones legales y financieras de ser declarado culpable de lo que Arsene Wenger calificó de forma memorable como «dopaje financiero».
El Manchester United, que ha terminado segundo por detrás del City en tres ocasiones durante los últimos 18 años, ya estaría, según las informaciones, evaluando el impacto económico de las infracciones del City sobre sus propios ingresos, y sorprendería que el Liverpool, también tres veces subcampeón, y el Arsenal, con dos títulos «perdidos», no estuvieran haciendo lo mismo.
Pero la cosa no acaba ahí, ya que el City también privó repetidamente a otros clubes de acabar entre los cuatro primeros, lo que les habría asegurado la clasificación para la Champions League y el lucrativo dinero en premios que conlleva. El posible coste de las indemnizaciones es imposible de calcular en esta fase tan temprana, al igual que el daño potencialmente irreparable causado a la integridad de la Premier League, porque, si el veredicto de culpabilidad se mantiene, el mayor caso de fraude en la historia del fútbol amenaza con dejar al descubierto los últimos 18 años de la Premier League como una mentira.
Sin embargo, esto es lo que ya sabemos con certeza: la reputación del City está en ruinas. Sus recuerdos y sus títulos aún no han sido borrados, y quizá nunca lo sean. Como mínimo, sin embargo, ahora cada logro lleva un asterisco al lado y, a ojos de la mayoría de observadores neutrales, cada triunfo ha quedado completamente desprovisto de significado. Como los récords de velocidad de Florence Griffith Joyner. O las siete victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia.
¿Y por qué? Porque, pese a todas sus continuas protestas, el City, a diferencia de «The Damned United», ha sido declarado culpable de haber ganado todas sus medallas haciendo trampas.