«Este es probablemente mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular», dijo Cristiano Ronaldo en una entrevista con Vogue a principios de este mes. «Tengo mi futuro completamente planificado».

Menos mal que lo tiene, porque no hay garantías de que seguir más allá del final de la temporada 2026-27 vaya a ser una opción viable para el jugador de 41 años.

El nuevo técnico del Al-Nassr, Ange Postecoglou, hizo lo impensable el martes al tratar a Ronaldo como a cualquier otro jugador. Tomó la valiente decisión de sustituir al icono portugués al descanso cuando el Al-Nassr perdía 2-0 en casa del Al-Ettifaq y estaba con un hombre menos después de la temprana tarjeta roja al portero Bento.

El campeón saudí protagonizó después una increíble remontada en la segunda parte para ganar 3-2, con Sadio Mane marcando el gol decisivo en el tiempo añadido y desatando escenas de celebración descontrolada que continuaron tras el pitido final. Ronaldo decidió no formar parte de ellas y, al hacerlo, acaparó los titulares por delante de sus compañeros, pero eso no cambia el hecho de que Postecoglou tomó la decisión correcta. Fue reconfortante ver cómo al mayor quejica del fútbol por fin le bajaban los humos.

La reputación de Postecoglou sufrió un duro golpe tras sus miserables 39 días al frente del Nottingham Forest, pero acaba de recordarle a todo el mundo su élite como entrenador. Si Ronaldo quiere despedirse por todo lo alto, puede que tenga que cambiar el hábito de toda una vida y convertirse en un auténtico jugador de equipo, porque ahora trabaja para un entrenador que no dudará en poner al club por delante del cinco veces ganador del Balón de Oro.