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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

«Podríamos reducirnos mucho»: un correo electrónico presuntamente falso, votos inesperados y la encarnizada lucha por el futuro del fútbol universitario masculino mientras la reforma de los dos semestres se enfrenta al fracaso

Una reforma histórica del calendario de la NCAA se enfrenta a una oposición de última hora, con las universidades divididas por los recursos y destacados entrenadores advirtiendo de que el fútbol universitario corre el riesgo de quedarse atrás.

Thomas Hindle
Traducido por

  • El 7 de octubre, Sasho Cirovski tenía motivos para celebrar.

    El entrenador del equipo masculino de fútbol de Maryland había logrado una victoria que podía dejar huella mucho más allá de College Park, donde ha ganado tres campeonatos nacionales. Había contribuido a conseguir la aprobación de una propuesta capaz de transformar de raíz el fútbol universitario masculino. Menos de un mes después, aquel avance está en peligro. Y, para Cirovski, hay mucho más en juego que un cambio de calendario.

    Cirovski fue uno de los principales impulsores y artífices de una reforma del fútbol universitario masculino que repartiría la temporada de la División I, disputada tradicionalmente en otoño y con el campeonato en diciembre, entre dos semestres del curso académico. Él y varios entrenadores de los programas más exitosos de la División I llevaban años reclamando un cambio de esa magnitud. En octubre, tras varios intentos fallidos, parecía que la propuesta por fin había salido adelante, con el firme respaldo de U.S. Soccer.

    Sin embargo, en las últimas semanas, una iniciativa de última hora para revocar el plan ha llevado aquel avance al borde del fracaso. La aprobación de octubre estaba sujeta a un plazo de 30 días durante el cual los centros de la División I con derecho a voto, incluidos los que no cuentan con equipo de fútbol masculino, podían votar en contra del cambio. Para la tarde del jueves se había alcanzado el umbral de 241 votos necesario para revocar la propuesta, según ha podido saber GOAL. La NCAA confirmó el viernes por la tarde que la propuesta había sido revocada. Fuentes indicaron a GOAL que 247 universidades votaron a favor de revocarla.

    Sus defensores sostienen que el fútbol universitario necesita entrar en una nueva era para mantener su relevancia y ofrecer un mejor apoyo a los deportistas universitarios. Pero la propuesta ha encontrado resistencia durante todo el proceso. Entre las objeciones planteadas anteriormente figuraban la duración de la temporada y las normas de elegibilidad, mientras que el Gabinete de la División I de la NCAA también cuestionó sus posibles efectos en los estudios.

    Para Cirovski, sin embargo, lo más preocupante es el panorama general. Cree que el fútbol universitario masculino tiene dificultades para seguir el ritmo del fútbol estadounidense y que mantener el modelo actual supone el riesgo de quedarse aún más atrás. Un cambio que él y otros partidarios consideran esencial podría ahora no llegar a producirse. Un futuro que parecía al alcance se presenta extraordinariamente incierto.

    «Creo que todo seguirá igual, lo que significa que no habrá crecimiento, como no lo ha habido en los últimos 40 años, que seguiremos siendo irrelevantes pese a nuestros campeonatos nacionales y que continuaremos dependiendo cada vez más de jugadores de otros países porque los jugadores nacionales seguirán optando por no ir a la universidad», declaró Cirovski a GOAL.

    NOTA: Esta noticia se ha actualizado para reflejar la revocación oficial del modelo de dos semestres para el fútbol masculino de la NCAA

  • Lidiar con un sistema que no termina de funcionar

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    El apretado calendario de otoño ha llevado a destacados entrenadores del fútbol universitario masculino a pedir reformas.

    Los entrenadores del fútbol universitario conocen de sobra el desgaste de la temporada regular. Más de 200 programas de la División I concentran sus temporadas regulares en otoño. Si se añaden los torneos de conferencia y la posibilidad de obtener una plaza en la NCAA, las exigencias no hacen más que aumentar. Los estudiantes deportistas deben compaginar partidos muy seguidos con los viajes, los estudios y los periodos habituales de descanso y recuperación que exige el fútbol de alto nivel. Los entrenadores partidarios de una reforma llevan tiempo sosteniendo que este calendario es insostenible.

    Al final de la temporada regular, muchos equipos no pueden entrenar, según contó a GOAL una fuente de uno de los programas de fútbol masculino mejor clasificados. Los calendarios cargados dejan poco tiempo para recuperarse y los entrenadores pueden acabar gestionando plantillas mermadas. La fuente sostuvo que el desarrollo de los jugadores también puede verse perjudicado, ya que la prioridad pasa a ser sobrevivir en lugar de perfeccionar el sistema de juego de cara al tramo final de la temporada.

    Según las fuentes, la consecuencia es que hay menos tiempo para preparar a los jugadores para el fútbol profesional y resulta más difícil mantener la calidad del juego a medida que avanza la temporada. Un director general de la MLS ofreció una valoración especialmente tajante al decir a GOAL que el draft de la MLS ya no tiene «ningún valor».

    Sin embargo, está claro que los clubes valoran de forma distinta esas oportunidades. En 2024, el Philadelphia Union traspasó ocho elecciones del draft de la MLS, repartidas a lo largo de tres años, al Colorado Rapids a cambio de 350.000 dólares garantizados en dinero de asignación general, con hasta 250.000 dólares adicionales sujetos a condiciones de rendimiento. Philadelphia estaba dispuesto a desprenderse de sus elecciones de tres años. Colorado estaba dispuesto a pagar por ellas.

  • Los argumentos a favor de un modelo de dos semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Sasho Cirovski, entrenador principal de Maryland, ha sido uno de los principales defensores de un modelo de dos semestres.

    Ahí es donde entra en juego el modelo de dos semestres. No es una panacea, pero, en teoría, permite abordar algunos de esos problemas, según argumentaron las fuentes. Repartir los partidos entre dos semestres deja más tiempo para recuperarse. Además, sus partidarios sostienen que trasladar el campeonato nacional de diciembre a la primavera podría dar a este deporte más posibilidades de atraer la atención de los aficionados al deporte menos habituales.

    «La concentración de partidos en otoño plantea muchos problemas. Uno de ellos tiene que ver con el campeonato. Que se celebre en diciembre significa que, inevitablemente, no hay espacio para nuestro deporte en las retransmisiones. El fútbol americano universitario está en plena ebullición. La NFL también. El baloncesto universitario acaba de empezar», afirmó Brian Wiese, entrenador de Georgetown. «Quedamos relegados a las últimas páginas, si es que aparecemos en alguna».

    Las universidades conservarían la flexibilidad para distribuir los partidos entre los dos semestres. La propuesta permitiría disputar hasta 18 partidos en otoño y hasta 10 en primavera, sin superar el límite anual vigente. Así, los programas podrían seguir concentrando la mayor parte de su calendario en otoño.

    «En esencia, puedes seguir jugando todos tus partidos en otoño y el mismo número de partidos que juegas ahora en primavera, y mantener así tu modelo actual», señaló Wiese.

    Los partidarios de la propuesta también sostienen que un calendario menos comprimido supondría menos clases perdidas y más tiempo de recuperación. En Georgetown, según Wiese, la reacción de los jugadores ha sido rotunda.

    «En nuestro vestuario, todos los jugadores, los 28 de 28, dijeron: “Esto sería increíble”. Todos los jugadores que estamos reclutando dijeron: “Esto sería increíble”. No hay ni un solo jugador que diga: “No sé si esto me gusta tanto”», explicó Wiese.

    Desde finales de la década de 1990 han existido distintas versiones de un plan similar. En 1998, Bob Warming, uno de los entrenadores más destacados del fútbol universitario, fue coautor de un documento que proponía celebrar el campeonato nacional en mayo, pero no logró que se aprobara pese a lo que describió como un «impulso» entre los presentes.

    Desde entonces, Cirovski y Carlos Somoano, entrenador de North Carolina, han mantenido viva la iniciativa, aunque han defendido un cambio de mayor alcance.

    Tras años de intentos fallidos, la iniciativa cobró verdadero impulso en mayo, cuando el Comité de Supervisión del Fútbol Masculino de la División I adoptó la propuesta. El Gabinete de la División I la devolvió en junio para una nueva revisión antes de ratificarla en octubre. Para sus partidarios, ese voto favorable parecía dejar al alcance un cambio largamente esperado.

  • «Tenemos serias preocupaciones»

    College Cup
    IMAGN

    Disputar partidos oficiales durante los meses de frío ha sido una preocupación importante para quienes han votado a favor de revocar

    Sin embargo, aquella misma reunión de octubre también abrió la puerta a que los detractores revocaran el cambio.

    La propuesta obtuvo el 67,4 % de los votos ponderados del Gabinete, por debajo del 75 % necesario para evitar un plazo de 30 días en el que podía ser revocada. Entre quienes votaron en contra estaba Allen Greene, director deportivo de Pitt. Según el recuento publicado por la NCAA, un voto a favor de Greene habría elevado el apoyo por encima de ese umbral.

    Fuentes consultadas por GOAL señalaron que Jay Vidovich, entrenador del equipo masculino de fútbol de Pitt, no había sido informado de antemano de la decisión de Greene y describieron su voto como una sorpresa para los partidarios de la propuesta. Greene no respondió a una solicitud de comentarios.

    Según las fuentes, los miembros del comité que apoyaban el cambio no estaban preparados para la campaña que vino después. Una vez obtenida la aprobación, sus partidarios no habían preparado un plan alternativo de comunicación para afrontar una campaña sostenida destinada a revocarlo. Además, el proceso de revocación mediante el voto de las instituciones difería de la votación ponderada del Gabinete: cada institución de la División I con derecho a voto disponía de un voto de igual valor, incluidas las que no cuentan con un equipo masculino de fútbol.

    Aun así, los partidarios de la propuesta creían inicialmente que a los detractores les costaría alcanzar los 241 votos necesarios. Según la información de GOAL, ese umbral se alcanzó el jueves por la noche. Se confirmó el viernes por la noche.

    Joe D'Antonio, comisionado de la CAA, estaba entre quienes impulsaban la revocación. Fuentes consultadas por GOAL señalaron que, durante una videollamada reciente, dijo a los miembros del comité que había recabado apoyos para la iniciativa y que solicitaría que el Consejo de Administración de la División I examinara el asunto. Una fuente describió a D'Antonio como «enfadado» durante la llamada. Una moción posterior para revocar la decisión del Gabinete en el Consejo de Administración no prosperó. D'Antonio no respondió a una solicitud de comentarios.

    Los detractores siguieron recabando votos de las instituciones para revocar la propuesta.

    Quienes pretenden revocarla tienen sus motivos. La Universidad Drake ha señalado la carga que supondría para su personal de apoyo como una de las principales razones de su oposición. La persona responsable de la información deportiva de su equipo masculino de fútbol también se ocupa de la comunicación del baloncesto femenino, el fútbol americano, el atletismo y el tenis masculino y femenino.

    Han surgido otros problemas. Algunas instituciones han señalado la posible presión sobre las instalaciones compartidas. Las fuentes también indicaron que algunos programas podrían necesitar alquilar campos de entrenamiento adicionales, lo que aumentaría los costes. También se han destacado las dificultades de jugar partidos con frío.

    «Nos preocupan mucho las instalaciones, principalmente el mantenimiento de nuestro campo de césped natural durante los meses de invierno en el noreste, el uso de vestuarios compartidos y la imposibilidad de utilizar nuestro campo de césped artificial, ya que el lacrosse masculino y femenino también está en temporada», afirmó en un comunicado la Universidad Fairfield, que votó a favor de revocar la propuesta.

    Varios programas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que otros deportes soliciten cambios similares, lo que añadiría presión a la planificación de calendarios y a los recursos. Esos argumentos han pasado a formar parte de la campaña para conseguir el apoyo de instituciones que no cuentan con un equipo masculino de fútbol.

    Los partidarios de la propuesta rechazan que esas posibilidades deban determinar su futuro.

    «¿Os imagináis que el fútbol masculino hiciera campaña contra los intereses o una propuesta de otro deporte? Nunca ocurriría. Y no solo eso: ocupamos un lugar tan bajo en la jerarquía que nos pondrían rápidamente en nuestro sitio por atrevernos a hacerlo», dijo Somoano.

  • Las universidades se apresuran a reaccionar mientras las disciplinas deportivas se enfrentan entre sí

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, de la Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, ha instado a las universidades a oponerse al cambio de calendario.

    Durante el último mes se han formado importantes bloques de voto. La Ivy League afirmó que todas sus universidades votarían a favor de retirar la propuesta, aunque una de ellas esperó hasta relativamente tarde para posicionarse en contra. Las fuentes también señalaron que todas las universidades de otras conferencias, entre ellas la ASUN, la CAA, la Horizon y la Big South, se oponen a la propuesta. GOAL contactó con varias de esas conferencias, pero ninguna quiso hacer comentarios. La NCAA también declinó comentar. Un puñado de universidades que no tienen equipo de fútbol masculino no respondió a las solicitudes de comentarios.

    Sin embargo, los programas con un historial de éxitos en conferencias mayoritariamente contrarias a la propuesta han adoptado posturas distintas. Según fuentes que señalaron que el resto de la Atlantic 10 se opone, se espera que Saint Louis University, que ha ganado 10 campeonatos nacionales, apoye la propuesta. En otras conferencias, las posturas están más repartidas. El viernes por la mañana, las fuentes indicaban que cinco universidades de la Big East respaldaban la retirada de la propuesta y siete la apoyaban.

    Otros deportes también han intervenido. El jueves por la mañana, J.B. Clarke, de la Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, envió un correo electrónico en el que instaba a las universidades a votar a favor de retirar la propuesta.

    Detrás de esa oposición hay preocupaciones prácticas. Algunas universidades comparten instalaciones para el fútbol y el lacrosse, y los partidarios del modelo reconocieron que la coincidencia de los calendarios de primavera podría generar dificultades. Pero la intervención de Clarke contra la propuesta enfureció a sus defensores.

    «El alarmismo está fuera de control y, a estas alturas, es más que despreciable. Hay gente que intenta bloquear todo esto por motivos egoístas», afirmó Cirovski.

  • Un supuesto correo electrónico falso y unas tácticas controvertidas

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Los partidarios de la propuesta han cuestionado la campaña de presión y la forma en que algunas instituciones tomaron sus decisiones.

    El resultado ha causado una mezcla de sorpresa e incredulidad entre quienes pensaban que se confirmaría el cambio crucial que esperaban.

    En los últimos días, el comité de supervisión y los entrenadores universitarios se han apresurado a explicar la propuesta a las instituciones con derecho a voto. Sus defensores han expresado su frustración por el tono del debate y sostienen que algunas objeciones reflejan malentendidos sobre cómo funcionaría el nuevo calendario.

    «Hay muchísimas maniobras entre bastidores y mucha oposición. Pueden aprovechar el funcionamiento del sistema porque todo eso viene de los administradores y de las personas que trabajan dentro de ese ciclo», explicó Somoano.

    También han surgido preguntas sobre cómo tomó su decisión cada universidad. GOAL supo que una institución del Power Four emitió un voto para revocar la propuesta sin que su director deportivo lo supiera, aunque posteriormente lo retiró.

    Una fuente afirmó a GOAL que un lobista creó una cuenta de correo electrónico con una identidad falsa, se hizo pasar por un «progenitor preocupado» llamado Gustav y envió un mensaje a administradores de todo el país para explicarles cómo podían votar a favor de revocar la propuesta.

    Cirovski fue tajante al valorar la campaña de presión en su conjunto.

    «Esta es una campaña de presión lamentable y despreciable por parte de muchas personas que ni siquiera entienden los méritos del modelo ni el efecto positivo que tendrá en los futbolistas y en el fútbol universitario masculinos», afirmó Cirovski.

    Wiese, por su parte, señaló la falta de comprensión del modelo de dos semestres como un obstáculo importante.

    «El reto en todo esto sigue siendo explicar en qué consiste realmente. Muchos de los comentarios que están haciendo algunas universidades, oficinas de cumplimiento normativo o directores deportivos son, sencillamente, inexactos desde el punto de vista de los hechos», afirmó.

    El debate también ha planteado cuestiones más amplias sobre la gobernanza de la NCAA. Algunas fuentes ven la votación como una oportunidad para que las universidades y las conferencias demuestren su influencia en decisiones que van más allá del fútbol masculino.

    «Los administradores están analizando esto desde una perspectiva mucho más amplia, por lo que podría significar y por el mensaje que transmite... Algunas universidades y conferencias probablemente piensan: “Oye, tenemos que ser capaces de demostrar que podemos unirnos” y que no se puede sacar adelante por la fuerza cualquier norma que se quiera», declaró a GOAL un alto cargo de una universidad que votó a favor de revocar la propuesta.

    Para los principales defensores de la propuesta, existe el temor de que sus detalles queden relegados en medio de esa disputa más amplia.

  • ¿Hacia dónde va el fútbol universitario a partir de ahora?

    Vermont wins

    Los entrenadores que respaldan la propuesta temen que otro revés pueda aumentar la distancia entre el fútbol universitario y el profesional.

    Se necesitan 241 votos para revocar la propuesta. El jueves por la noche, varias fuentes dijeron a GOAL que se había alcanzado ese umbral. La decisión se confirmó oficialmente el viernes por la noche, pese a un intento de última hora de convencer a quienes habían votado a favor de la revocación para que cambiaran de opinión. Un total de 247 universidades votaron a favor de revocarla. De ellas, 106 no cuentan con un programa de fútbol universitario masculino.

    Para quienes apoyaban la propuesta, las implicaciones van más allá y afectan al lugar que ocupa el fútbol universitario en el panorama nacional. Históricamente, ha sido una vía importante de acceso a la MLS y la USL. Ahora, con las academias de la MLS formando jugadores para sus primeros equipos, esa vía se enfrenta a una mayor competencia. Además, dado que la MLS pasará en julio de 2027 a un calendario que comenzará en verano y terminará en primavera, los partidarios de la reforma del fútbol universitario ven una oportunidad para ajustar mejor ambos calendarios.

    U.S. Soccer sigue apoyando el cambio, aunque no tiene voto en el proceso de la NCAA.

    «Aunque no participamos directamente en los procesos de gobierno de la NCAA, U.S. Soccer sigue apoyando la modernización del fútbol universitario masculino y cree que puede desempeñar un papel aún más importante en el desarrollo de futbolistas en Estados Unidos con cambios como los de la propuesta pendiente. Los deportistas universitarios nos han transmitido reiteradamente que el modelo de calendario redistribuido les permitiría dedicar más tiempo tanto a su formación académica como a su desarrollo futbolístico, además de mejorar el descanso y la recuperación. La propuesta también ofrece la flexibilidad de calendario que muchos han reclamado para adaptarse a las circunstancias particulares de cada universidad en cuanto al clima, las instalaciones y los recursos», dijo a GOAL por correo electrónico Dan Helfrich, director de operaciones de U.S. Soccer.

    Cirovski planteó que un grupo más reducido de universidades dispuestas a adoptar el modelo podría buscar otra vía. Sugirió la posibilidad de apoyarse en sus defensores más firmes, en lugar de seguir buscando un acuerdo entre todos los programas de fútbol masculino.

    «Nos esforzamos mucho por incluir a las 213 universidades, pero, si 130 no quieren hacerlo, tomemos a las 80 que sí quieren y encontremos una solución», afirmó.

    Varias fuentes señalaron que coordinar una alternativa así podría ser al menos tan difícil como conseguir la aprobación del modelo de dos semestres. U.S. Soccer no se comprometió con una estructura concreta, pero reiteró su apoyo a la reforma.

    «Exploraremos todas las vías si no se aprueba, pero todavía no hemos hablado de una estructura concreta. El objetivo es fortalecer el fútbol universitario mediante el proceso de la NCAA», afirmó el organismo rector del fútbol.

    El futuro del fútbol universitario sigue siendo incierto. Para los partidarios de la reforma, otro intento fallido dejaría sin resolver los problemas que llevan años tratando de abordar.

    «Esta es una oportunidad para crecer y mejorar. No hay forma de que este modelo sea sostenible. No lo es. Lo sabemos. Por eso seguimos a la cola y ni siquiera podemos conseguir que se apruebe una propuesta tan sencilla como esta. Así que tenemos que seguir buscando una solución», dijo Somoano.

    A Wiese le preocupa cuánto terreno podría perder este deporte.

    «El fútbol universitario necesita esto para seguir siendo relevante. Tenemos la oportunidad de estar estrechamente vinculados a la MLS», dijo Wiese. «No es que vayamos a desaparecer, pero podríamos quedar muy reducidos en comparación con lo que somos ahora».