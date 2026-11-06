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College Soccer 1-1 Part 2GOAL

«Podríamos quedarnos muy pequeños»: un correo electrónico presuntamente falso, votaciones inesperadas y la dura batalla por el futuro del fútbol universitario masculino mientras la reforma de los dos semestres amenaza con fracasar

Una reforma histórica del calendario de la NCAA se enfrenta a una rebelión de última hora: las universidades están divididas por la cuestión de los recursos y destacados entrenadores advierten de que el fútbol universitario corre el riesgo de quedarse atrás.

Thomas Hindle
Traducido por

  • El 7 de octubre, Sasho Cirovski estaba de celebración.

    El entrenador del equipo masculino de fútbol de Maryland había logrado una victoria con potencial para dejar huella mucho más allá de College Park, donde ha ganado tres campeonatos nacionales. Había contribuido a que se aprobara una propuesta capaz de transformar la estructura misma del fútbol universitario masculino. Menos de un mes después, aquel avance está en peligro. Y para Cirovski hay mucho más en juego que un cambio de calendario.

    Cirovski fue uno de los principales defensores y artífices de una reforma del fútbol universitario masculino que repartiría la temporada de la División I, disputada tradicionalmente en otoño y con el campeonato en diciembre, entre dos semestres del curso académico. Él y varios entrenadores de los programas más exitosos de la División I llevan años reclamando un cambio de esa magnitud. Y en octubre, tras varios intentos fallidos, parecía que la propuesta por fin había salido adelante, con el firme respaldo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

    Sin embargo, en las últimas semanas, una iniciativa de última hora para revocar el plan ha llevado aquel avance al borde del fracaso. La aprobación de octubre estaba sujeta a un plazo de 30 días durante el cual las universidades con derecho a voto de la División I, incluidas las que no tienen equipo de fútbol masculino, podían votar en contra del cambio. Para el jueves por la noche ya se había alcanzado el umbral de 241 votos necesario para revocar la propuesta, según la información de GOAL. La NCAA confirmó el viernes por la noche que la propuesta había sido revocada. Fuentes dijeron a GOAL que 247 universidades votaron a favor de revocarla.

    Sus defensores sostienen que el fútbol universitario necesita entrar en una nueva era para seguir siendo relevante y apoyar mejor a los estudiantes deportistas. Pero la propuesta ha encontrado resistencia durante todo el proceso. Entre las objeciones iniciales figuraban la duración de la temporada y las normas de elegibilidad, mientras que el Gabinete de la División I de la NCAA también cuestionó su posible repercusión en los estudios.

    Para Cirovski, sin embargo, la situación en su conjunto es más preocupante. Cree que al fútbol universitario masculino le cuesta seguir el ritmo de la evolución del fútbol en Estados Unidos y que mantener el modelo actual podría dejarlo aún más atrás. Un cambio que él y otros partidarios consideran esencial podría ahora no llegar a producirse. Un futuro que parecía al alcance de la mano se presenta ahora sumamente incierto.

    «Creo que todo va a seguir igual: ningún crecimiento en los últimos 40 años, ninguna relevancia pese a nuestros campeonatos nacionales, y seguiremos dependiendo cada vez más de jugadores internacionales porque los jugadores del país van a seguir renunciando a pasar por la universidad», declaró Cirovski a GOAL.

    NOTA: Esta noticia se ha actualizado para reflejar la revocación oficial del modelo de dos semestres para el fútbol masculino de la NCAA

  • Lidiar con un sistema en dificultades

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    El apretado calendario de otoño ha llevado a destacados entrenadores del fútbol universitario masculino a pedir una reforma.

    Los entrenadores del fútbol universitario conocen de sobra el esfuerzo y el desgaste de la temporada regular. Más de 200 programas de la División I concentran su temporada regular en otoño. Si se suman los torneos de conferencia y la posibilidad de clasificarse para un torneo de la NCAA, las exigencias no hacen más que aumentar. Los deportistas universitarios deben compaginar partidos muy seguidos con los viajes, los estudios y el descanso y la recuperación habituales para un futbolista de alto nivel. Los entrenadores partidarios de una reforma llevan tiempo sosteniendo que este calendario es insostenible.

    Al final de la temporada regular, muchos equipos no pueden entrenar, según explicó a GOAL una fuente de un programa de fútbol masculino situado entre los mejor clasificados. Los calendarios cargados dejan poco tiempo para recuperarse y los entrenadores pueden verse obligados a gestionar plantillas mermadas. El desarrollo de los jugadores también puede verse perjudicado, sostuvo la fuente, porque la prioridad pasa a ser llegar al final de la temporada en lugar de perfeccionar un sistema de juego para afrontar su tramo decisivo.

    Según las fuentes, esto deja menos tiempo para preparar a los jugadores para el fútbol profesional y dificulta mantener la calidad del juego a medida que avanza la temporada. Un director general de la MLS fue especialmente tajante al afirmar a GOAL que el draft de la MLS ya no tiene «ningún valor».

    Los clubes, sin embargo, claramente conceden distinto valor a esas oportunidades. En particular, en 2024, el Philadelphia Union traspasó ocho elecciones del draft de la MLS, repartidas a lo largo de tres años, al Colorado Rapids a cambio de 350.000 dólares garantizados en fondos de asignación general, con hasta 250.000 dólares más sujetos al cumplimiento de condiciones de rendimiento. Philadelphia estaba dispuesto a desprenderse de sus elecciones de tres años. Colorado estaba dispuesto a pagar por ellas.

  • Argumentos a favor de un modelo de dos semestres

    Sasho Cirovski 2026
    Getty

    Sasho Cirovski, entrenador de Maryland, ha sido uno de los principales defensores de un modelo de dos semestres.

    Ahí es donde entra en juego el modelo de dos semestres. No es una panacea, pero, en teoría, aborda algunos de esos problemas, según las fuentes. Repartir los partidos entre dos semestres deja más tiempo para la recuperación. Además, quienes apoyan la propuesta sostienen que trasladar el campeonato nacional de diciembre a la primavera podría dar al fútbol más oportunidades de atraer a los aficionados al deporte menos habituales.

    «La concentración de partidos en otoño plantea muchos problemas. Uno de ellos es el campeonato. Que se celebre en diciembre significa que, por fuerza, no hay espacio en los medios audiovisuales para nuestro deporte. El fútbol americano universitario está en pleno apogeo. La NFL también. El baloncesto universitario acaba de empezar», afirmó Brian Wiese, entrenador de Georgetown. «Somos una noticia de última página, si es que aparecemos en alguna».

    Las universidades conservarían la flexibilidad para distribuir los partidos entre los dos semestres. La propuesta permitiría disputar hasta 18 partidos en otoño y hasta 10 en primavera, dentro del límite anual vigente. Eso dejaría margen para que los programas mantuvieran la mayor parte de su calendario en otoño.

    «En esencia, puedes seguir jugando todos tus partidos en otoño y el mismo número que juegas ahora en primavera, y mantener así tu modelo actual», dijo Wiese.

    Quienes defienden la propuesta también sostienen que un calendario menos comprimido supondría faltar a menos clases y disponer de más tiempo para recuperarse. En Georgetown, según Wiese, la reacción de los jugadores ha sido rotunda.

    «En nuestro vestuario, todos los jugadores, los 28 de 28, dijeron: “Esto sería increíble”. Todos nuestros futuros jugadores dijeron: “Esto sería increíble”. No hay ni uno solo que diga: “No sé si esto me gusta tanto”», afirmó Wiese.

    Desde finales de la década de 1990 han existido distintas versiones de un plan similar. En 1998, Bob Warming, uno de los entrenadores más destacados del fútbol universitario, fue coautor de un documento que proponía celebrar el campeonato nacional en mayo, pero no logró que se aprobara pese a lo que describió como un «impulso» entre los presentes.

    Desde entonces, Cirovski y Carlos Somoano, entrenador de North Carolina, han mantenido viva la iniciativa, aunque han defendido cambios de mayor alcance.

    Tras años de intentos fallidos, la iniciativa cobró un impulso real en mayo, cuando el Comité de Supervisión del Fútbol Masculino de la División I adoptó la propuesta. El Gabinete de la División I la devolvió para una nueva revisión en junio, antes de ratificarla en octubre. Para sus partidarios, aquella votación favorable pareció dejar al alcance un cambio largamente esperado.

  • «Tenemos serias preocupaciones»

    College Cup
    IMAGN

    Disputar partidos oficiales durante los meses de frío ha sido una preocupación importante para quienes han votado a favor de revocar

    Sin embargo, aquella misma reunión de octubre también abrió la puerta a que los opositores revocaran el cambio.

    La propuesta obtuvo el 67,4 % del voto ponderado del Gabinete, por debajo del 75 % necesario para evitar un plazo de 30 días durante el cual podía ser revocada. Entre quienes votaron en contra figuraba Allen Greene, director deportivo de Pitt. Según el recuento publicado por la NCAA, un voto a favor de Greene habría elevado el apoyo por encima de ese umbral.

    Fuentes consultadas por GOAL señalaron que Jay Vidovich, entrenador del equipo masculino de fútbol de Pitt, no había sido informado de antemano de la decisión de Greene y describieron su voto como una sorpresa para los partidarios de la propuesta. Greene no respondió a una solicitud de comentarios.

    Según las fuentes, los miembros del comité que apoyaban el cambio no estaban preparados para la campaña que vino después. Una vez obtenida la aprobación, sus partidarios no habían elaborado un plan de comunicación alternativo para hacer frente a un esfuerzo sostenido por revocarlo. El proceso de revocación mediante el voto de las instituciones también difería de la votación ponderada del Gabinete: cada universidad con derecho a voto de la División I disponía de un voto de igual valor, incluidas aquellas que no cuentan con un equipo masculino de fútbol.

    Aun así, los partidarios de la propuesta creían inicialmente que a sus opositores les costaría alcanzar los 241 votos necesarios. Según la información de GOAL, ese umbral se alcanzó el jueves por la noche. Se confirmó el viernes por la noche.

    Joe D'Antonio, comisionado de la CAA, figuraba entre quienes impulsaban la revocación. Fuentes consultadas por GOAL señalaron que, durante una reciente videollamada, comunicó a los miembros del comité que había reunido apoyos para esa iniciativa y que pediría a la junta directiva de la División I que examinara la cuestión. Una fuente describió a D'Antonio como «enfadado» durante la llamada. Una moción posterior para revocar la decisión del Gabinete en la junta directiva no prosperó. D'Antonio no respondió a una solicitud de comentarios.

    Los opositores siguieron recabando votos de las instituciones para revocar la propuesta.

    Quienes buscan revocarla tienen sus motivos. La Universidad de Drake ha señalado la carga que supondría para su personal de apoyo como una de las principales razones de su oposición. La persona responsable de la información deportiva del equipo masculino de fútbol también se encarga de la comunicación del baloncesto femenino, el fútbol americano, el atletismo y el tenis masculino y femenino.

    También han surgido otros problemas. Algunas universidades han señalado la posible presión sobre las instalaciones compartidas. Las fuentes indicaron asimismo que algunos programas podrían necesitar alquilar campos de entrenamiento adicionales, lo que aumentaría los costes. También se han destacado las dificultades de disputar partidos con frío.

    «Nos preocupan mucho las instalaciones, principalmente el mantenimiento de nuestro campo de césped natural durante los meses de invierno en el noreste, el uso de vestuarios compartidos y la imposibilidad de utilizar nuestro campo de césped artificial, ya que el lacrosse masculino y femenino también está en temporada», afirmó en un comunicado la Universidad de Fairfield, que votó a favor de revocar la propuesta.

    Varios programas también han expresado su preocupación por la posibilidad de que otros deportes soliciten cambios similares, lo que generaría más presión sobre los calendarios y los recursos. Esos argumentos han pasado a formar parte de la campaña para conseguir el apoyo de universidades que no cuentan con un equipo masculino de fútbol.

    Los partidarios de la propuesta rechazan que esas posibilidades deban determinar su futuro.

    «¿Os imagináis que el fútbol masculino hiciera campaña contra los intereses o la propuesta de otro deporte? Nunca ocurriría. Y no solo eso: ocupamos un lugar tan bajo en la jerarquía que, si nos atreviéramos a hacerlo, nos bajarían de un golpe del pedestal», afirmó Somoano.

  • Las universidades se movilizan mientras las disciplinas deportivas se vuelven unas contra otras

    2024 NCAA Division I Men's Lacrosse Championship
    Getty Images Sport

    J.B. Clarke, de la Asociación Interuniversitaria de Entrenadores de Lacrosse Masculino, ha instado a los centros educativos a oponerse al cambio de calendario.

    Durante el último mes se han formado bloques de voto importantes. La Ivy League afirmó que todas sus universidades votarían a favor de revocar la propuesta, aunque una de ellas esperó hasta relativamente tarde para posicionarse en contra. Según las fuentes, las universidades de varias otras conferencias, entre ellas la ASUN, la CAA, la Horizon y la Big South, también se oponen por unanimidad. GOAL se puso en contacto con varias de esas conferencias, pero ninguna quiso hacer comentarios. La NCAA también declinó hacer comentarios. Un puñado de universidades que no cuentan con equipos de fútbol masculino no respondió a las solicitudes de declaraciones.

    Sin embargo, los programas que históricamente han tenido éxito en conferencias por lo demás reticentes han adoptado posturas distintas. Según las fuentes, Saint Louis University, que ha ganado 10 campeonatos nacionales, previsiblemente apoyará la propuesta, mientras que el resto de la Atlantic 10 se opone a ella. En otras conferencias hay un reparto más equilibrado. El viernes por la mañana, las fuentes indicaban que cinco universidades de la Big East apoyaban la revocación y siete respaldaban la propuesta.

    Otros deportes también han intervenido. El jueves por la mañana, J.B. Clarke, de la Intercollegiate Men's Lacrosse Coaches Association, difundió un correo electrónico en el que instaba a las universidades a votar a favor de revocar la propuesta.

    Detrás de esa oposición hay preocupaciones prácticas. Algunas universidades comparten instalaciones para el fútbol y el lacrosse, y los defensores del modelo reconocieron que la coincidencia de los calendarios de primavera podría generar dificultades. Pero la intervención de Clarke contra la propuesta indignó a sus partidarios.

    «El alarmismo está fuera de control y, a estas alturas, es más que despreciable; hay gente que intenta bloquear todo esto por motivos egoístas», afirmó Cirovski.

  • Un supuesto correo electrónico falso y unas tácticas controvertidas

    NCAA Division I Men's Soccer Championships - Final
    Getty Images Sport

    Los partidarios de la propuesta han cuestionado la campaña de presión y cómo algunas instituciones llegaron a tomar sus decisiones.

    El resultado ha provocado una mezcla de sorpresa e incredulidad entre quienes creían que se confirmaría el cambio crucial que esperaban.

    En los últimos días, tanto el comité de supervisión como los entrenadores universitarios se han apresurado a explicar la propuesta a las instituciones con derecho a voto. Sus partidarios han expresado su frustración por el tono del debate y sostienen que algunas objeciones reflejan malentendidos sobre cómo funcionaría el nuevo calendario.

    «Las maniobras políticas entre bastidores y la oposición son muy intensas, y consiguen aprovechar el sistema porque proceden de los administradores y de las personas que trabajan dentro de ese ciclo», explicó Somoano.

    También han surgido preguntas sobre cómo tomó cada universidad su decisión. GOAL supo que una institución del Power Four emitió un voto para revocar la propuesta sin que su director deportivo lo supiera, aunque más tarde lo retiró.

    Una fuente afirmó a GOAL que un lobista creó una cuenta de correo electrónico con una identidad falsa, se hizo pasar por un «padre preocupado» llamado Gustav y envió un mensaje a administradores de todo el país explicándoles cómo podían votar para revocar la propuesta.

    Cirovski fue tajante al expresar su opinión sobre la campaña de presión en su conjunto.

    «Es una campaña de presión lamentable y despreciable por parte de muchísimas personas que ni siquiera entienden los méritos del modelo y el efecto positivo que tendrá en los futbolistas y en el fútbol universitario masculino», afirmó Cirovski.

    Wiese, por su parte, señaló que la falta de comprensión del modelo de dos semestres es un obstáculo importante.

    «El reto en todo esto sigue siendo explicar en qué consiste realmente. Muchos de los comentarios que hacen algunas universidades, departamentos de cumplimiento normativo o directores deportivos son sencillamente inexactos desde el punto de vista de los hechos», afirmó.

    El debate también ha planteado cuestiones más amplias sobre la gestión de la NCAA. Algunas fuentes consideran que la votación es una oportunidad para que las universidades y las conferencias demuestren su influencia en decisiones que van más allá del fútbol universitario masculino.

    «Los administradores están analizando esto desde una perspectiva mucho más amplia, por lo que podría significar y por el mensaje que transmite... Algunas universidades y conferencias probablemente piensen: “Oye, tenemos que demostrar que podemos unirnos” y que no se puede imponer sin más cualquier medida normativa que quieran», declaró a GOAL un alto cargo de una universidad que votó a favor de revocar la propuesta.

    Para los principales defensores de la propuesta, la preocupación es que sus detalles relativos al fútbol acaben perdiéndose en esa disputa más amplia.

  • ¿Hacia dónde va el fútbol universitario a partir de ahora?

    Vermont wins

    Los entrenadores que apoyan la propuesta temen que otro revés deje al fútbol universitario aún más rezagado respecto al profesional.

    Se necesitan 241 votos para revocar la propuesta. El jueves por la noche, varias fuentes dijeron a GOAL que se había alcanzado ese umbral. La aprobación de la moción se confirmó oficialmente el viernes por la noche, pese a un intento de última hora de convencer a quienes habían votado a favor de la revocación para que cambiaran de opinión. En total, 247 universidades votaron a favor de revocar la propuesta. De ellas, 106 no cuentan con un programa de fútbol universitario masculino.

    Para quienes apoyan la propuesta, las implicaciones van más allá de la competición universitaria y afectan a su lugar en el panorama nacional. Históricamente, el fútbol universitario ha sido una vía importante de acceso a la MLS y la USL. Ahora que las academias de la MLS forman jugadores para los primeros equipos, esa vía afronta una mayor competencia. Además, con el paso de la MLS a un calendario de verano a primavera en julio de 2027, los partidarios de la reforma del fútbol universitario ven una oportunidad para acercar ambos calendarios.

    U.S. Soccer sigue apoyando el cambio, aunque no tiene voto en el proceso de la NCAA.

    «Aunque no participamos directamente en los procesos de gobierno de la NCAA, U.S. Soccer sigue apoyando la modernización del fútbol universitario masculino y cree que puede desempeñar un papel aún más importante en la trayectoria de los futbolistas estadounidenses con cambios como los incluidos en la propuesta pendiente. Los estudiantes deportistas nos han transmitido reiteradamente que el modelo de calendario redistribuido les daría tiempo para centrarse mejor tanto en su formación académica como en su desarrollo futbolístico, además de permitirles descansar y recuperarse mejor. La propuesta también ofrece la flexibilidad de programación que muchos han reclamado para adaptarse a las circunstancias particulares de cada universidad en materia de clima, instalaciones y recursos», dijo a GOAL por correo electrónico Dan Helfrich, director de operaciones de U.S. Soccer.

    Cirovski sugirió que un grupo más reducido de universidades dispuestas a adoptar el modelo podría buscar otra vía. Planteó la posibilidad de apoyarse en quienes más firmemente lo respaldan, en lugar de seguir intentando alcanzar un acuerdo entre todos los programas de fútbol masculino.

    «Nos esforzamos mucho por incluir a las 213 universidades, pero, si 130 no quieren hacerlo, reunamos a las 80 que sí quieren y busquemos una solución», afirmó.

    Varias fuentes señalaron que coordinar una alternativa de ese tipo podría ser al menos tan difícil como lograr la aprobación del modelo de dos semestres. U.S. Soccer no se comprometió con una estructura concreta, pero reiteró su apoyo a la reforma.

    «Exploraremos todas las vías si no se aprueba, pero todavía no hemos hablado de ninguna estructura concreta. El objetivo es fortalecer el fútbol universitario a través del proceso de la NCAA», señaló el organismo rector del fútbol estadounidense.

    El futuro del fútbol universitario sigue siendo incierto. Para quienes defienden la propuesta, un nuevo intento fallido dejaría sin resolver los problemas que llevan años tratando de abordar.

    «Esta es una oportunidad para crecer y mejorar. No hay forma de que este modelo sea sostenible. No lo es. Lo sabemos. Por eso seguimos en el fondo y ni siquiera conseguimos que se apruebe una propuesta tan sencilla como esta. Así que tenemos que seguir buscando la manera», dijo Somoano.

    A Wiese le preocupa cuánto terreno podría perder este deporte.

    «El fútbol universitario necesita esto para seguir siendo relevante. Tenemos la oportunidad de estar estrechamente vinculados a la MLS», afirmó Wiese. «No es que vayamos a desaparecer, pero podríamos acabar siendo mucho más pequeños de lo que somos ahora».