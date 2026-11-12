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Pep Guardiola sería un fichaje de relumbrón para la selección masculina de Estados Unidos, pero la Federación de Fútbol de Estados Unidos debería resistir la tentación de ir a por otro entrenador estrella

La trayectoria de Pep Guardiola está fuera de toda duda. Pero, con Mauricio Pochettino cada vez más cerca de la salida, la selección masculina de Estados Unidos necesita algo más que otra superestrella para construir su proyecto de cara a 2030.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Las fotos parecían aparecer un día sí y otro no. En una se veía a Pep Guardiola paseando por las calles nevadas del Soho con gorro y guantes, pero con un estilo que parecía no costarle ningún esfuerzo. En otra, Guardiola daba un paseo a paso ligero por Central Park, de la mano de sus hijos. Iba a restaurantes, cafeterías y conciertos.

    En definitiva, parecía pasar el tiempo paseando y haciendo cosas de lo más normales en Nueva York. Pocos considerarían la ciudad que nunca duerme un lugar acogedor en el que tomarse un respiro. Pero para Guardiola, en 2012, fue un auténtico refugio. El fútbol todavía no era lo bastante popular en Estados Unidos como para que le reconocieran constantemente. Thierry Henry rozaba entonces la categoría de estrella. Pero Guardiola, pese a haber dirigido en el Barcelona a uno de los mejores equipos de la era moderna, paseaba con relativa tranquilidad y sin que le reconocieran, salvo por alguna que otra foto.

    Eso, por sí solo, se ha convertido prácticamente en el punto de partida de muchos rumores durante la última década, más o menos. A Pep parecía gustarle mucho Nueva York. Por tanto, según nos dicen, ¡tiene que querer dirigir a la selección de Estados Unidos! Obviemos convenientemente la enorme distancia que hay entre «disfrutar de un lugar durante unos meses» y «querer dirigir a la selección de todo un país». Aquella estancia es uno de los pocos y poco disimulados pretextos que se esgrimen para sostener que Guardiola debería entrenar algún día a la selección de Estados Unidos. El miércoles, la fantasía se acercó a la realidad cuando The Athletic informó de que Guardiola encabeza la lista de candidatos de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino como seleccionador tras su marcha al Manchester United.

    Sin embargo, por mucho atractivo que tenga la idea, sería un rumbo equivocado para la Federación de Fútbol de Estados Unidos. El talento de Guardiola está fuera de toda duda. Lo que merece un examen mucho más detenido es si encaja en el puesto. Con 2030 en el horizonte, la selección de Estados Unidos necesita un entrenador capaz de establecer una identidad clara con poco tiempo de preparación, trabajar con los jugadores disponibles y comprometerse con el proyecto más allá de sus grandes citas. Sería fácil celebrar otra presentación espectacular. Lo difícil es construir algo que sobreviva al próximo cambio de entrenador.

  • El coste de empezar de cero otra vez

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino parece estar a punto de dejar la selección masculina de Estados Unidos, ya que su llegada al Manchester United está prácticamente cerrada.

    Conviene examinar, en primer lugar, qué quiere ser la selección de Estados Unidos.

    El nombramiento de Pochettino reflejó ambición. Donantes de renombre aportaron dinero y el técnico percibía alrededor de seis millones de dólares al año como seleccionador. En su rueda de prensa de presentación habló de llegar lejos en los Mundiales. Un año después, decía creer de verdad que Estados Unidos podía ganar el Mundial. Desde luego, parece haber sintonía a todos los niveles: los máximos responsables del fútbol estadounidense coinciden, en general, en que la selección tiene potencial para convertirse en una potencia mundial de este deporte. El nombramiento de Pochettino fue la materialización, tanto económica como tangible, de esa ambición sin reservas.

    No había nada malo en esa ambición. La contratación de Pochettino dejó claro que la Federación de Fútbol de Estados Unidos quería elevar sus expectativas, y su equipo consiguió la primera victoria del país en una eliminatoria de un Mundial desde 2002. Una posible marcha no borra ese progreso.

    Pero sí pone de manifiesto la fragilidad de un proyecto construido en gran medida en torno a un solo nombramiento. Si Pochettino se marcha al Manchester United tan poco después de renovar su contrato, la federación tendrá que buscar de nuevo a alguien que lleve adelante sus planes. Eso debería dar pie a un análisis serio de cómo mantener la continuidad del proyecto cuando se marcha su figura más destacada. Limitarse a sustituir a un técnico de renombre por otro dejaría esa pregunta sin respuesta.

  • Trabajar con una plantilla de menor nivel

    Rodri
    Getty Images

    Rodri fue una pieza clave en varias plantillas del Manchester City.

    Y así llegamos a Guardiola, un entrenador que, por definición, pertenece a la élite del fútbol europeo. Su palmarés es extraordinario. Ningún otro entrenador del fútbol europeo puede igualar sus logros. 41 trofeos. 11 títulos de liga. Tres Champions League. Se enfrentó a Jose Mourinho como entrenador del Barcelona y ganó. Se enfrentó a Jurgen Klopp cuando este dirigía al Dortmund y al Liverpool, y ganó. Los debates sobre quién es el mejor de todos los tiempos pueden llegar a ser un poco absurdos en este deporte. Pero, si hubiera que elaborar una lista de los mejores entrenadores de fútbol, Guardiola estaría sin duda entre los primeros.

    Los mayores éxitos de Guardiola han venido acompañados de ventajas que el fútbol de selecciones no puede ofrecer: trabajo diario con sus jugadores, plantillas de élite y la posibilidad de fichar para puestos concretos. Su capacidad para mejorar a esos jugadores forma parte de su grandeza. Pero trasladar ese trabajo a la USMNT exigiría una adaptación considerable.

    Estados Unidos tiene futbolistas de talento. También cuenta con un grupo cerrado de jugadores seleccionables y poco tiempo para trabajar juntos. Guardiola tendría que construir su equipo en función de esas realidades, simplificar cuando fuera necesario y adaptar sus ideas a la plantilla.

    Tyler Adams no es Rodri. Esa comparación, por sí sola, no descarta a Guardiola, pero ilustra el desafío. No habría un mercado de fichajes al que recurrir para cubrir una carencia, y dispondría de muchas menos sesiones de entrenamiento para enseñar las alternativas. Ese es el principal motivo para cuestionar si encajaría.

  • ¿Quiere otro proyecto?

    guardiola maresca
    (C)Getty images

    Guardiola dejó claro que se había quedado sin energía durante sus últimos días en el Manchester City.

    También hay preguntas más personales que plantearse sobre el propio Guardiola. Como dejó claro en entrevistas y en el revelador documental A Beautiful Obsession, las exigencias de su trabajo en el Manchester City le habían pasado factura. Se marchó porque necesitaba un descanso, y sus reflexiones apenas daban a entender que estuviera deseando embarcarse de inmediato en otro proyecto.

    «Será difícil volver. Necesito renovar muchas cosas», dijo en el documental.

    Esas palabras deberían hacer reflexionar a la Federación de Fútbol de Estados Unidos. El fútbol de selecciones tiene un ritmo diferente, con menos partidos y menos trabajo diario de entrenamiento. Quizá eso ayude a Guardiola a recuperar las ganas. Pero la federación apostaría por que un cambio de escenario le devolviera una energía que él mismo había puesto abiertamente en duda.

    Y eso importa para un equipo que aspira a convertirse en un auténtico candidato. La selección masculina de Estados Unidos necesita un entrenador dispuesto a volcarse en los próximos cuatro años, definir una identidad y sacar lo mejor de una generación emergente. La brillantez táctica de Guardiola sería un enorme activo. Que esté preparado para asumir esa responsabilidad es mucho menos seguro.

    Su decisión de alejarse merece comprensión y empatía. Pero también hay que valorar con claridad qué necesita ahora Estados Unidos. Apostar por un entrenador que ha hablado con tanta franqueza de su necesidad de descansar supondría un riesgo considerable al comienzo de otro ciclo mundialista.

  • ¿Una estrella más grande que la selección masculina de Estados Unidos?

    Guardiola
    Getty Images

    Guardiola es una marca de enorme proyección mundial, algo que debe tenerse en cuenta al considerarlo para la selección masculina de Estados Unidos.

    Luego está la cuestión de la fama.

    Es posible que Guardiola pudiera pasear por Nueva York en 2012 sin que apenas nadie lo reconociera. Pero ahora ya no es así. En la presentación de una equipación del Manchester City en 2025, poco antes del Mundial de Clubes, el español se vio rodeado de aficionados deseosos de conseguir un autógrafo. Su City era un equipo que atraía la atención en horario de máxima audiencia, y Guardiola estaba en el centro del proyecto, tan reconocible como los jugadores que seguían sus instrucciones.

    En pocas palabras, Guardiola llegaría con más fama a escala mundial que el equipo del que se haría cargo. Y sería todo un acontecimiento. Pero, como ocurrió con el fichaje de Messi por el PSG, la expectación vendría acompañada de unas expectativas que su nombramiento, por sí solo, no podría satisfacer. De repente, una mejora constante podría parecer insuficiente. Cualquier resultado que no supusiera llegar lejos en los grandes torneos podría considerarse un fracaso, por mucho que el equipo hubiera progresado en realidad.

    Es una situación incómoda para un proyecto que todavía intenta hacerse un hueco entre los mejores del mundo. La presencia de Guardiola elevaría las expectativas de inmediato. Mejorar las capacidades del equipo llevaría bastante más tiempo.

    Hasta el mejor entrenador necesita una estructura adecuada a su alrededor. El éxito del PSG tras la marcha de Messi ha puesto de relieve el valor de una identidad colectiva clara. La España de Vicente del Bosque, por su parte, demostró cómo un seleccionador podía guiar a un equipo repleto de estrellas dentro de una estructura de selección nacional que funcionaba. Ninguno de los dos ejemplos ofrece una fórmula que Estados Unidos pueda copiar sin más, pero ambos apuntan a la importancia del conjunto de la estructura.

    Guardiola se convertiría inevitablemente en el rostro del fútbol estadounidense. El peligro es que U.S. Soccer confundiera tener ese rostro con tener todo lo demás a punto.

  • ¿Es posible romper una tendencia?

    Lionel Scaloni
    (C)Getty Images

    Scaloni llevó a Argentina a años de éxitos tras una etapa sin triunfos

    Hay otras formas de construir una selección de éxito. España ascendió a Luis de la Fuente desde sus categorías inferiores. Argentina apostó por Lionel Scaloni, que había formado parte del cuerpo técnico de su selección. Ninguno de los dos llegó con el prestigio de Guardiola como entrenador.

    Sus resultados son difíciles de ignorar. Scaloni ganó el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. De la Fuente sumó el Mundial de 2026 a su victoria en la Eurocopa de 2024. Ambos construyeron equipos ganadores gracias a su conocimiento de los jugadores y a una idea clara de cómo sacar lo mejor de ellos.

    Es una lección útil, aunque no garantiza que apostar por alguien de dentro funcione para Estados Unidos. El próximo seleccionador debe ser elegido por la solidez con la que sus métodos, ambiciones y compromiso encajen con el puesto.

    Presentar a Guardiola sería un golpe de efecto extraordinario. Pero, con cuatro años para preparar 2030, la Federación de Fútbol de Estados Unidos debería mirar más allá del nombre más ilustre disponible. El próximo nombramiento debe dar a la selección un rumbo que pueda mantener.