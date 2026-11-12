Pep Guardiola sería un fichaje de relumbrón para la selección masculina de Estados Unidos, pero la Federación de Fútbol de Estados Unidos debería resistir la tentación de ir a por otro entrenador estrella

Las fotos parecían aparecer un día sí y otro no. En una se veía a Pep Guardiola paseando por las calles nevadas del Soho con gorro y guantes, pero con un estilo que parecía no costarle ningún esfuerzo. En otra, Guardiola daba un paseo a paso ligero por Central Park, de la mano de sus hijos. Iba a restaurantes, cafeterías y conciertos.

En definitiva, parecía pasar el tiempo paseando y haciendo cosas de lo más normales en Nueva York. Pocos considerarían la ciudad que nunca duerme un lugar acogedor en el que tomarse un respiro. Pero para Guardiola, en 2012, fue un auténtico refugio. El fútbol todavía no era lo bastante popular en Estados Unidos como para que le reconocieran constantemente. Thierry Henry rozaba entonces la categoría de estrella. Pero Guardiola, pese a haber dirigido en el Barcelona a uno de los mejores equipos de la era moderna, paseaba con relativa tranquilidad y sin que le reconocieran, salvo por alguna que otra foto.

Eso, por sí solo, se ha convertido prácticamente en el punto de partida de muchos rumores durante la última década, más o menos. A Pep parecía gustarle mucho Nueva York. Por tanto, según nos dicen, ¡tiene que querer dirigir a la selección de Estados Unidos! Obviemos convenientemente la enorme distancia que hay entre «disfrutar de un lugar durante unos meses» y «querer dirigir a la selección de todo un país». Aquella estancia es uno de los pocos y poco disimulados pretextos que se esgrimen para sostener que Guardiola debería entrenar algún día a la selección de Estados Unidos. El miércoles, la fantasía se acercó a la realidad cuando The Athletic informó de que Guardiola encabeza la lista de candidatos de Estados Unidos para sustituir a Mauricio Pochettino como seleccionador tras su marcha al Manchester United.

Sin embargo, por mucho atractivo que tenga la idea, sería un rumbo equivocado para la Federación de Fútbol de Estados Unidos. El talento de Guardiola está fuera de toda duda. Lo que merece un examen mucho más detenido es si encaja en el puesto. Con 2030 en el horizonte, la selección de Estados Unidos necesita un entrenador capaz de establecer una identidad clara con poco tiempo de preparación, trabajar con los jugadores disponibles y comprometerse con el proyecto más allá de sus grandes citas. Sería fácil celebrar otra presentación espectacular. Lo difícil es construir algo que sobreviva al próximo cambio de entrenador.