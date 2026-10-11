WASHINGTON. Emma Hayes insistió en incluir a España en el calendario para medir a la selección femenina de Estados Unidos ante la mejor del mundo. El sábado, las vigentes campeonas del mundo necesitaron apenas 14 minutos para dejar claro cuánto trabajo queda por delante.

España marcó dos goles en los primeros minutos y resistió la mejoría de Estados Unidos para imponerse por 2-0 ante los 19.220 espectadores que llenaron el Audi Field. El primero de los dos amistosos ofreció a Hayes la prueba que buscaba a menos de un año del Mundial de 2027, además de un frustrante recordatorio de lo caros que pueden salir los pequeños errores.

Las estadounidenses afrontaron su primer partido en cuatro meses con lesiones que habían trastocado su defensa y bajas de última hora que limitaron aún más las opciones de Hayes. Su apuesta por ampliar el grupo de jugadoras disponibles también siguió condicionando la convocatoria. Hayes ha recalcado en repetidas ocasiones que solo puede elegir a las jugadoras con las que cuenta y todavía no ha podido alinear de forma habitual a su mejor grupo.

Aun así, hubo problemas que fueron más allá de las ausencias.

Patri Guijarro batió a Claudia Dickey con un disparo lejano en el tercer minuto. Once minutos después, Eva Navarro remató en el segundo palo para duplicar la ventaja de España y castigar un desajuste defensivo que obligó a las estadounidenses a ir a remolque.

Estados Unidos reaccionó y acumuló 13 remates, diez de ellos a puerta, pero no logró convertir esas ocasiones en goles. La eficacia inicial de España resultó decisiva.

«No te puedes permitir ir perdiendo 2-0 contra el mejor equipo del mundo, especialmente por la forma en que encajamos esos goles», dijo Hayes después del partido.

«¿Hicimos lo suficiente para marcar más de un gol? Sin duda. Simplemente, no siempre tomamos la decisión correcta ni ejecutamos con la calidad de la que sé que somos capaces».

Pese a la frustración, Hayes sostuvo que su equipo estaba más cerca del nivel de España que hace tres años.

«Tenemos jugadoras muy, muy buenas y somos un equipo muy bueno, independientemente del resultado de hoy», afirmó.

Queda por ver con qué rapidez puede Estados Unidos salvar la distancia que aún le separa de España. Hayes cree en su grupo. Trinity Rodman y otras jugadoras ven lo aprendido el sábado como parte de un plan más amplio. El reto es convertir esas lecciones en decisiones más acertadas y una mejor ejecución, dos aspectos que faltaron ante España.