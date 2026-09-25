«¡Parad el partido!»: cómo el duelo de Irlanda contra Israel en la Liga de Naciones se convirtió en el encuentro más controvertido del fútbol
La reciente negativa de Ed Sheeran a plantarse por Macklemore, por una Palestina libre o siquiera por la libertad de expresión colocó al resto de teloneros de su gira en una posición inesperadamente incómoda, pero a nadie más que a Aaron Rowe y a los miembros del grupo folk Beoga.
No eran ni de lejos tan conocidos como Finneas o Lukas Graham. A decir verdad, ni siquiera eran especialmente conocidos en su Irlanda natal. En consecuencia, estaban inmensamente agradecidos a su "amigo" Sheeran por brindarles la oportunidad de tocar ante miles de aficionados en estadios de todo Estados Unidos. Para ellos era un nivel de exposición sin precedentes y de un valor incalculable, una experiencia difícil de creer, "de ensueño", como dijo Beoga, pero la brutal realidad de la situación exigía actuar.
Robert Kraft, el propietario multimillonario del Gillette Stadium, en el que Sheeran y sus teloneros debían actuar este fin de semana, dejó claro que Macklemore no podía formar parte del espectáculo y, para Beoga, seguir actuando "en recintos que silencian a cualquiera que defienda una Palestina libre sencillamente no era una opción para nosotros".
Rowe explicó que "como irlandeses sabemos demasiado bien lo que son el genocidio, la hambruna forzada y la ocupación violenta", así que tanto el dublinés como sus compatriotas de Beoga se apartaron. Se negaron a tocar.
Y la pregunta que ahora se hace todo el mundo en Irlanda es si algún miembro de la selección masculina hará lo mismo antes del choque de la Nations League del domingo contra Israel.
«Una enorme cantidad de presión externa»
Desde el momento en que Irlanda e Israel quedaron encuadradas en el mismo grupo en el sorteo de la Nations League de febrero en Bruselas, estaba claro que los dos partidos entre ambas selecciones iban a generar una enorme controversia.
El septiembre anterior, Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine escribieron a la UEFA solicitando la suspensión inmediata de la Israel Football Association (IFA) por infringir los estatutos tanto de la UEFA como de la FIFA relacionados con partidos en asentamientos ilegales, y con conductas racistas y discriminatorias. La petición llegó apenas dos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyera que las autoridades israelíes estaban cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, donde ya más de 70.000 personas han muerto a manos del ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y otros grupos palestinos asesinaron a 1.200 personas en territorio ocupado por Israel y tomaron 251 rehenes.
Dos meses después, en una asamblea general extraordinaria de la Football Association of Ireland (FAI), los miembros votaron a favor de presentar una moción ante la UEFA para vetar a Israel de sus competiciones europeas de clubes y selecciones. Sin embargo, en la asamblea general anual celebrada inmediatamente después, el presidente de la FAI, Paul Cooke, dijo, "de entrada, jugaríamos contra [Israel], siempre que formara parte de una competición de la UEFA".
"No debería haber dicho eso", cuenta a GOAL Dan Lambert, director comercial de Bohemians, "porque no representaba el mandato que se dio en esa reunión. El 93 por ciento de la gente respaldó esa moción.
"Pero sí creo que, desde una fase muy temprana, la FAI estuvo sometida a una enorme presión externa. Por ejemplo, cuando la moción que pedía la expulsión de Israel salió adelante el pasado noviembre, el senador estadounidense Lindsay Graham salió inmediatamente en Twitter diciendo que, si la FAI seguía adelante con este curso de acción, habría repercusiones económicas para Irlanda".
Amenaza «inventada»
En las secuelas inmediatas del sorteo de la Nations League, el taoiseach irlandés (primer ministro) Michael Martin también elogió a la FAI por tomar «la decisión correcta de cumplir con los partidos» y expresó su confianza en que el partido en casa pudiera disputarse «en un entorno seguro en Dublín». Pero eso nunca fue remotamente realista debido a la intensidad del sentir en Irlanda, y el choque del 4 de octubre con Israel fue trasladado posteriormente a Serbia debido a «problemas operativos», donde se jugará a puerta cerrada, para incredulidad de muchos aficionados irlandeses al fútbol.
Un alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Hamás e Israel el 10 de octubre de 2025 pudo haber llevado a la UEFA a aparcar sus planes de vetar a Israel de la competición continental, pero la continua pérdida de vidas en Palestina hizo que no se debilitara la resistencia a los partidos de la Nations League en Irlanda.
Sin embargo, en otra asamblea general extraordinaria de la FAI en julio, los delegados respaldaron una moción para seguir adelante con los partidos, con 75 votos a favor, 32 en contra y tres abstenciones. Según la federación, cualquier boicot habría sido inútil y habría causado un «daño significativo y duradero» al fútbol irlandés, una afirmación cuestionada repetidamente por Brendan Ogle, una de las figuras clave implicadas en la campaña 'Stop the Game'.
«La FAI sugirió, de forma bastante poco sincera, que se aplicarían a la federación sanciones hasta entonces sin precedentes por boicotear el partido, pero la UEFA nunca hizo ninguna amenaza de ese tipo, como el propio [director ejecutivo de la FAI] David Courell ha declarado desde entonces públicamente», cuenta Ogle a GOAL, aludiendo a las especulaciones infundadas de entonces de queun boicot podría afectar a futuros intentos de clasificarse para grandes torneos, e incluso a la coorganización del país de la Eurocopa 2028.
«Además, ha habido numerosos boicots en los últimos años que involucraron, por ejemplo, a Bielorrusia, a la que Letonia, Lituania y Estonia boicotearon, y no hubo más que los habituales partidos perdidos por 3-0, junto con multas minúsculas. Así que la idea de que la FAI pudiera haber sido objeto de represalias o señalada no tenía ningún precedente legal. En pocas palabras, no había ninguna amenaza para la FAI, aparte de la que la propia FAI se inventó».
«Impunidad total»
La FAI sigue sosteniendo que no le ha quedado más opción que seguir adelante con los partidos, principalmente debido a la intransigencia de la UEFA, que no respondió a una solicitud para comentar las cuestiones planteadas en este artículo.
«Ojalá no estuviéramos en esta situación», dijo Courell a RTE Sport la semana pasada. «Hemos pedido públicamente y formalmente la expulsión de Israel del fútbol internacional. Fuimos la única federación de la UEFA, de un total de 55, que lo ha hecho de manera formal. Pero a nivel institucional, eso todavía no ha ocurrido...
«Sí, hemos hablado extensamente con la UEFA durante el último año. ¿Y su respuesta? Es la misma desde hace ya algún tiempo. Reconocen la firmeza de la convicción de la FAI sobre este asunto y cómo eso refleja la solidaridad del pueblo irlandés con la difícil situación del pueblo palestino. Pero, al mismo tiempo, también tienen que tener en cuenta el sentir de otras 54 naciones. Y, por desgracia, en este momento no es algo unánime».
Lambert, sin embargo, considera que la falta de apoyo a la moción de la FAI no debería haberles impedido «hacer lo correcto».
«Para mí, el aspecto más frustrante de todo este asunto es que la FAI nunca ha valorado el lado positivo y, sobre todo, el respeto que la FAI habría ganado a nivel nacional e internacional con un boicot», afirma. «Nunca se habría olvidado.
«Habría habido implicaciones financieras, pero no tengo ninguna duda de que, fueran cuales fueran los costes, habríamos recaudado varias veces esa cifra apelando a los aficionados en Irlanda y también a los aficionados de clubes y países de todo el mundo que reconocen el genocidio. Tampoco acepto esta idea de que debamos quedarnos callados porque nadie más alza la voz, porque no olvidemos que la mayoría de las naciones de Europa occidental infligieron este tipo de opresión colonial a otros países, incluida Irlanda.
«Así que, aunque es una vergüenza que otras naciones europeas no hayan hecho nada, no deberíamos sorprendernos por ese hecho. Tampoco deberíamos sorprendernos por la gestión de la situación por parte de la UEFA. Israel actúa con total impunidad en todos los ámbitos. Incumple más de 30 resoluciones del Consejo de las Naciones Unidas. Incumple la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea. Y la lista sigue. Así que, aunque es una postura demencial, no resulta precisamente sorprendente que la UEFA dé un trato especial a Israel. Y la FIFA, ya puestos».
«Abandonó al pueblo palestino»
La continua participación de Israel en las competiciones de la UEFA y la FIFA resulta especialmente desconcertante si se tiene en cuenta que ambos organismos vetaron a los equipos rusos solo cuatro días después de que Vladimir Putin lanzara una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.
«Es hipocresía, pura hipocresía», cuenta a GOAL el periodista palestino afincado en Dublín Abubaker Abed. «Hay una norma para Israel y otra para todo el mundo. Es el caso más claro de doble rasero que se pueda imaginar.
«La FIFA y la UEFA llevan mucho tiempo diciendo que la política y el deporte no deberían mezclarse. Incluso si aceptamos eso al pie de la letra por un segundo, la pregunta es evidente: "Entonces, ¿por qué vetasteis a Rusia?". Porque da la impresión de que están alineándose con los grandes estados imperiales de Occidente, y con Estados Unidos en particular.
«Hemos visto esa injerencia política a plena vista durante el Mundial, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó de facto que se revocara una tarjeta roja a Estados Unidos. ¿Y cómo puede el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estar en la llamada "Junta de la Paz"? ¿Cómo se permitió eso?
«Lo que ha hecho Rusia en Ucrania palidece en comparación con lo que ha hecho Israel en Gaza y, sin embargo, hace dos semanas Aleksander Ceferin dijo que casi no había presión política sobre la UEFA para vetar a Israel de sus competiciones, lo que significa que los países que presionaron para la expulsión de Russian son hipócritas. ¿Y por qué? Porque no nos ven a los palestinos como seres humanos.
«Es absolutamente desgarrador que estemos viviendo en 2026 y que algunas personas dentro de la comunidad futbolística no nos vean como iguales, pero ¿qué otra conclusión se puede sacar? Porque la FIFA y la UEFA hace mucho que abandonaron al pueblo palestino.
«Israel ha arrasado por completo el panorama deportivo en Palestina. Cincuenta y uno de los 54 clubes han sido destruidos o dañados por el Ejército israelí durante su campaña. Nueve de los 10 estadios han sido destruidos. El único estadio que queda es ahora un refugio para personas desplazadas. Dos de los tres clubes que quedan también se han convertido en refugios para desplazados.
«Jugadores han muerto o han sufrido amputaciones de extremidades o han perdido a toda su familia. Recuerdo que Hamdi Lubbad murió en un ataque aéreo israelí junto a su esposa y sus cuatro hijas. Y eso fue hace dos años. Dos años».
El poder del deporte
Los intentos que se están llevando a cabo en Irlanda para expresar su solidaridad con el pueblo palestino han sido elogiados por algunos, pero criticados por otros, con el exministro Alan Shatter, que es judío, afirmando repetidamente que los llamamientos al boicot están impulsados por el antisemitismo. Mientras tanto, la IFA acusó al seleccionador islandés de Irlanda, Heimir Hallgrimsson, de «estupidez, ignorancia e hipocresía» por declarar la semana pasada, al defender que los partidos se disputaran, que su equipo «no estaba jugando con el genocidio», sino contra él.
«El comunicado de la IFA no hace más que enfadarte aún más», dice a GOAL el TD irlandés (diputado) y exfutbolista de la League of Ireland Daniel Ennis, «porque esto no va de antisemitismo; va de hacer todo lo que podamos para detener un genocidio.
«Y que nadie se llame a engaño sobre los posibles efectos de un boicot. El deporte me salvó la vida. Conozco el poder del deporte. Combatimos el racismo en mi comunidad a través del fútbol. Enseño a los niños de nuestro club local que solo hay tres colores en un campo de fútbol: el color que viste tu equipo, el color que viste tu rival y la hierba verde que todos tenemos que compartir. Y el mensaje siempre es que cuando sales a ese campo, tratas a absolutamente todo el mundo con el respeto que merece.
«No siempre me caían bien mis rivales en aquella época, pero desde luego los respetaba. Lo creas o no, incluso acabé haciéndome muy amigo de algunos de mis oponentes más duros. Pero ¿cómo podemos saltar al mismo campo que alguien que representa con orgullo a un régimen genocida? ¿Cómo podemos compartir el campo con gente que no comparte el mismo respeto por la vida humana? Toda vida humana.
«Todos hemos visto vídeos de crímenes cometidos por soldados de las FDI en Gaza y enviados a la selección nacional de fútbol de Israel para “inspirarla” en la competición internacional. Es horroroso, es asqueroso. El lenguaje ya no basta, las palabras no transmiten adecuadamente lo que estamos viendo, lo que significa que lo único que podemos hacer es actuar.
«Porque el viejo argumento de que el deporte y la política no deberían mezclarse solo lo emplean quienes intentan impulsar sus propias agendas. Y, lo siento, pero el deporte y la política siempre han estado entrelazados, y particularmente en el fútbol internacional, donde se trata de representar tus valores y principios como pueblo. Además, seamos muy sinceros con esto, jugar este partido es tan una decisión política como no jugarlo.
«Pero incluso si separáramos aquí deporte y política, en una especie de universo alternativo en el que algo así fuera posible, las fuerzas israelíes han matado a más de mil deportistas palestinos, según las cifras más recientes, así que, por desgracia, ahora la responsabilidad recae en los jugadores para expresar su solidaridad con los más de 500 futbolistas que han perdido la vida en los últimos tres años».
«La diferencia entre lo correcto y lo incorrecto»
La FAI ha intentado desviar la atención de Hallgrimsson y de su selección, y el director de fútbol John Martin ha señalado que «personas como yo y David Courell tomamos esta decisión, no los jugadores».
«Tenemos que proteger a los jugadores», añadió Martin, «y cuidar de los jugadores porque no deberíamos encontrarnos en una situación en la que estén siendo criticados».
Pero, como incluso Martin reconoció, la presión «recaerá sobre ellos de forma natural porque están sobre el terreno de juego», que es exactamente donde la FAI los ha puesto. El veterano defensa Seamus Coleman incluso declaró públicamente en mayo que nunca se debería haber colocado a los jugadores en una posición en la que tuvieran que responder preguntas sobre este asunto.
«Debería haberse resuelto por encima de nosotros», dijo. «Soy padre, soy marido, tengo corazón, sé distinguir entre el bien y el mal. Quiero decir, si les hago la misma pregunta, estoy seguro de que todos comparten la misma opinión sobre lo que está ocurriendo. Es horrible, es tremendamente triste, pero no debería haber recaído sobre chavales de 22, 23 o 24 años que solo quieren jugar por su país».
Los activistas de la campaña 'Stop the Game' organizaron una protesta el lunes en el hotel de concentración de Irlanda en Dublín en un intento de convencer a los jugadores de que boicotearan el partido del domingo. Sin embargo, Ogle afirma que sienten la máxima simpatía por todos y cada uno de los miembros de la selección de Hallgrimsson, ya que considera que no solo les ha fallado la FAI, sino también ministros del Gobierno como Patrick O'Donovan y Charlie McConalogue, que han dicho que no asistirán a los partidos contra Israel por una cuestión de principios, aunque ambos consideran que los encuentros deben disputarse según lo previsto.
«¡Cómo se atreven los ministros a decir que boicotearán los partidos pero insistir en que jóvenes jueguen en ellos! ¡Cómo se atreven a ser tan hipócritas!», dice Ogle. «Aquí los jugadores han sido traicionados por su Gobierno, y ahora estamos en esta situación horrenda en la que la FAI ha arrastrado a los jugadores a seguir adelante con estos partidos.
«Los jugadores son atletas, viven en una burbuja. Todo gira en torno a sus compañeros y a la unión, y esos principios básicos del deporte han sido utilizados por la FAI para empujar a esos jóvenes a tomar una decisión que los perseguirá durante el resto de sus carreras. Hace poco hablamos con John Robbie, el exjugador irlandés de rugby que participó en una gira por Sudáfrica en 1981, y todavía hoy se arrepiente de aquella decisión.
«Porque dejemos una cosa clara: serán los jugadores quienes sean recordados por que Irlanda compartiera el campo con representantes de un régimen genocida, no John Martin, no David Courell, no Michael Martin ni nadie más. Serán los jugadores. Y eso es una absoluta dejación de funciones por parte de la FAI y del Gobierno irlandés».
«Aún hay tiempo para tomar postura»
El capitán habitual de la República, Nathan Collins, que actualmente está lesionado, ya dijo en mayo que, aunque el objetivo era que la plantilla se mantuviera unida sobre este asunto, «si algunos quieren posicionarse, no se lo impediremos», y el capitán suplente Dara O'Shea reveló antes del choque del jueves con Kosovo que los jugadores mantendrían el viernes una conversación abierta y sincera entre ellos sobre qué medidas tomar, si es que tomaban alguna, en relación con el encuentro del domingo ante Israel.
«Ni siquiera puedo empezar a comprender la presión que están sintiendo en estos momentos», admite Ennis. «Saben la gravedad de la situación y la magnitud del sufrimiento, porque lo que está ocurriendo en Palestina es el genocidio más visto de la historia del mundo. Todos lo estamos viendo desarrollarse en la televisión o en nuestros teléfonos.
«Pero el boicot no debería haber recaído en ellos, y lo que realmente me repugna de la FAI es que no hemos visto ninguna prueba real y concreta de que los jugadores vayan a ser respaldados si se niegan a jugar. ¿Cómo saben si alguna vez volverán a ser internacionales? Es una situación horrible en la que estar.
«No se puede negar que la UEFA se ha lavado completamente las manos con esta situación, lo cual es vergonzoso, pero oímos a la FAI decir: “Ojalá no estuviéramos en esta situación”, así que ¿por qué ha puesto a los jugadores en esa misma situación? Uno de los principios básicos de cualquier organismo deportivo es proteger y apoyar a sus jugadores. Y la FAI no está haciendo eso. Está dejando a estos chicos vendidos, y a mí, como exjugador, me cuesta mucho digerirlo».
A estas alturas, parece que los partidos seguirán adelante, que Irlanda saltará al campo para enfrentarse a Israel, primero en Hungría este fin de semana y luego de nuevo en Serbia siete días después. Sin embargo, el centrocampista Jason Knight dijo tras la derrota por 1-0 ante Kosovo que no cree que el partido del domingo deba disputarse, lo que significa que quienes piden un boicot aún no han perdido la esperanza de que los jugadores tomen una decisión que nunca debió dejarse en sus manos.
«La historia los recordará si no juegan el partido», dice Abed. «Serán aclamados como héroes para siempre. La gente recordará a cada uno de ellos. Pero si juegan, serán vistos como cobardes. No intento insultarlos, pero no son niños. Son hombres adultos. Y son inteligentes. Tienen cerebro. Tienen conciencia. Y tienen corazón.
«Mi mensaje para ellos, incluso a estas alturas, es que no es demasiado tarde. Aún hay tiempo para hacer lo correcto, para posicionarse, a pesar de las consecuencias.
«No acabéis teniendo que explicarles a vuestros propios hijos por qué jugasteis contra un equipo que representa a una nación responsable de la muerte de más de 20.000 niños. Representad a vuestro país, representad a la Irlanda real y su orgullosa historia de resistencia. Rendid homenaje a los más de 1.000 compañeros deportistas que han sido asesinados. Respetadlos y honradlos actuando, sin importar las consecuencias.
«No seáis cómplices. No guardéis silencio. Haced oír vuestra voz. No seáis Ed Sheeran. Sed Macklemore. Sed Aaron Rowe. Sed los Beoga del fútbol. Negaos a jugar».