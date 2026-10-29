Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que jugaban en el extranjero eran una auténtica rareza. La reticencia individual a salir de la zona de confort geográfica acababa limitando las posibilidades de todos.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Marcharse de casa y descubrir otra forma de vida es ahora una experiencia que se disfruta en lugar de temerse.

Por supuesto, hay desafíos: obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

Con eso en mente, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos de esos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir lo que han aprendido tanto sobre deporte como sobre viajes de vacaciones.

Ahora le toca el turno a Oakley Cannonier, un hombre que acaparó titulares en la Champions League sin tocar un balón con el Liverpool y que ahora se encuentra en Singapur, donde juega al fútbol profesional para el Hougang United…