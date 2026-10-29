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Oakley Cannonier Brits Abroad 1:1GOAL

Oakley Cannonier: Del Leeds al Hougang y su vida como futbolista profesional en Singapur

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, el hombre que ayudó a preparar AQUEL córner de Trent Alexander-Arnold contra el Barcelona habla de cómo se hizo viral como recogepelotas, de cuánto echa de menos cenar fish and chips y de qué hacer en Singapur.

Chris Burton
Traducido por

  • Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que jugaban en el extranjero eran una auténtica rareza. La reticencia individual a salir de la zona de confort geográfica acababa limitando las posibilidades de todos.

    Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los avances culturales hacen que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado lejano. Marcharse de casa y descubrir otra forma de vida es ahora una experiencia que se disfruta en lugar de temerse.

    Por supuesto, hay desafíos: obstáculos profesionales y personales que superar por el camino. Pero ¿por qué no afrontarlos en vez de rehuirlos? Cada vez más jugadores adoptan esa mentalidad.

    Con eso en mente, y dado que siempre se dice que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar las historias de algunos de esos intrépidos exploradores que han derribado barreras y ahora pueden compartir lo que han aprendido tanto sobre deporte como sobre viajes de vacaciones.

    Ahora le toca el turno a Oakley Cannonier, un hombre que acaparó titulares en la Champions League sin tocar un balón con el Liverpool y que ahora se encuentra en Singapur, donde juega al fútbol profesional para el Hougang United…

  • Inspirándose en Torres

    Fernando Torres Liverpool
    Getty

    Torres, el delantero español campeón del mundo que cautivó a la afición del Liverpool

    «Empecé jugando al fútbol aficionado en un equipo llamado Rothwell. Estaba jugando allí cuando, de repente, mi padre recibió una llamada del Leeds United. Fiché por el Leeds a los nueve años. Después, el Manchester City y el Everton se interesaron por mí, pero yo era un gran aficionado del Liverpool, así que por eso lo elegí.

    «Me encantaba Fernando Torres cuando jugaba en el Liverpool, con la cinta para el pelo y todo eso. Siempre me ponía las cintas de mi madre e intentaba imitarlo. Fue Torres quien realmente hizo que me aficionara al fútbol, cuando él y Steven Gerrard jugaban juntos a mediados de la década de 2000. El fútbol no me interesó mucho hasta que tuve unos cinco años. Entonces, de repente, vi jugar al Liverpool y cambié por completo. Empecé a querer jugar al fútbol a todas horas. En realidad, nadie de mi familia hizo que me aficionara».

  • Apuntándose una asistencia en la Champions League

    Liverpool Barcelona 2019 Champions League
    Getty

    Cannonier celebra una remontada épica en la Champions League desde su asiento en primera fila en Anfield

    «Antes del partido contra el Barcelona, nos reunimos con el segundo entrenador de Jurgen Klopp y nos dijo: “El entrenador quiere que el balón se ponga en juego lo antes posible”, porque el equipo iba perdiendo la eliminatoria por 3-0. Así que esa era mi idea: intentar poner el balón en juego lo más rápido posible. En la jugada del gol, un balón rebotó y volvió al campo, así que los jugadores del Barcelona pensaron que era el que se iba a utilizar. Pero, como había varios balones, pude poner rápidamente otro en juego, Trent centró y Divock Origi marcó».

  • Petición para acudir al programa de Piers Morgan

    Piers Morgan
    Getty

    Unas llamadas a primera hora de la mañana llevaron a pedir a Cannonier que apareciera en televisión en horario de máxima audiencia

    «Después volví a casa y le dije a mi madre: “Esta noche he ayudado de verdad al Liverpool”. Ella se rio de mí y me contestó: “Sí, claro, lo que tú digas”. Luego, a las cinco de la mañana, no paraban de llegarle mensajes y Piers Morgan hizo que alguien la llamara para intentar llevarme a su programa. Todo se difundió muy rápido y, en el colegio, todos los chicos me decían: “¡Bien hecho, chaval!”. ¡Todo fue a más en muy poco tiempo!»

  • Competencia de delanteros estrella

    Roberto Firmino Liverpool
    Getty

    El delantero brasileño Firmino fue uno de los que protagonizaron una dura competencia por un puesto.

    «Me lesioné en el peor momento en el Liverpool. Había mantenido conversaciones sobre la posibilidad de estar en la plantilla para la Champions League y para la Europa League. En un momento dado estaba en plena forma, y fue entonces cuando tuve todas esas conversaciones. Después sufrí una rotura en los isquiotibiales y estuve de baja cuatro o cinco meses. Tras eso, el club sigue adelante. Así de disparatadas son las cosas en estos clubes de fútbol tan grandes.

    «Sinceramente, en el Liverpool siempre pensé que quizá tendría que triunfar en otro sitio por los jugadores que había en mi posición. Tenían a Roberto Firmino y por aquel entonces ficharon a Darwin Nunez por unos 80 millones de libras. La temporada pasada ficharon a Hugo Ekitike y Alexander Isak. Así que siempre piensas: “¿De verdad tengo alguna oportunidad?”. Solo intentas dar lo mejor de ti y ver hasta dónde puedes llegar».

  • Al decidir que era hora de un cambio

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    Cannonier sopesó varias opciones cuando su contrato con el Liverpool llegaba a su fin

    «Tenía ofertas de clubes de Inglaterra y de otros clubes de Europa, pero quería irme a un lugar completamente distinto y concentrarme de verdad en el fútbol, en un entorno algo más tranquilo y sin tanto ruido. Así podría centrarme en jugar y volver a disfrutarlo, porque no estaba jugando en el Liverpool. Me dio la oportunidad de concentrarme y trabajar duro en una liga tranquila, pero también de buen nivel».

  • Cómo se tomó la decisión de poner rumbo a Asia

    Oakley Cannonier Liverpool
    Getty

    La altura fue uno de los factores que se tuvieron en cuenta al viajar a Singapur.

    «La opción de Singapur surgió bastante rápido. El club contactó con mi agente y le dijo: “Estamos interesados”. Pensé que era una oportunidad muy buena. Tampoco destaco por mi estatura, así que pensé que, por mi tamaño, me iría muy bien en Asia. Ahora, en Inglaterra, todos quieren delanteros grandes, de 1,88 o 1,91 m, y yo no soy muy alto. Pensé: “Vamos a hacerlo en Asia”, y eso fue lo que pasó. Además, lo he disfrutado mucho.

    »Fui a Singapur cuando estaba en el Liverpool. Disputamos un torneo aquí, pero era demasiado joven para plantearme de verdad volver. En realidad, estaba dispuesto a irme a cualquier sitio. No era de los que solo piensan en “Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra”, como les pasa a algunos jugadores».

  • Los mayores desafíos afrontados hasta ahora

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier se ha adaptado rápidamente a su nuevo entorno, lejos de casa.

    «Diría que el mayor reto ha sido dejar a mi familia. Aunque, sinceramente, no me ha resultado tan duro. Estoy bien, me he adaptado. El club me ha ayudado mucho dentro y fuera del campo. Lo único es no estar con tu familia, pero, aun así, la mía ha venido a visitarme cuando ha podido. Evidentemente, está lejos y es caro».

  • Las condiciones meteorológicas y la barrera del idioma ponen a prueba al equipo

    Singapore sun weather
    Getty

    El calor del sudeste asiático puede requerir un tiempo de adaptación.

    «Con el tiempo que hacía los primeros días de entrenamiento, no paraba de sudar y pensaba: “Madre mía”. Pero, cuando empiezas a jugar partidos, te vas acostumbrando. Creo que ya me he aclimatado. ¿El idioma? Lo bueno de Singapur es que aquí todo el mundo habla inglés. Así que no es tan difícil; no es como ir a China, donde no entendería nada. Todos hablan inglés, y eso es otra cosa que probablemente me ha ayudado».

  • ¿Cómo es vivir en Singapur?

    Marina Bay Singapore
    Getty

    Marina Bay Sands es una de las atracciones más emblemáticas de Singapur.

    «Singapur es muy agradable, siempre hace calor. Además, es un lugar muy seguro. No puedo decir nada malo de él, es un país encantador. Pero, en cuanto a lo que hago, entreno, vuelvo a casa y descanso para recuperarme. Me centro mucho en cuidar mi cuerpo, en no lesionarme y en intentar mantenerme en forma. Simplemente vuelvo a casa y descanso; no suelo salir mucho ni hacer turismo ni cosas así. Cuando viene mi familia, he hecho algunas actividades. Fuimos a un lugar llamado Marina Bay, que es muy bonito. Es como la principal atracción turística».

  • La gente y la gastronomía locales

    Fish and chips
    Getty

    Cannonier reconoce que echa de menos algunas comodidades de casa en lo que respecta a la comida para llevar

    «Todos los habitantes de aquí son muy amables y acogedores. Entre los compañeros de fútbol hay algunos singapurenses y son estupendos, muy buena gente. No he hablado con muchos singapurenses, pero cuando vas por la calle siempre te sonríen; nunca parecen estar de mal humor ni nada por el estilo. ¡Creo que el clima también ayuda, en comparación con Inglaterra!

    «No soy muy dado a probar comidas nuevas, soy bastante quisquilloso. Me gusta la comida inglesa. ¡Echo de menos el pescado con patatas fritas! Pero hay sitios a los que puedes ir que están muy bien».

  • Superando las dudas en un vuelo de larga distancia

    Singapore Airlines
    Getty

    La duración media de un vuelo del Reino Unido a Singapur es de 13 horas y 20 minutos.

    «No he vivido ninguna experiencia realmente surrealista, pero, si soy sincero, cuando venía en avión hacia aquí, pensé: “Ay, no, ¿qué he hecho?”. Ese pensamiento me duró unos cinco minutos y luego desapareció de repente. Desde que estoy aquí, he estado perfectamente».

  • Mucho que ver y hacer en el Sudeste Asiático

    Bali general
    Getty

    La idílica isla de Bali y sus impresionantes complejos turísticos costeros no están demasiado lejos.

    «Fuimos a Malasia para jugar un partido de pretemporada y estuvo bien. Es un poco diferente de Singapur. Diría que Singapur parece mucho más moderno. Creo que Malasia es un poco más antigua; hay perros callejeros sueltos por las calles, por ejemplo, pero en Singapur no se ve nada de eso. Creo que Singapur también es mucho más limpio. Todavía no he estado en Bali. Mi novia no para de hablar de ello, así que quizá tengamos que ir cuando tenga unos días libres».

  • ¿Cómo se compara el coste de la vida?

    Singapore dollars
    Getty

    Los productos básicos del día a día no son baratos en algunas zonas del Sudeste Asiático

    «Singapur es caro. Cuando fui a Malasia, todo era muy barato, pero Singapur es caro. Los precios son como los de Londres, la verdad».

  • El trabajo en el gimnasio y los videojuegos ocupan su tiempo libre

    Fortnite
    Getty

    Jugar en línea es una buena forma de mantener el contacto con amigos y familiares.

    «En mi apartamento tenemos piscina y gimnasio. Voy mucho allí. La verdad es que no salgo demasiado a explorar. Estoy muy centrado en el fútbol y en mantenerme en forma. Jugar a videojuegos es una buena forma de mantener el contacto con la gente de casa. Juego un poco, pero la diferencia horaria lo complica. Normalmente juego con mi hermano y un amigo. Jugamos mucho a Fortnite, pero la diferencia horaria es un problema. No he podido jugar demasiado con ellos, aunque sí puedo jugar por internet. También voy a comprarme el GTA, sin duda».

  • Cómo disfrutar al máximo de Singapur

    Gardens by the Bay Singapore
    Getty

    Gardens by the Bay cuenta con el invernadero de cristal más grande del mundo y un espectacular espectáculo de luces

    «Iría a Marina Bay, que es un sitio muy bonito. Y cerca de allí está Gardens by the Bay, donde hacen un gran espectáculo de luces por la noche. Todos los árboles están llenos de luces y el espectáculo dura 10 o 15 minutos, con luces de distintos colores. Es muy bonito de noche. Y otra cosa: hace buen tiempo y es un lugar muy seguro. Probablemente sea el país más seguro en el que he estado».

  • ¡El mundo es muy grande, sal a verlo!

    World map
    Getty

    Cada vez más jugadores de la era moderna están dispuestos a ampliar horizontes

    «Creo que muchos jugadores que ahora salen de las canteras de los grandes clubes piensan que tienen que hacerlo en Europa. Y que, si no lo hacen en Europa, fracasan. Pero yo lo he visto de una forma completamente distinta: salir de tu zona de confort y probar algo nuevo. Eso es lo que pienso. Si das ese primer paso, creo que te irá muy bien. Solo hace falta atreverse a hacerlo».

  • ¿Qué depara el futuro?

    Oakley Cannonier Hougang United 2026
    Hougang United

    Cannonier se propone aprovechar al máximo su aventura deportiva en Asia

    «No sé muy bien qué me depara el futuro. Tengo contrato aquí por dos años. Ya veremos qué pasa. No descartaré Europa ni Asia si se presentan opciones. Voy a ver qué ocurre y a centrarme en el fútbol.

    «Aquí también están locos por el fútbol. Les encanta de verdad. Algunos chavales, como mis amigos, ni siquiera tienen equipo. Pensé: “¿Qué estáis haciendo?”. No quieren venir a Asia por la familia y esas cosas. No lo entiendo muy bien, pero algunos son así».

  • Índice de calidad de vida

    Singapore flag
    Getty

    La posición de Singapur en cinco aspectos importantes de la calidad de vida

    Clima: 7/10

    Comida: 6/10

    Gente: 9/10

    Actividades: 9/10

    Coste de la vida: 5/10

    Total: 36/50

    El acceso a Oakley fue facilitado por cortesía de InterLex Sport.

  • Ponte al día con la serie Brits Abroad

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Lee más sobre las experiencias de los futbolistas británicos que juegan en el extranjero en los enlaces que aparecen a continuación.

    Jugador

    País

    Puntuación de habitabilidad

    1

    Nick Swirad

    Brunéi

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croacia

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Bélgica

    39/50

    4

    Oakley Cannonier

    Singapur

    36/50

    5

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    6

    Tyler Fredricson

    Suiza

    29/50