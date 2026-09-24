Es 24 de septiembre de 2026, lo que significa que dentro de exactamente nueve meses Brasil inaugurará el Mundial femenino de 2027 ante un rival todavía por determinar en el legendario Maracaná. El emparejamiento aún no está definido. El escenario difícilmente podría ser mayor.

El mayor torneo del fútbol femenino se acerca en un momento en el que el deporte femenino vive un auge comercial. Las valoraciones de los equipos en la NWSL y la WNBA se están disparando, los patrocinadores están invirtiendo y las recompensas económicas para algunas de las mayores estrellas empiezan a reflejar ese impulso. El nuevo contrato de Trinity Rodman con el Washington Spirit tiene, según se informa, un valor de más de 2 millones de dólares anuales, incluidas las bonificaciones, una señal de la rapidez con la que está subiendo el techo.

Brasil 2027 ofrece una oportunidad de llevar ese crecimiento a una audiencia aún mayor. El primer Mundial femenino en Sudamérica llevará a las principales jugadoras de este deporte a un país cuya identidad es inseparable del fútbol. Para las estrellas consagradas, es una oportunidad de consolidar su legado. Para talentos emergentes como Taina Maranhão y Clara Serrajordi, podría ser el momento de convertirse en nombres conocidos en todos los hogares.

Sin embargo, para que el Mundial sea un éxito hará falta algo más que valoraciones al alza y un escenario famoso. ¿Puede el interés comercial traducirse en estadios llenos y un apoyo duradero? ¿Podrán permitirse las aficiones locales y las que viajen formar parte del evento? ¿Y hasta qué punto llegarán los beneficios más allá de los equipos y jugadoras que ya acaparan la atención?

Brasil 2027 debe ser una celebración de lo lejos que ha llegado el fútbol femenino y una oportunidad para impulsarlo aún más. A falta de nueve meses, GOAL analiza seis de las grandes preguntas que marcarán lo que viene a continuación.