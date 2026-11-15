Christian Pulisic regresó a la selección de Estados Unidos con un doblete en la victoria por 6-0 ante Haití en el Nu Stadium el sábado. El equipo de Mauricio Pochettino marcó cinco goles en la segunda parte.
El gol de Auston Trusty en el minuto 10 dio ventaja a Estados Unidos al descanso, aunque Haití amenazó con empatar y obligó a Diego Kochen a realizar una parada importante. Tras la reanudación, Julian Hall amplió la ventaja y Pulisic marcó dos goles en rápida sucesión. Weston McKennie y el suplente Folarin Balogun completaron la goleada.
El resultado deja a Estados Unidos con la eliminatoria muy encarrilada antes del partido de vuelta del martes en Cincinnati, que será el último de Pochettino al frente del equipo antes de marcharse al Manchester United.