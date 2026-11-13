Las derrotas en la Liga de Naciones fueron un toque de atención para Pochettino y para todos los demás: todavía había algo que no funcionaba en la cultura de la selección estadounidense.

Esa cultura había quedado en entredicho en las semanas previas a la llegada de Pochettino. Tras caer eliminada de la Copa América a las órdenes del anterior seleccionador, Gregg Berhalter, hacía falta una voz nueva que recuperase el control frente a los jugadores y remodelase el proyecto de la selección. Sin embargo, el equipo que encontró Pochettino aún no estaba preparado para ese cambio de cultura. ¿El resultado? Marzo de 2025. Derrotas ante Panamá y Canadá. Dos toques de atención.

«Dijimos: “¿Qué c***?”», contó Pochettino a los periodistas más de un año después. «Estábamos muy ilusionados con [el trabajo] porque pensábamos: “Oh, queda tan poco para el Mundial que la gente estará deseando ayudar, implicarse y venir a la selección”. No, fue justo lo contrario.

»Esperábamos ese golpe. Creo que, en cierto modo, formaba parte del plan recibir un golpe doloroso, pero necesario para que la gente se diera cuenta de dónde estábamos. Incluso para que los jugadores se dieran cuenta de que, así, era imposible. Era imposible llegar en buenas condiciones al Mundial».

El cambio no fue inmediato. La siguiente concentración de la selección estadounidense, para la Copa Oro, desató una tormenta que acabó convirtiéndose en un enfrentamiento público entre Pochettino y la estrella Christian Pulisic. Pulisic pidió tomarse el verano con calma. Pochettino respondió: «Ni hablar». Si quería recuperar el control, tendría que hacerlo a su manera, y lo hizo negándose a ceder ante la estrella del equipo.

Al final, la Copa Oro fue un éxito. Con un grupo de jugadores jóvenes que, de forma decisiva, querían estar allí, y la dosis justa de experiencia de los veteranos, Pochettino llevó al equipo hasta la final. Allí no logró superar el último obstáculo. Tras la derrota ante México, se vio a Pochettino llorar, no por haber perdido, sino porque ahora quienes estaban fuera podían utilizar ese resultado para restar valor a lo que aquellos jugadores habían hecho ese verano.

Sin embargo, aquel verano ayudó a impulsar a jugadores que parecen destinados a ser importantes para la selección estadounidense a largo plazo. Alex Freeman pasó de ser un desconocido a convertirse en una estrella. Matt Freese se hizo con la titularidad en la portería y no la soltó después. Y Sebastian Berhalter demostró que era mucho más que el hijo del predecesor de Pochettino al convertirse en una estrella de la selección por méritos propios.

«Ha hecho mucho por mí», dijo Berhalter el jueves. «Creo que siempre ha confiado en mí, desde el primer día. Antes de que pisara el campo, por mi forma de jugar y por cómo intento comportarme, me dijo: “Da igual lo que hagas en el campo, ya estás haciendo lo correcto”. Sinceramente, no puedo agradecérselo lo suficiente, sea o no sea el entrenador.

»Lo digo siempre: ha significado muchísimo para mí y me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. Como jugador, no puedo pedir más».

Pochettino vio algo en jugadores como Berhalter y, después de la Copa Oro, también lo vio en el grupo en su conjunto. Y siguió viéndolo incluso cuando el otoño comenzó con una dura derrota ante Corea del Sur.

«El proceso es como cuando pones una semilla en la tierra», dijo. «Al principio es una semilla. No ves nada, ¿no? Luego el árbol empieza a crecer. Era difícil explicar el plan porque no es fácil».

A partir de ahí, la selección estadounidense encadenó victorias ante Japón, Australia, Paraguay y Uruguay. Australia y Paraguay acabarían siendo rivales en la fase de grupos. Las derrotas ante Bélgica y Portugal dolieron, pero también recordaron lo mucho que tendría que trabajar el equipo para alcanzar el nivel al que aspiraba.

Entonces llegó el Mundial y, desde ese momento, nada más importaba. Para eso habían contratado a Pochettino. Su legado se definiría en aquellos pocos partidos, no en los años que llevaba en el cargo.