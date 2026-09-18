Casi exactamente un año antes de dejar para siempre la selección masculina de Estados Unidos, Noahkai Banks estaba sentado junto a su compañero Damion Downs en el hotel del equipo en Nueva Jersey. El central participaba en su primera concentración con la USMNT, y dijo que empezaba a sentirse como en casa. Downs le ayudó a sentirse bienvenido. También lo hicieron germanoparlantes como Chris Richards y Jonathan Klinsmann. Incluso estaba entrenándose contra Christian Pulisic, un jugador que dijo que era uno de sus «ídolos» de la infancia.

«Es genial porque todavía puedo crecer», le dijo a GOAL durante aquella primera y, en última instancia, última concentración con la USMNT. «Sigo siendo muy joven, así que puedo aprender mucho jugando contra Damion, Christian, Timothy [Weah], todos. Creo que eso me ayuda en mi carrera. Sí, me hace mejor».

«Para mí, representar a Estados Unidos es un honor enorme», añadió. «Lo he hecho mucho en categorías inferiores. Me encanta».

Pero eso fue entonces, y esto es ahora. Después de meses reflexionando sobre su futuro internacional, y perdiendo por el camino una posible plaza para el Mundial, Banks optó, según se informa, por Alemania el viernes. Bueno, por las selecciones inferiores de Alemania, al menos. La USMNT, en última instancia, no era el hogar a largo plazo del central de 19 años del Augsburgo.

Unirse a la sub-21 de Alemania en este parón internacional obligará a Banks a tramitar un cambio único de federación, cerrando así la puerta a su carrera con Estados Unidos. Es un paso importante. Para los jugadores con doble nacionalidad, estas decisiones pueden implicar sopesar los vínculos con dos países, con solo una camiseta que vestir. Banks ya ha elegido la suya.

La elección es, en última instancia, solo suya, pero ahora que ya está tomada, no faltarán quienes analicen al detalle y busquen los motivos de por qué la tomó. ¿Era este el plan desde el principio? ¿Podían el seleccionador Mauricio Pochettino y la USMNT haber hecho más? ¿Será una gran pérdida para Estados Unidos, o solo otro dolor pasajero en una larga lista de derrotas en la captación que, vistas con perspectiva, no parecen tan malas?

En conjunto, la decisión de Banks es compleja, y no una que exija culpar o dar mérito a cualquier otra persona que haya formado parte de ella. No le culpen por seguir a su corazón ni culpen a Pochettino por no haber intentado con más fuerza cambiarlo. Esto no es necesariamente un fracaso de la USMNT ni un éxito de Alemania.

Un chico de 19 años ha tomado una decisión que le cambia la vida, una que puede salir bien o no al final. Habrá quienes se sientan dolidos por ello y quienes lo celebren. Sin embargo, esa decisión no tiene nada de personal y, al mismo tiempo, es también la elección más personal que puede hacer un futbolista.