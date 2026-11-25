Después de cada partido de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial de este verano, Mark McKenzie acababa en el centro de todos. Mientras jugadores, cuerpo técnico y personal se reunían a su alrededor, McKenzie dirigía una oración del equipo. La intención no era necesariamente espiritual, aunque esa había sido la idea inicial. El círculo tampoco era necesariamente religioso. Se trataba, más bien, de gratitud y unión. En aquellos momentos, con el mundo pendiente de ellos, eran un equipo unido.

Después terminó el Mundial y, horas después de la derrota ante Bélgica, cada uno siguió su camino. El verano había acabado y, con él, las rutinas. Los días en el hotel, los trayectos en autobús y los largos entrenamientos bajo el sol terminaron de golpe. Cuando todo aquello acabó, McKenzie tuvo que enfrentarse a una nueva realidad. De pronto, tenía que pensar en sí mismo. Tenía que responder a la pregunta más difícil del mundo: ¿qué hacer ahora?

«Lo más importante para mí era dar un paso en mi carrera del que pudiera sentirme orgulloso al mirar atrás», cuenta McKenzie a GOAL. «Sales del Mundial y tienes muchísimas posibilidades, muchos caminos que puedes tomar para dar el siguiente paso, ¿no? Pero sabía que este ya no iba a tratar solo de mí».

Así que, a los 27 años, McKenzie decidió volver a casa, al lugar donde empezó todo. En septiembre anunció que regresaría al Philadelphia Union en enero, poniendo fin a seis temporadas en Europa. A punto de entrar en sus mejores años como central, McKenzie ha decidido dedicarlos a ayudar al club de su ciudad a alcanzar un nivel más alto. Esa es, al menos, una parte importante de la decisión.

¿La otra? Esa sensación de estar en casa. El Mundial terminó y comenzó una nueva etapa, no solo para McKenzie, sino también para su familia. Es una etapa ilusionante que traerá cambios. En algunos aspectos, sin embargo, las cosas seguirán igual, aunque en un lugar nuevo y a la vez familiar.

«No se trata solo de mí, sino de nosotros», dice. «Pero, como le dije a mi mujer, cualquier paso que dé no va a cambiar mi mentalidad. Seguiré siendo el mismo Mark. Lo afrontar é con la personalidad de siempre, con las mismas ganas, la misma ambición y siendo la misma persona extrovertida que soy.

»Sigo queriendo ganar vaya donde vaya. Quiero ganar. Quiero competir y ser el mejor en lo que haga. Soy competitivo en ese sentido, así que tenía que asegurarme de que el paso que diera encajara con la visión que tenía».

En cierto modo, esa visión empezará a tomar forma en enero. Aunque, en realidad, nació en los días de desánimo posteriores al Mundial.