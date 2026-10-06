Nick Swirad: de Manchester a Bandar Seri Begawan y la vida como futbolista profesional en Brunéi

«Mi padre ha sido red de toda la vida, así que siempre me iba a llevar al fútbol. Vio a George Best y todo aquello, en Old Trafford en su época, así que siempre iba a meterme el fútbol por los ojos. Empecé en Radcliffe, iba a entrenar en Radcliffe y desde entonces he jugado en equipos de por allí, jugué en Prestwich. Nunca me ha captado ningún club, nunca he jugado como profesional. Básicamente jugaba al fútbol de sábado y domingo por la zona, que es Bury, ahí al lado de Heaton Park, por esa zona.

«Las cosas cambiaron cuando apareció FC United. Mi padre ha sido red de toda la vida, iba a los partidos de United pero dejó de poder permitírselo cuando llegó Sky, y yo nací más o menos por aquella época, así que esto era como una versión obrera del United. Íbamos a ver un poco al Bury, pero cuando apareció FC, para él fue como: de esto se trata. Empecé a jugar en el equipo juvenil allí y al final llegué al primer equipo con 17 años, jugué algunos partidos, fui al Manchester College y casi toda mi carrera antes de irme a viajar al extranjero fue en el fútbol no profesional de Manchester.

«Es un camino diferente. Es lo mejor. Para mí fue raro porque cuando estaba en el FC había chavales que venían de la academia del City y del United. Allí tenía un poco de síndrome del impostor, porque yo venía básicamente de la Sunday League. Estaba en el Manchester College, y aquella fue la primera vez que tuve un entrenamiento de verdad en Ardwick. E iba a jugar con el college, jugaba con el FC United y luego con la Manchester FA. Solía entrenar en Littleton Road, en Salford, y luego en el FC United.

«Estudiaba, trabajaba en barra y en seguridad en el Manchester Apollo. Hacía todo eso y luego iba a la uni. Veo a chavales donde estoy ahora y han jugado al fútbol profesional toda su vida, desde los 16 o los 18, es lo único que han conocido. Y, en cierto modo, estoy agradecido, porque he tenido un recorrido muy, muy diferente al suyo. Pero supongo que eso me ha hecho valorarlo más».