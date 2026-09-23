Multada por llevar New Balance: la respuesta de Michelle Cooper pone a prueba la política de calzado «primero la jugadora» de la NWSL
Michelle Cooper convirtió su multa de la NWSL en una ingeniosa herramienta de marketing.
La delantera del Kansas City Current dio que hablar a mediados de agosto cuando publicó en su historia de Instagram una captura de pantalla de un correo electrónico de la NWSL con el asunto «Notificación disciplinaria de la NWSL». En el correo se le informaba de que había sido multada por el «uso de botas de la marca New Balance».
Como respuesta, publicó una segunda historia en la que aparecía jugando con sus botas New Balance patrocinadas, con el texto: «Vaaaale, comprad New Balance (podemos tener las mismas botas)», y enlazó directamente a la página donde los aficionados podían comprarlas.
Una multa por llevar esas botas, seguida de una invitación a comprarlas. ¿Veis lo que hizo?
La respuesta de Cooper fue desenfadada, pero la cuestión de fondo es más complicada: ¿qué ocurre cuando el acuerdo de patrocinio de una jugadora choca con las normas comerciales de la liga?
Que los jugadores cobren, pero ¿a qué precio?
El aviso disciplinario deriva de los «acuerdos de exposición» para calzado y guantes de portera que la NWSL introdujo durante la temporada 2026.
En resumen: las marcas de calzado y de guantes de portera deben pagar a la liga para que sus logotipos sean visibles en los partidos. Esa tarifa, descrita como de alrededor de 100.000 $, es independiente del dinero que las empresas pagan a las jugadoras por acuerdos individuales de marca, que según la política deben tener un valor mínimo de 5.000 $ por jugadora.
La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, ha presentado el programa como una forma de establecer estándares mínimos para esos acuerdos.
«Parte del programa consiste realmente en crear estándares mínimos para las jugadoras, de modo que cobren... Queremos que nuestras jugadoras cobren de estas marcas».
Que las jugadoras cobren es un objetivo loable. Pero hay una diferencia entre fijar un valor mínimo para un patrocinio y asegurarse de que las jugadoras realmente puedan conseguir uno, o mantenerlo.
La política no garantiza a cada jugadora de la NWSL un acuerdo de marca remunerado. Y para las empresas que ya están pagando a jugadoras, la tarifa adicional de la liga plantea una pregunta: ¿sigue teniendo sentido financiero mantener esas colaboraciones?
Hay que tener en cuenta que esta política se introdujo a mitad de temporada, cuando las jugadoras ya tenían compromisos de patrocinio. La asociación de jugadoras de la NWSL ha mostrado su rechazo, al argumentar que los contratos existentes deberían quedar exentos. Eso al menos daría a Cooper y a jugadoras en situaciones similares tiempo para decidir sus siguientes pasos.
El sindicato de jugadoras tampoco iba a dejarlo pasar. Presentó una reclamación impugnando la aplicación de la política y, según informó The Athletic en agosto, la liga no podía cobrar las multas impugnadas mientras esa impugnación siguiera en curso.
Tapar el logotipo no lo soluciona todo
Según informó The Athletic en agosto, Adidas y Puma se habían sumado al programa junto a Nike, socio histórico de la liga. New Balance es una ausencia destacada.
La liga también ha dado a las jugadoras la opción de llevar botas negras sin logotipo visible, algo que algunas ya han empezado a hacer. Eso les permite seguir usando el calzado que prefieren, pero no resuelve el problema del patrocinio.
Los acuerdos comerciales dependen de que las jugadoras sean una herramienta de marketing. Si el público no identifica la marca de las botas, ¿cuánto valor conserva esa asociación?
Eso no significa que todas las empresas vayan a retirarse. Pero sí crea otro gasto que las marcas deben tener en cuenta al decidir dónde invertir su dinero de patrocinio, y otra incertidumbre para las jugadoras a las que apoyan.
Para los fabricantes más pequeños, ese podría ser un cálculo especialmente difícil.
Caddix, que patrocina a la defensora de Current Kayla Sharples, se ha pronunciado en contra de la política. El fundador, Jack Rasmussen, argumentó que su empresa ya paga directamente a Sharples, mientras que un pago adicional a la liga no iría directamente a ella. Describió la política como “un serio perjuicio para nuestro negocio” dentro de la NWSL.
Las grandes corporaciones globales están mejor posicionadas para asumir una tarifa adicional. Las marcas más pequeñas tienen menos recursos, y las asociaciones con jugadoras individuales pueden ser una forma importante de llegar al público.
Si el coste de acceder a la liga desincentiva esas asociaciones, ¿en qué situación deja eso a las jugadoras que, de otro modo, podrían beneficiarse?
Esa es la pregunta a la que la NWSL necesita responder. Un pago mínimo de patrocinio ofrece protección a las jugadoras que tienen acuerdos que cumplen los requisitos. Pero, ¿qué ocurre si el coste de entrar en el mercado hace que haya menos marcas dispuestas a ofrecérselos?
¿Cómo es un enfoque centrado en el jugador?
Restricciones similares en otros deportes no zanjan ese debate. La NWSL tiene que explicar por qué este enfoque encaja con sus jugadoras, su mercado de patrocinio y esta fase de su crecimiento.
Berman ha dicho: «Nuestra visión para la NWSL es que sea la mejor liga del mundo, no solo la mejor liga femenina».
Esa ambición merece la pena. Pero una política que encarece algunas colaboraciones de las jugadoras necesita una explicación más clara de cómo esas futbolistas saldrían beneficiadas.
¿Quieres ver otra forma de hacer las cosas? Fíjate en la Women’s Super League de Inglaterra, una de las mayores competidoras de la NWSL en la captación de talento.
En 2025, WSL Football amplió su asociación con Nike para proporcionar botas y guantes de portera a jugadoras de las dos máximas divisiones que no tienen acuerdos personales de patrocinio. Una asociación de Nike para toda la liga, con el material llegando directamente a las jugadoras que lo necesitan. Hay algo sobre lo que trabajar.
Más cerca de casa, el sindicato de jugadoras de la USL Super League se asoció con IDA Sports en 2025 para ofrecer botas gratis a cualquier jugadora interesada.
Las botas gratis no pagan las facturas, por supuesto. No sustituyen a un patrocinio remunerado. Pero estos acuerdos demuestran que hay otras formas de poner las asociaciones de calzado al servicio de las jugadoras.
Si la NWSL quiere vender su enfoque como una victoria para las deportistas, tiene que explicar cómo cobrar a las marcas una tarifa adicional ayuda a las jugadoras a conseguir, y mantener, sus propios acuerdos. De lo contrario, ¿qué están sacando exactamente las jugadoras de todo esto?
Una multa para Cooper, publicidad gratis para New Balance
Volvamos a Cooper.
Aquí hay una maniobra de marketing conocida. Nike construyó en su día una campaña en torno a las objeciones de la NBA al calzado de Michael Jordan. Los detalles de esa historia se han ido enredando en la mitología de las zapatillas, pero el atractivo es sencillo: que te digan que no puedes ponerte algo puede hacer que la gente lo quiera aún más.
La respuesta de Cooper dio a New Balance exactamente el tipo de atención que quiere un patrocinador de calzado. Recibió una notificación disciplinaria y la convirtió en un argumento de venta, con aficionados sumándose a la conversación y etiquetando a la marca.
Eso no demuestra que la política vaya a alejar a jugadoras o patrocinadores. Sí muestra lo incómoda que puede parecer su aplicación: una jugadora promociona a su patrocinador, recibe una multa y luego utiliza esa multa para volver a promocionar al patrocinador.
La NWSL tiene un interés comercial en las marcas que aparecen en sus partidos. Las jugadoras también tienen un interés comercial en los patrocinios que construyen. El reto está en hacer que esos intereses funcionen juntos.
Proteger los contratos ya existentes sería un punto de partida sensato. También ayudaría explicar cómo benefician a las jugadoras las tasas de la liga y cómo la política da cabida a marcas más pequeñas.
El deporte femenino ha pasado años construyendo hasta alcanzar este nivel de atención e inversión. La cuestión ahora es cómo convertir ese impulso en más oportunidades para las deportistas que lo están generando.
Cooper encontró la manera de hacer que su multa jugara a su favor. La NWSL todavía tiene que demostrar que su política también lo hace.