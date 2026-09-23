El aviso disciplinario deriva de los «acuerdos de exposición» para calzado y guantes de portera que la NWSL introdujo durante la temporada 2026.

En resumen: las marcas de calzado y de guantes de portera deben pagar a la liga para que sus logotipos sean visibles en los partidos. Esa tarifa, descrita como de alrededor de 100.000 $, es independiente del dinero que las empresas pagan a las jugadoras por acuerdos individuales de marca, que según la política deben tener un valor mínimo de 5.000 $ por jugadora.

La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, ha presentado el programa como una forma de establecer estándares mínimos para esos acuerdos.

«Parte del programa consiste realmente en crear estándares mínimos para las jugadoras, de modo que cobren... Queremos que nuestras jugadoras cobren de estas marcas».

Que las jugadoras cobren es un objetivo loable. Pero hay una diferencia entre fijar un valor mínimo para un patrocinio y asegurarse de que las jugadoras realmente puedan conseguir uno, o mantenerlo.

La política no garantiza a cada jugadora de la NWSL un acuerdo de marca remunerado. Y para las empresas que ya están pagando a jugadoras, la tarifa adicional de la liga plantea una pregunta: ¿sigue teniendo sentido financiero mantener esas colaboraciones?

Hay que tener en cuenta que esta política se introdujo a mitad de temporada, cuando las jugadoras ya tenían compromisos de patrocinio. La asociación de jugadoras de la NWSL ha mostrado su rechazo, al argumentar que los contratos existentes deberían quedar exentos. Eso al menos daría a Cooper y a jugadoras en situaciones similares tiempo para decidir sus siguientes pasos.

El sindicato de jugadoras tampoco iba a dejarlo pasar. Presentó una reclamación impugnando la aplicación de la política y, según informó The Athletic en agosto, la liga no podía cobrar las multas impugnadas mientras esa impugnación siguiera en curso.