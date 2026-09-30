Michael Olise: de las dificultades en la academia a demostrar que es de clase mundial con su brillantez en el Bayern de Múnich
Mientras Michael Olise maravillaba en los Juegos Olímpicos de París 2024, Thierry Henry declaró: «¡Aún no habéis visto nada! Esto no ha hecho más que empezar». Y tenía razón. En los dos últimos años, Olise ha llevado su juego a otro nivel tanto con el Bayern de Múnich como con Francia, lo que ha convertido su incorporación al club de clase mundial de GOAL en un mero trámite.
Como dijo Henry: «No es habitual encontrarse con jugadores como Michael», ese tipo de talento electrizante que hace levantarse de sus asientos a los aficionados e incluso provoca que el gran Zinedine Zidane salga corriendo por la banda para despejar un balón, presa de la más pura alegría.
«Fue un poco ridículo», dijo el legendario ‘10’ sobre su divertida reacción al ver cómo Olise colocaba con efecto el gol de la victoria en los últimos minutos del duelo de la Nations League de Francia contra Bélgica el martes por la noche, tras recoger el balón al menos 15 yardas dentro de su propio campo.
«Cuando le vi regatear a un defensa, me dije: “Va a marcar”. Y lo animé con todo mi corazón porque me encanta este tipo de jugador. Es un talento extraordinario. Cuando juega, quiere entretener a la afición.
«Pero no se queda ahí. Tiene un gran sentido del juego, anticipa los movimientos del rival y sabe cuándo atacar y cuándo replegarse».
En ese sentido, Olise es, en esencia, el atacante perfecto, porque trabaja duro sin balón y al mismo tiempo hace que el juego parezca ridículamente fácil cuando lo tiene. Sin embargo, las cosas no siempre han sido tan sencillas para el internacional francés. Puede que nunca hubiera dudas sobre su potencial de clase mundial cuando era un niño, pero su carácter único fue en su día motivo de preocupación...
Un personaje inconformista
Olise nació en Londres, de padre nigeriano y madre franco-argelina, y su talento para el juego fue evidente desde muy temprana edad. «Era un pequeño futbolista increíble, incluso con seis años», declaró a The Athletic a principios de este año Michael Richards, que entrenó a Olise en el Hayes & Yeading. «Era como ver a un patinador sobre hielo jugando al fútbol, por la forma en que se deslizaba por el campo».
No sorprende que este atacante elegante y extraordinariamente generoso en su juego llamara rápidamente la atención de los principales equipos de Londres, pero ya estaba claro que Olise tenía un carácter inconformista.
Según Football London, les dijo a sus padres que no acudiría a una prueba con el Chelsea a menos que le permitieran llevar su «querida camiseta del Manchester United».
No sorprende que el Chelsea lo fichara igualmente, dada la naturaleza prodigiosa de su talento, pero el comportamiento ocasionalmente rebelde de Olise durante sus siete años en el club acabó provocando su salida en 2016.
Según múltiples informaciones, no era un mal chico, solo era difícil de tratar, pero cuando una posterior etapa en el Manchester City llegó a un final muy prematuro, surgió un temor muy real a que Olise no llegara a cumplir su potencial.
«Recuerdo haberle dicho: “Ahora tienes 14 años, dentro de cuatro años querrás tener 18 y hacer que cualquiera que no creyó en ti se arrepienta de ello”», declaró a The I Paper Sean Conlon, exmentor de Olise en We Make Footballers. «Y [ser descartado por el Chelsea y el City] es una parte clave de lo que lo cambió y de lo que hizo que hoy sea quien es, porque agachó la cabeza y se puso a trabajar».
El punto de inflexión
Sin embargo, aunque Olise sí logró enderezar su rumbo en el Reading, al que se incorporó en 2017 tras seis meses sin club, su actitud distante siguió causando problemas. El exentrenador de los Royals Jose Gomes quiso integrarlo en la dinámica del primer equipo desde el momento en que vio a Olise jugar con el sub-16 del club, pero se lo impidieron.
«Los directores de la academia del club me dijeron que no asistía a clase y que era muy irresponsable con sus estudios», declaró el portugués a Diario AS. «Me dijeron que, si lo ascendía, sería un mal ejemplo para el resto de la cantera porque no estaba cumpliendo con sus obligaciones como estudiante dentro del plan establecido para él.
«El Chelsea lo echó por la misma razón por la que algunos intentaron hacerlo en el Reading: porque no asistía a clase y no prestaba atención a sus estudios».
Gomes, eso sí, no se dejó disuadir. Estaba convencido de que Olise debía ser incorporado al primer equipo. «Les dije a los directores de la cantera que el chico no quería ser matemático ni ingeniero, sino futbolista, y que lo llevaba en la sangre», afirmó.
La única preocupación del técnico era si Olise podría soportar la dureza física de la Championship, que es incluso más brutal que la Premier League.
«Se había marchado del City porque sus compañeros se reían de él», aseguró Gomes. «Tenía los brazos débiles y los chicos ingleses eran fuertes. Cuando el preparador físico les decía que hicieran flexiones, a él le costaba muchísimo, y sus compañeros se burlaban de él. Se sintió humillado y se fue.
«Pero elaboré un plan para prepararlo para su debut en la Championship y les dije a mis jugadores que no se contuvieran a la hora de entrarle duro en los entrenamientos, para que pudiera aprender cómo es el fútbol profesional.
«Michael se quejaba y lloraba porque le estaban haciendo la vida imposible. En ese momento no lo entendía. Pero le dije que, si podía aguantar una semana las acciones defensivas de sus compañeros sin llorar, lo convocaría.
«Y lo hice. Lo convoqué porque era evidente que iba a destacar y le fui dando minutos poco a poco hasta que se convirtió en titular siendo aún adolescente».
Dejando que sus pies hablen por él
Sería simplificar demasiado decir que Olise no ha mirado atrás desde que irrumpió en el primer equipo del Reading, porque en el ínterin ha habido otros obstáculos que superar. No fue impulsado de inmediato a la cima de su profesión.
Olise tuvo que demostrar su valía en la Premier League con el Crystal Palace antes de justificar la decisión del Bayern de gastar 60 millones de euros (50,8 millones de libras) en un jugador al que los problemas musculares habían lastrado la temporada anterior.
Lo ha hecho, y mucho más. Puede que Harry Kane sea considerado el actual favorito para ganar el Balón de Oro de este año, pero la temporada pasada no hubo, literalmente, un jugador mejor en Alemania que Olise, que después fue al Mundial y batió un récord de asistencias que anteriormente ostentaba Pelé.
Y tampoco es que integrarse en la selección francesa estuviera exento de dificultades, dado que estaba lejos de hablar con fluidez cuando empezó a jugar con Francia, algo que no era precisamente ideal para un carácter introvertido por naturaleza.
Como dijo Rayan Cherki antes del Mundial, Olise es "un chico al que le encanta estar solo", y, sin embargo, es adorado por sus compañeros y sus entrenadores.
"Tiene su propia manera de ver el juego y la vida", dijo el exseleccionador de la Francia sub-23 Henry a CBS Sports a principios de este año. "Por eso a veces, fuera del campo, la gente no le entiende. Pero es un tipo agradable, un gran tipo. No dice mucho fuera del terreno de juego, pero cuando tiene el balón, se comunica muy bien a través de su juego".
Olise, que tiene fama de ser incómodo en las entrevistas, ha admitido él mismo que siempre ha sido un firme creyente en dejar que sus pies hablen por él, algo que obviamente tiene sus raíces en sus experiencias como un inconformista a menudo incomprendido dentro del sistema de academias.
"A veces la gente no piensa en lo duro que puede ser para jugadores con un talento supremo, porque eso también puede conllevar sus propias dificultades", dijo Conlon a The Guardian. "No ha sido un camino perfecto para Michael, pero creo que eso le ha beneficiado.
"Puede que sea un poco callado, pero es humilde y muy educado. He oído a algunos de sus compañeros referirse a él como la estrella del rock. Tiene algo muy único en su personalidad".
Olise es, desde luego, diferente, dentro y fuera del campo. Y lo mejor es que, dado que todavía solo tiene 24 años, esto de verdad podría no ser más que el principio. Puede que lo mejor aún esté por llegar.