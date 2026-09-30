Mientras Michael Olise maravillaba en los Juegos Olímpicos de París 2024, Thierry Henry declaró: «¡Aún no habéis visto nada! Esto no ha hecho más que empezar». Y tenía razón. En los dos últimos años, Olise ha llevado su juego a otro nivel tanto con el Bayern de Múnich como con Francia, lo que ha convertido su incorporación al club de clase mundial de GOAL en un mero trámite.

Como dijo Henry: «No es habitual encontrarse con jugadores como Michael», ese tipo de talento electrizante que hace levantarse de sus asientos a los aficionados e incluso provoca que el gran Zinedine Zidane salga corriendo por la banda para despejar un balón, presa de la más pura alegría.

«Fue un poco ridículo», dijo el legendario ‘10’ sobre su divertida reacción al ver cómo Olise colocaba con efecto el gol de la victoria en los últimos minutos del duelo de la Nations League de Francia contra Bélgica el martes por la noche, tras recoger el balón al menos 15 yardas dentro de su propio campo.

«Cuando le vi regatear a un defensa, me dije: “Va a marcar”. Y lo animé con todo mi corazón porque me encanta este tipo de jugador. Es un talento extraordinario. Cuando juega, quiere entretener a la afición.

«Pero no se queda ahí. Tiene un gran sentido del juego, anticipa los movimientos del rival y sabe cuándo atacar y cuándo replegarse».

En ese sentido, Olise es, en esencia, el atacante perfecto, porque trabaja duro sin balón y al mismo tiempo hace que el juego parezca ridículamente fácil cuando lo tiene. Sin embargo, las cosas no siempre han sido tan sencillas para el internacional francés. Puede que nunca hubiera dudas sobre su potencial de clase mundial cuando era un niño, pero su carácter único fue en su día motivo de preocupación...