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Leuven coach 1:1GOAL/OH Leuven

«Me corté el pelo para parecer un chico»: La increíble trayectoria de Ster Habibzadeh, de jugar en las calles de Teherán a entrenar al OH Leuven en la Champions League

La trayectoria futbolística de la jugadora de 36 años comenzó en la capital de Irán y ahora hace escala en París y Turín, después de que su equipo lograra clasificarse contra todo pronóstico para la máxima competición europea esta temporada.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuando Ster Habibzadeh era pequeña, se cortaba el pelo para poder jugar al fútbol en las calles de Teherán con su hermano. Entonces «nunca habría creído» que de mayor entrenaría en la Champions League femenina.

    «Me habría dado la risa y después habría dicho: “Oye, no bromees. Eso es imposible, de ninguna manera”», cuenta ahora a GOAL entre risas.

    Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido. Trece años después de dejar Irán y empezar «no desde cero, creo que por debajo de cero» en los Países Bajos, Habibzadeh dirige desde la banda al OH Leuven, el equipo revelación de la Champions League femenina de la temporada pasada, que ha desafiado los pronósticos para volver a la fase de liga este año.

    «Estamos entre los 18 mejores equipos de Europa. Es una auténtica locura», señala.

    No ha sido un camino fácil: ha estado lleno de grandes sobresaltos y ha exigido mucho trabajo, sacrificio y paciencia. Pero llegar a una competición como la Champions League hace que todo haya merecido la pena. «Dejé muchas cosas atrás por esto, así que estoy muy feliz y orgullosa», dice Habibzadeh. «Nada de lo que hice fue en vano».

  • «Gran sorpresa»

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh esperaba que todo fuera mejor para el fútbol femenino cuando se trasladó a Europa, pero se encontró con una falta de profesionalidad en los Países Bajos.

    Algo así parecía muy lejano cuando Habibzadeh llegó a Países Bajos.

    Crecer en Irán siendo una niña apasionada por el fútbol no fue «nada fácil». «Irán es un país difícil para las mujeres, así que no era muy habitual que yo jugara al fútbol con los chicos en la calle. Me corté el pelo para que la gente pensara que era un chico», explica Habibzadeh. «¡No era como una niña de verdad que juega con Barbies!»

    Pese a ello, en Irán existía una vía para convertirse en futbolista profesional, y ella pudo seguirla: firmó su primer contrato profesional con solo 17 años. Mientras jugaba en el Malavan y, después, en el Shiraz, disputó 21 partidos con la selección nacional, todo ello cuando aún estaba en los primeros compases de su carrera.

    Imaginemos, entonces, cómo se sintió Habibzadeh cuando dejó todo eso atrás a los 23 años para trasladarse a Países Bajos y descubrió que, por aquel entonces, el fútbol femenino no era profesional. «No fue solo una sorpresa», recuerda. «Fue una gran conmoción».

  • Cambio de planes

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh se adaptó a un giro inesperado en sus planes y se centró en su carrera como entrenadora, mientras pasaba a jugar a tiempo parcial.

    Ser futbolista profesional en Irán no era perfecto, pero, cuando estaba en su país, Habibzadeh contaba con buenos recursos e instalaciones, además de poder dedicarse al fútbol a tiempo completo. Llegar a Europa, donde esperaba que «todo [fuera] mejor», y encontrarse con todo lo contrario no entraba, desde luego, en sus planes.

    Jugar en la máxima categoría no era posible si también quería tener un empleo a jornada completa para pagar las facturas. «Para las jugadoras que viven con sus padres, está bien. Pueden ir a entrenar y recibir quizá unos cientos de euros al mes, y eso les basta», explica. «Pero yo tengo que trabajar para pagarlo todo: mi casa, el gas, toda la comida».

    Si había algo positivo, era que esas circunstancias obligaron a Habibzadeh a centrarse más en la carrera como entrenadora que quería labrarse. En lugar de intentar jugar en la máxima categoría sin ser profesional, decidió hacerlo en ligas inferiores, donde solo tenía que entrenar por las tardes después del trabajo, mientras estudiaba para obtener sus licencias de entrenadora de la UEFA.

    «Tenía 23 años», recuerda. «Son como los años dorados para jugar en la Superliga [iraní] y también en la selección nacional. En ese momento dejé mi país, dejé a mi familia, lo dejé todo y empecé no desde cero, sino, creo, desde menos de cero, porque nadie me conocía en Europa».

  • Confiando en sí misma

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Habibzadeh no se dejó intimidar por su nuevo reto y siempre confió en que llegaría a donde quería estar.

    Pero Habibzadeh estaba decidida. Se centró en obtener sus títulos, ganar experiencia, aprender neerlandés y comenzar su trayectoria como entrenadora en Europa.

    «No era lo que esperaba. No era la razón por la que vine a Europa, pero entonces me dije: “Vale, ahora estoy aquí. Tengo que mirar hacia delante. No me rindo”», cuenta. «Estás completamente sola, sin tu familia, sin tus padres, sin nada, y tienes que hacerlo todo por tu cuenta en una cultura totalmente distinta, con otro idioma. Estás en otro mundo, ¿sabes?

    «A la gente le cuesta un poco entender lo difícil que fue para mí al principio, pero me dije: “Vale, esta es la situación, tengo que resolverla y voy a por ello”. Voy a por mi licencia y estoy segura de que algún día seré entrenadora principal al más alto nivel. Estaba segura de ello desde el primer día».

    ¿Por qué estaba tan segura? «Porque confío en mí misma», responde Habibzadeh. «Sé lo que puedo hacer y conozco mis cualidades. Además, cuando tengo un sueño o quiero hacer algo, hago todo lo posible por conseguirlo».

  • La oportunidad llama a la puerta

    Ster Habibzadeh OH Leuven
    OH Leuven

    Tras dejar huella en el Patro Eisden y ganar más experiencia en el Club Brujas, Habibzadeh recibió una gran oportunidad del Leuven este verano.

    Fue en Bélgica, en el Patro Eisden, donde todo empezó a tomar impulso. Habibzadeh comenzó a trabajar en la cantera, pero pronto recibió el encargo de crear una sección femenina en el club. Una vez lo hizo, llevó a aquel «equipo completamente nuevo» de ascenso en ascenso hasta alcanzar la segunda división, tras haber comenzado en la quinta.

    Esos logros llamaron la atención del club más grande de Bélgica, el Club Brugge, y en el verano de 2025 Habibzadeh se incorporó a su equipo femenino como entrenadora asistente. Un año después, Arno Van den Abbeel, entrenador del OH Leuven, campeón de Bélgica, dejó su cargo por una nueva oportunidad. Habibzadeh presentó su candidatura para sucederle y consiguió el puesto.

  • Apoyo valioso

    Ster Habibzadeh 2026
    OH Leuven

    Habibzadeh siente el apoyo de su familia desde la distancia, aunque el conflicto en curso en Irán puede dificultar la comunicación.

    Desde la distancia, la familia de Habibzadeh, que sigue en Irán mientras el conflicto continúa, celebra cada uno de sus éxitos. Ella no ha vuelto a casa en siete años y vio a su madre por última vez hace dos, cuando esta viajó a Bélgica para asistir a la boda de su hija. «Estaba muy feliz», dice Habibzadeh al recordar aquel día.

    «Ahora mismo es un poco difícil», explica. «A veces hacemos videollamadas y es la única forma que tenemos de hablar, pero, por la guerra y todo lo demás, ni siquiera es fácil conseguir conexión para llamarles. Siempre me preguntan [por el fútbol] y siguen los partidos, los ven, están pendientes de todo y se sienten muy orgullosos».

    La madre de Habibzadeh no siempre lo tuvo tan claro. «Quería que jugara más al tenis, que fuera a nadar o a bailar, que practicara baloncesto, voleibol o cualquier otra cosa, pero no fútbol», recuerda la entrenadora de 36 años sobre aquellos primeros tiempos. Eso cambió cuando se dio cuenta de cuánto le gustaba el fútbol a su hija y de que tenía talento. «Después, cuando jugué en la Super League, se convirtió en una de mis mayores seguidoras.

    «Con toda la Champions League, tengo días muy ocupados. No es normal la cantidad de trabajo que hay cada día, pero aun así llamo a mis padres, a mi hermano o a mi hermana. Me envían vídeos y mensajes cariñosos, siguen lo que hago y me apoyan. Eso me hace sentir muy bien y es algo que también necesito mucho para ser fuerte y seguir adelante. Cada día pienso: “Vale, me alegro de que todo lo que hice no haya sido en vano, de que al menos estén orgullosos”».

    Y no se trata solo de su familia. Además de ser una de las cinco entrenadoras de la fase de liga de la Champions League femenina de esta temporada, Habibzadeh es un caso poco habitual de una mujer de Irán, o de Oriente Medio, en un puesto de entrenadora de tanta relevancia: «A veces también recibo mensajes cariñosos en las redes sociales de [personas] que me dicen que están orgullosas, que ven a una chica iraní o persa que está haciendo tanto en Europa y en la Champions League y que me apoyan mucho».

  • Disfrutando del reto

    Ster Habibzadeh OH Leuven 2026-27
    OH Leuven

    El Leuven tiene la plantilla más joven de la Champions League femenina, pero Habibzadeh y su equipo, que no parte como favorito, disfrutan de la oportunidad de aprender en un escenario de primer nivel.

    El inicio de temporada no ha sido fácil para el OH Leuven. Después de ganar dos títulos de liga consecutivos, los primeros en la historia de su equipo femenino, y alcanzar la fase eliminatoria de la Champions League, el OHL perdió a varias jugadoras clave en el mercado de fichajes de verano. Ningún equipo tiene una plantilla más joven en la Champions League de esta temporada.

    Pero el empate sin goles ante la Roma, campeona de Italia, en su estreno en la fase de liga sirvió para recordar al resto de participantes que no deben subestimar al Leuven. Está claro que no parte como favorito, pero el año pasado disfrutó de esa condición y cuenta con una entrenadora que sabe bien lo que es afrontar dificultades. Habibzadeh ha trabajado sin descanso para superar los obstáculos que la han llevado hasta aquí, y ahora tanto ella como su equipo están aprendiendo mucho de otra aventura europea inesperada.

    «En el primer partido [de clasificación para la Champions League] que jugamos contra el TSC en casa, no sé cómo expresar con palabras lo que sentí. Sentía que volaba por el cielo como un pájaro», recuerda Habibzadeh. «Pensé: “Vaya, ¿qué ha pasado aquí en el estadio?”. Escuchas la música de la Champions League y piensas: “Vaya. Ahora estoy aquí como entrenadora principal”».

    «Podemos jugar partidos contra el PSG, el Chelsea, la Juventus y la Roma. Hemos conseguido algo especial y ahora solo queremos disfrutarlo y aprender de cada partido. Es una experiencia increíble y queremos llevarnos estas lecciones».