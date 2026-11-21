Antes de salir de Estados Unidos y viajar a Inglaterra para ser presentado oficialmente como nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino apareció en TNT Sports junto a DaMarcus Beasley, y el exextremo del Manchester City no pudo resistirse a lanzarle una pulla al argentino.
«Mánchester es azul y siempre será azul», dijo Beasley. Pochettino respondió con firmeza, para satisfacción, sin duda, de la afición del Manchester United: «De ninguna manera. Ya lo verás. Dame tiempo y eso empezará a cambiar».
El United solo ha ofrecido inicialmente a Pochettino un contrato de dos años y medio, un plazo que quizá no baste para cambiar el equilibrio de poder, dado que el equipo languidece actualmente en la zona de descenso de la Premier League. Pero sí puede sentar las bases.
«El nuevo reto es un gran reto, pero, al mismo tiempo, es la adrenalina que quieres sentir. Tenemos que aplicar el sentido común», añadió Pochettino. «Sabemos que la situación no es la que merece un club como el Manchester United. Su afición es increíble».
Si logra una rápida recuperación que culmine con la clasificación para una competición europea, se esperará que Pochettino aplique su «sentido común» en el mercado de fichajes de verano para renovar la mediocre plantilla del United. Para tener alguna posibilidad de volver a teñir Mánchester de rojo, necesita un fichaje estrella en torno al que construir el equipo, y la elección evidente es Cole Palmer.
El mediapunta del Chelsea se consagró en la Premier League bajo la dirección de Pochettino en Stamford Bridge, y un reencuentro podría ayudarle a recuperar su mejor nivel tras un año frustrante. Palmer también sería el sustituto ideal de Bruno Fernandes, que en cuestión de meses ha pasado de ser el líder indiscutible del United a convertirse en una influencia perturbadora. El club debe dejarle salir si Pochettino quiere empezar a crear el ambiente sano necesario para progresar con rapidez.