Podrían haber sido incluso más los nombres importantes que salieran por la puerta de salida del Stade Vélodrome, de no ser por el cambio de postura de un jugador, la intervención del entrenador y el derrumbe de otra operación a última hora.

En agosto, el capitán Pierre-Emile Hojbjerg estuvo cerca de fichar por el Newcastle antes de optar finalmente por seguir en el Marsella. El jugador mejor pagado del OM vio cómo la jerarquía del club le retiraba brutalmente la capitanía, decidida a sacar al danés de la masa salarial. «Es una decisión que me ha impuesto la dirección del club», dijo Genesio en aquel momento. «No es una decisión con la que esté de acuerdo».

Fue por esas mismas fechas cuando el central Nayef Aguerd estuvo a punto de regresar a la Real Sociedad con una cesión inicial. Después de que en la prensa española se afirmara que no había superado el reconocimiento médico, Aguerd reveló que la operación se vino abajo por un desacuerdo sobre su rehabilitación tras una grave lesión en la ingle. Desde entonces, ha sido reintegrado.

El drama extradeportivo alcanzó su punto álgido al final del verano, cuando se desarrolló un culebrón en torno al extremo Igor Paixao. El Sunderland hizo una ofensiva de última hora para fichar al brasileño y se acordaron las condiciones personales, lo que obligó a Genesio a tomar medidas drásticas. El técnico expresó su oposición a la posible venta e incluso se llegó a afirmar que amenazó con dimitir después de menos de dos meses en el cargo.

Al final, el traspaso fue bloqueado sobre la bocina. «No estuvimos lejos del punto de ruptura con Paixao», reveló después el presidente del club, Stephane Richard. «Hice campaña para que Paixao se quedara. Si no hubiera intervenido, podría haberse marchado. Al final, la decisión fue de McCourt. Hizo el esfuerzo».

Al abordar él mismo el asunto en una entrevista con Ligue 1 Plus, Genesio dijo: «Es mi trabajo alertar a mis superiores de las consecuencias deportivas de una decisión así… también es una cuestión de supervivencia del club. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al contexto económico del club, al tiempo que conservamos algunas prerrogativas deportivas. Tuve suerte: se me escuchó».