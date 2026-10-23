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Lucca Brughmans: El futuro portero del Liverpool que aspira a emular a Thibaut Courtois, ídolo de Bélgica y del Real Madrid

Ante el interés del Bayern de Múnich y el Real Madrid por ficharle, el Liverpool se apresuró a cerrar un traspaso de gran envergadura por el prometedor joven portero.

Peter McVitie
Traducido por

  • El Genk belga lleva años considerado la cantera de porteros más prolífica de Europa, tras formar en los últimos años a guardametas como Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt y Mike Penders.

    Ahora, un nuevo portero ha salido de esa cantera y aspira a triunfar en la Premier League, después de que el Liverpool cerrara su fichaje por 30 millones de libras.

    Con 18 años, Lucca Brughmans mide unos imponentes 1,97 metros, tiene un alcance extraordinario y una gran calidad técnica. Ya es el portero titular indiscutible del club belga, al que el Liverpool lo cedió de vuelta, y ha ascendido rápidamente por las categorías inferiores de la selección. Muchos creen que competirá con Senne Lammens y Vandevoordt por convertirse en el verdadero sucesor de Courtois a largo plazo.

    ¿Quién es, entonces, este joven portero señalado como uno de los más prometedores de su generación? GOAL le echa un vistazo...

  • Donde empezó todo

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    El joven portero dejó su país para fichar por el PSV antes de regresar y seguir los pasos de su ídolo

    Nacido en Amberes, Brughmans comenzó su trayectoria futbolística en el club local Kalmthout SK antes de pasar brevemente por la cantera del Royal Antwerp. Su talento era evidente desde muy pequeño, lo que le llevó a cruzar la frontera para incorporarse al PSV neerlandés a los 11 años.

    Sus tres años en la cantera del club de Eindhoven sentaron las bases de su buena técnica y de su capacidad para participar en la salida de balón. Sin embargo, en 2022 regresó a su país para incorporarse a la famosa cantera de porteros del Genk.

    Brughmans no tardó en destacar. Siguiendo el ejemplo de Courtois, su ídolo de la infancia, lució el dorsal 28, mientras que su imponente físico y su liderazgo innato le ayudaron a ascender de categoría. Como capitán, lideró a la selección sub-17 de Bélgica tanto en el Campeonato de Europa como en el Mundial, y se ganó la reputación de ser uno de los porteros adolescentes más completos del fútbol europeo.

  • El gran avance

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    Desde que debutó como profesional a los 16 años, ha protagonizado un ascenso meteórico hasta convertirse en una estrella del primer equipo.

    Brughmans ha pasado de ser una promesa de la cantera a futbolista profesional a un ritmo vertiginoso. En enero de 2025, con solo 16 años, debutó como profesional con el Jong Genk en la Challenger Pro League. Demostró que sabía dominar su área frente a atacantes más experimentados, se hizo rápidamente con la titularidad y disputó 11 partidos en segunda división.

    Siguió siendo el portero titular la temporada siguiente, hasta que se ganó un puesto en el banquillo del primer equipo. Su debut en la máxima categoría llegó hacia el final de la campaña, cuando las lesiones le abrieron un hueco antes del primer play-off de la Europa League del Genk contra el Antwerp.

    Pese a lo mucho que había en juego, el joven guardameta firmó una actuación solvente frente a su antiguo equipo y convenció al entrenador Nicky Hayen para mantenerlo en el once titular.

    Cuando el Genk le renovó el contrato a largo plazo en julio del año pasado, los ojeadores europeos ya acudían en masa a Bélgica para verlo jugar. El director deportivo del Genk, Dimitri de Conde, sabía que el club tenía en sus filas a un talento generacional: «Se le considera, sin duda, uno de los porteros más prometedores de su generación. Posee unas condiciones físicas excepcionales y un buen juego de pies, pero también la madurez y la personalidad de un portero moderno de primer nivel».

  • Cómo va

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Su futuro está en el Liverpool, pero por ahora debe ganar más experiencia en el Genk y con la selección sub-21 de Bélgica.

    Tras hacerse con la titularidad en el primer equipo del Genk a los 18 años, sus actuaciones llamaron la atención de la élite europea.

    El Real Madrid y el Bayern de Múnich estaban interesados, y Brughmans llegó incluso a visitar las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid. Pero, cuando se acercaba el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra, el Liverpool dio un golpe de efecto. El club de la Premier League presentó una oferta que podría alcanzar los 30 millones de libras y acordó que Brughmans siguiera cedido en el Genk durante la presente temporada antes de incorporarse oficialmente a Anfield en julio de 2027.

    De Conde reveló más tarde la sorpresa que le causó la «megaoferta» del Liverpool: «Mi primera reacción fue: “Vaya, ¿y ahora qué?”. Al fin y al cabo, el equipo tenía que salir al campo apenas unos días después… Finalmente, recibí una llamada de su agencia a las 11 de la mañana de un domingo, dos días antes de que cerrara el mercado de fichajes inglés. El Liverpool iba en serio. “Esta es la oferta”. Y, a la mañana siguiente, Lucca estaba en un avión rumbo a Liverpool».

    Y añadió: «La gente dice: “¡Es fantástico lo que consiguió De Conde con su experiencia en el traspaso de Lucca!”. Lo siento, pero no fue así. Nunca imaginé que sucedería tan rápido ni por esa cantidad».

    Brughmans respondió al sorprendente y lucrativo traspaso con clase y profesionalidad. Apenas unos días después de regresar de Inglaterra, fue el mejor jugador del partido ante el Anderlecht con una actuación dominante y dos grandes paradas que permitieron a su equipo sumar un punto crucial.

    «Fue un fin de semana ajetreado, pero volví el lunes y me entrené enseguida», dijo Brughmans. «Me vino bien poder volver rápidamente a la realidad y limitarme a trabajar con el equipo. No hay más presión ni expectativas diferentes. El Genk me sigue viendo igual que hace seis meses y le estoy muy agradecido por ello. Se lo he demostrado al equipo; todos me han apoyado».

    Sobre su futuro a largo plazo y la decisión de permanecer en Bélgica durante esta temporada, añadió: «Es bueno que haya podido quedarme aquí. Porque, en última instancia, el objetivo es convertirme en el portero titular del Liverpool. Para conseguirlo, todavía tengo que dar pasos adelante, y el mejor lugar para hacerlo es el Genk».

    El entrenador Jess Thorup ha procurado proteger a su joven estrella de la expectación generada por su valoración. Aunque Brughmans se ha consolidado como el portero titular del club, Thorup ha advertido de los retos psicológicos que le esperan.

    «Que se quede un año más es la decisión correcta para todos», afirmó. «Puede seguir desarrollándose aquí y nosotros contamos con un buen portero. Aunque solo tiene 18 años, veo que sigue tranquilo y centrado. Ya lleva unos días de vuelta en el campo de entrenamiento... Probablemente, en algún momento de las próximas semanas empezará a asimilar que su vida ha cambiado. Por supuesto, le esperan muchas cosas».

    Los resultados hablan por sí solos: en una cómoda victoria por 3-0 ante el KV Kortrijk, Brughmans dominó su área con autoridad, realizó una parada de reflejos, mantuvo su portería a cero por tercera vez esta temporada y completó 19 pases durante el partido. Sigue siendo una presencia fiable y con autoridad en el equipo de Thorup.

  • Puntos fuertes

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Con una envergadura increíble y seguro con el balón en los pies, está considerado una futura estrella.

    Con casi dos metros de altura, Brughmans tiene una enorme envergadura que le permite cubrir gran parte de la portería. Además, incluso cuando el área pequeña está abarrotada, prefiere atrapar el balón antes que despejarlo de puños.

    Brughmans ya tiene fama de ser sólido en los mano a mano con los atacantes: no se precipita, pero cierra los ángulos con eficacia y bloquea los disparos con su cuerpo.

    Gracias a su calidad técnica, ya se siente cómodo asumiendo riesgos ante una presión alta. Es capaz de enviar balones largos en diagonal o de superar a los rivales con pases verticales precisos.

  • Margen de mejora

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    Según su entrenador, el portero es autocrítico y tiende a «darle demasiadas vueltas» a ciertas situaciones.

    Pese a su progresión y sus buenas actuaciones, Brughmans sigue teniendo solo 18 años y afronta las dificultades de su primera temporada completa como titular en la máxima categoría.

    Thorup, entrenador del Genk, señaló que la tendencia del joven portero a analizar las jugadas a veces puede jugar en su contra: en ocasiones «piensa demasiado» en lugar de fiarse de su instinto. Thorup incluso se planteó dejarlo en el banquillo para que recuperara su «espontaneidad».

    Aunque Brughmans destaca en el juego aéreo y sabe hacerse grande para cubrir la portería, su reacción ante los disparos rasos puede resultar preocupante en ocasiones.

    Aprender a gestionar la intensa atención mediática que conlleva un traspaso de 30 millones de libras a su edad tampoco será fácil, pero Thorup ha prometido protegerlo: «Está en el punto de mira por la cantidad de dinero de la operación. Lo protegeré en los momentos adecuados, porque no debemos olvidar que ser el portero titular de un club como el Genk también es algo bastante nuevo para él».

  • ¿El próximo Courtois?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Tras adoptar el dorsal de la antigua estrella del Genk, Brughmans comparte algunas similitudes con Courtois

    Las similitudes con Courtois son imposibles de ignorar por la imponente estatura de Brughmans, su formación en la cantera del Genk y el dorsal 28 que el exjugador del Chelsea lució en Bélgica. Sin embargo, la joven promesa también destaca por su buen juego de pies y su actitud proactiva tanto en defensa como en la construcción de los ataques.

    Su trayectoria internacional ha sido igual de meteórica y muchos creen que, a largo plazo, sucederá al portero del Real Madrid como titular en la portería de Bélgica.

    Ahora capitán en las categorías inferiores de Bélgica, dio el salto rápidamente a la selección sub-21 como portero titular.

    En un importante partido de clasificación para el Campeonato de Europa contra Dinamarca, Brughmans realizó una parada decisiva y mantuvo su portería a cero en un empate sin goles que aseguró la presencia de Bélgica en la fase final en Albania y Serbia.

    Su progresión era tan evidente que el nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, admitió que se planteó convocarlo con la absoluta, pero finalmente decidió dejarlo con la sub-21 para reforzar sus opciones de clasificarse para la Eurocopa.

  • ¿Y ahora qué?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    Las primeras señales son positivas y el Liverpool estará satisfecho con lo que ha visto desde que cerró el fichaje.

    Por ahora, la prioridad de Brughmans es aprovechar este año en el Genk para hacerse con el control absoluto de su área antes de dar el salto a Anfield el próximo verano.

    El departamento deportivo y el cuerpo técnico del Liverpool siguen de cerca cada una de sus actuaciones para supervisar su evolución.

    «Me siguen muy de cerca», afirmó. «Los técnicos están en contacto entre sí en lo relativo al aspecto físico y vienen a ver mis partidos».

    Con la participación de Bélgica en el Europeo sub-21 de Albania y Serbia prevista para el final de la temporada, el joven guardameta tendrá el escaparate internacional perfecto para demostrar que está entre las grandes promesas de Europa.