Louis Page: el chico de oro que aporta un rayo de esperanza al Leicester City y a Russell Martin
Ha habido pocos motivos para el optimismo entre los aficionados del Leicester en los últimos años. En medio de tres desastres de descenso en cuatro temporadas, el Leicester ha soportado una incertidumbre constante en torno a la propiedad, además de un debilitamiento continuo de la plantilla.
Cuando no logró ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la League One esta temporada, parecía que sus problemas no tenían fin.
Sin embargo, durante ese periodo ha habido un rayo de esperanza que ha iluminado la oscuridad: el complejo de entrenamiento de Seagrave, de 100 millones de libras.
Pese a todo el deterioro a nivel del primer equipo y a la ambigüedad administrativa, la cantera del Leicester ha seguido produciendo talento tras talento para ayudar a cubrir el vacío dejado por la menguante inversión en el primer equipo.
Años después de que jugadores como Ben Chilwell, Harvey Barnes y Kiernan Dewsbury-Hall irrumpieran y siguieran sus caminos, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves y Sammy Braybrooke han demostrado la sostenibilidad de esa cadena de producción.
En Louis Page, sin embargo, tienen a un precoz héroe local decidido a sacarlos del abismo.
Tan inteligente y aseado sin balón como con él, Page ya ha llamado la atención de Arsenal y Manchester United, pero ha sido la confianza de Russell Martin la que ha ayudado a llevar su juego a un nuevo nivel.
El inicio
Hijo del exdelantero del Wigan y del Rotherham Don Page, el joven nació en Leicestershire y se incorporó a la cantera del Leicester a los nueve años, destacando rápidamente como uno de los talentos más prometedores de su generación.
Durante la temporada 2023-24, Page ya dirigía el centro del campo del sub-16 del Leicester y pronto dio el salto al sub-18. En la campaña siguiente, con solo 16 años, ascendió al equipo de desarrollo sub-21.
Su evidente talento fue reconocido en octubre de 2024, cuando The Guardian lo nombró uno de los 20 mejores proyectos de las academias de la Premier League.
Page confirmó esas expectativas superando con regularidad a rivales de mayor edad en la Premier League 2 durante el resto de la temporada. Por eso no sorprendió que fuera nombrado Jugador del Año de la Academia del club.
Avance importante
En agosto del año pasado, debutó con el primer equipo en un partido de la Carabao Cup contra el Huddersfield Town, y 10 días después hizo su primera aparición en liga frente al Charlton. Su primera asistencia llegó en una victoria por 2-0 ante el Birmingham, y un mes más tarde firmó su primer contrato profesional.
Después disputó 18 partidos en el Championship durante la temporada 2025-26, afianzando su lugar en la dinámica del primer equipo y mostrando una comprensión táctica poco habitual para su edad. Marti Cifuentes, que le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo, no ocultó lo mucho que valoraba a Page.
«Creo mucho en Louis», dijo a los periodistas. «Estoy seguro de que será importante. Confío mucho en su calidad. Creo que en mi carrera he trabajado bastante bien con jugadores jóvenes y espero poder ayudarle a convertirse en un jugador muy importante para el Leicester en el futuro».
La rápida adaptación de Page al fútbol profesional culminó con su elección como Aprendiz de la Temporada del Championship, un logro magnífico si se tiene en cuenta que su equipo descendió, pero otra confirmación más de su potencial.
Cómo va
Su estatus al alza y el continuo declive del Leicester casi acabaron provocando su salida, con Manchester United y Arsenal interesados. Las conversaciones con el Manchester United comenzaron en verano y The Athletic informa de que el Leicester llegó a pedir unos posibles 15 millones de libras. Se esperaba que volviera cedido durante una temporada, pero la operación no se materializó.
Si la caída de ese traspaso el último día del mercado molestó al centrocampista, no lo demostró. Desde entonces, se ha convertido en una pieza vital en el estilo de posesión, sello distintivo del nuevo entrenador Martin.
La transición trajo una presión enorme e inmediata, ya que el Leicester apenas sumó dos puntos en sus tres primeros partidos de liga, pero los Foxes han encontrado cierta estabilidad. Con su rapidez mental, su mentalidad ofensiva, su fiabilidad con el balón y su movimiento sin él, Page ha sido clave en su evolución.
Les ayudó a encaminar su primera victoria liguera con una asistencia ante el Plymouth. Descolgándose de un centro del campo congestionado hacia la banda izquierda para ofrecerse al pase, amagó con un centro para disfrazar su envío a Will Alves en la frontal del área, que acabó en gol tras un desvío.
Menos de dos semanas después, con el Leicester necesitando una respuesta inmediata tras una paliza por 0-4 en casa ante el Oxford, Page volvió a ser decisivo cuando se pusieron 4-1 arriba contra el Stockport. Tras aparecer en un espacio libre en la zona central del campo del Stockport, el centrocampista actuó al instante cuando el balón llegó hacia él y puso un pase con el peso perfecto directo para Liam Cullen, que se giró con él y fusiló.
También tuvo mala suerte de no sumar una asistencia en el segundo gol. Lanzándose al ataque y atrayendo a un defensor para que fuera a cerrarle tras recibir el balón en su propio campo, Page logró hacer progresar la jugada con la ayuda de un desvío, lo que permitió a Emil Riis ir a por el balón y definir. En la segunda parte, además, su letal saque de esquina hacia el segundo palo fue cabeceado a gol por John Lundstram.
Fortalezas
Page se da ventaja con el balón gracias a su excepcional conciencia espacial. Siempre que el Leicester tiene la posesión, escanea constantemente lo que le rodea, mirando a ambos lados para hacerse una idea clara de sus opciones.
Cuando el balón llega a él, da la impresión de que ya tiene muy claro qué quiere hacer con él. Su primer instinto es buscar un pase hacia delante para superar rivales y generar una ocasión para su equipo lo más rápido posible.
Eso quedó patente en una ocasión que creó ante el Plymouth, así como en su primera asistencia contra el Stockport: un rápido vistazo seguido al instante de un pase sencillo. Hay belleza en su simplicidad.
Su agilidad, su lectura del juego y su rapidez mental hacen que sea difícil de frenar para los rivales. Puede burlar a equipos que presionan arriba y zafarse de ellos, pero si le dan demasiado espacio encontrará un pase para romper la defensa.
Su golpeo a balón parado también es peligroso, ya que técnicamente participó en el primer gol de su equipo en la derrota ante el Ipswich en la Carabao Cup esta temporada y puso un centro que entró tras tocar en la cabeza de Lundstram contra el Stockport.
Margen de mejora
Tras haber cumplido 18 años en julio, Page sigue desarrollando el perfil físico para que esté a la altura de sus muchas virtudes. Todavía puede verse superado en los duelos físicos y en la lucha por el segundo balón.
La naturaleza arriesgada del sistema de Martin impone enormes exigencias defensivas al centro del campo. Cuando juega en un rol más retrasado, Page todavía necesita perfeccionar su posicionamiento defensivo para proteger una zaga vulnerable.
Aunque marcar goles no es el principal objetivo del centrocampista, su técnica de disparo todavía necesita mejorar si quiere seguir probando de vez en cuando desde fuera del área.
¿En el entorno adecuado?
El Leicester ha sido de todo menos un entorno estable en los últimos años. Tras las primeras actuaciones bajo las órdenes de Martin, los aficionados temían que otro sorprendente descenso pudiera ser más probable que un regreso a la Championship en esta ocasión.
Como un prometedor adolescente que busca desarrollarse de la mejor manera posible, no es de extrañar que Page estuviera abierto al interés de United o Arsenal durante el verano.
"Obviamente, yo ya estaba totalmente centrado en el Leicester, pero creo que ahora que se ha cerrado (el mercado de fichajes), sé que me quedo aquí, todo el mundo sabe que me quedo aquí", dijo a BBC Radio Leicester el mes pasado. "Así que ese tema puede darse por zanjado y ahora todo el mundo está centrado simplemente en que yo juegue para el Leicester".
Aunque todavía hay dudas sobre Martin y el estilo por el que apuesta, los resultados se han estabilizado y la confianza que ha mostrado en Page ha supuesto un impulso evidente para el joven.
"Definitivamente, me ha dado mucha confianza", dijo en julio. "Ha sido realmente bueno. El entrenador me ha dado mucha confianza para salir a jugar, ya sea como seis o como ocho. Me ha dado una confianza muy grande para jugar mi fútbol".
Desde entonces, Page ha escalado drásticamente en la consideración de Martin. Fue el jugador de 18 años quien recibió el brazalete de capitán en ausencia del defensa Harry Souttar en su partido más reciente de League One contra el Barnsley.
"Estar centrado y todo eso, el entrenador me ha ayudado muchísimo con eso, me dijo que quiere que me quede aquí y cree que puedo convertirme en el jugador que espero ser algún día, y yo también creo que él me llevará hasta ahí", dijo.
¿Qué pasa ahora?
Convertido ya en una figura de liderazgo, el héroe de la casa está decidido a ayudar a sacar al club del barro y el lodo, y dijo a BBC: «El Leicester me lo ha dado todo, me ha dado la oportunidad de jugar en el primer equipo y siento que he devuelto eso y hemos descendido, así que ahora tengo que devolverles algo al personal de la academia que me llevó al primer equipo, a los entrenadores del primer equipo que me dieron la oportunidad. Ahora tengo que asumir esa responsabilidad y devolver al club al Championship».
Añadió: «Nosotros somos los jugadores [los productos de la academia], hemos visto dónde ha estado este club, iba de niño a verlos en la Premier League, la Champions League y pensaba: “Quiero hacer eso con el Leicester”. Creo que a Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko] y Will [Alves] les pasa lo mismo, todos queremos hacer eso.
»Creo que para nosotros es algo personal estar en esta situación y ahora nos toca sacar al club de ella y devolverlo al lugar al que pertenece».
Incluso si el Leicester no logra salir de la League One esta temporada, Page sí lo hará, aunque no será el último en salir de la famosa cadena de producción de los Foxes.